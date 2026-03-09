Goal.com
Haaland Manchester CityGetty Images
Michael Baldoin

Probabili formazioni Real Madrid-Manchester City: chi gioca titolare e le ultime su Mbappé, Vinicius Jr, Donnarumma, Reijnders e Haaland

Le formazioni di Arbeloa e di Pep Guardiola si affrontano nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: le scelte di formazione dei due allenatori per il big match del Bernabeu.

Negli ultimi anni è diventata ormai un grande classico: la sfida tra Real Madrid e Manchester City è una delle più frequenti nelle fasi a eliminazione diretta di Champions League.

Lo scorso anno le due squadre si erano affrontate già ai playoff, con i Blancos che avevano vinto sia all’andata (2-3 all’Etihad) sia al ritorno (3-1 al Bernabéu). Quest’anno, invece, il confronto è in programma per gli ottavi di finale.

Entrambe hanno incontrato alcune difficoltà nel corso della stagione e devono inseguire in campionato rispettivamente Barcellona e Arsenal.

  • PROBABILE FORMAZIONE REAL MADRID

    Tante assenze in casa Blancos, con Arbeloa costretto a fare la conta dei disponibili. Davanti Mbappé prova la corsa contro il tempo per mettersi a disposizione, ma dal 1' dovrebbero agire Gonzalo Garcia e Vinicius.

    REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Alexander-Arnold, Asensio, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Guler; Brahim Diaz; Gonzalo Garcia, Vinicius. All. Arbeloa

  • PROBABILE FORMAZIONE MANCHESTER CITY

    Quasi tutti a disposizione, invece, per Guardiola: il tecnico spagnolo può schierare la sua formazione migliore e può puntare su Haaland in attacco dopo il turno di riposo concesso nel weekend contro il Newcastle in FA Cup.

    MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Semenyo; Haaland. All. Guardiola.

  • DOVE VEDERE REAL MADRID-MANCHESTER CITY IN TV E STREAMING

    La super sfida tra Real Madrid e Manchester City sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video.

    Il match sarà quindi visibile soltanto in streaming, tramite smart TV, dispositivi mobili o console di gioco, e sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

  • CHI È L'ARBITRO DEL MATCH?

    Sarà una direzione arbitrale tutta italiana quella del big match tra Real Madrid e Manchester City.

    L’arbitro sarà Maurizio Mariani di Aprilia, assistito da Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, mentre il quarto ufficiale sarà Matteo Marchetti.

    In sala VAR, invece, toccherà alla coppia formata da Daniele Chiffi e Marco Di Bello.

