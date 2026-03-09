Goal.com
Dove vedere Atalanta-Bayern oggi in tv: i canali per seguire la partita di Champions questa sera

L'Atalanta ospita il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions League 2026: alle 21.00 il primo match di questa fase, live in tv e in streaming.

Superato il Borussia Dortmund in rimonta nei playoff, questa volta l'Atalanta proverà a superare un altro team tedesco, il Bayern Monaco. 

Tra le favorite assolute per vincere la Champions League, la squadar bavarese arriva a Bergamo per l'andata degli ottavi, con ritorno previsto all'Allianz Arena la prossima settimana.

In campo alle 21:00, al pari di Newcastle-Barcellona e Atletico Madrid-Tottenham e dopo la sfida tra Galatasaray e Liverpool delle ore 18:45, Atalanta-Bayern è fondamentale anche dal punto di vista del Ranking UEFA, con l'Italia che deve inseguire proprio la Germania per poter avere una squadra in più nella prossima Champions.

