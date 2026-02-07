Golazo - La battaglia di Batalla contro la depressione: "Al River dovevo bere due bicchieri di vino per dormire"

"Avevo 20 anni e dovevo bere due bicchieri di vino per dormire". Basterebbe questo stralcio del dialogo col Chiringuito per farsi chiaramente un'idea del dramma personale che Batalla inizia a vivere in quegli anni. E invece il portiere del Rayo Vallecano ha deciso di andare a fondo, raccontandosi senza veli.

"Ero completamente depresso, non volevo uscire, non volevo allenarmi, non volevo interagire con nessuno. Quando ero un ragazzino, il Real Madrid è venuto a cercarmi. Ho deciso di rimanere al River perché ero pronto a debuttare. Sognavo una carriera spettacolare e di poter crescere. Ma non ci sono riuscito. Credo sia per questo che dico di aver fallito, perché avevo degli obiettivi e non sono riuscito a raggiungerli".

"Inizi a diventare molto più un eremita, molto più introverso - ha proseguito - Poi avevo molti problemi a dormire, quindi ho iniziato a ricorrere a delle cose... perché devi dormire, sei un atleta, se non dormi non puoi funzionare. Ho iniziato a ricorrere a qualche tipo di pillola rilassante per dormire. C'è stato un periodo, quando avevo circa vent'anni, in cui dovevo bere due bicchieri di vino per addormentarmi".

"Non è normale che un ventenne passi attraverso cose del genere. Così inizi a fare cose sbagliate che ti appesantiscono il giorno dopo. Dormi male, riposi male, non hai motivazioni. È come un circolo vizioso, una ruota difficile da fermare. E queste sono le piccole cose negative che deteriorano le tue prestazioni sportive, la tua vita come persona, come amico, come fratello, come figlio. È bene lanciarsi un'ancora di salvezza e cercare di afferrarla".