Nicolás de Marco e Carlos Martínez

Da Tepito all'Azteca: l'incredibile storia delle maglie dell'Argentina ai Mondiali di Messico 86

In Messico, la genialità di Maradona è stata dipinta su maglie acquistate frettolosamente in un mercato per le strade messicane.

Quando si parla della gloriosa cavalcata dell'Argentina ai Mondiali del 1986, ci sono storie che vengono raccontate più e più volte: la Mano di Dio, il Goal del Secolo e Diego Maradona che solleva il trofeo allo stadio Azteca. Sono momenti così presenti nella memoria collettiva degli argentini, così come dei tifosi di tutto il mondo, che sembrano quasi essere scene di un film che abbiamo visto anche fin troppe volte.

Ma ci sono altre storie, più silenziose, che sono rimaste ai margini. Episodi che finiscono per illuminare un torneo, un paese o un'intera generazione da un'angolazione inaspettata.

Messico '86 è stato pieno di momenti del genere: il caldo di mezzogiorno di Città del Messico, l'altitudine che ha costretto Carlos Bilardo a pianificare sessioni di allenamento ossessive, le conferenze stampa in cui Maradona rispondeva ai giornalisti increduli con frasi taglienti e indimenticabili.

E tra queste storie parallele ce n'è una delle più colorite: quella delle maglie “false” indossate dall'Argentina nella vittoria dei quarti di finale contro l'Inghilterra. Divise che sono state acquistate all'ultimo minuto a Tepito, il quartiere più malfamato di Città del Messico.

  • Argentina Manager Carlos Bilardo 1984Hulton Archive

    I sospetti sulla Coppa del Mondo

    Per comprendere la portata di questo aneddoto, bisogna fare un passo indietro. L'Argentina non arrivò ai Mondiali di Messico '86 come una delle favorite. Il ricordo di Spagna '82 pesava ancora molto: un Mondiale in cui la squadra aveva cercato di difendere il titolo conquistato nel 1978, fallendo clamorosamente. La squadra di César Luis Menotti crollò al secondo turno e Maradona, allora un promettente ventunenne, fu espulso nella partita contro il Brasile.

    Il passaggio all'era Bilardo fu tutt'altro che agevole. Il suo era un approccio tattico, un 3-5-2 che privilegiava l'ordine difensivo e la disciplina e era considerato da molti un'eresia rispetto all'ideale romantico e offensivo di Menotti. La stampa argentina, sempre influente, diffidava apertamente di Bilardo, definendolo difensivo, calcolatore e lo accusava persino di “uccidere l'essenza” del gioco nazionale.

    I risultati pre-Mondiali furono modesti, la squadra non funzionava bene e lo scetticismo si diffondeva. Alcuni giornalisti scrissero addirittura che l'obiettivo doveva essere semplicemente quello di “superare la fase a gironi e salvare la faccia”. L'atmosfera a Buenos Aires era pessimistica, quasi ostile.

    Nel frattempo, il Paese stesso stava affrontando una fase complessa. La giovane democrazia di Raúl Alfonsín faticava a consolidarsi dopo una dittatura militare, in un clima di tensione politica ed economica. Il calcio, come sempre, fungeva da valvola di sfogo, ma anche da campo di battaglia simbolico. In quel contesto, la Coppa del Mondo appariva come uno spazio di speranza, anche se in pochi credevano nella squadra.

  • Maradona 1982 Argentina Brasil 24 10 2016

    Maradona, capitano con un conto in sospeso

    Tra tutti i dubbi, c'era una certezza: Diego Armando Maradona. A 25 anni, arrivò al picco della forma fisica e come capitano dell’Argentina. In Italia era già venerato come un dio a Napoli, anche se la gloria eterna sarebbe arrivata più tardi. Ma con i Mondiali, Diego aveva ancora un conto in sospeso.

    Spagna '82 era stato un duro colpo per tre motivi: il cartellino rosso ricevuto contro il Brasile, l'eliminazione precoce e le critiche spietate. Per molti giornalisti, Messico ‘86 era il momento dell’“ora o mai più” di Maradona. Bilardo lo sapeva e costruì l'intera squadra attorno al suo numero 10. Non c'era un piano B: tutto ruotava attorno a Diego.

    “Siamo qui per combattere. Sento che questo è il nostro momento”, avrebbe poi ricordato Maradona nelle interviste. Quella convinzione non era recitata: era un messaggio che inviava ai suoi compagni di squadra e a una nazione dubbiosa. Bilardo lo ribadì durante gli allenamenti: “Diego è l'asse portante, giochiamo tutti per far emergere il suo talento”.

    La sfida, tuttavia, non era solo tattica. C'erano fattori esterni: l'altitudine di città come Toluca e Città del Messico, il sole cocente di mezzogiorno e gli ostacoli logistici di un Mondiale che richiedeva soluzioni rapide. Ed è proprio in quel mix di ostacoli che è apparso il bizzarro episodio della maglia.

  • Il problema delle maglie

    Il 22 giugno 1986, l'Argentina era pronta ad affrontare l'Inghilterra all'Estadio Azteca nei quarti di finale. Era una partita che non aveva bisogno di presentazioni, carica di elettricità. Solo quattro anni prima, la guerra delle Falkland aveva contrapposto le due nazioni, lasciando ferite aperte e ricordi dolorosi nella società argentina. Sebbene la FIFA insistesse che si trattasse “solo di calcio”, per i tifosi e i giocatori era chiaramente qualcosa di più.

    In quel contesto, la FIFA informò l'Argentina che avrebbe dovuto indossare maglie scure per distinguersi da quelle bianche dell'Inghilterra. Un dettaglio tecnico, apparentemente minore, ma il problema era che la squadra non aveva un'alternativa adeguata per il caldo.

    Le uniche maglie disponibili erano di cotone pesante, quasi impossibili da indossare sotto il sole messicano di mezzogiorno. Bilardo si rese immediatamente conto che indossarle avrebbe comportato un rischio dal punto di vista fisico per i suoi giocatori. E in una partita così impegnativa, ogni dettaglio poteva fare la differenza.

    Óscar Ruggeri avrebbe ricordato anni dopo: “Andarono a Tepito perché Zelada conosceva il posto: mandò un magazziniere con uno zaino e tornò con una maglia pesante. Lo cacciarono via, ma dovevamo giocare... Andarono a cercare altre maglie e quelle ci piacquero”.

    Il destino, malizioso come sempre, aveva messo la squadra di fronte a un dilemma assurdo: giocare con maglie soffocanti o uscire in città per trovarne di nuove. Ed è qui che è entrato in gioco Tepito.

  • Tepito, il mercato del possibile

    Tepito è un quartiere iconico di Città del Messico: popolare, vivace, pericoloso e affascinante allo stesso tempo. Conosciuto come “il quartiere difficile”, è famoso per il suo commercio informale, la cultura di strada e la sua infinita capacità di riprodurre, imitare e reinventare. Già negli anni '80 era noto per la vendita di prodotti pirata, dai film all'abbigliamento sportivo.

    Nel pieno della febbre per i Mondiali, le strade di Tepito erano piene di maglie di tutte le nazionali. Molte erano imitazioni di alta qualità, realizzate in laboratori locali con materiali più leggeri di quelli ufficiali. Nella loro ricerca disperata, un gruppo di magazzinieri argentini, guidati dal portiere di riserva Héctor Zelada, si avventurò nei vicoli del quartiere. Maradona lo riassunse in seguito in una breve e significativa frase: “Ho chiesto qualcosa di leggero... e loro l'hanno trovato”.

    La trattativa fu rapida e quasi surreale. I venditori non riuscivano a credere che i veri membri della squadra argentina stessero comprando maglie che sapevano essere false. Ma la necessità ebbe la meglio. Il problema doveva essere risolto e, in quel momento, la contraffazione divenne la salvezza. Le maglie erano ideali: leggere, in poliestere blu con il logo Le Coq Sportif ricamato, quasi identiche a quelle ufficiali ma molto più fresche. Erano, letteralmente, la soluzione perfetta.

  • BRITAIN-FBL-WC 1986-ARG-ENG-MARADONA-SHIRT-AUCTIONAFP

    Il tocco finale

    Una volta riportate le maglie al centro di allenamento, restava ancora un passo importante da compiere: trasformarle in divise ufficiali. Infatti dovevano essere dotate dei distintivi e dei numeri dell'AFA. Il processo era quasi artigianale: ferri da stiro, aghi, filo, tessuto tagliato in una corsa contro il tempo.

    Rubén Moschella, membro dello staff amministrativo, lo ha raccontato sul sito web dell'AFA: l'immagine dei magazzinieri che lavoravano fino a tarda notte, cucendo stemmi che a volte risultavano storti, con numeri disallineati e differenze visibili tra la maglia di un giocatore e un’altra. Jorge Valdano lo ricorda in modo nitido: “Apparve una maglia blu brillante, con numeri argentati. Maradona disse: ‘Che bella maglia’. Eravamo tutti sorpresi”.

    Alcune erano perfette, altre sembravano chiaramente improvvisate. Ma non importava. Ciò che contava era che la squadra avesse maglie leggere, adatte al caldo di mezzogiorno e pronte per la partita più emozionante della loro vita.

  • Diego Maradona Hand of God Goal Argentina v England 1986Hulton Archive

    Astuzia sul campo

    Il resto, come si suol dire, è storia. Indossando quelle magliette improvvisate, l'Argentina scese in campo all'Azteca e scrisse uno dei capitoli più memorabili della storia del calcio. Nel secondo tempo, Maradona realizzò l'azione che ancora oggi divide l'opinione pubblica: la Mano di Dio. Un salto, un tocco furtivo con la mano e la palla terminò nella porta di Peter Shilton. Gli inglesi protestarono furiosamente, ma l'arbitro tunisino Ali Bennaceur convalidò il goal.

    La mossa non fu casuale. Fu pura astuzia, un'azione che, al di là delle polemiche, catturò un modo di intendere il calcio: intelligenza, arguzia, capacità di essere imprevedibile. Lo stesso spirito che aveva portato l'Argentina ad acquistare magliette a Tepito si manifestò nuovamente sul campo sotto forma di un goal che divenne immortale.

  • TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    Il goal del secolo

    Quattro minuti dopo, Maradona rivelò l'altro lato del suo genio, prendendo la palla nella propria metà campo, superando cinque avversari con un dribbling e battendo Shilton con freddezza. Fu rinominato “il goal del secolo”, un'azione che ancora oggi viene studiata nelle accademie calcistiche, un momento che nessun video può davvero catturare, perché ciò che accadde in quei secondi fu anche uno stato emotivo collettivo.

    L'intero stadio rimase incantato: ogni tocco sembrava una dichiarazione di libertà, ogni cambio di ritmo una sfida al destino. Maradona non stava solo correndo con la palla, stava portando le speranze di un popolo che aveva sofferto e aveva bisogno di un eroe. Quel contrasto fra il trucco malizioso e il capolavoro incarnava il DNA del calcio argentino: astuto e artistico, improvvisato e sublime.

    E tutto questo sotto quel tessuto blu brillante comprato in un mercato di strada. Quella maglia, nata da una soluzione di emergenza, ha finito per vestire l'eternità nel goal più bello che la Coppa del Mondo abbia mai visto. È stato il momento in cui l'umile e il grandioso si sono fusi per sempre, a dimostrazione che a volte i miracoli del calcio sono cuciti insieme con fili invisibili.

  • Argentine soccer star Diego Maradona, weAFP

    Una Coppa del Mondo all'insegna dell'ingegno

    Messico '86 può essere considerata una Coppa del Mondo vinta grazie all'ingegno. Bilardo preparò ogni dettaglio in modo ossessivo, dai programmi di allenamento all'idratazione dei giocatori. Ma c'era anche spazio per l'improvvisazione creativa: la Mano di Dio, la maglia di Tepito, i discorsi spontanei di Maradona.

    Contro il Belgio, Maradona rimise in movimento la sua magia. Contro la Germania in finale, Valdano e Roman Burruchaga hanno realizzato il sogno dell'Albiceleste. E in tutte quelle battaglie, la squadra ha giocato con uno spirito che combinava disciplina tattica e astuzia di strada.

    Quella miscela è stata fondamentale: l'ordine di Bilardo ha tenuto a galla la squadra sotto pressione e la scintilla di Maradona l'ha resa inarrestabile quando era il momento di rompere le linee. L'Argentina non è mai stata solamente strategia o talento, è stata l'unione di due visioni che sembravano incompatibili, ma che hanno trovato una totale armonia in Messico.

  • Sotheby's Displays Maradona's Historic 1986 World Cup ShirtGetty Images Entertainment

    L'eredità della maglia blu

    La maglia blu di Tepito non è mai stata indossata di nuovo. Alcune sono rimaste in collezioni private, altre sono scomparse. Il loro valore è più simbolico che materiale. Rappresentano la capacità di un gruppo di risolvere un problema impossibile grazie al puro ingegno.

    Nel corso del tempo, quella maglia è diventata leggendaria, quasi al pari dei goal di Maradona. Oggi, qualsiasi tifoso che vede quella maglia blu brillante con i numeri argentati non pensa a un falso venduto per strada, ma a un simbolo di resilienza e intelligenza. È un promemoria del fatto che la gloria spesso nasce dall'improvvisazione, da piccole decisioni che si rivelano decisive.

    Nell'immaginario collettivo argentino, quella maglia non è più “falsa”: è autentica, perché è stata indossata in campo in una delle partite più significative. Una maglia pirata che è diventata un tesoro culturale.

  • Argentina Team v England 1986 FIFA World Cup Quarter FinalHulton Archive

    Dal quartiere difficile all'Olimpo del calcio

    Ogni volta che si ricordano i goal di Maradona contro l'Inghilterra, bisognerebbe ricordare anche quei magazzinieri che cucivano le maglie nell'hotel della squadra. Perché senza quelle maglie leggere, il caldo avrebbe potuto avere la meglio.

    Messico '86 è stato incredibile perché ha visto Maradona nel punto più alto della sua carriera, ma anche perché ha intrecciato piccoli racconti di genio popolare in una storia più ampia. Il difficile quartiere di Tepito è rimasto per sempre legato all'Olimpo del calcio.

    Questa è forse la più grande eredità di quell'episodio: dimostrare che il calcio non si gioca solo sul campo. Si gioca anche nei corridoi degli hotel, nei mercati di strada, nelle mani di un magazziniere che cuce uno stemma in una corsa contro il tempo. Ai Mondiali di Messico '86, la gloria era un arazzo collettivo: ogni punto, letterale o metaforico, contribuiva all'epica epopea argentina.

    E così, tra inganno e genio, tra finzione ed eternità, l'Argentina ha scritto uno dei capitoli più gloriosi del calcio, una storia in cui un quartiere popolare di Città del Messico si è intrecciato con la leggenda di Maradona e la memoria di un'intera nazione.

