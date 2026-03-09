Ancelotti convoca Neymar nel Brasile, ma potrebbe comunque essere escluso prima del Mondiale

L’urgenza di finalizzare il reparto offensivo è stata accentuata dal tragico infortunio di Rodrygo. L’ala del Real Madrid ha subito la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco, un infortunio che pone fine alla sua stagione e lo esclude dal Mondiale. Reagendo alla notizia devastante, Neymar ha inviato un messaggio emozionante al suo connazionale, definendolo il suo "fratellino" e "erede".

Neymar ha scritto: "Oggi è uno dei giorni più tristi per me... Sono sicuro che tornerai volando." Questo enorme vuoto creativo nella squadra ha costretto lo staff tecnico ad ampliare i propri orizzonti. Di conseguenza, le prossime amichevoli fungeranno da cruciali banchi di prova per ristrutturare un attacco improvvisamente privo di un giocatore chiave.