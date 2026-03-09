Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Francesco Schirru

Atalanta-Bayern, Kane gioca o no? Kompany non lo sa ancora: "Vogliamo aspettare"

L'inglese è ancora in dubbio per giocare dal primo minuto, potrebbe essere a disposizione solamente per una parte di gara.

Pubblicità

Vigilia di Champions League a Bergamo, dove una delle favorite assolute per la vittoria finale del torneo arriva a casa Atalanta per l'andata degli ottavi: il Bayern Monaco di Kompany è pronto a dimostrare di poter riprendersi l'Europa dopo anni, mostrando quella potenza offensiva di tutta questa prima metà, e oltre, di stagione.

Il simbolo dell'attacco bavarese è ovviamente Harry Kane, miglior marcatore d'Europa in grado di segnare 45 goal in 37 partite, dunque più di uno a partita. Sempre in campo, l'inglese ha saltato l'ultima gara ufficiale con il Borussia Monchegladbach per un problema al polpaccio, lo stesso che lo tiene in dubbio per la sfida di Bergamo prevista martedì alle ore 21:00.

Il Bayern ha potuto sempre contare su Kane per sbloccare il risultato o poter incrementare le proprie goleade, e potrebbe leggermente risentire della sua assenza, nonostante il meccanismo della macchina da goal bavarese sia perfettamente oliato. Con o senza l'ex Tottenham cambierebbe qualcosa? Difficile dirlo a priori, almeno completamente, ma la speranza di Kompany è che possa essere a disposizione sin dal 1'.

  • LE PAROLE DI KOMPANY

    "Harry ha dimostrato una buona forma in allenamento, ma vogliamo aspettare fino a domani mattina per vedere come se la cava nella seduta finale" l'aggiornamento di mister Kompany in sala stampa. 

    "La cosa importante per noi è che sia disponibile e possa giocare un ruolo domani".

    Kane potrebbe dunque giocare sia dal primo minuto, sia entrare a gara in corso: tutto dipenderà dall'allenamento di martedì, in cui verrà deciso l'utilizzo dell'inglese nella gara serale.

    Nelle ultime ore si va comunque per un Kane da titolare, mentre Jackson partirà dalla panchina.

    • Pubblicità

  • KOMPANY NON VEDE L'ORA

    Negli ultimi anni l'Atalanta è riuscita a battere il Bayer Leverkusen in finale di Europa League e il Borussia Dortmund in Champions. Sa, insomma, come affrontare le squadre tedesche:

    "Sarà una partita interessante, ci siamo divertiti ad analizzare l'Atalanta, forte nei cross e dentro l'area, ma noi faremo affidamento sulle nostre qualità" ha assicurato Kompany alla vigilia della sfida di Bergamo.

    "Ci sono delle analogie visto che vanno molto in profondità con le ali, ma noi dovremmo fare un gioco di pressing. Domani è vietato sottovalutare l'avversario".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

  • PROBABILE FORMAZIONE BAYERN

    BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All. Kompany.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
0