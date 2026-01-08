La torrida estate del '94, quando il calcio irruppe sulla scena: il mondiale che fece credere all'America nel gioco più bello del mondo, volente o nolente

Dagli inni negli stadi ai pomeriggi afosi in arene gremite, l'estate del 1994 ha segnato il momento in cui il football - o soccer - ha davvero invaso lo show americano. Sono stati i Mondiali a cambiare tutto: dove la passione globale ha incontrato lo spettacolo americano e due culture sportive hanno cominciato a fondersi.

Sono Gabriele Stragapede e questa storia, basata sull'articolo scritto da Tom Hindle, fa parte di Icons, un podcast di GOAL che rivisita gli ultimi dieci Mondiali da prospettive uniche, riportando in vita lo spirito del torneo.

Questa doveva essere la nascita del calcio in America o almeno questo era il tema di discussione. I Mondiali si erano sempre svolti in nazioni con una cultura prettamente calcistica, luoghi che conoscevano veramente questo sport, lo abbracciavano, lo vivevano e lo amavano. Era uno sport che non aveva mai superato certi confini e raramente si era avventurato in aree che non erano tradizionalmente sue. Gli Stati Uniti nel 1994 hanno cambiato tutto ciò.

Il resto del mondo avrebbe potuto metterlo in discussione. Alcuni paesi europei si sono opposti per principio. C'erano così tante cose “sbagliate” in un Mondiale americano. Ma, guardando indietro nei decenni, con il prossimo Mondiale in America a pochi mesi di distanza, il torneo del 1994 ha fatto davvero tante cose giuste.

A distanza di 30 anni, USA '94 è stato il primo Mondiale veramente moderno e l'ultimo ad essere associato a un sincero sentimento di nostalgia. È stato un punto di svolta in cui il “football” ha abbracciato il “soccer” e due culture diverse si sono fuse completamente. Rimane, ancora oggi, il Mondiale con il maggior numero di spettatori nella storia della competizione. All'epoca, è stato il più redditizio dal punto di vista finanziario.

Ha dato vita a un campionato professionistico negli Stati Uniti e ha coltivato una generazione di appassionati di calcio, milioni dei quali hanno imparato ad amare questo sport. Senza il torneo del 1994 non esisterebbero la Major League Soccer, la National Women's Soccer League o qualsiasi altro campionato nazionale negli Stati Uniti.

Sicuramente la cultura calcistica sarebbe meno radicata in Nord America. Senza di esso, non ci sarebbe la Coppa del Mondo nordamericana del 2026, che sarà co-ospitata da Canada, Messico e Stati Uniti stessi, con la maggior parte delle partite che si terranno in 11 città americane. Questo è stato un torneo che ha avuto un impatto tanto quanto il mondo dell'intrattenimento, come in tutte le Coppe del Mondo. Ma questo è stato davvero positivo. E, naturalmente, ha vinto il Brasile.