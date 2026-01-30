Chi è Yisa Alao e perché il Chelsea ha battuto la concorrenza di Manchester United e Liverpool per assicurarselo

Entrato in campo nella prima metà della partita in sostituzione dell'infortunato Kobacki, il sedicenne Alao ha dato prova delle sue migliori qualità nel ruolo di terzino sinistro, spingendosi in avanti senza mai trascurare i suoi compiti difensivi e vincendo addirittura cinque duelli aerei.

"Appena è entrato in campo, hanno cercato di portare più giocatori dalla sua parte - ha detto Pedersen al The Star dop la partita, persa 1-0 - ma lui è cresciuto durante la partita. Una delle abilità più importanti che un giovane calciatore deve avere è quella di sapersi adattare: adattarsi al livello, ai nuovi compagni e a tutto il resto. È stato davvero fantastico. Ha avuto un ottimo sviluppo, ha giocato con l'Under 18 e l'Under 21 e poi con noi al Bolton. È un giovane calciatore fantastico, wow".

"È stato inaspettato, non pensavo che sarei entrato, ma bisogna essere pronti - ha detto lo stesso Alao - È stato difficile, ma penso che i giocatori più anziani ti circondino e l'allenatore ti aiuti soprattutto dal punto di vista della fiducia per entrare in campo e giocare senza paura. Giochiamo in avanti e Pedersen vuole solo che io faccia la mia parte.

"È stata un'esperienza fantastica, è proprio quello che sogni. È fantastico stare con la prima squadra e loro sono davvero bravi a formarti come giovane giocatore. È stato davvero positivo per la mia crescita".