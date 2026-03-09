Goal.com
Live
Vlahovic David OpendaGetty Images
Lelio Donato

Il paradosso della Juventus, senza 9 ma col secondo miglior attacco del campionato: solo l'Inter ha segnato più dei bianconeri

David e Openda non hanno convinto, Vlahovic è stato fuori a lungo eppure la Juventus ha il secondo miglior attacco di tutto il campionato. Una cooperativa del goal: hanno segnato quasi tutti.

Cosa è mancato alla Juventus quest'anno per competere ad altissimi livelli? La risposta, secondo molti, è soprattutto una: un vero bomber.

Del rendimento di Jonathan David e Lois Openda, a dir poco deludente, si è d'altronde detto e scritto già molto. E senza Dusan Vlahovic, fuori ormai da tre mesi causa infortunio, fare goal è diventato spesso maledettamente difficile.

Eppure c'è un dato che ha del clamoroso e certifica come, nonostante tutto, quello della Juventus ad oggi sia il secondo miglior attacco di tutto il campionato.

Le reti certo non sono arrivate da chi ci si aspettava, ma sono arrivate. E pure tante. Dunque forse se i bianconeri sono lontanissimi dalla vetta di motivi ce ne sono (anche) molti altri.

  • SOLO L'INTER DAVANTI ALLA JUVE

    I numeri non raccontano tutto, ma spesso dicono molto. E di certo non sono oggetto di discussione, al contrario di altri dati.

    E allora analizziamoli i freddi numeri: la Juventus, con cinquanta goal segnati in ventotto giornate, ha segnato più di diciotto delle venti squadre di Serie A.

    L'unica capace di realizzare più reti dei bianconeri è stata l'Inter capolista, che di goal ne ha segnati addirittura 64. 

    Ma i nerazzurri, a differenza della squadra di Spalletti, in rosa hanno il capocannoniere del campionato Lautaro Martinez che, da solo, ne ha fatti quattordici. Ovvero quelli di Yildiz e David messi insieme.

    Senza dimenticare Marcus Thuram che, seppure in una stagione non troppo brillante, ha comunque segnato sette volte contro l'unica rete di Openda.

  • MEGLIO DI MILAN, NAPOLI, ROMA E COMO

    Guardando invece le altre squadre che la precedono in classifica, la Juventus ha fatto meglio di tutte in termini di goal.

    La Roma, ad esempio, ha segnato addirittura dodici reti in meno rispetto ai bianconeri nonostante l'arrivo di Malen sul mercato di gennaio.

    Sette i goal in meno del Napoli che ha potuto contare su Rasmus Hojlund, sei in meno per il Milan e quattro in meno anche per il Como di Fabregas.

    La differenza in classifica, semmai, l'ha fatto fin qui la difesa dato che la Juventus ha incassato ben ventotto goal contro i 20 del Milan o i 21 di Como e Roma.

    Delle prime sei solo il Napoli ha subito più reti dei bianconeri, ovvero ventinove. Mentre anche Atalanta e Lazio, che sono dietro, hanno fatto meglio rispettivamente con 26 e 27 goal incassati.

  • ALLA JUVE HANNO SEGNATO QUASI TUTTI

    Quello della Juventus, insomma, è un vero e proprio paradosso.

    Pur senza avere un bomber i bianconeri sono il secondo miglior attacco di tutto il campionato. Ma com'è stato possibile?

    La squadra di Luciano Spalletti ha fatto di necessità virtù diventando una cooperativa del goal in cui segnano quasi tutti. Letteralmente. Alle spalle di Kenan Yildiz, miglior marcatore della Juventus in campionato con 9 goal, troviamo David con 5 e McKennie con 4.

    A quota tre ci sono Conceiçao, Vlahovic, Bremer, Cambiaso e Kostic. Già due le reti di Boga che ha raggiunto Thuram, Cabal, Gatti e Kalulu. Mentre hanno segnato un goal a testa in campionato anche Kelly, Locatelli, Miretti, Adzic e Openda.

    Di fatto, degli attuali giocatori di movimento nella rosa di Spalletti, non hanno ancora trovato la via della rete solo Holm, Zhegrova e Koopmeiners ma quest'ultimo ha realizzato una doppietta in Champions contro il Galatasaray.

  • MA L'ATTACCANTE SERVE

    I numeri dei goal segnati dalla Juventus senza di fatto l'apporto di un vero 9 accresce ulteriormente i rimpianti dei tifosi bianconeri.

    Così oggi molti si chiedono: dove sarebbe arrivata la squadra di Spalletti se Vlahovic non si fosse infortunato? O se la società fosse riuscita a comprare un altro bomber sul mercato di gennaio?

    Quesiti che resteranno senza risposta in attesa che si sciolga il nodo sul rinnovo del serbo e si chiarisca il futuro di David e Openda.

    La prossima estate, infatti, il reparto offensivo della Juventus potrebbe di nuovo cambiare completamente volto. Sarà la volta buona?

Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Juventus crest
Juventus
JUV
0