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Qual è il codice promozionale Planetwin365?

Bonus scommesse fino 2.200€ Deposito minimo 20€ per attivare il 50% fino 100€ sulla prima ricarica e PlayBonus Slot 100% fino 2.000€ in 4 tranches. T&C. Verifica Codice

Contenuti

Spesso si parla di codici promozionali o coupon associati ai siti scommesse online italiani. Molti dei concessionari di gioco autorizzati dall'ADM (ex AAMS), offrono la possibilità ai loro giocatori di registrarsi ai portali online proprio utilizzando un codice.

Planetwin365 offre un bonus di benvenuto dedicato alle scommesse sportive che può raggiungere un importo massimo di 2.200€ e viene accreditato dopo il primo deposito qualificante. Per aderire all'offerta attiva non occorre digitare alcun codice promo Planetwin365.

🔖 Codice Promozionale Planetwin365 Verifica Utilizzo Registrazione Valido per Scommesse Sportive Real Bonus 50% fino 100€ PlayBonus Slot 2.000€ Cashback Fino 100€ Deposito minimo 20€ Ultimo Aggiornamento 27 Luglio 2026

Come si utilizza il codice promozionale Planetwin365?

Il codice promo Planetwin365 (anche indicato come codice negozio) è un codice alfanumerico che può essere inserito dagli utenti nel modulo di registrazione in modo facoltativo. Questo campo potrebbe risultare utile per accedere a iniziative promozionali speciali.

Di seguito i passaggi da seguire per la registrazione di un conto di gioco su Planetwin365:

visitare il sito ufficiale Planetwin365.it;

cliccare sul pulsante verde "Registrati" in alto a destra;

in alto a destra; compilare il modulo di registrazione, fornendo dati aggiornati e corretti relativi a un documento di identità . La convalida dell'account dovrà avvenire entro 30 giorni dalla registrazione;

. La convalida dell'account dovrà avvenire entro 30 giorni dalla registrazione; il campo "Codice promo Planetwin365" è presente nel modulo e può essere compilato facoltativamente;

è presente nel modulo e può essere compilato facoltativamente; selezionare il bonus di benvenuto spuntando la casella sotto il banner;

accettare il contratto di gioco e confermare la creazione dell'account.

Informazioni dettagliate sul bonus Planetwin365

Planetwin365 offre un pacchetto di benvenuto per le scommesse fino a 2.200€ (strutturato in un bonus del 50% sul primo deposito fino a 100€ per lo sport, fino a 2.000€ in Play Bonus Slot e fino a 100€ in rimborsi settimanali). In alternativa, è disponibile un pacchetto Casinò fino a 5.050€ (composto dal 10% di Real Bonus fino a 50€ e un Play Bonus fino a 5.000€). Il deposito minimo per attivare le offerte è di 20€.

I requisiti per sbloccare la quota sportiva iniziale includono la validazione del conto e il rigioco del 100% dell'importo del versamento su tutte le manifestazioni sportive, con l'eccezione del tennistavolo (almeno 4 eventi con quota minima pari a 1.50 per selezione e quota totale del biglietto di 5.00). Per il Play Bonus Slot, il requisito di giocata è pari a 30x. I metodi di pagamento accettati per il primo deposito escludono espressamente Skrill, Neteller, OnShop e Titolo di Ricarica.

Ecco, in sintesi, le caratteristiche dei bonus di Planetwin365:

Bonus Planetwin365 Dettaglio Offerta Importo massimo del bonus Fino a 2.200€ Deposito minimo 20€ Requisiti per ottenere il bonus Rigioco deposito su multiple sport (escluso tennistavolo)

Min 4 eventi, quota per evento 1.50

Quota tot. 5.00

Entro 7 giorni Metodi di pagamento Carta di credito/debito, Paypal, Paysafecard, Apple Pay. (Esclusi Skrill, Neteller, OnShop, Titolo di Ricarica) Requisiti di giocata Sestupla con quota totale minima 10.00.

Slot: 30x per convertire il Play Bonus Codice promo Planetwin365 Non necessario

Come iscriversi su Planetwin365?

Per ricevere il bonus di benvenuto sulle scommesse è fondamentale seguire questi semplici passaggi:

creare un nuovo conto di gioco sul sito, selezionando l'apposito checkbox per il Bonus Benvenuto scommesse;

sul sito, selezionando l'apposito checkbox per il Bonus Benvenuto scommesse; attivare il Bonus Benvenuto sport nella sezione "Mio bonus" cliccando su "Attiva";

cliccando su "Attiva"; effettuare il primo deposito di almeno 20€ (assicurandosi di non utilizzare metodi esclusi come Skrill, Neteller, OnShop o Titolo di Ricarica);

di almeno 20€ (assicurandosi di non utilizzare metodi esclusi come Skrill, Neteller, OnShop o Titolo di Ricarica); piazzare scommesse sulle manifestazioni sportive, escluso il tennistavolo (minimo 4 eventi con quota uguale o superiore a 1.50 ciascuno e quota totale biglietto di almeno 5.00 ) per un valore pari al 100% dell'importo versato entro 7 giorni;

(minimo 4 eventi con quota uguale o superiore a ciascuno e quota totale biglietto di almeno ) per un valore pari al 100% dell'importo versato entro 7 giorni; inviare la scansione (fronte/retro) di un documento di identità per la convalida dell’account;

per la convalida dell’account; il bonus scommesse ottenuto deve essere speso entro 7 giorni dall'accredito, giocandolo in sestupla con quota totale del biglietto pari ad almeno 10.00.

Il codice negozio Planetwin365 non è necessario per l’adesione all'attuale offerta di benvenuto. Tuttavia, le condizioni promozionali possono essere aggiornate.

Planetwin365 offre anche altre promozioni periodiche che possono includere bonus rimborso o cashback. È presente anche un bonus multipla, che incrementa la potenziale vincita delle scommesse multiple: per risultare idonee, le giocate devono avere almeno 5 eventi in schedina, una quota minima di 1.24 per ogni singola selezione. Non sono accettate, a tal proposito, le giocate sistemistiche o antepost. La maggiorazione può arrivare fino al 255% con 30 eventi giocati.

La funzione Cashout è disponibile su Planetwin365 e permette di chiudere una scommessa prima che tutti gli eventi si siano conclusi. L'importo incassato dipende dall'andamento delle quote e questa funzione può aiutare a limitare le perdite. Il cashout è disponibile su eventi legati al calcio, al tennis e al basket, con alcune eccezioni.

Conoscere Planetwin365 nel dettaglio

Planetwin365 è un operatore di scommesse online autorizzato dall'ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) con licenza GAD 16007. Offre anche Live streaming per alcuni eventi.

Sezione scommesse

Planetwin365 copre 24 sport diversi e offre alla sua utenza anche scommesse relative agli e-sport.

Le tipologie di scommesse presenti sul portale dell’operatore includono:

scommesse pre-partita;

scommesse live.

Il payout medio è del 95,26%. Non sono disponibili la funzione Bet Builder e il Betting Exchange. Il Cashout è presente.

Metodi di pagamento

Planetwin365 supporta vari metodi di deposito e prelievo. È importante notare che il saldo bonus e quello appena depositato non sono immediatamente prelevabili. Per prelevare, è necessario completare i requisiti di gioco specificati dall’offerta. Un metodo di prelievo può essere utilizzato solo se è già stato selezionato almeno una volta per una ricarica.

Metodi di Deposito:

Metodo di pagamento Minimo (€) Massimo (€) Accreditamento Postepay 5,00 20.000,00 Istantaneo VISA/MC/Maestro 5,00 20.000,00 Istantaneo PayPal 10,00 10.000,00 Istantaneo Skrill 10,00 10.000,00 Istantaneo Skrill 1-tap 10,00 10.000,00 Istantaneo Neteller 10,00 10.000,00 Istantaneo Paysafecard 10,00 999,00 Istantaneo MyBank 10,00 20.000,00 Istantaneo Bonifico bancario 20,00 20.000,00 1-3 giorni lavorativi Voucher 5,00 50,00 Istantaneo OnShop 9,00€ 300,00€ Istantaneo Apple Pay 5,00€ 20.000,00€ Istantaneo

Metodi di Prelievo:

Metodo di pagamento Minimo (€) Massimo (€) Accreditamento Postepay 20,00 20.000,00 1-2 giorni lavorativi VISA/MC/Maestro 20,00 20.000,00 1-2 giorni lavorativi PayPal 10,00 10.000,00 Istantaneo Skrill 30,00 20.000,00 Istantaneo Neteller 30,00 20.000,00 Istantaneo Paysafecard 10,00 2.500,00 Istantaneo Bonifico bancario 20,00 20.000,00 1-3 giorni lavorativi

Planetwin365 a confronto con altri siti di scommesse ADM

Un'analisi comparativa delle offerte di benvenuto è fondamentale per una scelta informata.

Info Planetwin365 SNAI Lottomatica ✅ Licenza 16007 16032 16010 📺 Live Streaming Sì Sì Sì ⚽ Sport disponibili 24 24 24 ⭐ Payout 94,59% 93,97% 94,42% 🎲 Casino Slots/Giochi 5.000+ 5.400+ 3.100+ 🔖 Promo disponibili 7 Sport, 9 Casino, 4 Bingo, 4 Poker 12 Sport, 8 Casino&Slot, 8 Poker, 2 Bingo, 3 Lotterie, 2 Giochi di Carte 8 Sport, 15 Casino, 18 Poker, 6 Bingo, 2 Lotterie, 5 Giochi di Carte, 4 All Around

*La funzione streaming di bet365 è disponibile solo per gli utenti registrati con saldo positivo o che abbiano giocato una scommessa nelle ultime 24 ore.

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Vittorio Rotondaro

Quanto facile è utilizzare il codice Planetwin365?

Gli utenti che vogliono sfruttare un’offerta che prevede l’inserimento di un codice promozionale Planetwin365 dovranno seguire gli step indicati dall'operatore. Durante la registrazione è disponibile la sezione relativa “Codice Promo Planetwin365”. Dopo aver testato la procedura posso confermare che è ben visibile. Magari l'operatore potrebbe rendere più esplicito quali bonus richiedano necessariamente un codice promo così da non confondere gli iscritti.

Cosa contraddistingue Planetwin365 da altri del mercato del betting?

Un aspetto che rende Planetwin365 tra i siti più interessanti è la sua vocazione per le scommesse sportive. Sono presenti anche le sezioni per i giochi da casinò online, ma durante la mia analisi ho intuito subito che il betting è il suo punto di forza. Poi, anche la presenza di diverse promo è un aspetto importante visto che offre ai giocatori l'opportunità di ottenere premi e vantaggi.

Quale aspetto l'operatore può migliorare sull'utilizzo dei codici e dei bonus?

Durante la mia analisi ho notato un elemento che di certo può essere migliorato. I bonus di benvenuto sono tutti inseriti in un’unica pagina e, essendoci diversi, diventa difficile trovare i migliori in base alle proprie esigenze. Si rischia di perdere tempo e di non sfruttare le opzioni migliori. Inoltre, ci sono anche le promo scadute che rendono ancora più complessa la ricerca.