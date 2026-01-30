Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Yisa Alao NXGN GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Chi è Yisa Alao e perché il Chelsea ha battuto la concorrenza di Manchester United e Liverpool per assicurarselo

Il giovanissimo terzino sinistro dello Sheffield Wesdnesday è stato appena acquistato dai Blues, che hanno battuto la concorrenza di diverse big inglesi: chi è e le sue prospettive a Londra.

Pubblicità

Un'altra finestra di mercato, un altro giovane di prospettiva in arrivo al Chelsea. La politica giovanile del club ha colpito ancora: ecco il terzino diciassettenne Yisa Alao, proveniente dallo Sheffield Wednesday, club in difficoltà finanziarie. Nonostante un'esperienza molto limitata a livello di prima squadra, il giovane difensore ha scatenato una guerra di offerte inPremier League, ma alla fine sono stati i Blues ad avere la meglio.

Lunedì 26 gennaio Alao si è trasferito allo Stamford Bridge per una cifra iniziale non resa nota, che secondo alcune fonti sarebbe dell'ordine di 500.000 sterline. Con i bonus, tale somma potrebbe superare abbondantemente il milione di sterline: un impegno finanziario significativo per un giocatore che ha collezionato solo 186 minuti di gioco in prima squadra col Wednesday.

Basta però guardare il calibro dei club che volevano Alao per capire il suo potenziale: il Chelsea avrebbe superato l'offerta del Manchester United, e anche il Liverpool aveva tenuto d'occhio la sua situazione.

Terzino moderno e aggressivo, Alao è dotato di grande tecnica e potenziale. Un talento considerato dai londinesi l'ultimo colpo nella loro continua ricerca dei migliori giovani in circolazione.

  • GLI ESORDI

    Nato e cresciuto nello Yorkshire, Alao, che ha origini nigeriane, è entrato a far parte dell'Under 7 del Wednesday in giovane età, facendo rapidi progressi e spesso superando i suoi coetanei più grandi, con cui si confrontava nelle categorie di età superiori.

    Nel 2024/25, il terzino sinistro giocava regolarmente nell'Under 18 nonostante avesse solo 16 anni, aiutando il club a conquistare il secondo posto nella Professional Development League North Under 18. Alao è stato premiato con una borsa di studio nel maggio 2025, che tecnicamente gli ha aperto la strada per continuare a giocare nell'Under 18: solo che è passato all'Under 21 e nel 2025/26 ha fatto regolarmente parte della prima squadra.

    Il debutto non si è fatto attendere: il nuovo allenatore Henrik Pedersen ha schierato il giovane nella partita di Carabao Cup contro il Bolton Wanderers ad agosto. Alao è entrato in campo dalla panchina per nove minuti prima che la sua squadra trionfasse ai rigori. Ma è stato durante la sua prima partita in casa contro il Grimsby Town, nel terzo turno, che ha davvero attirato l'attenzione.

    • Pubblicità
  • Sheffield Wednesday v Grimsby Town - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    LA GRANDE OCCASIONE

    Entrato in campo nella prima metà della partita in sostituzione dell'infortunato Kobacki, il sedicenne Alao ha dato prova delle sue migliori qualità nel ruolo di terzino sinistro, spingendosi in avanti senza mai trascurare i suoi compiti difensivi e vincendo addirittura cinque duelli aerei.

    "Appena è entrato in campo, hanno cercato di portare più giocatori dalla sua parte - ha detto Pedersen al The Star dop la partita, persa 1-0 - ma lui è cresciuto durante la partita. Una delle abilità più importanti che un giovane calciatore deve avere è quella di sapersi adattare: adattarsi al livello, ai nuovi compagni e a tutto il resto. È stato davvero fantastico. Ha avuto un ottimo sviluppo, ha giocato con l'Under 18 e l'Under 21 e poi con noi al Bolton. È un giovane calciatore fantastico, wow".

    "È stato inaspettato, non pensavo che sarei entrato, ma bisogna essere pronti - ha detto lo stesso Alao - È stato difficile, ma penso che i giocatori più anziani ti circondino e l'allenatore ti aiuti soprattutto dal punto di vista della fiducia per entrare in campo e giocare senza paura. Giochiamo in avanti e Pedersen vuole solo che io faccia la mia parte.

    "È stata un'esperienza fantastica, è proprio quello che sogni. È fantastico stare con la prima squadra e loro sono davvero bravi a formarti come giovane giocatore. È stato davvero positivo per la mia crescita".

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Sheffield Wednesday v Portsmouth - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    COME STA ANDANDO

    Pedersen ha tuttavia avvertito che gli Owls dovranno adottare un approccio cauto con lo sviluppo di Alao nella notoriamente rigorosa seconda divisione inglese: "Dobbiamo stare molto attenti con lui. Anche solo avere una settimana di allenamento normale a livello di Championship è molto difficile per lui. Questa è la grande sfida per noi".

    Infatti, nonostante fosse diventato un punto fermo della rosa del Wednesday, Alao avrebbe debuttato in Championship solo dopo il suo diciassettesimo compleanno, giocando un solo minuto dalla panchina contro il Derby County nel dicembre 2025.

    La sua crescita non è stata aiutata dal fatto che i primi giorni della sua carriera si sono svolti sullo sfondo della disastrosa situazione finanziaria del Wednesday sotto l'ex proprietario Dejphon Chansiri. Tra ripetute perdite e problemi di liquidità che hanno portato al mancato pagamento sia dei giocatori che dell'HMRC, il club è stato posto in amministrazione controllata nell'ottobre 2025, con una conseguente penalizzazione immediata di 12 punti che ha fatto precipitare il Wednesday all'ultimo posto della Championship. La penalizzazione è stata aumentata a 18 punti a dicembre a causa di violazioni delle norme sui pagamenti, lasciando gli Owls a -10 punti, a 27 dalla salvezza, e destinati alla retrocessione in League One.

    Forse non a caso, è stato proprio in quel periodo che è stato segnalato per la prima volta l'interesse della Premier League per Alao. Il giocatore era ancora senza un contratto professionistico, nonostante la sua idoneità e l'affermazione di Pedersen che la squadra della sua infanzia doveva fare "di tutto" per trattenerlo.

    Per quanto riguarda il campo, Alao ha giocato un'ora nella gara persa nel terzo turno della FA Cup contro il Brentford all'inizio di gennaio, prima di debuttare in campionato nella sconfitta casalinga contro il Portsmouth. Nel frattempo, le voci sul trasferimento sono aumentate con l'apertura del calciomercato invernale, con le due grandi squadre del nord, United e Liverpool, entrambe indicate come possibili destinazioni. Ma è il Chelsea ad aver vinto la battaglia per il suo ingaggio.

  • Sheffield Wednesday v Brentford - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    PUNTI DI FORZA

    Sebbene il campione di partite giocate in prima squadra sia ovviamente ridotto (appena 186 minuti), quando si vede Alao in azione si rimane immediatamente colpiti dalla sua audacia, insolita per la sua età: non esita a ingaggiare duelli fisici e non si limita a calciare la palla in avanti, ma sfrutta la sua abilità nel dribblinp

    Alao sembra sempre un passo avanti rispetto al proprio avversario: sa leggere il gioco, intercettare, inserirsi a centrocampo e affrontare il suo avversario con la palla tra i piedi. In questo senso, è un terzino decisamente moderno ed è facile capire perché le big della Premier League lo volessero.

    Nonostante la sua giovane età, Alao è già alto 1,85 m e ha ancora molto margine di crescita, il che significa che corrisponde al modello dei difensori laterali più alti, più atletici e più tecnici che stanno diventando sempre più diffusi nel calcio moderno.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Sheffield Wednesday v Portsmouth - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    MARGINI DI MIGLIORAMENTO

    Naturalmente, questo tipo di coraggio e determinazione nel correre su e giù per la fascia sinistra può talvolta portare a un po' di ingenuità. Alao è carente dal punto di vista posizionale in alcuni casi, e la sua aggressività a volte sfocia in un eccesso di zelo nei contrasti, che può lasciarlo esposto.

    La mancanza di esperienza complessiva, ovviamente, giocherà a suo sfavore in termini di opportunità di giocare in prima squadra in un club delle dimensioni del Chelsea. Lui stesso ha ammesso che il passaggio dalle giovanili del Wednesday al campionato di Championship è stato significativo, e ora deve prepararsi per un altro salto significativo verso la Premier League, si spera in un futuro non troppo lontano.

    "È stato un cambiamento enorme, ma bisogna farsi avanti e cogliere l'occasione quando si presenta -ha detto a settembre- Ho dovuto prepararmi. È una differenza enorme rispetto alle giovanili, è molto più veloce. Devo solo continuare a impegnarmi e cercare di migliorare, è stata una grande opportunità e spero che ce ne siano altre".

  • Brentford v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL NUOVO NICO O'REILLY?

    Probabilmente l'archetipo del terzino moderno, Nico O'Reilly ha avuto un'ascesa fulminea al Manchester City. Nominalmente centrocampista, Guardiola lo ha trasformato in un terzino sinistro aggressivo, forte in difesa, a suo agio con la palla tra i piedi e più che capace quando si inserisce a centrocampo.

    Guardiola è stato uno dei pionieri nell'impiegare un giocatore fisicamente più imponente come terzino, avendo schierato un centrale come Gvardiol in quella posizione per un lungo periodo prima dell'affermazione di O'Reilly. Quest'ultimo è la nuova versione, in quanto è in grado di influenzare realmente il gioco in entrambe le metà campo. A soli 20 anni, l'inglese ha ormai fatto sua la posizione, e il Chelsea potrebbe benissimo immaginare un percorso simile per Alao.

    Chissà poi che i due giovani non possano competere per il posto di terzino sinistro nell'Inghilterra del futuro.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Charlton Athletic v Sheffield Wednesday - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    IL FUTURO

    Considerando il famigerato modello del Chelsea di acquistare giovani giocatori ad alto potenziale, formarli e rivenderli con profitto, magari anche senza che abbiano mai giocato per il club, è difficile prevedere con esattezza come si evolverà la carriera di Alao con i Blues.

    Nell'immediato, sarebbe logico che entrasse a far parte delle giovanili del club, o con la formazione Under 18 o con l'Under 21. Se fosse stato ceduto in prestito a un club di serie inferiore, sarebbe stato sicuramente più sensato per lui rimanere al Wednesday per il resto della stagione prima di andare a Londra squadra in estate.

    Alao potrebbe ottenere minuti di gioco in prima squadra durante il precampionato e le coppe potrebbero offrirgli un'opportunità nel 2026-27, anche perché il nuovo manager Liam Rosenior è noto per il suo utilizzo dei giovani, ma è probabile che il talento continui a giocare nelle giovanili o venga ceduto in prestito, o in Championship o forse al club gemello dei Blues, lo Strasburgo.

    Per il momento, la prima squadra sembra lontana: Cucurella è un giocatore chiave nel ruolo di terzino sinistro e Hato, ingaggiato nell'estate del 2025, è considerato una promessa. Detto questo, potrebbe esserci un'opportunità per Alao se l'olandese non riuscisse a mantenere le promesse.

0