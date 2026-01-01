Tutti i trasferimenti ufficiali in Serie A: gli acquisti e le cessioni delle squadre del massimo campionato della sessione invernale di calciomercato, in programma dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (chiusura fissata alle ore 20:00)
In questa pagina il riepilogo dei principali acquisti e cessioni per tutte le squadre del campionato di Serie A e le probabili formazioni-tipo.
LEGENDA
- Solo ufficialità, non considerati movimenti minori / settore giovanile
- D Definitivo; P Prestito; FP Fine prestito; S Svincolato
- I prestiti con obbligo di riscatto sono considerati trasferimenti definitivi