Hall of Fame vol. VII - David Beckham, molto più di un’icona pop: perché è da considerarsi il più sottovalutato tra i campioni della sua epoca

Sotto la superficie patinata, c’era indubbiamente uno dei più forti centrocampisti di tutti i tempi, probabilmente il più sottovalutato tra i campioni della sua epoca. Vittima, suo malgrado, delle sovrastrutture costruite dai mass-media, dell’etichetta di Spice Boy vista la relazione con Victoria Adams, della rilevanza globale di tutto ciò che riguarda il suo extra-campo, per tanti anni di Beckham si è parlato, ingiustamente, più sui tabloid che sui giornali sportivi. E il percepito comune, nelle discussioni sul gotha del calcio, ha inevitabilmente risentito del suo essere personaggio ancor prima che calciatore, quasi come se fosse troppo bello, troppo perfetto, troppo stiloso per essere anche preso sul serio, come se il suo status di icona pop dovesse per forza offuscare le sue doti nel rettangolo verde.

Becks era un giocatore speciale, unico nel suo genere: non era un 7 puro, non era spettacolare nell’accezione classica del termine, non era uno di quei dribblomani effimeri ed appariscenti, ma col suo destro riusciva a lasciare tutti a bocca aperta con i suoi lanci telecomandati. Era più un regista laterale (anche se nella sua carriera ha saputo reinventarsi anche come mezzala), un centrocampista con una tecnica raffinata, dalla visione di gioco celestiale e dalle straordinarie doti balistiche: non a caso è riconosciuto unilateralmente come il miglior crossatore di tutti i tempi e uno, se non il migliore, tiratore da fermo della storia. Il suo calcio di punizione contro la Grecia, con il quale nell’ottobre del 2001 ha permesso all’Inghilterra di qualificarsi ai Mondiali in Giappone e Corea del Sud, resta la sua Gioconda, un capolavoro che resterà per sempre negli annali, così come quel favoloso goal da centrocampo contro il Wimbledon con il quale nel 1996 ha dato simbolicamente inizio alla sua leggendaria epopea con la maglia del Manchester United.