Migliori siti scommesse SPID 2026 con bonus esclusivi

Ecco i migliori siti scommesse AAMS con registrazione SPID e CIE in Italia e con bonus benvenuto esclusivi dedicati all'iscrizione:

Siti scommesse con registrazione SPID Bookmaker Bonus benvenuto Valutazione ⭐ AdmiralBet Fino 7.000€ + 1.000 Free Spin con SPID 4.5/5 ⭐ StarVegas Fino 5.000€ + 1.000 Free Spin senza deposito con SPID 4.5/5 ⭐ Betflag 50€ senza deposito con CIE + 10€ extra con codice e fino 5.000€ 5/5 ⭐ Snai Bonus scommesse fino 1.500€ 4.3/5 ⭐ 888 Fino 1.000€ + 50 Free Spin e 50€ senza deposito con SPID 4.8/5 ⭐ StarCasino 10€ bonus sport con SPID 5/5

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Tutti i siti scommesse con SPID in Italia

Ecco un confronto siti di scommesse top che consentono la registrazione tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale.

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I top 3 operatori con bonus esclusivo SPID

Molti siti di scommesse incentivano l'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale per la registrazione, proponendo bonus di benvenuto che sono riservati o potenziati per chi sceglie questa opzione. Di seguito, i tre operatori che offrono bonus esclusivi per chi si iscrive con SPID:

Snai: Offre un bonus di benvenuto di 10€ per il virtual alla registrazione.

Offre un bonus di benvenuto di 10€ per il virtual alla registrazione. Betflag: Permette di accedere a un bonus senza deposito potenziato scegliendo l'iscrizione con identità digitale.

Permette di accedere a un bonus senza deposito potenziato scegliendo l'iscrizione con identità digitale. StarVegas: Riserva ai nuovi iscritti tramite SPID un pacchetto che include 2.000€ senza deposito e 1.000 Free Spin.

A ciascuna offerta si applica termini e condizioni.

Elenco ed analisi di alcuni dei migliori siti scommesse con SPID

Aprire un conto di gioco utilizzando il Sistema di Identità Digitale rappresenta un vantaggio sia per l'operatore che per il giocatore in quanto permette di velocizzare il procedimento ma soprattutto di verificare subito l'identità dell'utente, assicurando così l'accesso al mondo del betting solo ed esclusivamente ai maggiorenni. Inoltre consente di avere sin da subito il proprio account verificato. Molti siti scommesse con bonus senza deposito offrono proprio offerte dedicate alla registrazione tramite questa modalità.

Non tutti i bookmakers italiani offrono ad oggi questo strumento, ma sono sempre di più i concessionari di gioco che stanno affiancando il sistema SPID alla tradizionale iscrizione classica. A seguire un elenco accompagnato da un'analisi dei pro e contro di ciascuna piattaforma

⭐ SNAI - Licenza 16032

Si tratta di un operatore di riferimento nel settore del betting italiano. Un segnale importante di innovazione è dato dalla possibilità creare un conto Snai con SPID, che permette ai clienti di completare il procedimento in pochissimo tempo

Ai nuovi utenti l'operatore offre un bonus scommesse pari a 10€ effettuando la registrazione con SPID e spendibile sul virtual.

👍 Pro 👎 Contro Bonus senza deposito

Ampio palinsesto

Ottime quote No bonus dedicato alle modalità alternative

⭐ BetFlag - Licenza 16008

È una delle più note piattaforme di scommesse sportive online italiana. I giocatori che aprono per la prima volta un conto su Betflag tramite SPID possono ottenere un bonus benvenuto maggiorato.

Per quel che riguarda l'offerta ed il palinsesto sportivo, si tratta indubbiamente di uno dei portali più completi con la presenza di diversi eventi anche in diretta live, giochi del casino, bingo, carte e tanto altro.

👍 Pro 👎 Contro Bonus dedicati

SPID o CIE

Numerose promo Alti requisiti di puntata

⭐ Sisal - Licenza 16020

Sisal si ritaglia un posto di rilievo nel panorama del betting nostrano grazie ai suoi quasi infiniti mercati di scommessa su eventi principali ma anche di nicchia. Nonostante non sia attivo un bonus dedicato alla registrazione SPID su Sisal, il bookmaker mette comunque a disposizione un'offerta di benvenuto per coloro che si iscrivono per la prima volta al portale.

👍 Pro 👎 Contro Registrazione SPID

Iscrizione con foto documenti

Creazione conto in un punto vendita No bonus dedicato alle modalità alternative

⭐ Goldbet - Licenza 16009

Grazie all'iscrizione SPID di Goldbet, anche questo operatore italiano rientra nell'elenco dei bookmakers che permettono di creare un account utilizzando il Sistema di Identità Digitale. La piattaforma offre diverse possibilità di scommessa su numerosi campionati e mercati ai quali si affiancano numerose promozioni aggiornate settimanalmente.

👍 Pro 👎 Contro Bonus dedicato all'iscrizione SPID

Ottime quote

Payout alto Requisiti di puntata da rispettare

⭐ LeoVegas - Licenza 16019

Sito apprezzato per il suo impegno nell’ottimizzazione dell'esperienza su applicazioni mobili, che gli è valso riconoscimenti in vari ambiti come la funzionalità dell'applicazione, l'efficienza del servizio clienti e l'affidabilità dell'operatore.

Il bookmaker, conosciuto principalmente per la sua piattaforma casinò, contempla anche un interessante palinsesto al quale è possibile accedere anche effettuando la registrazione con SPID su LeoVegas. I nuovi utenti troveranno un'offerta di benvenuto ad accoglierli così come altre iniziative periodiche come ad esempio le quote maggiorate.

👍 Pro 👎 Contro Ottimo servizio clienti

Bonus benvenuto facile da ottenere

Quote maggiorate Palinsesto poco ampio

⭐ AdmiralBet - Licenza 16048

Anche AdmiralBet permette l'iscrizione sulla sua piattaforma di gioco attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Inoltre utilizzando questo strumento per aprire un nuovo conto di gioco, gli utenti possono ottenere un bonus di benvenuto maggiorato.

👍 Pro 👎 Contro Bonus benvenuto maggiorato con SPID

Numerosi metodi di pagamento

Servizio clienti anche tramite numero verde Alti requisiti di puntata per convertire i bonus

⭐ Eurobet - Licenza 16012

Operatore tra i più noti nel mercato dei bookmaker legali italiani, Eurobet ha di recente introdotto la possibilità di effettuare la registrazione al sito utilizzando lo SPID. Per i nuovi utenti la piattaforma offre un bonus di benvenuto erogato dopo la prima ricarica sulle scommesse sportive.

👍 Pro 👎 Contro Ampio bonus benvenuto

Servizio clienti efficiente

Quote interessanti No bonus dedicato alle modalità alternative

⭐ StarVegas - Licenza 16038

👍 Pro 👎 Contro Bonus disponibile in base alle modalità di iscrizione

Servizio clienti attivo anche tramite numero verde

Prelievi veloci Alti wagering requirement per le promo

⭐ Lottomatica - Licenza 16010

StarVegas scommesse è la sezione dell'operatore noto principalmente per i suoi giochi del casinò dedicata al betting. I nuovi clienti possono scegliere di aprire un conto di gioco (solo maggiorenni) scegliendo tra registrazione classica o registrazione SPID. In quest'ultimo caso sarà possibile aderire ad un'offerta di benvenuto maggiorata.

Tra i bookmakers italiani che consentono di creare un account sulla propria piattaforma di gioco attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale vi è anche Lottomatica. Sul portale i giocatori troveranno un ampio palinsesto che copre tantissime tipologie di giocata e quote su numerose discipline sportive, da quelle più blasonate a quelle di nicchia.

Effettuando la registrazione con SPID su Lottomatica i giocatori potranno usufruire di un bonus di benvenuto maggiorato. In alternativa è sempre possibile procedere con il metodo classico ottenendo un bonus standard.

👍 Pro 👎 Contro Bonus benvenuto maggiorato con SPID

Assistenza veloce

Diverse promozioni Wagering requirement da rispettare

Cosa sono i siti scommesse SPID?

I siti scommesse con registrazione SPID stanno guadagnando popolarità in Italia grazie ai numerosi vantaggi offerti rispetto ai metodi tradizionali di iscrizione. Tra questi benefici emergono

la maggiore comodità

sicurezza aumentata

aumentata rapidità nella registrazione

velocità nella validazione del conto di gioco

accesso a bonus esclusivi

Si tratta di piattaforme di gioco che permettono ai nuovi utenti di registrarsi attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale. In questo modo basterà selezionare il proprio provider dall'elenco e procedere con la verifica del QR code per creare un conto di gioco.

Pro e contro dei siti scommesse SPID: confronto di vantaggi e svantaggi

I siti scommesse con SPID o i casinò con SPID possono offrire diversi vantaggi ai loro utenti. Il Sistema Pubblico di Identità Digitale permette di accedere ai servizi in modo rapido e sicuro verificando la propria identità attraverso metodi di accesso come password, OTP o biometria. D'altra parte sono ancora poche le piattaforme ad aver implementato questo strumento sebbene il numero potrebbe crescere in futuro.

👍 Vantaggi Iscrizione SPID 👎 Svantaggi Iscrizione SPID Comodità

Sicurezza

Velocità

Bonus speciali Disponibilità limitata

Pochi Bonus dedicati

Come effettuare l'iscrizione sui siti scommesse con SPID

Gli utenti che desiderano aprire un conto di gioco su uno dei siti scommesse SPID hanno anzitutto bisogno di possedere un'identità digitale riconosciuta appunto dal Sistema Pubblico di Identità Digitale gestito dall'Amministrazione Pubblica del paese. In Italia, il servizio SPID è fornito da vari enti, tra cui Poste Italiane, Aruba, InfoCert e Namirial. Per creare un account occorre:

Visitare il sito sul quale ci si vuole iscrivere

Scegliere l'opzione "Registrazione SPID" dal formulario

Cliccare sul pulsante blu "Entra con SPID"

Scegliere il proprio provider

Procedere con l'autenticazione (con nome utente e password o inquadrando il QR Code)

Compilare i campi del formulario restanti come username, password, etc

Finalizzare la registrazione prendendo visione di termini e condizioni ed accettando il contratto di gioco.

Come faccio ad attivare uno SPID?

Per ottenere l'identità digitale è necessario

essere cittadini italiani o stranieri residenti in Italia

presentare un documento di identità tra quelli accettati

presentare il proprio codice fiscale (o tessera sanitaria)

avere un indirizzo email e cellulare

In seguito è possibile procedere con la richiesta di attivazione utilizzando uno dei provider disponibili. È possibile procedere tramite

attivazione online, seguendo la guida del provider selezionato, in questo caso potrebbe essere richiesto un riconoscimento facciale attivazione di persona recandosi presso gli uffici dei gestori di identità digitale

In alcuni casi l'attivazione del servizio potrebbe avere dei costi in base al provider e alla modalità di creazione scelta.

Provider SPID sui siti scommesse Aruba Enta InfoCertAruba InfoCamere IO Intesi Group LepidaInfoCertAruba Namirial Poste ID Sielte SpidItalia TeamSystem TIM

Alternative ai siti scommesse SPID online

Per scoprire altri bookmaker ADM classificati in base alla categoria che li contraddistingue è possibile visitare le nostre pagine dedicate a:

+ Quali sono i migliori siti scommesse SPID? Tra i migliori siti scommesse con SPID o CIE a 2026 ci sono Lottomatica, Goldbet, Snai e Betflag ma anche AdmiralBet, StarVegas, Sisal, Eurobet e LeoVegas. Questi operatori dispongono di nuova licenza aggiornata AAMS e offrono bonus benvenuto dedicati alla modalità di registrazione con identità digitale. + Quali sono i bonus senza deposito con SPID? Alcuni operatori di scommesse offrono un bonus senza deposito con SPID tra cui Admiralbet, StarVegas, StarCasino, 888 e Betflag. + Non riesco più ad effettuare l'accesso con SPID: come faccio? In caso di perdita delle proprie credenziali, è possibile contattare il servizio di assistenza clienti del fornitore. + Posso ottenere lo SPID gratuitamente? La registrazione sui siti scommesse con SPID è sempre gratuita e priva di commissioni. Tuttavia per poter ottenere un'identità digitale attraverso la Pubblica Amministrazione talvolta potrebbero essere applicati dei costi in base al provider scelto. + Posso ottenere un bonus benvenuto maggiorato eseguendo la registrazione con SPID? Alcuni siti scommesse come Lottomatica, Goldbet o Betflag mettono a disposizione dei loro utenti delle offerte maggiorate se si effettua l'iscrizione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

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