Hall of Fame vol. IX - Michel Platini, il re che consacrò la Juventus e portò la Francia fra i grandi

Michel Platini è da considerare senza dubbio come uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Regista, assist man, goleador: Platini è stato un calciatore totale, capace di lasciare un'impronta indelebile sul calcio mondiale, fra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80.
Platini è stato il numero 10 perfetto, incarnando al 100% l'essenza che quel numero di maglia ha rappresentato e rappresenta.
La carriera di Platini vive su tre step: l'ascesa e le vittorie in Francia con il Saint Etienne, il dominio in Italia e in Europa con la Juventus, i successi con la maglia della Francia, il tutto condito da tre Palloni d'Oro consecutivi.
Platini è stato un centrocampista in grado di segnare più goal di un attaccante, o se preferite un attaccante che arretrava a impostare l'azione e a dettare i tempi di gioco come il più grande dei playmaker.