Backstage - Silvio Merkaj come Vardy: “Dall’Eccellenza alla Serie B col Südtirol, il tifo per il Milan, il rapporto con Castori”

Su GOAL appuntamento con Backstage: il racconto delle storie più curiose, dei retroscena e dei personaggi più cool della Serie B

Passo dopo passo. È uno dei modi di agire più comuni del mondo del calcio: vivere alla giornata, lavorando duramente per raggiungere i propri obiettivi. È stato il leitmotiv della carriera di Silvio Merkaj, enorme protagonista dell’ottimo inizio del 2026 del Südtirol. Con la maglia degli altoatesini il centravanti albanese ha segnato tre goal nelle ultime quattro gare, con la squadra di Castori imbattuta da sette turni, con cinque vittorie e due pari. 

“Abbiamo avuto una buona partenza - racconta Merkaj in esclusiva a GOAL -  anche grazie alla base solida dello scorso anno e ai nuovi ragazzi che sono arrivati a darci una mano. Poi c’è stata una flessione di due mesi e mezzo in cui non riuscivamo più a vincere. Nel 2026, però, siamo tornati a fare bene, abbiamo capito le nostre defezioni maggiori e abbiamo ottenuto sette risultati utili consecutivi”.

Adesso il Südtirol vola, con la zona playout distante 8 punti e quella playoff a -4: “Il nostro obiettivo è quello di allontanarci quanto più possibile dalle zone calde. Cerchiamo e cercheremo di ampliare il gap sulla zona playout, non pensiamo al momento ai playoff. Pensiamo sempre a quello che succede in basso, l’obiettivo è salvarci il prima possibile”.

    DALL’ALBANIA ALLE MARCHE

    La storia italiana di Silvio inizia agli albori del nuovo millennio: “Papà era in Italia dagli anni novanta, io, mia madre e le mie sorelle lo abbiamo raggiunto solamente nel 2001. Siamo stati inizialmente a Fano, nelle Marche”.

    L’amore per il mondo del pallone nasce sin da subito: Guardavo la tv, mi piaceva il calcio, sono tifoso del Milan. Ho iniziato nella Delfino Fano, poi con la famiglia di siamo trasferiti a Perugia. Ho giocato sempre nelle squadre provinciali, ho debuttato in Eccellenza a 17-18 anni e poi sono andato in Serie D”.


    LE SGOMITATE NEI DILETTANTI

    Merkaj inizia dal basso, anzi dal bassissimo: la sua carriera, o per meglio dire scalata, inizia dall’Eccellenza e passa dalla Sicilia, quando giocava nell’Igea Virtus di Barcellona Pozzo di Gotto, al Südtirol di Bolzano. “Stare a Sud mi ha formato il carattere - spiega la punta classe 1997 -  nei tre anni a Bolzano c’è stata una crescita costante. All’inizio c’è stato un bell’approccio, l’entusiasmo, poi sono state le difficoltà, ma alla fine, anche grazie all’arrivo di mister Castori, sono riuscito a far vedere a tutti il valore di Silvio Merkaj”.

    Ma Merkaj ha mai pensato di mollare? La risposta è quasi ovvia: “Sicuramente ci sono stati anni difficili, fra quelli più complessi senza dubbio quello con l’Igea Virtus, in Sicilia, dove però ho imparato a non mollare. Poi anche a Bitonto, col Covid. Ho giocato poco, ero una riserva, avevo fatto solo due-tre partite da titolare. Poi l’anno successivo mi chiama mister Prosperi al Vastogirardi. Mi sono detto fosse l’ultimo anno buono, per emergere. Feci 14 reti, anche grazie all’allenatore, che mi valsero la chiamata dalla C”.

  • DAI DILETTANTI AI PRO CON L’ENTELLA

    Il debutto fra i pro, dunque, arriva con la squadra di Chiavari. Ma anche in Liguria l’inizio non è rose e fiori: “Anche lì all’Entella è stato particolare. Inizialmente non stavo benissimo, volevo andare via. Poi però mister Volpe ha visto la fame, dopo tre mesi in panchina mi ha dato il posto e non sono più uscito”.

    Silvio non ha mai avuto aiuti, tutto ciò che ha conquistato è stato frutto di fatica e duro, durissimo, lavoro: “È stato, sincero, qualcosa che ho fatto tutto da solo. La mia famiglia mi è stata vicino, la scalata è stata tutta farina del mio sacco. Forse qualche opportunità poteva arrivare prima, ma pazienza. Io sono molto autocritico, mi godo sempre poco il momento, ma devo ricordarmi da dove son partito e dirmi che oggi comunque sono in Serie B”.

    L’IMPATTO DI CASTORI

    A Bolzano, per Merkaj, è stato importantissimo l’impatto con mister Fabrizio Castori, arrivato in corsa nella passata stagione. “Il mister, da quando è arrivato - sottolinea Merkaj - è stato fondamentale. Quando è arrivato qui nella passata stagione sono subito stato protagonista con 6 gol, oggi sono a quota 7. Anche mister De Felice fra i dilettanti mi ha dato tanto, cambiandomi ruolo, così come Prosperi, che avevo menzionato prima”.

    Oggi Merkaj è a quota 7 reti: l’obiettivo doppia cifra, che sarebbe la prima in B, è possibile. Ci spero, per l’attaccante è sempre un obiettivo importante. Comunque speriamo che tutti noi riusciamo a continuare così, vediamo, mancano ancora tante partite, serve ancora lavoro e sacrificio, poi ripaga sempre”.

    WORKING CLASS HERO

    La storia di Merkaj ricalca, in parte, quella di un altro giocatore sbarcato in Italia in estate, quel Jamie Vardy che, partendo dalle categorie inferiori, è arrivato ai piani altissimi. “Adoro Vardy. Lui è uno degli attaccanti più forti, lo ammiro per la cattiveria, per la voglia di emergere in cui mi rivedo. Ha fame, si vedeva che riusciva a trascinare pubblico e compagni. Quella è qualcosa che hai dentro, quando fai queste scalate questo spirito aumenta, ma è qualcosa che hai innata, quella fame, quella ignoranza un po’ tutta calcistica”.


    GLI IDOLI ROSSONERI: SHEVA, IBRA, INZAGHI

    Il cuore di Silvio, però, batte calcisticamente per il Milan, come sottolineato in precedenza. Con due idoli in particolare: Sheva lo amavo, ancor più di Kakà. Chiaro, il brasiliano era un fenomeno, però Andrij mi faceva impazzire, io giocavo in attacco, quando andò via piansi. Poi dal Milan è passato anche Ibra, che è un altro che ha carisma, personalità, mi è sempre piaciuto”. 

    Sulla strada di Silvio, sabato, c’è il Palermo di un altro grande ex rossonero, Pippo Inzaghi:“L’ho incontrato più volte, anche lui è uno di quelli per cui stravedevo. Ma non sono riuscito mai a salutarlo. Quando lo vedevo a casa, da piccolo in tv, mi dicevo che se l’avessi visto di persona avrei un po’ fatto il pazzo, ma poi oggi è tutto più normale, contenuto”.

    IL REGALO DI BOLZANO, LA PASSIONE PER LA F1 E IL SOGNO

    Alla domanda su cosa, infine, gli abbia regalato la città altoatesina dove gioca ora, Merkaj non ha dubbi: “A Bolzano ho incontrato la mia futura moglie, mi è andata bene (ride, ndr)”.

    Fra le grandi passioni della punta classe 1997 c’è quella dei motori: “Fuori dal campo la mia più grande passione è la Formula Uno, in questi giorni sto guardando tutti i test, la seguo tanto. I miei piloti preferiti sono Leclerc e Alonso, un altro che come me, forse, è stato un po’ sfortunato”.

    Il finale regala una speranza: quella di completare la scalata, con un piccolo sogno nel cassetto: “Il sogno nel cassetto se posso lo tengo per me. Completare la scalata? Potrebbe essere uno di quelli, è difficilissimo com’è stato sempre la mia carriera. Però…"


0