Backstage - Silvio Merkaj come Vardy: “Dall’Eccellenza alla Serie B col Südtirol, il tifo per il Milan, il rapporto con Castori”

Passo dopo passo. È uno dei modi di agire più comuni del mondo del calcio: vivere alla giornata, lavorando duramente per raggiungere i propri obiettivi. È stato il leitmotiv della carriera di Silvio Merkaj, enorme protagonista dell’ottimo inizio del 2026 del Südtirol. Con la maglia degli altoatesini il centravanti albanese ha segnato tre goal nelle ultime quattro gare, con la squadra di Castori imbattuta da sette turni, con cinque vittorie e due pari.

“Abbiamo avuto una buona partenza - racconta Merkaj in esclusiva a GOAL - anche grazie alla base solida dello scorso anno e ai nuovi ragazzi che sono arrivati a darci una mano. Poi c’è stata una flessione di due mesi e mezzo in cui non riuscivamo più a vincere. Nel 2026, però, siamo tornati a fare bene, abbiamo capito le nostre defezioni maggiori e abbiamo ottenuto sette risultati utili consecutivi”.

Adesso il Südtirol vola, con la zona playout distante 8 punti e quella playoff a -4: “Il nostro obiettivo è quello di allontanarci quanto più possibile dalle zone calde. Cerchiamo e cercheremo di ampliare il gap sulla zona playout, non pensiamo al momento ai playoff. Pensiamo sempre a quello che succede in basso, l’obiettivo è salvarci il prima possibile”.