Pubblicità
Pubblicità
Giuseppe LeoneAntonio Gargiulo Foto Ufficiale S.S. Juve Stabia 1907
Matteo Occhiuto

Backstage - L’etichetta di predestinato, i paragoni con Pirlo, l’esplosione con la Juve Stabia: Giuseppe Leone, l’underrated della Serie B

Su GOAL l’appuntamento con Backstage: il racconto delle storie più curiose, dei retroscena e dei personaggi più cool della Serie B

Pubblicità

“Una vita da mediano”.

È una delle canzoni che hanno maggiormente contraddistinto la carriera di Luciano Ligabue. La strofa che è poi diventata un leitmotiv di tanti giocatori che hanno fatto della porzione centrale del campo il loro territorio preferito.

Fra questi c’è Giuseppe Leone, vero e proprio metronomo di una Juve Stabia che è ormai stabilmente una sorpresa della Serie B. 

Da tre anni il giocatore gialloblu è fra le certezze dei campani che, anche in questa stagione, sognano un piazzamento nei playoff: ottavo posto, 26 punti e una serie di 3 risultati utili di fila che sono solo il riflesso di un  progetto tecnico coerente e quadrato.

  • CHI È GIUSEPPE LEONE

    Torinese doc, Giuseppe Leone nasce il 5 maggio del 2001. Una data che un anno dopo la sua nascita si scolpirà nella storia della Juventus, che ben presto farà parte della sua vita. 

    Ad appena 6 anni, infatti, entra a far parte del settore giovanile bianconero, dando il là a un percorso che lo vedrà scalare tappa dopo tappa. Dai pulcini passa alla Primavera, con un crescendo di aspettative sempre più grandi.

    • Pubblicità

  • UN SOGNO CHIAMATO JUVENTUS

    Il suo ruolo è il centrale di centrocampo, con spiccate doti di palleggio e capacità di dettare i tempi della manovra. Delle caratteristiche con cui diventa grande, anagraficamente e calcisticamente.

    Il bimbo di sei anni entrato nel vivaio della Juve, infatti, evolve in un giovane di belle speranze che si divide, a Vinovo, fra Primavera e Prima squadra, con cui colleziona allenamenti e alcune convocazioni.


  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-CHELSEAAFP

    LA CRESCITA E I PARAGONI CON PJANIC E PIRLO

    Allegri, ai tempi della sua esperienza in bianconero, lo studia attentamente. Nel ragazzo si intravedono delle qualità abbastanza palesi, anzi addirittura scintillanti, al punto che in molti lo considerano un predestinato.

    Negli anni alla Juventus, quelli in cui fra spola fra Next Gen e Prima squadra, riesce anche ad allenarsi con uno dei suoi idoli assoluti, quel Miralem Pjanic a cui si ispira. 

    Ma, sebbene il bosniaco abbia fatto tanto bene con la Juventus, c’è qualcuno che alza ulteriormente l’asticella del paragone e arriva a considerarlo un possibile erede di Andrea Pirlo. 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • DALLA JUVE ALLA JUVE…STABIA

    Il suo talento, però, non sboccia mai del tutto in casa juventina, costringendo Leone a ripartire da un altro club bianconero, il Siena. Con i toscani in Serie C gioca nel 2022/23, in un apprendistato ulteriore fra i pro rispetto al biennio precedente in C con la Juve Next Gen.

    Al termine di quell’annata si sposterà nuovamente, scendendo a Castellammare per legarsi a un’altra Juve, Stabia.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA JUVE STABIA: IL TRIONFO DEL 2024 E LA CONFERMA IN SERIE B

    Con le vespe inizierà a mostrare, anche nel calcio dei grandi, quanto sia forte. Al primo anno è tassello insostituibile della squadra di Giuda Pagliuca, che l'ha fortemente voluto in Campania e che domina il Girone C e torna in Serie B.

    Segna, fa assist, detta i tempi: le vespe giocano un calcio a tratti sublime, lui è il simbolo tecnico degli stabies e  chiude il torneo con la cifra, enorme, dell'87% di passaggi riusciti.

    Viene confermato anche nel 2024/25 in B, col medesimo risultato: la Juve Stabia vola e ottiene i playoff, uscendone a testa altissima. 


  • LA LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE E LA PASSIONE PER IL PIANO

    Leone non è solo calcio. La Juve è stata casa sua a livello calcistico e non solo: da ragazzo ha studiato al J College, maturando una passione per Economia Aziendale, disciplina in cui poi si è laureato nel 2025 all'Università di Torino.

    L’altra grande sua passione è la musica e in particolare il pianoforte, che da anni suona come fa col pallone sul rettangolo verde. 

    Un doppio percorso parallelo che ne segna una caratura umana d'alto livello. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA SERIE A LO STUDIA

    Centrocampista, dottore, pianista: Giuseppe è un ragazzo completo e un calciatore che inizia a sognare il salto in Serie A. Fra i club del massimo campionato sono in molti a studiarne il profilo: un giocatore del genere farebbe le fortune di molti.

    Nel frattempo, però, lui sogna di raggiungerla con la Juve Stabia, coronando un clamoroso triennio d’oro per il calcio stabiese. 

Serie B
Juve Stabia crest
Juve Stabia
JUV
Pescara crest
Pescara
PES
0