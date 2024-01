Migliori siti scommesse con registrazione spid: vantaggi e svantaggi, promo speciali di benvenuto e funzionamento.

I siti scommesse con registrazione SPID stanno diventando sempre più comuni in Italia. Questo perché offrono una serie di vantaggi rispetto ai bookmaker con sistema di registrazione tradizionale. Per citarne solo alcuni, si può parlare della maggiore comodità, della sicurezza, della rapidità nel completare la procedura, oltre che della possibilità di ottenere bonus speciali.

In questo articolo vedremo come funziona la registrazione con SPID, quali sono i vantaggi di questa modalità di iscrizione, stilando anche una lista aggiornata con i migliori siti scommesse che propongono la registrazione tramite SPID.

Migliori siti scommesse con registrazione SPID

La classifica è basata su una recente analisi di tutte le piattaforme che offrono questo tipo di registrazione. Sono stati considerati esclusivamente i siti scommesse autorizzati dall’ADM, quindi legali e sicuri in Italia.

1. Sisal

Sisal si posiziona al primo posto per la sua offerta di gioco completa a 360° che include oltre 2500 mercati dedicati alle scommesse sportive sugli eventi principali. Nonostante non abbia bonus speciali per la registrazione con SPID, il sito offre una promozione da 5.000€ immediati, oltre a un bonus scommesse del 25% fino a 50€ sul primo deposito, cui si aggiungono altri 200€ di bonus scommesse nelle 4 settimane successive.

2. BetFlag

BetFlag è un sito di scommesse che include al suo interno anche il secondo Exchange per importanza all’interno del mercato italiano. Chi si registra per la prima volta a questo sito scommesse con SPID, vede raddoppiare il bonus di benvenuto: 1.000€ senza deposito per la registrazione più fino a 1000€ di bonus sport sulla prima ricarica.

Dal punto di vista della proposta di gioco, si tratta di una delle piattaforme più complete e curate a livello assoluto. Decine di eventi in diretta streaming, casinò online, giochi di carte, lotterie… non manca proprio nulla.

3. SNAI

SNAI è fra i brand più noti se si parla di scommesse sportive in Italia. L’impegno verso l’innovazione è visibile dalla proposta di registrazione tramite SPID, che consente agli utenti di velocizzare l’iter per iscriversi in meno di 5 minuti.

Nonostante manchino delle promozioni speciali per l’iscrizione con SPID, Snai propone comunque 15€ di bonus senza deposito e un ulteriore bonus scommesse fino a 300€ sul primo deposito utilizzando il codice promozionale associato all'offerta.

4. LeoVegas Sport

Al quarto posto c'è LeoVegas Sport, noto per il suo impegno verso la giocabilità su dispositivi mobile, riconosciuta con premi in diverse occasioni per la qualità con cui è stata curata l’app.

Il brand del leone propone un’offerta di benvenuto con un bonus del 50% fino a 200€, non collegata in alcun modo alla registrazione con SPID. Oltre a questa promo, gli utenti possono cogliere le tante offerte settimanali che propongono vincite potenziate sulle partite di Serie A e Champions League.

5. Better

Better Lottomatica, noto bookmaker italiano, è una sorta di sito gemello di Goldbet (entrambi i portali sono gestiti dallo stesso gruppo e propongono le stesse quote). La piattaforma propone oltre 1.500 mercati per le scommesse su più di 20 sport. Per la registrazione, i giocatori possono utilizzare sia SPID sia metodi tradizionali.

Tra le varie promozioni, Better propone un bonus esclusivo di benvenuto fino a 1000€ + 1.000 Premium points utilizzando il codice promo dedidcato, oltre a bonus per scommesse virtuali e slot. Accetta diversi metodi di pagamento come carte di credito, PayPal, Skrill e Neteller, alcuni però esclusi per partecipare alle offerte di benvenuto.

6. Goldbet

Goldbet chiude la classifica offrendo un bonus fino a 1.000€ e 1.000 Golden Points. Anche in questo caso, non sono previsti bonus speciali per la registrazione con SPID.

Si tratta comunque di un sito scommesse molto valido, con diversi bonus scommesse settimanali collegati alle cash race su sport di vario tipo.

Come funziona la registrazione con SPID

Per registrarsi a un sito scommesse con SPID è necessario innanzitutto essere in possesso di un'identità digitale SPID. Lo SPID è un sistema di autenticazione che permette ai cittadini di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e di altre aziende private.

In Italia, il sistema SPID è gestito da diversi provider, tra cui Poste Italiane, Aruba, InfoCert e Namirial.

Dal 1° ottobre 2021 è diventato obbligatorio per poter accedere a tutti i servizi online della P.A. Questa misura è stata introdotta per rendere più semplice e sicuro l'accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini che, almeno dal punto di vista teorico, dovrebbero quindi avere la propria SPID e sapere come si utilizza

Una volta in possesso di SPID, è possibile registrarsi a un sito scommesse seguendo questi passaggi:

Visitare il sito scommesse di proprio interesse e selezionare l'opzione "Registrazione con SPID". Selezionare il provider della propria Identità Digitale (ad esempio Poste Italiane). Inserire le proprie credenziali SPID (nome utente e password). Confermare l'invio dei dati al sito del bookmaker. La sincronizzazione dei dati SPID permetterà la compilazione immediata e automatica di gran parte del formulario anagrafico. In ogni caso, verranno richieste informazioni aggiuntive, ad esempio relative al bonus di benvenuto da selezionare e/o il limite di ricarica settimanale (obbligatorio nel rispetto del Gioco Responsabile). Una volta completata la registrazione, si riceverà una conferma da parte del sito scommesse. A questo punto sarà possibile iniziare a scommettere senza dover effettuare la convalida del documento.

Vantaggi della registrazione con SPID

La registrazione con SPID offre diversi pro rispetto all’iscrizione classica:

Comodità : la registrazione con SPID è molto più veloce e semplice rispetto alla registrazione tradizionale. Anche se si tratta di pochi minuti in entrambi i casi, usando lo SPID non è necessario inserire manualmente i propri dati personali, che sono già memorizzati nel sistema.

: la registrazione con SPID è molto più veloce e semplice rispetto alla registrazione tradizionale. Anche se si tratta di pochi minuti in entrambi i casi, usando lo SPID non è necessario inserire manualmente i propri dati personali, che sono già memorizzati nel sistema. Maggiore sicurezza : la registrazione con SPID garantisce una maggiore sicurezza dei dati personali degli utenti. Il sito scommesse può verificare immediatamente l'identità dell'utente e accertarsi che sia maggiorenne e che abbia il diritto di scommettere legalmente.

: la registrazione con SPID garantisce una maggiore sicurezza dei dati personali degli utenti. Il sito scommesse può verificare immediatamente l'identità dell'utente e accertarsi che sia maggiorenne e che abbia il diritto di scommettere legalmente. Rapidità : si salta la procedura di convalida del documento. Non serviranno quindi “selfie”, invio di fotocopie, scansioni, ecc.

: si salta la procedura di convalida del documento. Non serviranno quindi “selfie”, invio di fotocopie, scansioni, ecc. Possibilità di ottenere bonus speciali: come visto nella classifica più in alto, con lo SPID alcuni siti scommesse offrono bonus speciali ai nuovi utenti che si registrano per la prima volta.

Svantaggi della registrazione con SPID

Questa procedura è offerta da pochi siti scommesse.

scommesse. Fra i siti scommesse che la prevedono, solo Betflag la associa a un bonus di benvenuto speciale.

Registrazione mobile con SPID tramite smartphone

I 6 siti proposti più in alto propongono un’app nativa dedicata alle scommesse sportive, oltre a una versione ottimizzata per dispositivi mobile del sito.

Anche nel caso in cui si prediliga questa soluzione, effettuare la registrazione con SPID da dispositivi mobili è piuttosto semplice. Chi dovesse avere problemi a riguardo, può dare uno sguardo a questi step:

Scaricare l' app ufficiale del bookmaker sul proprio smartphone o tablet (in alternativa, accedere al sito web del bookmaker dal browser mobile).

del bookmaker sul proprio smartphone o tablet (in alternativa, accedere al sito web del bookmaker dal browser mobile). Selezionare l'opzione " Registrati con SPID " nell'interfaccia dell'app o del sito.

" nell'interfaccia dell'app o del sito. Inserire le proprie credenziali SPID, selezionando il servizio solitamente utilizzato dal pratico menù a tendina.

Seguire le istruzioni fornite per confermare la registrazione.

Vantaggi dello SPID per i bookmaker

Riduzione dei costi : la registrazione con SPID è più economica per i siti di scommesse online rispetto alla verifica manuale dei documenti d'identità. Il carico di lavoro per l’assistenza clienti e per lo staff impegnato nella convalida è sicuramente inferiore.

: la registrazione con SPID è più economica per i siti di scommesse online rispetto alla verifica manuale dei documenti d'identità. Il carico di lavoro per l’assistenza clienti e per lo staff impegnato nella convalida è sicuramente inferiore. Migliore esperienza utente: la registrazione con SPID è più veloce e semplice per gli utenti, a chiaro favore della loro esperienza di gioco.

Bonus e promo per registrazione con SPID su siti scommesse

Quasi tutti i siti scommesse offrono dei bonus di benvenuto alla prima registrazione. I migliori bookmaker con SPID in alcuni casi propongono delle offerte aggiuntive. Nella tabella qua sotto, è proposto un riassunto

Bookmaker Bonus con registrazione SPID Sisal N.d. LeoVegas N.d. Better N.d. SNAI N.d. BetFlag 1.000€ senza deposito + 1.000€ sul 1° deposito

Considerando che le offerte di benvenuto possono essere soggette a modifiche, si consiglia di consultare il sito ufficiale per verificare le condizioni e i termini aggiornati.

Registrarsi con SPID in modo sicuro: consigli utili

Anche se la procedura di iscrizione ai bookmaker tramite SPID è generalmente più rapida e sicura rispetto a quella classica, ci sono comunque delle accortezze che si possono tenere per proteggere in maniera più efficace i propri dati.

Dal lato dei siti scommesse, vale la pena ricordare che, nel rispetto delle normative GDPR sulla privacy e sicurezza dei dati, i bookmakers con registrazione SPID devono:

Implementare protocolli di sicurezza avanzati a tutela delle transazioni finanziarie, per proteggere i dati di pagamento.

avanzati a tutela delle transazioni finanziarie, per proteggere i dati di pagamento. Utilizzare sistemi crittografici per rendere illeggibili a terzi i dati trasmessi tra il dispositivo dell'utente e il server del bookmaker.

per rendere illeggibili a terzi i dati trasmessi tra il dispositivo dell'utente e il server del bookmaker. Adottare misure di autenticazione solide, attivando ove possibile l'autenticazione a due fattori.

solide, attivando ove possibile l'autenticazione a due fattori. I siti di scommesse con SPID generalmente impiegano protocolli SSL o TLS per garantire la sicurezza dei dati trasmessi.

Riassumendo, per innalzare lo standard di sicurezza, gli utenti possono:

Creare password forti e uniche per il loro account SPID.

per il loro account SPID. Non condividere le credenziali con nessuno.

Accedere all'account SPID solo da reti Wi-Fi sicure .

. Effettuare aggiornamenti regolari dei propri dispositivi.

Come creare e attivare il proprio SPID

Anche se molti utenti l’avranno già fatto, nel paragrafo successivo verranno fornite info dettagliate e aggiornate per la creazione e l’attivazione dello SPID.

Requisiti per richiedere lo SPID

Per richiedere lo SPID è necessario essere cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e avere a disposizione i seguenti:

Documento d'identità valido : carta d'identità, passaporto o patente di guida.

: carta d'identità, passaporto o patente di guida. Codice fiscale .

. Indirizzo e-mail attivo.

Numero di cellulare italiano.

Procedura per richiedere lo SPID

Per richiedere lo SPID è necessario scegliere uno dei provider abilitati, tra cui:

IO Intesi Group

InfoCamere

TeamSystem

TIM

SpidItalia

Sielte

Poste

Namirial

Lepida

Infocert

Aruba

Etna.

Una volta scelto il fornitore del servizio, è possibile seguire la procedura guidata disponibile sul sito web del provider stesso. La procedura di richiesta dello SPID è generalmente composta da due fasi:

Registrazione : in questa fase, è necessario fornire i dati personali e il documento d'identità.

: in questa fase, è necessario fornire i dati personali e il documento d'identità. Riconoscimento: può essere effettuato online, tramite webcam o in presenza presso un punto fisico del provider (ad esempio l’Ufficio postale più vicino per chi decide di usare Poste ID).

Siti scommesse SPID - FAQ

Quali sono i costi per richiedere lo SPID?

La richiesta di SPID è gratuita per tutti i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia. Lo stesso vale anche per la registrazione ai siti scommesse AAMS / ADM che può essere effettuata gratuitamente.

Come si possono recuperare le credenziali SPID perse o dimenticate?

Se si perdono o si dimenticano le credenziali SPID, è possibile recuperarle contattando il provider di SPID scelto oppure utilizzando il servizio di recupero credenziali disponibile sul sito web del provider.

Quanto tempo è necessario per ottenere lo SPID?

Il processo di ottenimento dello SPID generalmente richiede pochi giorni. Il tempo specifico varia a seconda del provider scelto e del metodo di riconoscimento impiegato. Una volta ottenuto lo SPID, la procedura di registrazione ai siti scommesse viene velocizzata, dato che la convalida del documento viene bypassata, facendo risparmiare da qualche ora a diversi giorni di tempo.