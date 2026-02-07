Golazo - La battaglia di Batalla contro la depressione: "Al River dovevo bere due bicchieri di vino per dormire"

Guardi Augusto Batalla e ti sembra un portiere come tutti gli altri. O meglio: una persona come tutte le altre. Uno che si alza la mattina, fa il proprio lavoro e lo fa pure bene: gioca titolare nel Rayo Vallecano, nella Liga, e insomma, qualche cosa nella vita può anche dire di averla ottenuta.
Poi, però, c'è l'altro Batalla. Quello che parecchio tempo fa doveva combattere i fantasmi dell'anima. Oggi ha quasi 30 anni, ma ai tempi del River Plate, quando ne aveva appena 20 anni, c'è stato un periodo in cui l'arquero argentino aveva addirittura pensato di mollare tutto: mollare il calcio, mollare quel che sapeva fare meglio.
Il termine è diretto e spietato allo stesso tempo: depressione. Lui stesso ha confessato i propri dolori passati in una recente intervista al Chiringuito. Parole intrise d'intimità, senza vergogna alcuna, di chi oggi ha raggiunto la maturità umana e calcistica ma che ieri non era che un ragazzino perso tra i meandri della propria mente.