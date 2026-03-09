Il cammino opposto nella corsa Scudetto: Inter infallibile contro le piccole, Milan ancora imbattuto nei big-match

Non solo i derby, entrambi persi ed entrambi senza riuscire a segnare neppure un goal in questa stagione. L'Inter di Chivu ha sempre faticato contro le altre big del campionato.

I nerazzurri qualche settimana fa hanno battuto la Juventus, ma non senza fatica e di certo senza incantare sotto il profilo del gioco. In una sfida peraltro segnata dalle polemiche per l'ingiusta espulsione di Kalulu che ha di fatto condizionato il risultato.

All'andata i bianconeri avevano invece vinto contro l'Inter per 4-3. Inoltre la squadra di Chivu non è mai riuscita a battere il Napoli: sconfitta per 3-1 al 'Maradona' e 2-2 in casa al ritorno. L'Inter ha vinto di misura all'Olimpico contro la Roma, che dovrà affrontare domenica 5 aprile a 'San Siro'. E ha travolto il Como.

Il bilancio ad oggi è di tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte per un totale di 10 punti nelle otto gare contro le prime sei della classifica. In Champions è andata perfino peggio: l'Inter ha infatti sempre perso contro Arsenal, Atletico Madrid e Liverpool. Oltre che nella doppia sfida contro il Bodo.