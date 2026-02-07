Goal.com
Golazo Augusto Batalla gfxGOAL
Stefano Silvestri

Golazo - La battaglia di Batalla contro la depressione: "Al River dovevo bere due bicchieri di vino per dormire"

Il portiere argentino oggi gioca nel Rayo Vallecano, ma a 20 anni ha dovuto fare i conti con i fantasmi dell'anima: "Ero completamente depresso, non volevo uscire né allenarmi".

Guardi Augusto Batalla e ti sembra un portiere come tutti gli altri. O meglio: una persona come tutte le altre. Uno che si alza la mattina, fa il proprio lavoro e lo fa pure bene: gioca titolare nel Rayo Vallecano, nella Liga, e insomma, qualche cosa nella vita può anche dire di averla ottenuta.

Poi, però, c'è l'altro Batalla. Quello che parecchio tempo fa doveva combattere i fantasmi dell'anima. Oggi ha quasi 30 anni, ma ai tempi del River Plate, quando ne aveva appena 20 anni, c'è stato un periodo in cui l'arquero argentino aveva addirittura pensato di mollare tutto: mollare il calcio, mollare quel che sapeva fare meglio.

Il termine è diretto e spietato allo stesso tempo: depressione. Lui stesso ha confessato i propri dolori passati in una recente intervista al Chiringuito. Parole intrise d'intimità, senza vergogna alcuna, di chi oggi ha raggiunto la maturità umana e calcistica ma che ieri non era che un ragazzino perso tra i meandri della propria mente.

  • Augusto Batalla - RiverSitio Oficial River Plate

    PROMESSA AL RIVER

    Su Batalla, del resto, le pressioni sono sempre state parecchie. Sin dagli esordi. Anzi, soprattutto agli esordi. Di Augusto si parla come del portiere del futuro, il classico pibe fatto in casa che sogna di ripercorrere le orme di campioni passati: gli Ortega, i Gallardo, i D'Alessandro, i Saviola, i Cavenaghi. Piace anche al Real Madrid, che vorrebbe portarlo in Spagna, ma alla fine rimane a Buenos Aires.

    Solo che davanti a lui c'è Franco Armani, una sorta di istituzione recente del River Plate. Tra il 2014 e il 2015, quando non ha ancora compiuto 19 anni, Batalla vince tutto alle spalle del titolare: la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana. Oltre ad aver già trionfato in un Sudamericano Under 17 e Under 20 con le giovanili dell'Argentina. Un sogno per chiunque. Ma non per lui.

    Batalla ha fretta, aspetta una chance che non arriva mai. Esordisce in prima squadra nel 2016, ma Armani non si schioda e le presenze si contano sulle dita di una mano. E così inizia la girandola dei prestiti: tra il 2018 e il 2021 il portierino viene dirottato all'Atletico Tucuman, al Tigre, all'Unión la Calera, all'O'Higgins. Un giorno gioca nel River, il giorno dopo è in Cile. Così non può funzionare, è naturale.

  • LA DEPRESSIONE

    Il sogno di sfondare nel club che dal 2001 ha ininterrottamente rappresentato la sua casa, di contendere una maglia da titolare ad Armani, di diventare un beniamino del Monumental, inizia lentamente ma inesorabilmente ad andare in frantumi. Ed è proprio in quel momento il giovane Augusto, ancora adolescente, scopre i mostri che abitano dentro di sé.

    Un altro portiere, stesso mestiere ma fama centuplicata, poco più di un decennio prima aveva raccontato senza filtri il proprio malessere. La storia di Gigi Buffon aveva fatto il giro del mondo. L'attacco di panico prima di una partita contro la Reggina, la perdita della gioia di vivere, quel "nessuno si accorgeva di niente e questo mi faceva sentire ancora più solo" raccontato dall'allora campione della Juventus anni dopo.

    Anche Batalla comincia a non aver più voglia di uscire. Allenarsi diventa sempre più un peso, dormire una fatica immane. Il calcio passa in secondo piano di fronte a un'esistenza che sta pericolosamente perdendo la propria essenza.

  • "DOVEVO BERE DUE BICCHIERI DI VINO PER DORMIRE"

    "Avevo 20 anni e dovevo bere due bicchieri di vino per dormire". Basterebbe questo stralcio del dialogo col Chiringuito per farsi chiaramente un'idea del dramma personale che Batalla inizia a vivere in quegli anni. E invece il portiere del Rayo Vallecano ha deciso di andare a fondo, raccontandosi senza veli.

    "Ero completamente depresso, non volevo uscire, non volevo allenarmi, non volevo interagire con nessuno. Quando ero un ragazzino, il Real Madrid è venuto a cercarmi. Ho deciso di rimanere al River perché ero pronto a debuttare. Sognavo una carriera spettacolare e di poter crescere. Ma non ci sono riuscito. Credo sia per questo che dico di aver fallito, perché avevo degli obiettivi e non sono riuscito a raggiungerli". 

    "Inizi a diventare molto più un eremita, molto più introverso - ha proseguito - Poi avevo molti problemi a dormire, quindi ho iniziato a ricorrere a delle cose... perché devi dormire, sei un atleta, se non dormi non puoi funzionare. Ho iniziato a ricorrere a qualche tipo di pillola rilassante per dormire. C'è stato un periodo, quando avevo circa vent'anni, in cui dovevo bere due bicchieri di vino per addormentarmi". 

    "Non è normale che un ventenne passi attraverso cose del genere. Così inizi a fare cose sbagliate che ti appesantiscono il giorno dopo. Dormi male, riposi male, non hai motivazioni. È come un circolo vizioso, una ruota difficile da fermare. E queste sono le piccole cose negative che deteriorano le tue prestazioni sportive, la tua vita come persona, come amico, come fratello, come figlio. È bene lanciarsi un'ancora di salvezza e cercare di afferrarla".

  • Augusto Batalla River Plate Melgar Copa Libertadores 180617Getty

    DAL RIVER AL CILE: "COS'È SUCCESSO?"

    Il momento più duro, e lo stesso Batalla lo ha confermato, è quando il River Plate lo manda in Cile. Giocare nell'Unión La Calera e nell'O'Higgins, con tutto il rispetto, non erano certo le aspirazioni iniziali di chi ambiva a scrivere la storia del club più vincente d'Argentina.

    "Lì ho capito che un anno prima ero il portiere del River Plate, uno dei giovani più promettenti del club, e un anno dopo ero da solo in un club in Cile, un club appena nato, un club minuscolo. Mi sono ritrovato lì completamente solo e ho pensato: cos'è successo tra la cima della montagna e dove sono finito ora?".

  • L'AIUTO DI UNO PSICOLOGO

    In quel momento, Batalla capisce che la palla di neve è già diventata una valanga. E che fermarla sarà impossibile senza l'aiuto di un professionista. Decide così di chiedere aiuto a uno psicologo per rimettere ordine in una vita, più che una carriera, che sta andando in frantumi.

    "Inizi a riflettere, inizi a vedere molte cose, ed è allora che mi sono detto: no, tutto questo deve cambiare. Non è quello che voglio per la mia vita, a parte l'aspetto sportivo. E allora ho detto: ok, cerchiamo un aiuto professionale. Sono andato da uno psicologo, ci vado ancora. Il mio psicologo è la persona che mi ha davvero tirato fuori da lì. Non ne sono uscito da solo. Ne sono uscito con un kinesiologo, con un preparatore atletico che è un mio caro amico, che mi ha aiutato, con l'aiuto di un preparatore dei portieri e, soprattutto, con l'aiuto del mio psicologo. Con il supporto del mio compagno. Non puoi uscirne da solo, semplicemente non puoi". 

  • Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    LA RINASCITA

    Oggi è tutta un'altra storia. Batalla si fa ancora sostenere da uno psicologo, come da lui stesso ammesso senza problemi. Ma la salita è terminata e ora è il tempo della discesa. "Dopo molti anni penso di essermi ripreso atleticamente, sono cresciuto molto a livello personale e sono felice di aver intrapreso questa strada", ha detto ancora al Chiringuito.

    Batalla oggi è il portiere del Rayo Vallecano, dov'è arrivato a titolo definitivo nel 2024: l'anno in cui il River Plate ha deciso di tagliare in maniera definitiva il cordone ombelicale con l'ex prospetto delle proprie giovanili, dopo un altro paio di prestiti al San Lorenzo e poi al Granada. In Liga gioca e gioca bene: è titolarissimo, fin qui è sempre sceso in campo dal primo all'ultimo minuto e ha pure giocato tutte le partite del girone di Conference League.

    Pazienza se ogni tanto arriva qualche delusione, come il recente ko sul campo del Real Madrid, vincente 2-1 al 100' su rigore meno di una settimana fa: è lo sport, è il calcio, le delusioni si alternano alle gioie. La battaglia stagionale di Batalla sarà quella di aiutare il Rayo, pericolosamente invischiato nelle zone calde della classifica, a evitare la caduta in Segunda. Ma la battaglia vera l'ha già vinta fuori dal campo.

