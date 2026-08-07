Quali sono i codici promozionali Sisal a agosto?

Condizione fondamentale per aderire alla promo è aprire un conto tramite link affiliato presente in questa pagina.

Quali sono i codici promozionali Sisal attivi? Ecco tutte le promozioni di benvenuto con codice:

Offerta Codice Bonus ⚽ Scommesse, Virtual e Ippica CROSS*** Fino 5.100€ 🎰 Casinò CROSS*** Fino 5.100€ 🎟️ Lotterie LOTTE-50 Fino 5.050€ 🎱 Bingo NEWBINGO-50 Fino 5.050€ 🂡 Poker PK-1050 Fino 6.000€ 🃏 Carte GIOCHIDICARTE-70 Fino 5.070€

✔ Fornito e verificato da GOAL

Stando all'ultimo aggiornamento del 7 agosto 2026, il codice CROSS*** è riservato all'offerta esclusiva su scommesse e casinò. Per lotterie, bingo, poker e giochi di carte l'inserimento del codice è facoltativo: si può digitare quello indicato in tabella oppure selezionare direttamente l'offerta desiderata in fase di registrazione.

Bonus Sisal di benvenuto per i nuovi utenti

Iscrivendosi sulla piattaforma i nuovi giocatori troveranno tra le offerte bonus Sisal per scommettitori una promo di benvenuto fino a 5.100€. Per aderire alla promo occorre aprire per la prima volta un conto di gioco tramite li link disponibile in questo articolo. Al momento dell'iscrizione si può digitare il codice promozionale Sisal dedicato nel campo apposito.

Codice Promozionale Sisal CROSS*** Bonus benvenuto Fino a 100€ + 5.000€ Salva il Bottino Valido per Scommesse, Casinò Deposito Minimo 20€ Validità 7 giorni (Real Bonus), 2 giorni (Fun Bonus) Termini e Condizioni Solo nuovi giocatori (+18) Spendibile su multiple 5 eventi quota 6.00 Spendibile su una selezione di 11 slot

Come funziona il bonus Sisal quindi? Al momento di creazione dell'account c'è bisogno della verifica d'identità attraverso l'invio di una copia di un documento (carta di identità, passaporto o patente), in seguito basterà effettuare un versamento qualificante. Dopo di ché si ottiene

5.000€ con l'iniziativa Salva il Bottino

25% sul primo versamento fino a 50€ in Real Bonus

25% sul primo versamento fino a 50€ in Fun Bonus

Una volta accreditati sul saldo, il Real Bonus ha validità di 7 giorni, mentre il Fun Bonus ha una validità di 2 giorni. Ricordiamo ad ogni modo che per aderire all'offerta esclusiva è necessario utilizzare il link affiliato o digitare il codice promozionale Sisal CROSS***. Per i bonus relativi ad altri prodotti come poker, carte o bingo il codice è facoltativo: è sufficiente selezionare l'offerta desiderata in fase di registrazione.

Termini e condizioni del bonus scommesse

I nuovi utenti, una volta completati i passaggi richiesti, ottengono un welcome bonus che è soggetto a specifici termini e condizioni. Tra questi, si evidenziano i seguenti punti:

Deposito minimo richiesto di 20 euro da effettuare entro 7 giorni dalla registrazione (sono esclusi i bonifici bancari)

da effettuare entro 7 giorni dalla registrazione (sono esclusi i bonifici bancari) L'importo complessivo è pari al 50% del primo versamento fino a 100€, suddiviso in due parti uguali (25% in Real Bonus e 25% in Fun Bonus)

Il Real Bonus ottenuto è spendibile, entro 7 giorni dall'accredito, su scommesse sportive con minimo 5 eventi e quota minima complessiva 6.00 oppure su una selezione di 11 slot specificate dall'operatore

oppure su una selezione di 11 slot specificate dall'operatore Il Fun Bonus richiede un requisito di scommessa (wagering) pari a 45x per essere convertito in Real Bonus (fino a un massimo di 50€)

La validità del Real Bonus è di 7 giorni dalla ricarica, mentre il Fun Bonus scade entro 2 giorni

La promozione è valida solo per registrazioni effettuate online tramite link o QR code: non sono valide le pre-registrazioni in negozio da terminale

I bonus vengono accreditati solo dopo la validazione del documento d'identità e la verifica dell'indirizzo e-mail

Sono prelevabili solo le vincite derivanti dal bonus, non il bonus stesso

Ulteriori termini e condizioni possono essere consultati sulla piattaforma ufficiale.

Come aprire un conto su Sisal

Ora non resta che vedere quali sono i passaggi utili per effettuare la registrazione sul sito di Sisal. Ricordiamo che l'iscrizione sui portali dei bookmaker ADM è consentita solo agli utenti maggiorenni la cui identità viene verificata entro 30 giorni dalla creazione dell'account previo invio o upload di una copia del proprio documento identificativo.

Il primo step è visitare il portale di Sisal Matchpoint tramite il link presente in questa pagina e cliccare sul pulsante di registrazione Dopo di ché è possibile effettuare l'iscrizione veloce caricando una foto del proprio documento di identità Procedere con la compilazione dei campi obbligatori quali dati di accesso e dati personali Nel terzo passaggio del procedimento gli scommettitori possono selezionare l'offerta di benvenuto desiderata o facoltativamente digitare il codice promozionale Sisal nello spazio dedicato Infine prendere visione di tutta la documentazione relativa alla creazione dell'account e del contratto di gioco ed accettare per finalizzare l'iscrizione.

Palinsesto Sisal Matchpoint: uno sguardo su scommesse, mercati e quote

La sezione scommesse dell'operatore offre una varietà di opzioni per gli utenti registrati, i quali alla registrazione possono opzionalmente utilizzare un codice promo Sisal. Il palinsesto sportivo include una vasta gamma di attività su cui piazzare scommesse tra i quali si possono trovare:

Calcio

Tennis

Volley

Baseball

Tennis da tavolo

Football americano

Basket

Cricket

Freccette

Pallamano

Pugilato

Beach volley

Rugby

Golf

Formula 1

MotoGP

Football australiano

Non mancano le scommesse virtuali che riguardano eventi simulati come corse e partite, con risultati determinati casualmente da un software. Nella sezione live, invece, gli utenti possono scommettere su partite in corso con quote che si aggiornano costantemente. Le scommesse ippiche sono disponibili con streaming in diretta degli eventi. Mentre il totocalcio offre una modalità tradizionale di scommessa basata sugli esiti delle partite. Inoltre, la sezione Tipster del bookmaker online consente agli utenti di scambiare suggerimenti e idee su come effettuare scommesse, promuovendo una comunità online per la condivisione delle strategie.

Sisal a confronto con altri bookmaker ADM

La scelta di un operatore di scommesse implica la valutazione di diversi fattori. Un'analisi comparativa tra Sisal e altri bookmaker può fornire una visione chiara sulle differenze in termini di offerta di giochi, payout e promozioni disponibili, consentendo una decisione più informata.

Info Sisal Lottomatica Goldbet ✅ Licenza 16020 16010 16009 📺 Live Streaming Sì Sì Sì ⚽ Sport disponibili 24 24 24 ⭐ Payout 94,42% 94,42% 94,42% 🎲 Casino Slots/Giochi 900+ 3100+ 3200+ 🔖 Promo disponibili 4 Sport, 1 Casino, 1 Lotterie, 1 Poker, 1 Giochi di Carte, 1 Bingo, 1 All Around 8 Sport, 15 Casino, 18 Poker, 6 Bingo, 2 Lotterie, 5 Giochi di Carte, 4 All Around 8 Sport, 15 Casino, 18 Poker, 6 Bingo, 2 Lotterie, 5 Giochi di Carte, 4 All Around

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Vittorio Rotondaro

Quanto facile è utilizzare il codice Sisal?

Fruire di una promozione su Sisal è un processo molto intuitivo: come ho avuto modo di constatare, basta avviare la fase di registrazione dell'account e, dopo aver compilato tutti i campi con i dati obbligatori richiesti, selezionare l'offerta di benvenuto desiderata e digitare l'apposito codice promo che dà diritto ai vantaggi consultabili all'interno dei T&C.

Cosa contraddistingue Sisal da altri del mercato del betting?

Particolarmente apprezzabile, dal mio punto di vista, è l'ampiezza dell'offerta sportiva con la presenza di ben 24 discipline, in linea con gli altri operatore più conosciuti. Anche la possibilità di giocare direttamente sul sito la schedina del Totocalcio gioca a favore di Sisal: sebbene non sia più popolare come un tempo, il noto gioco a colonne resta una pietra miliare del betting italiano.

Quale aspetto l'operatore può migliorare sull'utilizzo dei codici e dei bonus?

Essendo molto chiara la procedura di inserimento del codice promo, ritengo che il focus debba spostarsi sui bonus di benvenuto e in particolare sulla loro quantità: l'utente, infatti, non ha a disposizione molta scelta e credo che un'offerta più ampia e variegata potrebbe spingere più giocatori a prendere in considerazione l'ipotesi di effettuare la registrazione su Sisal.