Calciomercato acquisti cessioni gennaio 2026 HDGOAL
Calciomercato Serie A 2025/2026: acquisti e cessioni del mercato invernale, trasferimenti ufficiali e probabili formazioni tipo

Tabellone mercato: tutti gli acquisti e le cessioni ufficiali della sessione invernale di calciomercato in Serie A.

Tutti i trasferimenti ufficiali in Serie A: gli acquisti e le cessioni delle squadre del massimo campionato della sessione invernale di calciomercato, in programma dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (chiusura fissata alle ore 20:00)

In questa pagina il riepilogo dei principali acquisti e cessioni per tutte le squadre del campionato di Serie A e le probabili formazioni-tipo.

LEGENDA

  • Solo ufficialità, non considerati movimenti minori / settore giovanile
  • D Definitivo; P Prestito; FP Fine prestito; S Svincolato
  • I prestiti con obbligo di riscatto sono considerati trasferimenti definitivi

  • CALCIOMERCATO ATALANTA

    ACQUISTI

    -

    CESSIONI

    -

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Palladino)

    (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca

  • CALCIOMERCATO BOLOGNA

    ACQUISTI

    -

    CESSIONI

    -

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Italiano)

    (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

  • CALCIOMERCATO CAGLIARI

    ACQUISTI

    -

    CESSIONI

    -

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Pisacane)

    (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Deiola, Obert; Esposito; Kilicsoy.

  • CALCIOMERCATO COMO

    ACQUISTI

    Tornqvist (Por, Mjallby, FP)

    CESSIONI

    -

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Fabregas)

    (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.

  • CALCIOMERCATO CREMONESE

    ACQUISTI

    -

    CESSIONI

    -

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Nicola)

    (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

  • CALCIOMERCATO FIORENTINA

    ACQUISTI

    -

    CESSIONI

    -

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Vanoli)

    (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Ndour, Mandragora, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson.

  • CALCIOMERCATO GENOA

    ACQUISTI

    -

    CESSIONI

    -

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: De Rossi)

    (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

  • CALCIOMERCATO INTER

    ACQUISTI

    -

    CESSIONI

    -

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Chivu)

    (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

  • CALCIOMERCATO JUVENTUS

    ACQUISTI

    -

    CESSIONI

    -

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Spalletti)

    (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Openda.

  • CALCIOMERCATO LAZIO

    ACQUISTI

    -

    CESSIONI

    -

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Sarri)

    (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.

  • CALCIOMERCATO LECCE

    ACQUISTI

    -

    CESSIONI

    -

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Di Francesco)

    (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Tete Morente.

  • CALCIOMERCATO MILAN

    ACQUISTI

    -

    CESSIONI

    -

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: ALLEGRI)

    (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

  • CALCIOMERCATO NAPOLI

    ACQUISTI

    -

    CESSIONI

    -

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Conte)

    (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas.

  • CALCIOMERCATO PARMA

    ACQUISTI

    -

    CESSIONI

    -

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: CUESTA)

    (4-3-3): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Bernabe, Keita, Sorensen; Benedyczak, Pellegrino, Ondrejka.

  • CALCIOMERCATO PISA

    ACQUISTI

    -

    CESSIONI

    -

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Gilardino)

    (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Toure, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo. 

  • CALCIOMERCATO ROMA

    ACQUISTI

    -

    CESSIONI

    -

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: GASPERINI)

    (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.

  • CALCIOMERCATO SASSUOLO

    ACQUISTI

    -

    CESSIONI

    -

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Grosso)

    (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

  • CALCIOMERCATO TORINO

    ACQUISTI

    -

    CESSIONI

    -

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: BARONI)

    (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajili; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Simeone.

  • CALCIOMERCATO UDINESE

    ACQUISTI

    Brenner (Att, Cincinnati, FP)

    CESSIONI

    -

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Runjaic)

    (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis

  • CALCIOMERCATO VERONA

    ACQUISTI

    -

    CESSIONI

    -

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Zanetti)

    (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Serdar, Niasse, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

