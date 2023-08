In questo articolo è possibile trovare tutte le informazioni sul codice negozio Planetwin365 e sul welcome bonus scommesse per i nuovi clienti.

Spesso si parla di codici promozionali o coupon associati ai siti scommesse online italiani. Molti dei concessionari di gioco autorizzati dall'ADM (ex AAMS), offrono la possibilità ai loro giocatori di registrarsi ai portali online proprio utilizzando un codice.

Ecco perché in questa guida ci si soffermerà sul codice negozio Planetwin365 che gli utenti hanno la possibilità di digitare nel formulario di registrazione per scoprire come funziona e come utilizzarlo. In più si forniranno tutte le informazioni su come ottenere il welcome bonus scommesse fino a 250€ per i nuovi clienti che si iscrivono per la prima volta al sito.

Qual è il codice negozio Planetwin365?

Il codice negozio Planetwin365 è un codice alfanumerico che gli utenti possono inserire in modo facoltativo all'interno del formulario di registrazione, nello spazio ad esso dedicato. Generalmente il suo utilizzo è subordinato all'ottenimento di un welcome bonus specifico.

Attualmente, per partecipare alla promozione di benvenuto pensata per le scommesse sportive sul sito del bookmaker online, sarà sufficiente completare la registrazione al sito e seguire gli step indicati più in basso. Dunque non occorre digitare nessun promo code.

Dove digitare il codice negozio Planetwin365?

I giocatori che aprono un conto gioco sul portale del bookmaker ADM hanno la possibilità di digitare nel modulo di registrazione il codice negozio Planetwin365 in modo del tutto opzionale e facoltativo. Ciò vuol dire che riempire tale campo non è necessario ai fini della creazione dell'account, ma si potrebbe rendere utile in concomitanza con speciali iniziative promozionali per aderire a quest'ultime.

Come registrarsi a Planetwin365

Così come accade su tutti i migliori siti scommesse online in Italia, la procedura di registrazione sul sito di Planetwin365 è piuttosto semplice e rapida. Questo vale in particolar modo per le persone che hanno già provato a iscriversi su un altro sito e hanno una certa dimestichezza col mondo digitale.

In caso di difficoltà, è possibile consultare il seguente elenco puntato con tutti gli step per registrarsi al portale del bookmaker online:

Visitare il sito ufficiale Planetwin365.it

Cliccare sul pulsante verde “ Registrati ”, posto in alto a destra nella pagina principale

Compilare tutto il modulo di registrazione , caratterizzato da un layout lungo e stretto e disposto su una sola pagina. Una soluzione molto efficace in particolar modo per chi deve effettuare la registrazione Planetwin365 da dispositivo mobile

Fra le varie informazioni richieste, è molto importante fornire dati aggiornati e corretti relativi a un documento di identità (carta d'identità, patente di guida, passaporto, ecc.). Entro 30 giorni dalla registrazione, infatti, verrà effettuato un controllo per convalidare l’account

Scorrendo la pagina, si troverà anche il campo Codice negozio Planetwin 365 che gli utenti possono compilare in modo facoltativo

Infine, bisogna selezionare il bonus di benvenuto, spuntando la casella sotto al banner, prima di accettare il contratto di gioco e confermare la creazione dell’account di gioco.

Planetwin365 bonus benvenuto scommesse

Chi si iscrive per la prima volta a questo bookmaker online autorizzato dall’ADM può scegliere fra due bonus di benvenuto. In questo articolo si parlerà nello specifico dell'offerta Play250. Si tratta di un'iniziativa promozionale dedicata ai nuovi utenti, suddivisa in due tranches, che prevede un importo bonus massimo di 250 €.

Dettaglio Informazione Importo max bonus Fino a 250 € Deposito minimo €10 Requisiti di gioco Wagering 8x per ogni tranche del bonus Metodi di pagamento qualificanti per il primo deposito Carte di credito/debito, PayPal, Rapid Transfer, Paysafecard, Scratch Cards, Bonifico Bancario Quota min. per il rigioco 2,00 Codice negozio Planetwin 365 Non specificato

Come ricevere il bonus benvenuto scommesse Planetwin365

Creare un nuovo conto gioco sulla pagina del sito web, come descritto sopra, selezionando l'apposito checkbox per il Bonus Benvenuto scommesse Attivare il Bonus Benvenuto sport nella sezione "Mio bonus" (in alto a destra) dopo averlo selezionato tra quelli disponibili, cliccando sul tasto "Attiva" Effettuare il primo deposito per un importo minimo di 10 € utilizzando i metodi di pagamento qualificanti Effettuare scommesse su eventi con una quota pari o superiore a 2,00 per un valore corrispondente al 100% dell'importo del deposito, o fino a 200 € se la prima ricarica è superiore Inviare la scansione (fronte/retro) di un documento di identità per la convalida dell’account Ciascuna tranche del bonus di benvenuto deve essere utilizzata entro 15 giorni dall'accredito e ha un requisito di scommessa pari a 8 volte l'importo del bonus ottenuto.

Il codice negozio Planetwin365 è necessario per ottenere il welcome bonus?

Per aderire all'iniziativa dedicata ai nuovi utenti in corso non occorre alcun codice negozio Planetwin365. Basta seguire alcuni semplici passaggi illustrati a seguire:

Il codice negozio Planetwin365 potrebbe esser necessario per aderire all'offerta di benvenuto qualora l'operatore lo richieda. Attualmente l'iniziativa dedicata ai nuovi utenti non richiede la digitazione di codici. Tuttavia è importante tenersi aggiornati su termini e condizioni poiché questi potrebbero essere aggiornati nel tempo. Per saperne di più consigliamo di consultare il sito ufficiale.

Metodi di pagamento disponibili

Questo operatore, come tutti i siti scommesse online, richiede anche una ricarica iniziale per iniziare a scommettere. Il deposito può essere effettuato con uno dei seguenti metodi di pagamento: carte di credito/debito, PayPal, Rapid Transfer, Paysafecard, Scratch Cards, bonifico bancario, portafogli elettronici e così via.

Più in basso, due tabelle riassuntive su tutti i metodi disponibili per ricariche e prelievi:

Metodi di pagamento Minimo (€) Massimo (€) Accreditamento Postepay 5,00 20.000,00 Istantaneo VISA/MC/Maestro 5,00 20.000,00 Istantaneo PayPal 10,00 10.000,00 Istantaneo Skrill 10,00 10.000,00 Istantaneo Skrill 1-tap 10,00 10.000,00 Istantaneo Neteller 10,00 10.000,00 Istantaneo Rapid Transfer 20,00 5.000,00 Istantaneo Paysafecard 10,00 999,00 Istantaneo MyBank 10,00 20.000,00 Istantaneo Bonifico Bancario 20,00 20.000,00 1-3 giorni lavorativi Voucher 5,00 50,00 Istantaneo

Per quanto riguarda i prelievi, bisogna ricordare che il saldo bonus e il saldo appena ricaricato non sono immediatamente prelevabili. Bisogna infatti completare il requisito di gioco, stabilito nel primo caso dai T&C dell’offerta e nel secondo fissato in 1x. Un metodo di prelievo può essere usato solo se è già stato usato almeno una volta per effettuare una ricarica:

Metodi di pagamento Minimo (€) Massimo (€) Accreditamento Postepay 20,00 20.000,00 1-2 giorni lavorativi VISA/MC/Maestro 20,00 20.000,00 1-2 giorni lavorativi PayPal 10,00 10.000,00 Istantaneo Skrill 30,00 20.000,00 Istantaneo Neteller 30,00 20.000,00 Istantaneo Rapid Transfer 30,00 5.000,00 1-2 giorni lavorativi Paysafecard 10,00 2.500,00 Istantaneo Bank Transfer 20,00 20.000,00 1-3 giorni lavorativi

Planetwin365 a confronto con altri siti scommesse online

Codice negozio Planetwin365 - FAQ

Come funziona il codice negozio Planetwin365?

Il codice negozio Planetwin365 è un codice che gli utenti hanno la possibilità di digitare in modo facoltativo al momento dell'apertura del conto gioco sul portale del bookmaker. Generalmente può tornare utile per esprimere la propria preferenza in merito ai welcome bonus disponibili o per prendere parte ad iniziative esclusive, inserendo nel campo apposito quello dedicato all'offerta di riferimento. Non sempre i codici sono attivi sul sito, per saperne di più occorre consultare termini e condizioni di ciascuna promozione.

Come trasformare un Fun Bonus in Real Bonus?

Se non espressamente indicato dall'operatore, l'importo accreditato in occasione di un'iniziativa promozionale è erogato come Fun Bonus. Questo va convertito in Real Bonus rispettando requisiti di puntata specifici (indicati nella pagina dei termini e condizioni). Facendo un esempio: se l'utente ottiene 10€ come credito di gioco con requisiti pari a x7, sarà tenuto a generare un volume di giocate pari a 70€ (10€ x 7 volte) per trasformare la somma in reale. Una volta fatto ciò, questa va rigiocata un'ultima volta entro i limiti di tempo predefiniti.

Come ottenere un bonus scommesse su Planetwin365?

Ciascuna iniziativa prevede termini e condizioni specifici che potrebbero richiedere agli utenti operazioni differenti per aderire alla promo come ad esempio la sola registrazione, validazione del conto, ricarica o giocata. Ogni welcome bonus ha come requisito minimo l'apertura di un conto gioco, dunque bisogna essere nuovi utenti e non aver mai creato un account sul portale. Per registrarsi bisogna essere maggiorenni e residenti in Italia.