Legacy - L'Eredità Verde: dal goal "alla Maradona" di Al-Owairan alla notte dell'Arabia Saudita e della caduta di Messi

Nel cuore della penisola arabica, tra sabbia e stelle, è nato un sogno. Un'intera generazione ha inseguito, per anni, un'unica idea: raggiungere la Coppa del Mondo. E nel 1994 il sogno è diventato realtà. Guidata dall'allenatore Mohammed Al-Kharashi, la squadra dell'Arabia Saudita volò in una terra dove non aveva mai messo piede prima: gli Stati Uniti.

Una vittoria “drammatica”, per 4-3 contro l’Iran, garantì ai Falchi Verdi un posto al torneo, ma nessuno si aspettava che la nazionale del Medio Oriente rispondesse presente in quel modo. Sorteggiata in un gruppo che comprendeva Paesi Bassi, Belgio e Marocco, Fuad Anwar diede inizio all'inizio perfetto, segnando un goal contro gli olandesi. E nonostante persero 2-1 nacque la convinzione di poter competere con tutti.

Nel derby arabo contro il Marocco Sami Al-Jaber aprì le marcature e, nonostante il pareggio del Marocco, fu di nuovo Fuad Anwar a candidarsi per fare la storia e assicurare la prima vittoria dell'Arabia Saudita ai Mondiali.

Poi arrivò un momento indimenticabile. Il Belgio si aspettava una vittoria facile, ma Saeed Al-Owairan aveva altri piani: al quinto minuto prese palla a centrocampo, scattò, dribblò tre difensori e fece goal. Da Riad a Gedda, passando per Dammam, i sauditi esultarono: non era solo un goal, era un risveglio collettivo, la consapevolezza che il sogno era diventato realtà. Soprannominato "Il goal alla Maradona", era saudita nello spirito, arabo nell'anima e asiatico nell'orgoglio.

La prodezza di Al-Owairan si rivelò decisiva e l'Arabia Saudita si qualificò di conseguenza per gli ottavi di finale. Dall'eroico portiere e dalla solida difesa guidata da Ahmed Jamil, al capitano Fuad Anwar, i Falchi Verdi issarono alta la bandiera araba guadagnandosi il rispetto di tutto il mondo.

Poi il percorso si fermò contro la Svezia. Una sconfitta per 3-1, ma un addio orgoglioso, perché quegli uomini avevano solo scritto le prime righe della loro storia. Questa non era una fine. Era l'inizio di una leggenda, una nazione che vedeva in una piccola palla un grande sogno e lo seguiva finché non diventava realtà.

Dalle sabbie d'Arabia alle tribune d'America, era nata un’eredità.