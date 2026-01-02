Backstage - L’etichetta di predestinato, i paragoni con Pirlo, l’esplosione con la Juve Stabia: Giuseppe Leone, l’underrated della Serie B

“Una vita da mediano”.

È una delle canzoni che hanno maggiormente contraddistinto la carriera di Luciano Ligabue. La strofa che è poi diventata un leitmotiv di tanti giocatori che hanno fatto della porzione centrale del campo il loro territorio preferito.

Fra questi c’è Giuseppe Leone, vero e proprio metronomo di una Juve Stabia che è ormai stabilmente una sorpresa della Serie B.

Da tre anni il giocatore gialloblu è fra le certezze dei campani che, anche in questa stagione, sognano un piazzamento nei playoff: ottavo posto, 26 punti e una serie di 3 risultati utili di fila che sono solo il riflesso di un progetto tecnico coerente e quadrato.