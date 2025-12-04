Da Tepito all'Azteca: l'incredibile storia delle maglie dell'Argentina ai Mondiali di Messico 86

Per comprendere la portata di questo aneddoto, bisogna fare un passo indietro. L'Argentina non arrivò ai Mondiali di Messico '86 come una delle favorite. Il ricordo di Spagna '82 pesava ancora molto: un Mondiale in cui la squadra aveva cercato di difendere il titolo conquistato nel 1978, fallendo clamorosamente. La squadra di César Luis Menotti crollò al secondo turno e Maradona, allora un promettente ventunenne, fu espulso nella partita contro il Brasile.

Il passaggio all'era Bilardo fu tutt'altro che agevole. Il suo era un approccio tattico, un 3-5-2 che privilegiava l'ordine difensivo e la disciplina e era considerato da molti un'eresia rispetto all'ideale romantico e offensivo di Menotti. La stampa argentina, sempre influente, diffidava apertamente di Bilardo, definendolo difensivo, calcolatore e lo accusava persino di “uccidere l'essenza” del gioco nazionale.

I risultati pre-Mondiali furono modesti, la squadra non funzionava bene e lo scetticismo si diffondeva. Alcuni giornalisti scrissero addirittura che l'obiettivo doveva essere semplicemente quello di “superare la fase a gironi e salvare la faccia”. L'atmosfera a Buenos Aires era pessimistica, quasi ostile.

Nel frattempo, il Paese stesso stava affrontando una fase complessa. La giovane democrazia di Raúl Alfonsín faticava a consolidarsi dopo una dittatura militare, in un clima di tensione politica ed economica. Il calcio, come sempre, fungeva da valvola di sfogo, ma anche da campo di battaglia simbolico. In quel contesto, la Coppa del Mondo appariva come uno spazio di speranza, anche se in pochi credevano nella squadra.