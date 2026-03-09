Goal.com
Derby Milan Inter GFX hdGOAL
Lelio Donato

Il cammino opposto nella corsa Scudetto: Inter infallibile contro le piccole, Milan ancora imbattuto nei big-match

Il derby ha confermato come Inter e Milan siano arrivate a giocarsi lo Scudetto con un cammino praticamente opposto: la squadra di Allegri non ha quasi mai fallito i big-match ma ha spesso frenato contro le piccole. Al contrario dei nerazzurri.

Cosa serve di più per vincere lo Scudetto? 

C'è chi pensa che fare punti nei big-match sia fondamentale per festeggiare alla fine del campionato, altri credono che invece sia più importante non sbagliare mai contro le cosiddette piccole.

La classifica attuale dà ragione ai secondi dato che l'Inter capolista ha costruito il suo vantaggio vincendo praticamente sempre contro squadre sulla carta inferiori mentre il Milan ha fatto benissimo con le altre grandi. Ma ha perso punti sanguinosi, ad esempio, affrontando le neo-promosse.

Un cammino, quello di nerazzurri e rossoneri verso l'obiettivo Scudetto, di fatto opposto.

  • INTER MALE CONTRO LE BIG

    Non solo i derby, entrambi persi ed entrambi senza riuscire a segnare neppure un goal in questa stagione. L'Inter di Chivu ha sempre faticato contro le altre big del campionato. 

    I nerazzurri qualche settimana fa hanno battuto la Juventus, ma non senza fatica e di certo senza incantare sotto il profilo del gioco. In una sfida peraltro segnata dalle polemiche per l'ingiusta espulsione di Kalulu che ha di fatto condizionato il risultato.

    All'andata i bianconeri avevano invece vinto contro l'Inter per 4-3. Inoltre la squadra di Chivu non è mai riuscita a battere il Napoli: sconfitta per 3-1 al 'Maradona' e 2-2 in casa al ritorno. L'Inter ha vinto di misura all'Olimpico contro la Roma, che dovrà affrontare domenica 5 aprile a 'San Siro'.  E ha travolto il Como.

    Il bilancio ad oggi è di tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte per un totale di 10 punti nelle otto gare contro le prime sei della classifica. In Champions è andata perfino peggio: l'Inter ha infatti sempre perso contro Arsenal, Atletico Madrid e Liverpool. Oltre che nella doppia sfida contro il Bodo. 

  • QUASI INFALLIBILI CONTRO LE PICCOLE

    Ma quindi come ha fatto l'Inter a costruire il suo vantaggio di sette punti sul Milan?

    Semplice, la squadra di Chivu non ha praticamente mai sbagliato contro le squadre che si trovano dal settimo al ventesimo posto in classifica.

    L'unica sconfitta resta ad oggi quella subita in casa contro l'Udinese alla seconda giornata di campionato. Da allora l'Inter ha fatto percorso netto.

    Un cammino perfetto che ha aperto il vuoto alle sue spalle almeno prima del derby di ritorno che ha interrotto una striscia positiva con quattordici vittorie ed un solo pareggio, ovviamente contro una big, ovvero il Napoli.

  • MILAN DA BIG-MATCH

    Al contrario dell'Inter, il Milan ha costruito la sua classifica soprattutto nei big-match.

    Oltre ai due derby, vinti entrambi per 1-0 e rischiando pochissimo, la squadra di Allegri ha battuto almeno una volta Napoli, Roma e Como.

    Il Milan è stato invece fermata sul pareggio in casa della Juventus, quando Pulisic peraltro ha sbagliato un calcio di rigore. E ha pareggiato anche in casa contro Roma e Como al ritorno.

    In attesa di andare a Napoli e ospitare la Juventus nelle prossime settimane, i rossoneri ad oggi non hanno mai perso contro le prime sei in classifica: 5 vittorie e tre pareggi per un totale di 18 punti in otto partite.

  • PESANO I PUNTI PERSI CON LE NEO-PROMOSSE

    In realtà il Milan ha perso solo due partite nelle prime ventotto giornate contro Cremonese e Parma, ovvero meno di qualsiasi altra squadra e tre in meno anche dell'Inter.

    Sono però stati tanti, anzi troppi, i pareggi: ben nove ovvero otto in più dei nerazzurri. E anche questi quasi tutti contro squadre sulla carta nettamente inferiori: Pisa, Parma, Sassuolo, Genoa e Fiorentina.

    La sensazione insomma è che il Milan fatichi quando deve fare la partita ed imporre il proprio gioco mentre si trovi perfettamente a suo agio se deve affrontare avversari che gli concedono maggiore spazio e se la giocano a viso aperto.

    Ecco perché le ultime dieci giornate potrebbero nascondere altre trappole a sorpresa nella difficile rincorsa all'Inter.

