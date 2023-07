In questo articolo si vedrà come utilizzare il codice promozionale Sisal ITGOAL-550 e quali sono i bonus benvenuto attivi per i nuovi clienti.

Sisal Matchpoint è un sito di scommesse sportive online sicuro e legale in Italia. I nuovi giocatori che aprono per la prima volta un conto gioco sul portale possono ottenere un welcome bonus fino a 550€. È disponibile un codice promozionale Sisal ITGOAL-550 che gli utenti possono digitare facoltativamente alla registrazione. In questo articolo si forniranno tutte le informazioni relative ai codici e alle offerte di benvenuto attive.

Codice promozionale Sisal ITGOAL-550: che cos'è?

Il codice promo Sisal ITGOAL-550 è una formula alfanumerica che va inserita al momento della registrazione nel campo apposito sul sito scommesse sicuro dell'operatore. La sua digitazione è facoltativa, tuttavia potrebbe essere necessaria per prendere parte ad iniziative specifiche del bookmaker online qualora attive. Attualmente i nuovi clienti che si iscrivono per la prima volta al portale possono ottenere un bonus benvenuto scommesse fino a 550€.

Codice promo Sisal: come funziona?

Come menzionato precedentemente il codice promozionale Sisal è un codice che l'utente può inserire in modo facoltativo al momento della registrazione. Gli step da seguire per digitarlo sono semplici e possono essere riassunti come segue:

Avviare il procedimento di registrazione sul portale ufficiale (solo maggiorenni);

Inserire tutte le informazioni personali richieste;

Inserire il codice promo Sisal ITGOAL-550 nello spazio apposito

Completare la registrazione e finalizzarla con l'invio di una copia del proprio documento di identità. Per aderire all'offerta dedicata ai nuovi iscritti è necessario rispettare tutti gli altri T&C del bonus scommesse fino a 550 € (come descritto nei paragrafi successivi).

Registrazione Sisal Matchpoint: ecco come fare

Per usare correttamente il codice promozionale Sisal, bisogna quindi sapere come registrarsi alla piattaforma. Nel caso in cui l’utente abbia a disposizione un sistema SPID, ovvero Sistema Pubblico di Identità Digitale, potrà compilare automaticamente la sezione anagrafica del modulo di registrazione a Sisal, completando l’iter in 1 minuto o poco più.

Qualora il lettore non possa percorrere questa strada, potrà optare per l’iscrizione standard, così composta:

Visitare il sito ufficiale Sisal.it Cliccare sul pulsante arancione “Registrati” Selezionare “Registrazione classica”, senza SPID, sulla sinistra Fornire tutte le informazioni personali richieste, compilando il modulo di registrazione Inserire opzionalmente il codice promozionale Sisal ITGOAL-550 nell’apposito campo del modulo Consultare i termini di gioco e accettare il contratto per creare effettivamente l’account.

Ricordiamo che l'iscrizione ai siti scommesse online è consentita solamente ai giocatori maggiorenni residenti in Italia. Le informazioni fornite al momento dell'apertura del conto gioco verranno poi convalidate attraverso la procedura di validazione dell'account da effettuarsi necessariamente entro 30 giorni dalla registrazione.

Sisal bonus benvenuto scommesse

Aprendo un conto gioco sul sito dell'operatore, opzionalmente con codice promozionale Sisal, e rispettando le condizioni richieste è possibile partecipare alla promo di benvenuto che prevede un welcome bonus scommesse fino ad un massimo di 550€.

Tale offerta è a disposizione per gli utenti che si iscrivono sia attraverso la registrazione tramite SPID che quella classica.

Dettaglio offerta Descrizione Bonus scommesse totale Fino a 550 € Requisito Registrazione, convalida del documento e rispetto di tutti gli altri T&C. Bonus sulla prima ricarica 20% del primo deposito fino a 40 € Bonus progressivo Fino a 450 €, accumulando 100 Status Point a settimana Fun bonus 60 € alla convalida del documento per giocare su una selezione di Slot machine del casinò Sisal Tempo di accredito Entro 6 ore dalla prima ricarica o 4 ore dalla validazione del documento Spendibilità del bonus Entro 7 giorni dalla data di accredito

Come ricevere il bonus benvenuto Sisal in tre passaggi

Ora si entrerà nel dettaglio del meccanismo di funzionamento del bonus benvenuto scommesse messo a disposizione dall'operatore. Si potrebbe scomporre l'offerta in tre parti:

Registrazione: iscriversi al sito tramite la procedura standard descritta sopra o tramite SPID; Prima ricarica: effettuare il primo deposito di almeno 10 € per ricevere il 20% fino a un massimo di 40€. Ad esempio, a fronte di una ricarica iniziale di 50€, si riceverà un bonus di 10 €. Convalida del documento + giocate qualificanti: qualora si opti per l’iscrizione standard, inviare una copia fronte e retro del documento di identità fornito durante la registrazione. Una volta convalidato, si potranno ricevere ulteriori 450 € di bonus scommesse, accumulando 100 Status Point a settimana e fino a un massimo di 15€ di bonus a settimana per 30 settimane. A questo, si somma anche 60 € di Fun Bonus per alcune slot machine Sisal.

Il bonus è spendibile entro 7 giorni dalla data di accredito. Una volta scaduto questo termine, verrà annullato e non sarà più disponibile sull’account di gioco. Si applicano ulteriori T&C.

Dove trovo il codice promo Sisal?

Il codice promo Sisal generalmente è riportato all'interno della pagina dei termini e condizioni del bonus benvenuto sport o di altro prodotto del sito. In alternativa può essere consultato su questa pagina. Il suo utilizzo non è necessario ai fini della registrazione. Si tratta infatti di una scelta facoltativa dell'utente che decide di farne uso o meno. Tuttavia in occasioni di promozioni speciali potrebbe rivelarsi fondamentale l'inserimento del codice apposito nel campo dedicato per aderire all'iniziativa.

Metodi di pagamento Sisal

Per ricevere il bonus benvenuto scommesse occorre come primo step effettuare la registrazione. Operazione che può avvenire facoltativamente con codice promozionale Sisal ITGOAL-550. Parte della promozione è anche proporzionata però alla prima ricarica. A tal fine, risulta utile fornire una tabella riassuntiva sui metodi di pagamento disponibili su Sisal.it.

Metodi di ricarica

Metodo Limiti per operazione (€) Accredito Punto vendita Sisal Minimo: 1 € Massimo: 1.999 € (per conti con documentazione incompleta o scaduta, massimo 999 €) Immediato (dopo inserimento PIN ricarica). Scadenza PIN ricarica dopo 90 giorni dalla data di acquisto VISA Minimo: 10 € Massimo: 10.000 € Immediato Mastercard e Maestro Minimo: 10 € Massimo: 10.000 € Immediato Postepay Minimo: 10 € Massimo: 10.000 € Immediato PayPal Minimo: 10 € Massimo: 10.000 € Immediato Skrill Minimo: 10 € Massimo: 10.000 € Immediato Neteller Minimo: 10 € Massimo: 10.000 € Immediato Paysafecard Minimo: 10 € Massimo: 100 € Immediato Bonifico bancario Minimo: - Massimo: 10.000 € 1-2 giorni lavorativi (anche in caso di bonifico istantaneo)

Metodi di prelievo

Metodo Limiti (€) Tempi di prelievo Costi Punto vendita Sisal Minimo: 10 € Massimo: 999,99 € Autorizzazione a riscuotere entro 12 ore Gratis VISA Minimo: 10 € Massimo: 5.000 € Entro 6 ore Gratis Mastercard e Maestro Minimo: 10 € Massimo: 5.000 € Entro 6 ore Gratis Postepay Minimo: 10 € Massimo: 5.000 € Entro 6 ore Gratis PayPal Minimo: 10 € Massimo: 5.000€ Entro 6 ore Gratis Skrill Minimo: 10 € Massimo: 5.000 € Entro 6 ore Gratis Neteller Minimo: 10 € Massimo: 5.000 € Entro 6 ore Gratis Paysafecard Minimo: 10€ Massimo: 30.000 € Entro 1-2 giorni lavorativi Gratis Bonifico bancario Minimo: 10 € Massimo: 6.000 € Disponibile in 4-5 giorni lavorativi Gratis

A tutti i pagamenti (depositi e prelievi) non viene applicata alcuna commissione. Tuttavia invitiamo a consultare le condizioni della propria banca.

Sisal Matchpoint a confronto con altri siti scommesse online

Codice promo Sisal - FAQ

In caso di dubbi sulla procedura, è possibile consultare il resto dell’articolo, in cui sono stati riportati dettagli utili, risposte alle domande più comuni, oltre a una serie di elenchi puntati che illustrano la procedura di registrazione Sisal e di utilizzo del codice promo.

Qual è il codice promozionale Sisal?

Al momento i giocatori hanno la possibilità di digitare il codice ITGOAL-550 in fase di apertura del conto di gioco sul sito dell'operatore. Si tratta di una scelta facoltativa, dunque a discrezione dell'utente che può decidere di inserirlo nello spazio apposito nel modulo di iscrizione al portale. Dopo aver inserito tutti i dati personali, gli utenti possono scegliere tra le iniziative di benvenuto proposte in elenco nel modulo o selezionare la voce "Clicca qui per inserire il codice bonus" facendo comparire così il campo codice.

Ci sono altri codici promozionali Sisal?

Capita spesso che i bonus benvenuto Sisal siano contraddistinti da diversi codici. Per saperne di più è possibile consultare ciascuna iniziativa visitando il sito ufficiale dell'operatore e leggendo attentamente termini e condizioni nella pagina dedicata a "Bonus e promozioni".

Posso inserire il codice promozionale Sisal se mi iscrivo tramite SPID?

Sì, la procedura con SPID è semplificata e velocizzata ma il campo relativo al codice promo non verrà precompilato. Sarà facoltà dell’utente selezionare il codice di interesse.

Posso prelevare il bonus Sisal scommesse?

No, a seconda del requisito di gioco, sarà necessario movimentare il bonus un numero variabile di volte, fino a trasformare il fun bonus in real bonus e quest’ultimo in saldo reale prelevabile.