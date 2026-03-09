Atalanta-Bayern, Kane gioca o no? Kompany non lo sa ancora: "Vogliamo aspettare"

Negli ultimi anni l'Atalanta è riuscita a battere il Bayer Leverkusen in finale di Europa League e il Borussia Dortmund in Champions. Sa, insomma, come affrontare le squadre tedesche:

"Sarà una partita interessante, ci siamo divertiti ad analizzare l'Atalanta, forte nei cross e dentro l'area, ma noi faremo affidamento sulle nostre qualità" ha assicurato Kompany alla vigilia della sfida di Bergamo.

"Ci sono delle analogie visto che vanno molto in profondità con le ali, ma noi dovremmo fare un gioco di pressing. Domani è vietato sottovalutare l'avversario".