Getty Images Sport
Ancelotti convoca Neymar nel Brasile, ma potrebbe comunque essere escluso prima del Mondiale
Pubblicità
Ancelotti monitora l'ultima prova di Neymar
Secondo UOL, Neymar è stato inserito nell’ampia lista preliminare di Ancelotti per la prossima pausa internazionale. La Seleção si prepara ad affrontare Francia e Croazia a fine marzo, nell’ultima finestra internazionale prima del tanto atteso Mondiale 2026.
Nonostante questa boccata d’ossigeno, il 34enne non prenderà parte alla prossima sfida del Santos nel Brasileirao contro il Mirassol a causa della “gestione dei carichi”. Ancelotti e il direttore della CBF Rodrigo Caetano assisteranno comunque alla partita, il che significa che il numero 10 ha ora a disposizione soltanto un match in patria contro il Corinthians per convincere l’allenatore di meritare la convocazione definitiva.
- AFP
Endrick brilla nel calcio francese
Nella lista preliminare è incluso anche Endrick, che è stato seguito da vicino dallo staff tecnico della nazionale sin dal suo trasferimento di gennaio all’Olympique Lione. Il teenager ha avuto un impatto immediato nel calcio francese, adattandosi rapidamente al nuovo ambiente e mettendo in mostra il suo enorme potenziale.
In sole 10 presenze con il Lione, il giovane attaccante ha già realizzato cinque goal e fornito tre assist. Con la sua forma in ascesa, la probabilità che rientri nella lista definitiva è incredibilmente alta, offrendo un’iniezione fondamentale di energia giovanile al reparto offensivo brasiliano in vista del torneo globale.
- PubblicitàPubblicità
Bremer torna a far parte della difesa
In difesa, il pilastro della Juventus Bremer è emerso nella lunga pre-lista, che contiene oltre 50 nomi. Il centrale non rappresenta il suo Paese dalla Copa America 2024 sotto Dorival Jr, dopo aver subito una devastante rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nell’ottobre di quell’anno.
Dopo un intenso periodo di recupero che ha richiesto anche un intervento al menisco mesi più tardi, il difensore è rientrato in modo straordinario. Ora gioca da titolare fisso ed è diventato un leader nello spogliatoio a Torino; le sue prestazioni resilienti hanno attirato l’attenzione del tecnico italiano che vuole rendere più solida la propria linea difensiva.
- AFP
Colmare il vuoto lasciato da Rodrygo
L’urgenza di finalizzare il reparto offensivo è stata accentuata dal tragico infortunio di Rodrygo. L’ala del Real Madrid ha subito la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco, un infortunio che pone fine alla sua stagione e lo esclude dal Mondiale. Reagendo alla notizia devastante, Neymar ha inviato un messaggio emozionante al suo connazionale, definendolo il suo "fratellino" e "erede".
Neymar ha scritto: "Oggi è uno dei giorni più tristi per me... Sono sicuro che tornerai volando." Questo enorme vuoto creativo nella squadra ha costretto lo staff tecnico ad ampliare i propri orizzonti. Di conseguenza, le prossime amichevoli fungeranno da cruciali banchi di prova per ristrutturare un attacco improvvisamente privo di un giocatore chiave.
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità