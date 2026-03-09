Il paradosso della Juventus, senza 9 ma col secondo miglior attacco del campionato: solo l'Inter ha segnato più dei bianconeri

Quello della Juventus, insomma, è un vero e proprio paradosso.

Pur senza avere un bomber i bianconeri sono il secondo miglior attacco di tutto il campionato. Ma com'è stato possibile?

La squadra di Luciano Spalletti ha fatto di necessità virtù diventando una cooperativa del goal in cui segnano quasi tutti. Letteralmente. Alle spalle di Kenan Yildiz, miglior marcatore della Juventus in campionato con 9 goal, troviamo David con 5 e McKennie con 4.

A quota tre ci sono Conceiçao, Vlahovic, Bremer, Cambiaso e Kostic. Già due le reti di Boga che ha raggiunto Thuram, Cabal, Gatti e Kalulu. Mentre hanno segnato un goal a testa in campionato anche Kelly, Locatelli, Miretti, Adzic e Openda.

Di fatto, degli attuali giocatori di movimento nella rosa di Spalletti, non hanno ancora trovato la via della rete solo Holm, Zhegrova e Koopmeiners ma quest'ultimo ha realizzato una doppietta in Champions contro il Galatasaray.