Golazo - Breno Bidon e il suo "drible da vaca" inverso: la nuova stella del Brasile sulle orme di Bergkamp e Edmundo

Breno Bidon, di base, è una mezzala. Piede mancino, visione di gioco, rapidità, qualità: le caratteristiche per sfondare ci sono tutte. Nelle ultime settimane, però, è stato spostato in una posizione più avanzata dall'ex ct Dorival Junior e anche da 10 si è trovato piuttosto bene.

"Quando Dorival e il proprio staff sono arrivati sono venuti da me - ha raccontato a ottobre a GE - mi hanno chiesto dove preferissi giocare e dove mi sentissi a mio agio. Abbiamo avuto una bella conversazione e chiarito tutto. Dorival ha detto che vedeva del potenziale in me come trequartista. Credo di essere migliorato molto lì. Saper giocare in più di una posizione è molto positivo per un giocatore, credo che questo mi abbia aiutato molto".

Il cambio di ruolo è stato pensato anche per sopperire all'assenza del 10 titolare, l'argentino Rodrigo Garro, più volte assente durante il 2025 a causa di diversi infortuni. Garro ha però iniziato in panchina la finale di ritorno contro il Vasco, lasciando il posto proprio a Bidon e guardando dai bordi del campo il capolavoro del compagno, prima di entrare nel finale.

"Mi piace giocare lì - ha detto ancora a Breno a GE - Sto andando bene, credo. Sto giocando in una posizione un po' nuova per me, ma sto riuscendo a migliorare molto".