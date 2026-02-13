Robinho Jr, il figlio dell'ex attaccante del Milan che può diventare più forte del padre: al Santos con Neymar, vale già 100 milioni?

Anche Robinho Sr ha iniziato la sua carriera al Santos, prima di passare al Real Madrid, al Manchester City e al Milan. Ha collezionato 100 presenze con la nazionale brasiliana, contribuendo alla vittoria della Copa America 2007, quando era considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione.
Purtroppo, non è mai riuscito a mantenere le promesse iniziali e nel 2020 è stato costretto a interrompere la sua carriera per motivi legali. Robinho è stato riconosciuto colpevole per il suo coinvolgimento nello stupro di gruppo di una donna albanese in un nightclub di Milano nel 2013, con la sua condanna confermata dalla Corte Suprema italiana nel 2022. Nel maggio 2024 ha iniziato a scontare la sua pena di nove anni in Brasile.
Secondo il Daily Mail, il Santos è quindi "protettivo" nei confronti di Robinho Jr, "troppo sotto i riflettori", tra i titoli sensazionali che suo padre continua a generare. Tuttavia, c'è poco che possano fare per proteggerlo, dato che continua a spingere per giocare regolarmente in prima squadra in uno dei più grandi club del Sud America.
Robinho Jr potrebbe persino diventare oggetto di una guerra di offerte in estate e, se dovesse passare a uno dei cinque campionati europei più importanti, l'entusiasmo intorno a lui aumenterebbe a dismisura. La domanda è: quanto è bravo esattamente? GOAL fa il punto della situazione...