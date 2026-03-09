Atalanta-Bayern, Kane gioca o no? Kompany non lo sa ancora: "Vogliamo aspettare"

Vigilia di Champions League a Bergamo, dove una delle favorite assolute per la vittoria finale del torneo arriva a casa Atalanta per l'andata degli ottavi: il Bayern Monaco di Kompany è pronto a dimostrare di poter riprendersi l'Europa dopo anni, mostrando quella potenza offensiva di tutta questa prima metà, e oltre, di stagione.
Il simbolo dell'attacco bavarese è ovviamente Harry Kane, miglior marcatore d'Europa in grado di segnare 45 goal in 37 partite, dunque più di uno a partita. Sempre in campo, l'inglese ha saltato l'ultima gara ufficiale con il Borussia Monchegladbach per un problema al polpaccio, lo stesso che lo tiene in dubbio per la sfida di Bergamo prevista martedì alle ore 21:00.
Il Bayern ha potuto sempre contare su Kane per sbloccare il risultato o poter incrementare le proprie goleade, e potrebbe leggermente risentire della sua assenza, nonostante il meccanismo della macchina da goal bavarese sia perfettamente oliato. Con o senza l'ex Tottenham cambierebbe qualcosa? Difficile dirlo a priori, almeno completamente, ma la speranza di Kompany è che possa essere a disposizione sin dal 1'.