Chi è Yisa Alao e perché il Chelsea ha battuto la concorrenza di Manchester United e Liverpool per assicurarselo

Un'altra finestra di mercato, un altro giovane di prospettiva in arrivo al Chelsea. La politica giovanile del club ha colpito ancora: ecco il terzino diciassettenne Yisa Alao, proveniente dallo Sheffield Wednesday, club in difficoltà finanziarie. Nonostante un'esperienza molto limitata a livello di prima squadra, il giovane difensore ha scatenato una guerra di offerte inPremier League, ma alla fine sono stati i Blues ad avere la meglio.
Lunedì 26 gennaio Alao si è trasferito allo Stamford Bridge per una cifra iniziale non resa nota, che secondo alcune fonti sarebbe dell'ordine di 500.000 sterline. Con i bonus, tale somma potrebbe superare abbondantemente il milione di sterline: un impegno finanziario significativo per un giocatore che ha collezionato solo 186 minuti di gioco in prima squadra col Wednesday.
Basta però guardare il calibro dei club che volevano Alao per capire il suo potenziale: il Chelsea avrebbe superato l'offerta del Manchester United, e anche il Liverpool aveva tenuto d'occhio la sua situazione.
Terzino moderno e aggressivo, Alao è dotato di grande tecnica e potenziale. Un talento considerato dai londinesi l'ultimo colpo nella loro continua ricerca dei migliori giovani in circolazione.