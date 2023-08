Selezionando i top operatori legali in Italia e analizzando le offerte per i nuovi utenti abbiamo individuato i migliori bonus scommesse di benvenuto.

Quali sono i migliori bonus scommesse? In questa guida dettagliata si potranno confrontare ed analizzare le offerte di benvenuto dei migliori siti scommesse online disponibili in Italia con regolare licenza ADM (AAMS). Inoltre si scoprirà come funzionano le iniziative per i nuovi utenti, quali sono gli elementi che le caratterizzano ma soprattutto come fare per riscattare un bonus e soddisfare termini e condizioni.

Migliori bonus scommesse online a confronto

Come funzionano i bonus benvenuto?

Nel mondo delle scommesse sportive online il bonus benvenuto è un elemento che da sempre attira l'interesse degli scommettitori. Tanto che spesso è il motivo dietro la scelta e preferenza di un utente per un dato operatore. E i welcome bonus sono proprio questo: si tratta di incentivi alla registrazione offerti dai concessionari di gioco per invogliare i nuovi utenti all'iscrizione sul sito. Attraverso un credito iniziale il bookmaker attira l'attenzione dello scommettitore distaccandosi così anche dagli operatori concorrenti. Allo stesso tempo il giocatore ottiene un credito iniziale per iniziare a scommettere online senza utilizzare sin da subito i fondi depositati.

Generalmente i bonus benvenuto scommesse sono accreditati sul conto dell'utente a seguito del soddisfacimento di specifiche condizioni che potrebbero essere la semplice registrazione, un primo versamento qualificante o altro come vedremo in seguito. Il primo istinto di uno scommettitore indubbiamente sarà quello di scegliere l'offerta più alta. Tuttavia occorre tenere a mente alcuni aspetti importanti che possono aiutarci ad individuare i migliori bonus scommesse sportive online. Vediamo quali sono.

Come scegliere i migliori bonus scommesse

Come fare per scegliere i migliori bonus scommesse sportive? Come visto precedentemente gli elementi che caratterizzano le iniziative di benvenuto sono molteplici. Il primo aspetto che salta subito all'occhio è l'importo offerto dal bookmaker ADM che però potrebbe non essere un indicatore completo per valutare una data promozione. Occorre infatti analizzare ogni sfaccettatura della promo per capire se è davvero conveniente come appare e se si addice al proprio profilo di giocatore. Indubbiamente ogni scommettitore sarà subito attratto da un alto importo messo a disposizione, tuttavia capita frequentemente che dei bonus benvenuto alti abbiano anche alti requisiti di puntata da soddisfare. Ecco dunque che appare subito chiaro l'importanza di valutare il quadro generale i cui componenti essenziali potrebbero esser riepilogati come segue:

Importo messo a disposizione ai nuovi iscritti

messo a disposizione ai nuovi iscritti Spendibilità del bonus scommesse ricevuto

del bonus scommesse ricevuto Validità e tempistiche il suo utilizzo ed il soddisfacimento dei requisiti

e tempistiche il suo utilizzo ed il soddisfacimento dei requisiti Requisiti di puntata

Eventuali restrizioni sui limiti di pagamento e versamento minimo

Ciascuno di questi aspetti verrà attentamente esaminato a seguire per aiutare i lettori ed i neofiti del mondo del betting ad individuare i migliori bonus scommesse di benvenuto.

Importi offerti ai nuovi clienti

Il primo elemento di un'offerta di benvenuto che salta subito all'occhio è indubbiamente l'importo messo a disposizione. Un welcome bonus cospicuo certamente attirerà subito l'attenzione dello scommettitore, tuttavia è fondamentale non soffermarsi solo su questo aspetto poiché spesso un alto importo è legato anche a requisiti di puntata più difficili da soddisfare. Per scegliere i migliori bonus scommesse occorre in primo luogo aver ben chiara la propria idea di giocatore. Un esperto del betting il quale ha la possibilità di investire somme più cospicue nella sua attività di gioco potrà tentare l'approccio anche con importi maggiori. D'altra parte uno scommettitore saltuario potrebbe preferire offerte piccole che permettano di muovere i primi passi sulla piattaforma senza dover necessariamente soddisfare un coefficiente di rigioco troppo alto.

Giocabilità del welcome bonus

Su quali mercati è possibile spendere il bonus benvenuto ottenuto? E su quali sport? Prima di decidere di iscriversi su uno sito di scommesse, attirati dall'offerta per i nuovi iscritti, occorre porsi queste domande. I migliori bonus scommesse sono per lo più spendibili su tutto il palinsesto sportivo, che sia su giocate live o pre-match, sul calcio, tennis o altro. Tuttavia non mancano casi in cui il bookmaker online consenta di usufruire del bonus benvenuto scommesse solo per le schedine che includano selezioni pre-match (pre-evento dunque) o solo live.

Alla spendibilità dell'iniziativa bisogna associare anche il concetto di quota, giocata e legatura minima. Spulciando i termini e condizioni dei bonus di benvenuto scommesse si potrà notare che nella maggior parte dei casi gli operatori permettono di utilizzare l'importo ottenuto solo su determinati tipi di giocata con un numero minimo di eventi da inserire e quote che siano pari o superiori a quella indicata. Ricapitolando bisogna tener conto di



quota minima ovvero la soglia minima che la quota relativa all'evento su cui scommettiamo debba rispettare

ovvero la soglia minima che la quota relativa all'evento su cui scommettiamo debba rispettare giocata minima ossia la puntata unitaria che il giocatore è tenuto ad effettuare per usufruire dell'importo ottenuto

ossia la puntata unitaria che il giocatore è tenuto ad effettuare per usufruire dell'importo ottenuto legatura minima: altro non è che il numero minimo di eventi da inserire in schedina affinché questa sia considerata valida ai fini promozionali.

Validità

Un altro fattore importante nella determinazione dei migliori bonus scommesse sportive è la validità di questi. Si tratta delle tempistiche che il giocatore ha per ottenere il bonus di benvenuto e riscattarlo. Di solito per le iniziative riservate al betting i bookmakers online mettono a disposizione dei loro scommettitori un lasso di tempo che va da 7 giorni fino a 30 giorni per soddisfare tutte le condizioni richieste (anche il coefficiente di rigioco di cui si parlerà a seguire). I migliori siti scommesse possono arrivare ad offrire anche 60 giorni dal momento della registrazione o del deposito per il soddisfacimento di tutti i T&C. Tempistiche inferiori a quelle indicate potrebbero non essere esattamente favorevoli, soprattutto per i giocatori minori.

Requisiti di puntata

Indicato come coefficiente di rigioco o playthrough, i requisiti di puntata rappresentano la chiave di svolta nella nostra analisi dei migliori bonus scommesse sportive. Si tratta di un efficace indicatore della convenienza di un'offerta e della sua adeguatezza anche tra i giocatori minori e saltuari. Che cosa sono i requisiti di puntata e come funzionano? Come alcuni scommettitori sapranno già, i bonus benvenuto non sono mai direttamente prelevabili. Il credito di gioco rilasciato è soggetto a specifici termini e condizioni per sbloccarlo e renderlo prelevabile, o rendere prelevabili le eventuali vincite derivanti. I termini e condizioni generalmente fanno riferimento proprio al requisito di puntata. Si tratta del numero di volte per cui un bonus scommesse sportive deve essere rigiocato per essere trasformato in saldo reale.

Tanto più bassi sono i requisiti, tanto più facile sarà aderire all'iniziativa. Facciamo un esempio pratico: un bookmaker ADM offre 50 euro con requisito pari a x10 volte. Lo scommettitore sarà tenuto a generare 500 euro (50 x 10) di puntate per sbloccare l'importo ricevuto.

Metodi di pagamento e deposito minimo

Un altro importante fattore nella valutazione dei migliori bonus scommesse sono i metodi di pagamento indicati dal concessionario di gioco per prendere parte alla promo. Nella maggior parte dei casi le iniziative per i nuovi iscritti prevedono l'erogazione di importi calcolati ed accreditati dopo il primo versamento qualificante.

Tuttavia non tutti i canali di pagamento potrebbero essere accettati. Frequentemente i portafogli elettronici non sono eleggibili per la partecipazione alla promo, altre volte sono i bonifici a non essere accettati. Motivo per cui è sempre opportuno leggere attentamente termini e condizioni.

Come ottenere i migliori bonus scommesse di benvenuto: step by step

Dopo aver visto quali sono i fattori più rilevanti che caratterizzano le iniziative di benvenuto e che ci permettono di individuare i migliori bonus scommesse, non resta che vedere come fare per ottenerli. E probabilmente questo è proprio il passaggio che più interessa ai giocatori. Nel caso dei welcome bonus il primo step è la registrazione sul sito, operazione ricordiamo consentita esclusivamente ai maggiorenni. Nel caso di promozioni periodiche, invece, occorrerà soddisfare le condizioni di partecipazione richieste dal bookmaker. In questo frangente ci focalizzeremo sulle promo per i nuovi iscritti. Ecco quindi come ottenere un bonus benvenuto:

Per compiere il primo passo occorre visitare il sito ufficiale del bookmaker online e cliccare sul pulsante di registrazione Completare tutti i campi del formulario di iscrizione, qui frequentemente è data anche la possibilità agli utenti di digitare dei codici bonus o promozionali Leggere attentamente tutti i termini e condizioni dell'offerta per assicurarsi dei passaggi fondamentali per aderirvi A questo punto effettuare l'operazione richiesta dal concessionario di gioco per prendere parte all'iniziativa che può essere un versamento qualificante, la validazione del conto o l'effettuazione di una giocata Riscattare l'importo messo a disposizione rispettando il coefficiente di rigioco così da poterlo trasferire (o trasferire le vincite da esso derivanti) sul saldo prelevabile.

Come si può vedere i meccanismi dietro ai bonus scommesse sportive sono piuttosto semplici. Ad ogni modo a seguire si entrerà maggiormente nel dettaglio del loro funzionamento analizzando ciascuna delle più comuni tipologie di iniziative di benvenuto che si possono trovare sui migliori siti scommesse online.

Tipologie di bonus scommesse

I bonus scommesse non sono tutti uguali. Indubbiamente possono esserci alcune tipologie di offerte più comuni rispetto ad altre, ma ognuna ha i suoi meccanismi che possono differire da un sito ad un altro. Proseguendo è possibile conoscere le caratteristiche principali dei bonus benvenuto scommesse che si possono trovare.

Bonus senza deposito

Tra i migliori bonus scommesse indubbiamente rientrano i bonus senza deposito, questo perché sono tipologie di offerte alle quali è facile aderirvi in quanto non è richiesto alcun versamento iniziale. Proprio per questo sono anche le promozioni preferite dai giocatori e quelle maggiormente ricercate, oltre ad essere più difficili da trovare. Come funziona il bonus senza deposito? Si tratta in genere di incentivi alla registrazione offerti a seguito dell'iscrizione sul portale o dopo aver effettuato la verifica dell'identità.

Dunque niente deposito minimo richiesto, il ché lo rende innegabilmente uno dei bonus di benvenuto scommesse più ambiti. D'altra parte occorre sottolineare che frequentemente questo genere di promozioni ha anche alti requisiti di puntata. È sempre fondamentale consultare interamente la pagina dei termini e condizioni per conoscere tutti i dettagli dell'offerta.

FreeBet

Le FreeBet sono tra i migliori bonus scommesse meno diffusi rispetto ad altre iniziative promozionali, tuttavia capitano casi in cui vengano offerte da un dato operatore per incentivare l'iscrizione dei nuovi clienti sul portale. Come funzionano le FreeBet? Come suggerisce il nome, si tratta di scommesse gratis, ovvero delle giocate offerte dal bookmaker per poter iniziare a scommettere online senza utilizzare i fondi depositati. Talvolta sono messe a disposizione semplicemente dopo la registrazione, più frequentemente le scommesse gratuite sono accreditate dopo aver effettuato una ricarica qualificante. Attenzione: potrebbero essere previste condizioni specifiche per l'utilizzo delle FreeBet come quota minima da inserire in giocata, legatura e puntata minima.

Bonus sul deposito

Il bonus deposito è innegabilmente l'offerta di benvenuto più diffusa tra i siti scommesse online. Si tratta appunto di un importo erogato al giocatore e calcolato in percentuale sul primo versamento qualificante effettuato. In questo caso occorre prestare particolare attenzione ai T&C dell'iniziativa perché alcuni metodi di pagamento potrebbero essere esclusi dalla promo. Come accade spesso con gli e-wallet o talvolta anche con i bonifici bancari. Inoltre potrebbe esser previsto un limite minimo di ricarica utile per prendere parte all'iniziativa che in genere va da 10 euro ma potrebbe anche essere di 20 euro o più. I migliori bonus scommesse sul deposito dovrebbero avere un range più ampio e flessibile di pagamenti accettati.

È importante conoscere tutti i meccanismi della promo in questione poiché di frequente l'effettuazione di una ricarica è solo una delle condizioni previste dagli operatori. Sovente occorre rigiocare il credito di gioco ottenuto per un numero di volte specifico per rendere l'importo prelevabile.

Rimborso o cashback

Tra i bonus scommesse sportive più diffusi è possibile trovare anche il bonus cashback. Si tratta di un rimborso offerto sulla prima giocata effettuata dal giocatore o sulle puntate effettuate durante un periodo di tempo specifico. Calcolato in percentuale, può essere applicato su una schedina, indipendentemente che questa sia vincente o perdente, o sulle perdite nette generate dalla propria attività di gioco.

Anche in questo caso, come visto già per alcuni dei migliori bonus scommesse, occorre prestare attenzione alle regole di adesione all'iniziativa. Per essere eleggibili ai fini promozionali, infatti, le schedine potrebbero dover rispettare quota, legatura e puntata minima. Inoltre il cashback può essere disponibile solo su determinati sport e mercati (es. solo su calcio o scommesse live).

Bonus progressivo

Il bonus progressivo è più raro da trovare sui siti scommesse online, spesso è infatti associato ai siti di casinò. Ad ogni modo è opportuno conoscere il funzionamento di questo genere di iniziativa poiché potrebbe capitare ad un utente di imbattercisi. Come funziona? Come suggerisce il nome, il bonus progressivo è un'offerta che viene sbloccata man mano che lo scommettitore soddisfa alcuni termini specifici. Normalmente il credito offerto è ripartito in più scaglioni o tranche e ciascuno scaglione può essere sbloccato di fronte al raggiungimento di un determinato volume di giocate o all'accumulo di un totale di punti specifico.

Altre promozioni scommesse

I migliori bonus scommesse non sono solo quelli di benvenuto. Dopo aver incentivato l'utente all'iscrizione sulla piattaforma, è compito di un buon sito di scommesse quello di continuare a rendere stimolante l'esperienza di gioco attraverso promozioni ed iniziative periodiche. Sono molti gli operatori che lanciano interessanti offerte di durata limitata, di solito sui match più popolari e di rilievo. Tra le promo periodiche più diffuse si possono trovare

bonus multipla prevede un incremento percentuale della potenziale vincita di una schedina multipla man mano che si aggiungono selezioni. I genere è applicato a partire dal quarto o quinto evento inserito in giocata fino al trentesimo. Occorre fare attenzione alla quota minima consentita che di solito va da 1.24 o 1.30 per attivare questa promo;

prevede un incremento percentuale della potenziale vincita di una schedina multipla man mano che si aggiungono selezioni. I genere è applicato a partire dal quarto o quinto evento inserito in giocata fino al trentesimo. Occorre fare attenzione alla quota minima consentita che di solito va da 1.24 o 1.30 per attivare questa promo; quote maggiorate anche indiate come quote stellari o superquote, è una promo che permette di puntare su un dato match, incontro o torneo (di solito si tratta degli eventi più popolari in programma) approfittando di una quota sensibilmente più alta rispetto allo standard. La loro durata è limitata e la validità può variare a seconda dell'operatore considerato;

anche indiate come quote stellari o superquote, è una promo che permette di puntare su un dato match, incontro o torneo (di solito si tratta degli eventi più popolari in programma) approfittando di una quota sensibilmente più alta rispetto allo standard. La loro durata è limitata e la validità può variare a seconda dell'operatore considerato; programmi VIP sono un interessante incentivo proposto solo da alcuni dei migliori siti scommesse sportive che permettono di accumulare punti semplicemente scommettendo. Una volta raggiunta una determinata soglia punti, è possibile scambiare questi con bonus o altro.

Migliori bonus scommesse in conclusione: i pro e contro

In conclusione le iniziative di benvenuto possono rappresentare un ottimo inizio per i giocatori per testare i palinsesti sportivi dei bookmaker con licenza ADM in Italia e mettere alla prova le proprie abilità da scommettitori. In questa pagina la redazione ha analizzato minuziosamente le offerte proposte dai top operatori per individuare i migliori bonus scommesse con i termini e condizioni favorevoli.

Se da un lato i welcome bonus sono degli incentivi all'iscrizione e possono attrarre l'attenzione degli utenti, d'altra parte è sempre consigliabile consultarne i T&C prima di aderire ad un'iniziativa per conoscere il funzionamento e sondarne la conveniente. Infine ricordiamo sempre che il gioco è riservato ai maggiorenni e suggeriamo di giocare responsabilmente ed in modo controllato.

Pro 👍 Contro 👎 Incentivo alla registrazione

Credito iniziale per scommettere

Possibilità di fare pratica prima di utilizzare i fondi

Possibilità di scommettere su pronostici più rischiosi Requisiti di puntata da soddisfare

Tempistiche da rispettare

FAQ - Domande frequenti sui migliori bonus scommesse

Come funzionano i bonus benvenuto?

Si tratta di incentivi alla registrazione offerti dai concessionari di gioco ai nuovi clienti che si iscrivono per la prima volta su un portale. A fronte dell'iscrizione, e generalmente di un primo versamento o di una giocata, l'operatore eroga un credito iniziale da utilizzare nel palinsesto sportivo rispettando determinati termini e condizioni. I bonus scommesse non sono mai prelevabili ma vanno rigiocati un numero di volte affinché possano essere sbloccati e trasferiti sul saldo disponibile del cliente.

Qual è il miglior bonus per scommettere online?

In molti sono d'accordo sul considerare il bonus senza deposito come il migliore per iniziare a scommettere online. Questo genere di promozione, infatti, non richiede alcun versamento iniziale dunque si rivela estremamente semplice per il cliente ottenerlo. D'altra parte è doveroso indicare come frequentemente questa tipologia di iniziativa preveda un alto coefficiente di rigioco per sbloccare la somma ottenuta.

Come trasformare un Fun Bonus in Real?

Affinché si possa trasferire la somma ottenuta come benvenuto sul saldo disponibile, occorre trasformare il fun bonus in real. Per farlo basta soddisfare i requisiti di puntata indicati nella pagina dei termini e condizioni. Nello specifico occorre rigiocare l'importo accreditato sul conto del cliente per il numero di volte indicato rispettando anche eventuale quota, legatura e puntata minima. Ad esempio: se un giocatore ottiene 50€ di credito di gioco a seguito dell'iscrizione su un sito con requisiti pari a x7, avrà bisogno di scommettere per un valore di 350€ ( 50€ x 7 volte) per sbloccare l'importo ottenuto.