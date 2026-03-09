Squalificati a vita per scommesse sulle proprie partite: stangata su Jones e Yeboah

Derrick Jones e Yaw Yeboah sono stati squalificati a vita dalla MLS, il campionato nord-americano. Il divieto è stato deciso in seguito alle scommesse fatte sulle partite dello stesso torneo negli ultimi anni.

Sia Jones che Yeboah hanno fatto parte del Columbus Crew nel 2024, mentre il secondo ha militato più recentemente nel Los Angeles FC. Fermi dallo scorso ottobre in attesa della revisione della lega, alla fine sono stati puniti con un blocco totale e duraturo.

L’indagine della MLS ha rilevato che i due giocatori, Yeboah e Jones, "si sono dati a un ampio gioco d’azzardo sul calcio, anche nelle proprie squadre, durante le stagioni 2024 e 2025".