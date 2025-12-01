Promise David, 24 anni, è l'incarnazione del lavoratore instancabile. Ne aveva già 22 quando finalmente è riuscito a sfondare, dopo che sua madre lo aveva supplicato innumerevoli volte di rinunciare al suo sogno di diventare un calciatore professionista. Lui si è sempre rifiutato. Il nostro ultimo episodio della serie Hidden Gems FC, così, è dedicato a un'incredibile storia di rimonta.

Baby Lukaku. Questo è il soprannome che i giornalisti belgi amano usare quando scrivono di David. Lo ha chiamato così il suo ex allenatore degli attaccanti, l'ex Everton e Fiorentina Kevin Mirallas. Ma non occorre essere belgi per notare le sorprendenti somiglianze tra i due. Ed è stato lo stesso David a renderlo molto chiaro, ad esempio alla fine di marzo.

Quel giorno il suo Union Saint-Gilloise affronta il Royal Antwerp al Joseph Marien. David viene mandato in profondità e sembra aver superato la difesa dell'Antwerp, ma Bozhinov fa di tutto per contrastarlo con le buone e con le cattive. L'unico problema è che David è forte. Molto forte, in effetti. "Mentre corro, sento un artiglio nel collo - dirà l'attaccante al podcast The Footy Culture a proposito di un goal diventato rapidamente virale su Internet - Quando più tardi ho fatto la doccia, mi faceva molto male perché mi aveva letteralmente strappato la pelle del collo. Ho sanguinato per tutta la partita e non me ne sono nemmeno accorto".

E ancora: "Mi sono diretto dritto verso la porta, vedendo solo il verde. Non volevo tuffarmi o cadere. Poi mi ha afferrato di nuovo. Ho pensato: fottuto bastardo! Ho tirato indietro le braccia e la mia maglia si è strappata. Ne sono stato felice, perché ogni volta che mi tirava la maglia, mi sembrava di soffocare".

Solo metà della sua maglietta gialla è rimasta intatta. David sembra quasi invincibile, come in un film. Con solo metà maglietta, riesce finalmente a liberarsi da Bozhinov. Ma il difensore lo ha rallentato quel tanto che bastava. Ora è arrivato un altro difensore dell'Antwerp, ma lui con una semplice finta lo ha messo fuori gioco. David fa scivolare la palla in rete, si dà una forte pacca sul petto, poi urla con forza.

"Sono stato sostituito e poi ho dato un'occhiata al mio telefono. Il goal era già stato pubblicato sui social - dirà - Il nostro direttore sportivo ha appeso quella maglia nella nostra nuova struttura di allenamento, insieme a tutti gli altri kit storici dell'Union. Ha detto: questa maglia simboleggia l'Union. Rappresenta la resilienza, la forza e il non arrendersi mai".

Sono proprio queste tre cose a simboleggiare l'insolito percorso professionale di David. Facciamo un passo indietro. La strada verso l'Union è lunga, molto lunga. Da bambino, David era sempre un ragazzo energico. "I miei insegnanti pensavano che fossi un bravo ragazzo, ma anche che fossi una distrazione per gli altri", sorride. È cresciuto a Brampton, una città nella provincia canadese dell'Ontario. È un luogo che ha dato i natali a molti talenti. L'attuale attaccante del Feyenoord Cyle Larin, Atiba Hutchinson (ex PSV) e Tajon Buchanan (ex Inter) hanno tutti lì le loro radici.

Ma non è stato in Canada, bensì a Lagos, in Nigeria, che David ha scoperto il proprio amore per il calcio. Da bambino viveva lì con i nonni. Suo zio era un grande tifoso del Chelsea. "Non dimenticherò mai quando veniva a prendermi a casa di mia nonna - ha raccontato a Het Laatste Nieuws - Mi sedevo sul retro della sua moto e andavamo insieme al bar a guardare le partite". Quando è tornato in Canada dopo alcuni anni, ha cercato un hobby in cui investire le sue energie. All'inizio era il pianoforte, ma quando si è rotto ("Mi sono arrabbiato molto!") ha cercato qualcos'altro. E ha presto trovato il suo nuovo amore: il calcio.

Getty Images

David è stato scoperto dal Toronto, ma all'età di quindici anni è stato costretto ad andarsene: non era considerato abbastanza bravo. Ha trascorso tre anni con i semiprofessionisti a Vaughan, in Canada, e nel 2019, a diciotto anni, ha avuto la sua prima occasione in Europa con l'NK Trnje, una squadra croata di terza divisione. Non è stata certo una storia di successo romantica. Ancora una volta, il percorso professionale di David si è rivelato lungo e accidentato. "In Croazia sono successe cose che non ho nemmeno osato raccontare ai miei genitori", sospira.

C'è un ricordo doloroso: il suo allenatore a Zagabria era razzista. "Non voleva persone di colore, africani, nella sua squadra. Mi diceva cose bizzarre."Crnac", per esempio. Chesignifica "neretto". Una volta , i miei compagni di squadra non mi hanno tradotto quello che mi aveva urlato durante un allenamento fino a un mese dopo. Perché lo trovavano troppo terribile. Tutti si sono bloccati nel momento in cui l'ha detto. Era una cosa tipo: 'Dio non voglia che io metta mai un giocatore nero nella mia squadra'". David è stato rimandato nelle giovanili, e lì ha ritrovato la felicità con un altro allenatore, Rajko Vidovic. Quando Vidovic è diventato allenatore della prima squadra poco dopo, gli ha dato una possibilità. Promise è entrato in campo dalla panchina e ha segnato immediatamente. "È stato il più grande 'vai al diavolo' della mia vita. Mi è sembrata una vendetta contro quell'uomo".

David lascia presto Zagabria. Il suo agente lo porta di nuovo fuori dall'Europa e lo manda nella seconda divisione degli Stati Uniti, all'FC Tulsa. Non è un successo. Riprova a Malta, con la Valletta. "Lì ho perso una finale di coppa e questo mi ha distrutto. Ho pianto tre volte nella mia vita per il calcio: quella partita è stata una di quelle. Mia nipote Liz era allo stadio in quel momento e mi ha scattato una foto sul maxischermo. Proprio mentre piangevo. Cavolo, sono brutto quando piango".

Quando anche l'avventura con un altro club maltese, il Sirens FC, si conclude con una delusione – David ha ormai 21 anni – la carriera di calciatore professionista sembra molto lontana. "I miei genitori volevano che tornassi a casa. Fino ad allora mi avevano sempre sostenuto, ma avevano perso la speranza". David però non è uno che molla, non fa parte del suo vocabolario: "Ho chiesto loro un'altra opportunità". Quell'opportunità è arrivata presto: in Estonia, al Kalju FC. Promise ha fatto una promessa a sé stesso e ha elaborato un piano quinquennale. Il punto cruciale del piano: lavorare sodo, segnare tanto in Estonia e assicurarsi un contratto con una squadra scandinava più importante. E poi, piano un po' più ambizioso, segnare per la nazionale e giocare i Mondiali.

Getty Images

"L'idea era: o giocare davvero bene a calcio, o essere un perdente - riassume David nel podcast The Footy Culture - Non volevo proprio andare a scuola". Ma anche in Estonia ha avuto delle difficoltà. Era considerato un "progetto" e inizialmente gli è stato permesso di entrare nella squadra giovanile del Kalju. Lì, però, ha segnato molti goal ed è stato portato in prima squadra. Finalmente il nomade del calcio sembrava essere sulla strada giusta. Sembrava, appunto.

"Ricordo di aver giocato una partita - ricorda - Eravamo in vantaggio 2-1 all'intervallo e io stavo giocando piuttosto bene. Ci hanno attirato e poi hanno giocato con palloni lunghi, per cui come attaccante non ho messo loro troppa pressione. Entro nello spogliatoio e il presidente mi afferra per il collo e mi trascina fuori. 'È così che vuoi giocare? Non sai cosa fa tuo padre per tenerti qui? Ho sessant'anni e mi muovo più di te!'. Nel secondo tempo ho segnato di nuovo e abbiamo vinto 4-3. Tutti i miei compagni di squadra festeggiavano nello spogliatoio e io ero sotto la doccia a piangere perché il presidente aveva appena chiamato mio padre e il mio agente dicendo che era stato un grave errore portarmi nel club. Non avevo un appartamento, alloggiavo in un ostello. Allo stesso tempo, tutti i miei amici a casa si stavano laureando. Avevo con me la carta di credito di mio padre perché non guadagnavo nulla dal calcio. È stato allora che ho pensato davvero: cosa sto facendo della mia vita?".

Una volta che le emozioni si sono placate e il tempo ha fatto il suo corso, David si assicura finalmente un posto nella prima squadra. Nella stagione della svolta segna quattordici goal in sedici partite. Lì il Kalju non può più ignorare le sue qualità: anzi, ora si rifiuta di lasciarlo andare in qualsiasi circostanza. "Era pazzesco. Li ho supplicati: per favore, lasciatemi andare. Quei momenti mi hanno fatto capire come si sentono le persone quando devono fare un lavoro dalle 9 alle 17 che odiano", dice oggi. La sua supplica funziona: il Kalju raggiunge un accordo con l'Union Saint-Gilloise e David parte per il Belgio.

Le cose non sono subito facili: dopo una sola partita contro il Club Brugge, il verdetto è già stato emesso. David è uno "trasferimento sprecato" e un "flop". "Dopo una sola partita! - sbuffa Promise a Het Laatste Nieuws - Sono tornato a casa e ho scritto quella frase. Ogni mattina, prima di andare all'allenamento, la guardavo. Mi dava la carica. Per fare meglio, per dimostrare a tutti che si sbagliavano. Diciassette gol e cinque assist... Non è uno scherzo e non sono più uno spreco, giusto?".

David, che ora ha collezionato otto presenze con la nazionale canadese e che in gioventù ha giocato anche per la Nigeria, ha davvero tutte le carte in regola per smentire chi dubita di lui. Segna regolarmente in Belgio, ma anche in Europa. Lo ha fatto contro l'Ajax di Francesco Farioli e lo ha fatto di nuovo di recente contro il PSV. La scorsa settimana ha segnato l'unico goal nella partita contro il Galatasaray, assicurando tre punti alla propria squadra a Istanbul. L'attaccante è forte fisicamente e mentalmente ed è molto veloce, armi con cui può forzare qualcosa in ogni partita. Con il suo profilo, non sorprende che club della Premier League come il West Ham United lo stiano seguendo da vicino. Eppure non tutti i dubbi sono ancora stati dissipati.

David appare goffo, selvaggio, certamente non un finalizzatore cinico, e la sua mancanza di concentrazione è evidente. Insomma, è ancora un enigma per gli scout. Non sa stare a galla, ma sa nuotare facilmente da A a B. Il Michael Phelps nero, come si definisce lui stesso su Het Nieuwsblad. Allo stesso modo può anche giocare una partita terribile, ma riesce comunque a segnare. Questa potrebbe essere in realtà la sua più grande qualità. Fa impazzire il suo allenatore, David Hubert. Che però non può ignorarlo, perché il suo attaccante può segnare sempre e ovunque. E il suo piano quinquennale? Lo ha completato in un anno e mezzo. E ora ha trovato la propria strada.