Yeboah MLSGetty Images
Francesco Schirru

Squalificati a vita per scommesse sulle proprie partite: stangata su Jones e Yeboah

La MLS ha deciso di escludere i due giocatori dal proprio campionato per sempre. In un caso, ad esempio, sia Jones che Yeboah hanno scommesso su un possibile cartellino giallo del primo, poi effettivamente arrivato.

Derrick Jones e Yaw Yeboah sono stati squalificati a vita dalla MLS, il campionato nord-americano. Il divieto è stato deciso in seguito alle scommesse fatte sulle partite dello stesso torneo negli ultimi anni.

Sia Jones che Yeboah hanno fatto parte del Columbus Crew nel 2024, mentre il secondo ha militato più recentemente nel Los Angeles FC. Fermi dallo scorso ottobre in attesa della revisione della lega, alla fine sono stati puniti con un blocco totale e duraturo.

L’indagine della MLS ha rilevato che i due giocatori, Yeboah e Jones, "si sono dati a un ampio gioco d’azzardo sul calcio, anche nelle proprie squadre, durante le stagioni 2024 e 2025".

  • LA SCOMMESSA SULL'AMMONIZIONE

    In uno dei casi accertati dopo l'indagine, la MLS svela come entrambi i giocatori abbiano puntato su Jones per ricevere un cartellino giallo durante una partita del 19 ottobre 2024 tra i Columbus Crew e i New York Red Bulls. 

    Jones, centrocampista classe 1997, ha ricevuto un cartellino giallo al 35' del primo tempo in seguito a un un fallo.

    "I giocatori probabilmente hanno condiviso informazioni riservate con altri scommettitori sul loro intento di ricevere cartellini gialli” fa sapere la Major League Soccer.

    Il torneo, riporta il New York Times, ha lavorato con alcune giurisdizioni che consentono ai siti di scommesse di rimuovere i cartellini gialli e rossi come parte delle opportunità di gioco, avendo successo in diversi casi.

  • YEBOAH E JONES

    Attaccante ghanese cresciuto nel Manchester City, classe 1997, Yeboah ha giocato nella MLS tra il 2022 e il 2025, mentre da alcune settimane ha trovato un nuovo contratto in Cina, al Qingdao Hainiu Zuqiu Julebu. 

    Jones, ghanese ma naturalizzato statunitense, ha sempre giocato negli Stati Uniti, dal Philadelphia Union al Charlotte Football Club. Sospeso dallo scorso autunno, è ora, a differenza di Yeboah, attualmente svincolato.

