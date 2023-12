In questo articolo viene stilata la classifica dei migliori siti di scommesse che trasmettono eventi sportivi in diretta streaming.

Da qualche anno a questa parte, molti dei migliori siti di scommesse italiani e internazionali trasmettono in diretta eventi sportivi di ogni tipo ai propri iscritti. Oltre a fornire statistiche aggiornate in tempo reale, utili a farsi un’idea sull’andamento di un match, la possibilità di vedere una partita in diretta è forse la soluzione migliore per raccogliere informazioni oggettive.

Naturalmente, non tutti i siti scommesse streaming sono uguali fra loro. Per questo motivo, è opportuno analizzare a fondo l’argomento per vedere nel dettaglio quali sono le principali differenze fra le opzioni disponibili e quali aspetti bisogna tenere in considerazione per decidere a quale bookmaker iscriversi.

L’obiettivo è fornire un’informazione dettagliata e imparziale, capace di fornire spunti utili a giocatori di tutti i livelli.

Cosa sono i siti scommesse streaming? Definizione

I siti di scommesse streaming sono piattaforme online che permettono agli utenti di piazzare scommesse sportive e di guardare, al tempo stesso, eventi sportivi in diretta tramite streaming, senza alcun tipo di intermediazione da parte di reti televisive o app multimediali.

Ad esempio, un utente può accedere a un sito di scommesse streaming, scegliere una partita di calcio fra quelle trasmesse in tempo reale e piazzare la propria puntata sulla base delle impressioni che ha avuto guardando le immagini.

A seconda dei casi, cambierà il numero di sport, la tipologia di evento e l’importanza del match trasmessi. In parallelo, varierà anche la quantità e il numero di mercati su cui è possibile scommettere.

I 15 migliori siti scommesse streaming

La classifica dei migliori siti scommesse streaming non è scolpita nella pietra, essendo una valutazione basata su più fattori, influenzata da variabili che possono cambiare da una settimana all’altra.

In ogni caso, i bookmaker elencati qua sotto propongono un ricco palinsesto per lo streaming e garantiscono la massima sicurezza.

bet365 Sisal William Hill Eurobet SNAI Netbet Planetwin365 Betflag Admiralbet Unibet Bwin Vincitu Betfair Betway Betclic

bet365

A livello di streaming, bet365 offre davvero un gran palinsesto, che include importanti partite di calcio di campionati come Liga, Bundesliga, Ligue 1, e tanti altri minori, oltre a tornei di tennis Masters 1000, NBA, Eurolega, per non parlare di tutti gli altri sport.

La qualità delle immagini è in HD e garantisce un'esperienza visiva di buona qualità sia da PC che da dispositivi mobili tramite l'app di bet365.

Per poter vedere partite in streaming su questo bookmaker, gli utenti devono essere registrati su bet365, avere un saldo reale positivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore. Gli eventi disponibili per lo streaming sono facilmente individuabili sul sito o sull'app di bet365, contrassegnati da un'icona con il triangolo del Play. Il servizio, inoltre, potrebbe non essere presente in tutti i Paesi.

Sisal

Il servizio di streaming live di Sisal.it permette agli utenti di seguire moltissimi eventi sportivi in diretta ogni giorno, fra cui le partite di calcio di vari campionati internazionali come la Liga, Bundesliga, Serie C italiana, e altri tornei europei e sudamericani.

Per gli appassionati di tennis, sono disponibili anche i tornei del Grande Slam, alcuni eventi ATP, Challenger, ITF, e WTA. Inoltre, per quanto riguarda il basket, vengono trasmessi i match di Serie A e B italiana, alcune partite NBA, WNBA, e di altri campionati internazionali. Sisal propone anche eventi di hockey, volley, beach volley, futsal, pallamano, cricket, badminton e snooker in streaming.

Per poter vedere partite in streaming su Sisal, bisogna iscriversi al sito e avere un saldo attivo. Gli eventi in diretta possono essere seguiti da PC, smartphone e tablet sia iOS che Android, con opzioni di visualizzazione a schermo intero. Nella sezione sport, si può trovare la sotto-sezione streaming dedicata, sia sul sito di Sisal.it che sull'applicazine Sisal per vedere senza problemi tutti gli eventi disponibili ogni giorno.

William Hill

William Hill propone un palinsesto in streaming live che spazia su una discreta varietà di eventi sportivi. Gli utenti registrati possono vedere le partite di calcio di campionati come l'Eredivisie (massimo campionato olandese), la Copa Libertadores e la MLS, oltre a tornei di tennis del circuito ATP e alcune partite selezionate dell’NBA.

Per usufruire dello streaming, è necessario essere iscritti su William Hill e aver effettuato almeno un deposito. Gli eventi sono accessibili sia da PC che da dispositivi mobili attraverso l'app William Hill. L'elenco degli eventi trasmessi può variare a seconda delle licenze acquisite dall'operatore. William Hill non supporta lo streaming a schermo intero, ma offre una visualizzazione all'interno del riquadro dedicato alle statistiche dell'evento.

Per vedere tutti i match disponibili, è disponibile un filtro dedicato in alto a destra, che si può attivare attraverso un toggle. Questo comando è denominato “Solo Event in Streaming” (sic).

Eurobet

Questo sito scommesse ADM propone lo streaming live di tanti eventi sportivi. Gli utenti registrati con saldo positivo, anche minimo, possono guardare gratuitamente partite di calcio di campionati come la Liga, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie e altre competizioni minori.

Inoltre, sono disponibili eventi di tennis, incluse le partite dei tornei del Grande Slam e ATP, e incontri di basket, tra cui NBA e Eurolega.

Lo streaming Eurobet è accessibile sia da dispositivi mobili tramite l'applicazione scommesse che da PC, e non è previsto alcun costo aggiuntivo per poter guardare i match. Per usufruire del servizio è necessario essere registrati su Eurobet con un conto attivo e cliccare sull’icona a forma di tasto “Play” blu che si trova sulla riga con le quote.

La partita viene trasmessa in HD in un piccolo riquadro sulla destra ma può essere ampliata a schermo intero, cliccando su “Apri in un’altra finestra” da computer.

Snai

Lo streaming offerto da Snai consente agli utenti di seguire molti eventi sportivi di rilevanza internazionale. Gli appassionati di calcio possono infatti gustarsi le partite da campionati importanti come la Liga, Bundesliga e la Serie C italiana.

Per gli amanti del tennis, sono disponibili tornei del Grande Slam e della Coppa Davis. Non mancano poi gli eventi di basket, con alcuni match tra cui NBA ed Eurolega. Le immagini vengono quasi sempre trasmesse in HD, per garantire un'esperienza visiva di alta qualità.

Gli utenti possono accedere a questi eventi tramite PC o dispositivi mobili utilizzando l'app di Snai. Per usufruire di questo servizio, è necessario avere un conto Snai con un saldo attivo.

Il palinsesto in streaming gratuito si trova nella sezione Live del sito o dell'app di Snai. Nella barra con le sottosezioni in alto, si trova facilmente l’icona “Streaming”. Cliccando sul pulsante, viene mostrato l’elenco delle partite attualmente trasmesse in diretta.

L’immagine viene aperta nella parte destra della schermata, in formato ridotto, e può essere visualizzato anche a schermo intero, anche se il pulsante non è facilissimo da trovare, non essendo posizionato sulla schermata iniziale, ma sopra l’animazione che segue l’andamento del match nella parte centrale.

Netbet

Anche NetBet offre un servizio di streaming in diretta che permette agli utenti di guardare vari eventi sportivi. Fra questi si possono citare:

Calcio : i principali campionati di Australia, Svezia, Danimarca e Stati Uniti.

: i principali campionati di Australia, Svezia, Danimarca e Stati Uniti. Tennis : eventi importanti come Roland Garros, US Open e Coppa Davis.

: eventi importanti come Roland Garros, US Open e Coppa Davis. Basket : Eurolega, Eurocup, Serie A italiana, Supercoppa, Coppa Italia, Liga spagnola, Copa del Rey e Super Copa.

: Eurolega, Eurocup, Serie A italiana, Supercoppa, Coppa Italia, Liga spagnola, Copa del Rey e Super Copa. Pallavolo: competizioni FIVB, CEV, Superlega Italia, Serie A1 femminile e Coppa Italia.

Per accedere allo streaming, gli utenti devono registrarsi ed effettuare il login su NetBet, andare alla sezione Scommesse Live, trovare la sezione “Diretta TV” e selezionare l'evento desiderato.

Non tutti gli eventi sono trasmessi in HD ma in ogni caso è possibile visualizzarli a schermo intero per godersi il match in maniera agevole anche tramite applicazione per scommesse.

Planetwin365

Planetwin365 propone una discreta sezione dedicata allo streaming live, con eventi trasmessi in diretta disponibili sostanzialmente a qualsiasi ora.

Per poter vedere gli eventi sportivi dal vivo, gli utenti devono avere saldo attivo, anche minimo, sul loro account personale. A livello di palinsesto, la proposta include alcuni dei principali campionati di calcio del mondo come la Bundesliga, la Liga e la Ligue 1, oltre a decine di campionati minori.

Sul sito, inoltre, si possono vedere centinaia di eventi fra tennis, basket, volley e altri sport. Gli utenti possono accedere allo streaming tramite la sezione "Scommesse Live" sul sito di Planetwin365 o attraverso l'app per dispositivi mobili.

Il servizio di streaming è di alta qualità ed è gratuito per gli utenti registrati e con saldo attivo. Per vedere le partite disponibili, bisogna fare il login, aprire la sezione “Live”, cliccando sul relativo pulsante nella fascia di navigazione principale in alto. Quindi, bisogna spostare il cursore sul comando “Diretta TV” sulla destra per vedere l’elenco delle partite disponibili.

Betflag

BetFlag offre un servizio di streaming live fra i più forniti fra i siti di scommesse italiani e un'applicazione scommesse di rispetto. Il palinsesto è visibile sia nella sezione “Sport” che in quella dedicata all’Exchange, consentendo agli iscritti di seguire una grandissima varietà di eventi sportivi in diretta.

Gli utenti possono accedere a partite di sport come calcio, tennis e hockey su ghiaccio. Tra i campionati di calcio disponibili in streaming ci sono la Bundesliga e la Lega Pro, ma il palinsesto è sconfinato e di altissimo livello, includendo diversi match della serie A belga (Jupiler League), della Ligue 1 (massimo campionato francese) e di altri campionati del resto del mondo (fra cui anche la Prva Liga bulgara).

Oltre allo streaming di sport classico, BetFlag fornisce anche una web TV dedicata alle corse dei cavalli, con canali come Unire che trasmettono le corse principali.

Interessante è poi il fatto che per accedere allo streaming live non è necessario avere un saldo sul conto. Basta iscriversi, effettuare la convalida dell’account e aprire la sezione “Sport live” o “Exchange”.

Nel menù verticale sulla sinistra è possibile cliccare su “Diretta TV” per vedere gli eventi disponibili al momento. Inoltre, è questo è un punto forte di Betflag, c’è anche una sezione “Programma dirette” più in basso, con l’elenco di tutti i match disponibili, le relative specifiche e gli orari in cui inizierà la trasmissione.

AdmiralBet

Anche questo brand ha da poco ampliato la sua sezione dedicata allo streaming che, fino a pochi mesi fa, era pressoché vuota. Ora propone un servizio di streaming live che consente agli utenti di seguire decine di eventi sportivi in diretta.

Tra gli sport disponibili ci sono l’immancabile calcio, ma anche la pallacanestro e l’hockey su ghiaccio. Per quanto riguarda il calcio, sono disponibili partite da diverse leghe, tra cui la National League israeliana, la Super Lig turca e anche la Championship inglese (l’equivalente della nostra Serie B).

Passando al basket, gli utenti possono seguire eventi dalle leghe principali di Svezia e Germania, fra le altre. Per l'hockey su ghiaccio, si possono guardare partite dalle leghe Mestis, SDHL (campionato femminle) e Hockey Allsvenskan.

Per accedere allo streaming, gli utenti devono avere un account su AdmiralBet ed effettuare un deposito con uno dei metodi di pagamento accettati per avere del saldo sul proprio conto. La qualità delle immagini dello streaming è in HD, sia da PC che da dispositivi mobili attraverso l'app di AdmiralBet.

Gli eventi in streaming possono essere trovati nella sezione dedicata alle partite “Live”. Il percorso è “Sport” -> “Live Suite” -> “Diretta TV” (pulsante rosso sulla destra): qui verrà proposto l’elenco completo con tutti i match di tutti gli sport che verranno trasmessi in giornata.

Unibet

Unibet propone ogni giorno decine di eventi sportivi in diretta streaming, con match tratti da alcuni dei più importanti campionati di calcio come Bundesliga, Lega Pro e molti altri.

Oltre al calcio, vengono trasmessi eventi di altri sport come tennis, basket e hockey. Chi desidera vedere uno o più di questi match, deve iscriversi al sito ed effettuare il login su Unibet.

Infatti, a differenza di altri bookmaker, in questo caso non è necessario avere del saldo disponibile sul conto per accedere allo streaming live. La qualità delle immagini è generalmente alta, anche se non è sempre in HD a 720p o superiore. Gli eventi possono essere visualizzati sia da PC che da dispositivi mobili tramite l'app di Unibet.

Per visualizzare l’elenco completo della proposta streaming Unibet, basta cliccare su “Sport” e poi su “Diretta TV” nella barra di navigazione che si aprirà in alto.

Bwin

La sezione dedicata al live streaming di Bwin è caratterizzata da una buona quantità e una grande quantità di eventi. Gli utenti hanno infatti la possibilità di vedere match da venti diversi sport, con 20 ore al giorno di trasmissioni live e circa 1.500 eventi sportivi in streaming in diretta ogni mese.

Per quanto riguarda il calcio, Bwin trasmette decine di partite di campionati importanti come la Bundesliga tedesca, la Ligue 1 francese, la Liga spagnola e molti altri campionati europei e internazionali, compresi quelli di Grecia, Portogallo, Brasile, Argentina, e diversi altri Paesi. Visto che i diritti sono in esclusiva a DAZN, la Serie A italiana non è inclusa nel palinsesto.

Altri sport trasmessi in streaming da BWIN sono tennis (con tornei ITF, ATP e WTA), basket (con Eurocup, Eurolega, NBA e altri) e hockey su ghiaccio (con NHL, KHL e altri).

Per usufruire del servizio, gli utenti devono avere un conto su Bwin con un saldo positivo. L'accesso agli eventi in streaming è facile direttamente dalla sezione dedicata alle scommesse live sul sito di Bwin o tramite l'app per scommesse.

VinciTu

Questo bookmaker ha recentemente innovato la sua proposta di gioco, introducendo un Exchange per le scommesse peer-to-peer in aggiunta al classico bookmaker. Un’opzione che arricchisce la proposta di gioco, caratterizzata anche da una fornita sezione per lo streaming live.

Come nel caso di Betflag, infatti, i match trasmessi dal vivo sono visibili sia nella sezione “Sport” che nell’Exchange (nel caso in cui l’evento sia quotato in entrambe). A livello di sport, sono disponibili centinaia di eventi di calcio, tennis, basket e sport minori.

Per qualche esempio, vengono trasmessi in diretta quasi tutti i tornei di tennis del circuito ITF. Per il basket, invece, sono disponibili tutte le partite della massima serie rumena e del campionato collegiale americano NCAA, maschile e femminile.

Il calcio rappresenta il “piatto forte” dell’offerta, con centinaia di match di leghe principalmente di seconda e terza fascia di tutti i continenti. Probabilmente, le partite di maggiore importanza sono quelle della Eredivisie, serie A olandese, oltre a diversi match delle seconde serie di Svizzera e Belgio, solo per fare qualche esempio.

Le partite sono visibili da tutti gli utenti iscritti, purché sia disponibile del saldo sul loro account (anche minimo). Questo significa che non bisogna piazzare una scommessa sul singolo match per poterlo seguire.

Per l’elenco completo, aprire la sezione “Sport live” e cliccare su “Next streaming” nella barra di navigazione secondaria (l’ultima opzione a destra).

Betfair

Il servizio di streaming di Betfair propone più di 500 eventi sportivi alla settimana in diretta HD. Gli utenti possono assistere alle trasmissioni di diversi sport, con una particolare enfasi su calcio, tennis e basket. Il palinsesto include campionati importanti come la Liga, la Ligue 1 e la Bundesliga, oltre a tornei internazionali e minori.

Per accedere ai contenuti in streaming live, gli utenti devono essere registrati su Betfair e avere un saldo positivo nel loro conto, anche se minimo. Gli eventi in streaming sono facilmente accessibili attraverso la sezione "Live" sul sito di Betfair. Sebbene le trasmissioni non siano disponibili a schermo intero, la qualità visiva rimane comunque abbastanza apprezzabile.

Nel corso della stagione, l'offerta di streaming può subire variazioni, quindi è consigliabile verificare regolarmente il sito di Betfair per gli aggiornamenti sul palinsesto. In caso di problemi con lo streaming, gli utenti possono contattare l'assistenza clienti di Betfair.

Betway

Dal punto di vista quantitativo, ci sono pochissimi siti che possono tenere testa alla proposta di eventi in streaming live di Betway. Si tratta infatti di una piattaforma che fa dello streaming live in HD uno dei principali punti di unicità, utilizzati anche nella strategia di marketing per differenziarsi dalla concorrenza.

Ogni giorno, sono infatti disponibili centinaia di opzioni diverse. Gli utenti iscritti possono guardare liberamente partite di pallavolo, calcio, tennis, basket, per citare esclusivamente gli sport principali parte del portfolio di questo bookmaker.

E a livello qualitativo non vengono fatti compromessi al ribasso, dato che vengono trasmesse partite di campionati di calcio europei molto importanti come ad esempio Bundesliga (tutti i match), la massima serie svizzera e portoghese, oltre ai match di Coppa del Re spagnola.

La proposta si allarga anche al basket, con diversi match di campionati importanti come l’A2 italiana o l’NBA. Non mancano poi decine e decine di opzioni per gli appassionati di pallavolo, tennis, ping pong, ecc.

Anche volendo, sarebbe impossibile fruire di tutta questa proposta, visto che sono continuamente disponibili eventi di qualsiasi tipo, ad ogni ora del giorno e della notte. Per vedere partite in streaming live HD su Betway, bisogna iscriversi al sito ed effettuare il login, oltre ad avere del saldo sull’account.

Chi lo desidera, può anche vedere i match live direttamente dal proprio smartphone, scaricando l’app Betway disponibile gratuitamente sia su dispositivi Android che Apple.

Betclic

Betclic offre un servizio di streaming live non particolarmente ricco ma consente comunque agli utenti di vedere match di grande spessore sportivo. Per poter fruire di questi contenuti, bisogna registrarsi, accedere al proprio account e avere del saldo positivo sul conto di gioco. Il servizio è disponibile sia su PC che su smartphone, tramite l'app di Betclic o il sito ottimizzato per mobile.

Lo streaming di Betclic abbraccia diversi sport, tra cui calcio, basket, pallavolo, hockey su ghiaccio e football americano. In particolare, per il calcio, gli eventi in streaming includono la Bundesliga, la Coppa del Re, la liga spagnola e altri tornei internazionali. La piattaforma trasmette in streaming anche alcuni eventi di pallavolo al maschile e al femminile di diverse leghe europee, per non parlare delle partite di NFL per gli appassionati di football americano.

Gli eventi in streaming possono essere trovati nella sezione 'Diretta TV' del sito di Betclic. Le immagini sono trasmesse in HD ed è possibile vedere il match a schermo intero, anche se in un’altra finestra rispetto a quella in cui vengono mostrate le quote.

Fattori di valutazione per i siti scommesse streaming

Per presentare i bookmaker raccolti nei paragrafi precedenti, sono stati presi in considerazione diversi fattori di valutazione. Questi elementi possono tornare utili al lettore, nel caso in cui decida di analizzare in prima persona dei nuovi siti di scommesse streaming.

Numero, tipologia e varietà degli eventi trasmessi

A seconda delle specifiche esigenze e degli interessi dell’utente, questo fattore può avere un’importanza variabile. In generale, i siti di scommesse di alto livello propongono palinsesti piuttosto simili fra loro, che includono alcuni dei principali eventi degli sport più seguiti.

La presenza di top league come Bundesliga o il massimo campionato spagnolo, oppure della NBA se si parla di basket, va sicuramente vista come un valore aggiunto, dato che queste competizioni rappresentano l’apice massimo dell’espressione sportiva a livello mondiale.

Un ottimo sito scommesse streaming dovrebbe includere diversi campionati, tornei, e sport, non limitandosi alla dimensione nazionale, ma sconfinando per proporre il meglio delle leghe straniere.

Qualità dello streaming

La qualità delle immagini ha un impatto diretto sull'esperienza dell'utente. Immagini nitide e stabili non possono mancare se si desidera seguire gli eventi senza problemi, specialmente per chi vuole scommettere in tempo reale.

Se le immagini sono di scarsa qualità e si interrompono di frequente, lo scommettitore può farsi prendere dalla frustrazione, oltre a correre il rischio di prendere decisioni poco ponderate.

Considerando che la qualità delle immagini non è sempre la stessa fra diverse competizioni all’interno dello stesso sito, è consigliabile controllare in anticipo con l’assistenza clienti, oppure fare qualche verifica in prima persona per accertarsi che non ci siano problemi di buffering o ritardi.

Facilità di accesso e utilizzo del sito

L'usabilità del sito è essenziale, soprattutto se si parla di scommesse in streaming. Visto che le partite possono cambiare repentinamente, l’utente dovrebbe essere messo nelle condizioni di trovare la quota di proprio interesse e piazzare la giocata in pochi secondi e con il minor numero di click (o tap).

Vale quindi la pena osservare il layout della sezione live e il modo in cui vengono proposte le quote: questi due sono indicatori chiave della qualità del servizio offerto.

Requisiti per l'accesso al servizio

I requisiti per poter vedere gli eventi in streaming influenzano direttamente la fruibilità del servizio. Alcuni siti richiedono un saldo positivo, altri di aver piazzato una scommessa nel periodo recente, mentre altri ancora propongono questo servizio in modo totalmente gratuito.

Senza voler stilare una classifica valoriale, a seconda dello stile di gioco dell’utente e del budget a disposizione, è bene tenere in considerazione questo fattore. Se la volontà è vedere eventi di qualità a basso prezzo, le piattaforme che richiedono una scommessa su ogni partita per poterla vedere dal vivo, potrebbero risultare poco convenienti.

Integrazione dello schermo nella sezione live

Avere a disposizione uno streaming in full HD super veloce perde un po’ di significato se il riquadro dal quale viene mostrata la partita è piccolo e in una posizione scomoda.

L’ideale sarebbe potersi muovere liberamente da schermo intero a formato ridotto senza problemi, anche da mobile. Un'interfaccia che consente di visualizzare il match in streaming e piazzare le scommesse sulla stessa schermata, senza ritardi o complicazioni inutili, è il massimo.

Siti scommesse streaming - FAQ

Quali sono i vantaggi dei siti di scommesse con streaming live in HD?

Il vantaggio principale è che permettono di guardare eventi sportivi in tempo reale, arricchendo in modo significativo l’esperienza d’uso degli iscritti. Gli utenti possono fare scelte più informate basandosi sull'andamento dell'evento. Inoltre, lo streaming consente di seguire eventi che potrebbero non essere disponibili sui canali televisivi o le app locali.

È sicuro guardare eventi in streaming sui siti di scommesse?

Sì, a patto che il sito sia autorizzato e regolamentato da un ente competente, come l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia. Questi siti adottano misure di sicurezza avanzate per proteggere i dati degli utenti e offrire a tutti gli utenti un ambiente di gioco equo e sicuro.

Posso vedere partite in streaming su smartphone?

Sì, la maggior parte dei siti di scommesse offre app mobile che permettono di vedere eventi in streaming direttamente dal proprio smartphone o tablet. Queste app sono state sviluppate per mostrare immagini di alta qualità e in modo fluido.