Hall of Fame vol. IX - Michel Platini, il re che consacrò la Juventus e portò la Francia fra i grandi

Le origini di Platini sono in Italia: la famiglia paterna arriva dal Piemonte, da Agrate Conturbia, centro abitato curiosamente distante pochi chilometri da Barengo, paese d'origine di Giampiero Boniperti, il suo presidente alla Juventus; l'origine della famiglia della madre di Platini invece è la provincia di Belluno, in Veneto.

La tenacia e la concretezza della provincia italiana si sposano perfettamente con il milieu nel quale Platini nasce, a Joeuf, nella regione di Meurthe e Mosella nel nord est della Francia. Siamo vicini al Belgio e al Lussemburgo, in quelle terre di confine tra Francia e Germania teatro di vicende storiche e guerre.

Lì il giovane Michel nasce, cresce e muove i primi passi calcistici, prima nell'AS Joeuf e poi nel Nancy, prima del salto nel grande calcio, nel Saint-Etienne e soprattuto nella Juventus.

All'apice della carriera, il Platini campione assoluto aggiunge, alla concretezza delle origini, le bollicine di champagne di un calcio votato all'attacco e alla ricerca della bellezza del gesto tecnico, oltre che all'efficacia e alla voglia di vincere.