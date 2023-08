In questa pagina i giocatori possono confrontare le quote vincente Champions League 2023/2024 e conoscere i pronostici dei nostri esperti sul torneo.

Esaminando tutte le papabili vincitrici di questa edizione della massima competizione europea ed analizzando le quote vincente Champions League 2023/2024 i nostri esperti di scommesse sportive online mettono a disposizione i loro pronostici per il torneo con alcuni consigli utili per scommettere.

Come da pronostico, è la corazzata allenata da Pep Guardiola la squadra da battere per l’edizione 2023-2024 della Champions League. Seguono il Bayern Monaco, il Real Madrid e i francesi del PSG, ancora alle prese con l’incognita Mbappè. Proprio il trasferimento del fuoriclasse francese in una big potrebbe stravolgere le quote.

I nostri pronostici vincente Champions League 2023/2024

Come scommettere sulla Champions League

City sogna la seconda Champions consecutiva

Dopo aver conquistato il Treble battendo l’Inter di Simone Inzaghi nella finale di Istanbul, i Citizens punteranno a vincere la competizione per la seconda volta consecutiva e le quote vincente Champions League 2023/2024 sono con loro.

L’ultima squadra inglese capace di riuscirci fu il leggendario Nottingham Forest di Brian Clough. Il tecnico britannico, alla guida del Forest per 18 anni, portò i Tricky Trees a vincere quella che all’epoca si chiamava Coppa dei Campioni per due volte consecutive, nel 1979 e nel 1980.

I ragazzi di Guardiola punteranno quindi alla vittoria finale, pur avendo perso una fondamentale pedina a centrocampo. Sostituire una colonna come Ilkay Gundogan non è stato semplice infatti neppure per Pep Guardiola. Il cambio modulo attuato ad inizio 2023 dal catalano, con l'avanzamento di John Stones in mediana ad affiancare Rodri, ha portato alla naturale conseguenza del passaggio alla difesa a tre.

Il neoacquisto Joško Gvardiol, preso direttamente dal Lipsia per la cifra monstre di 90 milioni di euro (record assoluto per un difensore), affiancherà Akè e Ruben Dìas nella retroguardia del City. Gundogan a parte, i blues di Manchester non hanno apportato troppi cambiamenti alla formazione che ha permesso loro di trionfare in tutte le competizioni la scorsa stagione.

Scommessa 1: Manchester City vincente Champions League 3.00 con bet365

La solidità del Bayern

I bavaresi per il secondo anno consecutivo sono venuti a far spese in Italia per rinforzare la loro difesa. Dopo l’acquisto di De Ligt lo scorso anno infatti, questa volta è stato il turno di Kim, colonna difensiva del Napoli Campione d’Italia, passato ai rossi di Monaco di Baviera per 50 milioni di euro.

La formazione allenata da Tuchel sta tentando in queste ore l’assalto a quello che è il vero pallino dei tedeschi, quell’Harry Kane che andrebbe a riempire il vuoto lasciato dal polacco Robert Lewandoski, passato al Barcellona lo scorso anno. I bavaresi hanno messo sul piatto 100 milioni di euro, bonus inclusi per il centravanti il cui contratto scade il 30 giugno 2024, ma sembra che i londinesi abbiano respinto l’offerta.

Scommessa 2: Bayern Monaco vincente 7.50 con Sisal

Le Incertezze dei Blancos

L’ultimo anno di Carlo Ancelotti alla guida del Real, parte con più di un’incognita. E questo si riflette anche nelle quote vincente Champions League 2023/2024. Dopo aver perso a parametro zero Marco Asensio, Eden Hazard e Mariano Diaz ma, soprattutto, Karim Benzema, le merengues si sono rinforzati a centrocampo con l’acquisto del gioiellino Jude Bellingham ma non hanno veramente trovato il sostituto ideale del numero 9 francese.

Rumors parlano di un leggero interesse per Lautaro Martinez, ma il Real non ha mai nascosto che il vero obiettivo di mercato rimanga Kylian Mbappè. L’attaccante francese, ormai ai ferri corti con il PSG, alzerebbe le quotazioni dei Blancos per la vittoria finale. Non è un caso che la camiseta numero 9 fino ad oggi sia rimasta senza un padrone.

Scommessa 3: Real Madrid vincente Champions League 9.00 con William Hill