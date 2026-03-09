Il paradosso della Juventus, senza 9 ma col secondo miglior attacco del campionato: solo l'Inter ha segnato più dei bianconeri

Cosa è mancato alla Juventus quest'anno per competere ad altissimi livelli? La risposta, secondo molti, è soprattutto una: un vero bomber.
Del rendimento di Jonathan David e Lois Openda, a dir poco deludente, si è d'altronde detto e scritto già molto. E senza Dusan Vlahovic, fuori ormai da tre mesi causa infortunio, fare goal è diventato spesso maledettamente difficile.
Eppure c'è un dato che ha del clamoroso e certifica come, nonostante tutto, quello della Juventus ad oggi sia il secondo miglior attacco di tutto il campionato.
Le reti certo non sono arrivate da chi ci si aspettava, ma sono arrivate. E pure tante. Dunque forse se i bianconeri sono lontanissimi dalla vetta di motivi ce ne sono (anche) molti altri.