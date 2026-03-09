Probabili formazioni Real Madrid-Manchester City: chi gioca titolare e le ultime su Mbappé, Vinicius Jr, Donnarumma, Reijnders e Haaland

Negli ultimi anni è diventata ormai un grande classico: la sfida tra Real Madrid e Manchester City è una delle più frequenti nelle fasi a eliminazione diretta di Champions League.

Lo scorso anno le due squadre si erano affrontate già ai playoff, con i Blancos che avevano vinto sia all’andata (2-3 all’Etihad) sia al ritorno (3-1 al Bernabéu). Quest’anno, invece, il confronto è in programma per gli ottavi di finale.

Entrambe hanno incontrato alcune difficoltà nel corso della stagione e devono inseguire in campionato rispettivamente Barcellona e Arsenal.