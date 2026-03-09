Il cammino opposto nella corsa Scudetto: Inter infallibile contro le piccole, Milan ancora imbattuto nei big-match

Cosa serve di più per vincere lo Scudetto?
C'è chi pensa che fare punti nei big-match sia fondamentale per festeggiare alla fine del campionato, altri credono che invece sia più importante non sbagliare mai contro le cosiddette piccole.
La classifica attuale dà ragione ai secondi dato che l'Inter capolista ha costruito il suo vantaggio vincendo praticamente sempre contro squadre sulla carta inferiori mentre il Milan ha fatto benissimo con le altre grandi. Ma ha perso punti sanguinosi, ad esempio, affrontando le neo-promosse.
Un cammino, quello di nerazzurri e rossoneri verso l'obiettivo Scudetto, di fatto opposto.