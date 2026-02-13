Goal.com
Robinho Jr NXGNGOAL
James Westwood

Robinho Jr, il figlio dell'ex attaccante del Milan che può diventare più forte del padre: al Santos con Neymar, vale già 100 milioni?

Robinho Jr ha compiuto 18 anni solo a dicembre, ma è già entrato nella prima squadra del Santos, dove ora gioca al fianco del miglior marcatore di tutti i tempi del Brasile, Neymar. Il giovane calciatore sta già attirando l'interesse di numerosi club europei di alto livello, in parte per le sue capacità, ma anche per l'eredità calcistica lasciata dal padre.

Anche Robinho Sr ha iniziato la sua carriera al Santos, prima di passare al Real Madrid, al Manchester City e al Milan. Ha collezionato 100 presenze con la nazionale brasiliana, contribuendo alla vittoria della Copa America 2007, quando era considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione.

Purtroppo, non è mai riuscito a mantenere le promesse iniziali e nel 2020 è stato costretto a interrompere la sua carriera per motivi legali. Robinho è stato riconosciuto colpevole per il suo coinvolgimento nello stupro di gruppo di una donna albanese in un nightclub di Milano nel 2013, con la sua condanna confermata dalla Corte Suprema italiana nel 2022. Nel maggio 2024 ha iniziato a scontare la sua pena di nove anni in Brasile.

Secondo il Daily Mail, il Santos è quindi "protettivo" nei confronti di Robinho Jr, "troppo sotto i riflettori", tra i titoli sensazionali che suo padre continua a generare. Tuttavia, c'è poco che possano fare per proteggerlo, dato che continua a spingere per giocare regolarmente in prima squadra in uno dei più grandi club del Sud America.

Robinho Jr potrebbe persino diventare oggetto di una guerra di offerte in estate e, se dovesse passare a uno dei cinque campionati europei più importanti, l'entusiasmo intorno a lui aumenterebbe a dismisura. La domanda è: quanto è bravo esattamente? GOAL fa il punto della situazione...

  • DOVE TUTTO EBBE INIZIO

    Robinho Jr è nato il 17 dicembre 2007 ed è diventato famoso con il nome di "Juninho" dopo aver mosso i primi passi nel mondo del calcio nel club Portuarios di Santos, dove ha subito mostrato il suo grande potenziale.

    Il suo primo allenatore, Robson Fernandes de Oliveira, ha dichiarato in un'intervista a Placar: "Juninho è venuto da me quando aveva cinque o sei anni, nel 2012, ed era completamente diverso dagli altri. L'ho incoraggiato a tenere la palla tra i piedi il più a lungo possibile. I genitori degli altri ragazzi si arrabbiavano con me, ma ho insistito perché vedevo qualcosa di davvero eccezionale: un ragazzo mancino che aveva un dribbling più raffinato di suo padre. Era incredibilmente abile e aveva un coraggio incredibile nel provare tutte le volte necessarie".

    Nell'ultima partita di Oliveira alla guida della squadra giovanile, Robinho ha segnato due goal e fornito un assist, ispirando il Portuarios alla vittoria per 3-2 contro il Portuguesa Santista. "Dopo quella giornata, ho detto a Robinho: 'Diventerà più bravo di te!'", l'affermazone di Oliveira.

    Il ragazzo ha avuto la possibilità di seguire le orme di suo padre nel 2022, quando è stato ingaggiato dall'accademia del Santos alla tenera età di 14 anni. Il giovane ha subito impressionato i suoi nuovi allenatori ed è stato promosso nella squadra Under 17 del club nel giro di un anno. Il 9 agosto 2024 ha firmato il suo primo contratto da professionista e ha iniziato a farsi chiamare Robinho Jr.

    "Oggi realizzo un altro sogno e sono grato a Dio per ogni opportunità, ogni sfida, ogni lacrima e ogni risultato raggiunto finora. Lui mi ha aiutato e sostenuto", ha scritto in un post commosso su Instagram. "Ringrazio tutti coloro che credono in me e fanno parte della mia storia".

  • LA GRANDE OCCASIONE

    Robinho Jr ha concluso la stagione 2024 come capocannoniere ex aequo del Campionato U17 dello Stato di San Paolo con nove goal, aiutando la squadra a conquistare il trofeo nonostante non abbia mai terminato nessuna delle partite che ha giocato. L'allenatore dell'U17 del Santos, Elder Campos, ha schierato Robinho Jr solo in 10 occasioni, utilizzandolo come sostituto altre 19 volte, gestendo con attenzione lo sviluppo del giovane calciatore.

    "La sua tecnica si adatta molto bene allo stile che il Santos sta cercando, ma ha ancora una maturazione tardiva", ha detto Campos. "È leggero, veloce e ha ottime capacità di dribbling, ma ha faticato un po' fisicamente nella U17. A poco a poco, ha guadagnato spazio e tempo di gioco, perché ha capito rapidamente come risolvere questo problema: ha deciso di rilasciare la palla più rapidamente, cosa insolita per la sua età".

    Robinho è stato ricompensato con un posto nella squadra Under 20 del Santos che ha partecipato alla Copa Sao Paulo de Futebol Junior, prima di essere tesserato nella squadra senior per il Campeonato Paulista 2025. Questo gli ha dato la possibilità di allenarsi per la prima volta con Neymar, che aveva appena completato il suo trasferimento di ritorno dopo aver lasciato l'Al-Hilal come free agent.

    Robinho Jr ha continuato inizialmente a giocare nella squadra Under 20, ma alla fine ha fatto il suo esordio in prima squadra con il Santos in una vittoria per 3-1 in amichevole contro il Desportiva Ferroviaria il 10 luglio, segnando l'occasione con un assist. Sette giorni dopo, ha fatto il suo debutto in campionato in Serie A, entrando in campo negli ultimi 24 minuti nella vittoria casalinga per 1-0 contro il Flamengo. Neymar ha segnato il gol della vittoria, ma ha riservato parole di elogio speciali per il suo nuovo compagno di squadra quando ha parlato con i media dopo la partita.

    "Juninho ha un grande potenziale. La somiglianza con suo padre è molto forte. Ha una testa molto buona e molto forte sulle spalle. Non è facile debuttare in questo modo, con la pressione che deriva dal suo nome", ha detto Neymar. "Sono qui per aiutarlo. È un ragazzo molto gentile e faccio il tifo per lui. Sono stato felice di vederlo quando era piccolo e di vederlo debuttare al mio fianco. Il tempo passa, e passa in fretta, e ora dipende solo da lui. Ha il talento calcistico".

  • Robinho jrGetty Images

    COME STA ANDANDO

    Robinho Jr ha anche fatto alcune apparizioni nelle sconfitte contro Mirassol e Internacional a luglio, e ha firmato un prolungamento del contratto fino al 2030. L'accordo includeva una clausola rescissoria di 100 milioni di euro (86 milioni di sterline/118 milioni di dollari), secondo Placar, e gli è stata assegnata la maglia numero 7 che suo padre indossava durante la sua permanenza al Vila Belmiro.

    Il presidente del Santos Marcelo Teixeira ha dichiarato nell'annuncio ufficiale del club: "Fin dai suoi primi passi nell'accademia giovanile, ha dimostrato di avere un grande potenziale tecnico. Il suo DNA offensivo e la tradizione del Santos di rivelare grandi talenti ci rendono fiduciosi e speranzosi; scriverà la sua storia nel club".

    L'allenatore del Santos Juan Pablo Vojvoda ha utilizzato Robinho Jr con parsimonia in agosto e settembre, ma alla fine ha concesso all'attaccante la sua prima partita da titolare nella trasferta all'Allianz Parque contro il Palmeiras il 7 novembre. Robinho Jr ha impressionato nei 65 minuti in cui è rimasto in campo, dimostrando un movimento intelligente senza palla e un forte gioco di collegamento, nonostante le difficoltà del Santos nel mantenere il possesso palla per lunghi periodi. Il Palmeiras alla fine ha vinto per 2-0, ma Robinho Jr si è affermato bene in uno degli stadi più intimidatori del calcio brasiliano.

    "Mi è piaciuto il suo primo tempo. Ha giocato una partita solida, soprattutto considerando che era la sua prima partita da titolare", ha detto Vojvoda ai giornalisti. "Continuerà a crescere. Gli ho parlato e gli ho detto che diventerà un grande giocatore. Certo, ha ancora bisogno di numeri, assist e goal, ma è sulla strada giusta".

    Il Santos ha ospitato il Palmeiras al Vila Belmiro per la partita di ritorno solo una settimana dopo, vendicandosi con Robinho Jr che ha giocato un ruolo fondamentale entrando dalla panchina. Ha servito l'assist a Benjamin Rollheiser che ha segnato l'unico goal della partita al 91° minuto.

    Robinho Jr ha concluso la stagione 2025 con 15 presenze in prima squadra e ne ha già aggiunte altre sei all'inizio della nuova stagione brasiliana. Vojvoda non ha ancora affidato al giovane un ruolo da titolare fisso e lui è ancora alla ricerca del suo primo goal da professionista, ma è considerato in anticipo rispetto al suo sviluppo.

  • Palmeiras v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    I PUNTI DI FORZA

    Robinho Jr è abbastanza versatile da poter giocare in diverse posizioni offensive, ma preferisce stare sulla fascia destra. Usa la sua velocità  e i suoi dribbling incredibili per seminare i difensori e tagliare verso l'interno. Da lì, di solito cerca di fare passaggi di collegamento, ma non ha paura di tirare se ha abbastanza spazio.

    Nelle situazioni di uno contro uno, Robinho Jr è molto difficile da fermare, grazie al suo eccellente controllo di palla e al suo vasto repertorio di trucchi. La sua statura relativamente bassa (1,70 m) lo aiuta a mantenere un baricentro basso e a tenere la palla incollata ai piedi, il che è estremamente utile per sfondare le linee difensive.

    È imprevedibile, aggressivo e infinitamente creativo, apparentemente senza paura anche quando è sotto pressione. È ancora presto, ma non c'è motivo per cui Robinho Jr non possa emulare, o addirittura superare, suo padre.

  • Santos v Fortaleza - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    DOVE DEVE MIGLIORARE

    Per farlo, però, Robinho Jr deve migliorare in diversi aspetti, compreso il suo gioco finale. Non è abbastanza decisivo nei passaggi o nei tiri e tende a trattenere troppo a lungo la palla. Non c'è dubbio sulla sua compostezza e abilità, ma a volte può scegliere l'opzione sbagliata o imboccare vicoli ciechi.

    Robinho Jr non ha ancora una comprensione completa delle tattiche difensive. Può essere un punto debole nella fase di transizione e manca della forza fisica necessaria per strappare la palla agli avversari. Detto questo, ha un'energia illimitata che potrebbe aiutarlo a trasformarsi in un giocatore molto efficace nel pressing, se riceverà il giusto allenamento nei prossimi anni.

    Nessuno è mai stato perfetto a 18 anni e Robinho Jr è ancora un talento grezzo, ma ha tutte le basi e la motivazione per continuare a migliorare, il che è già metà dell'opera.

  • Robinho BrazilGetty

    IL PROSSIMO....ROBINHO?

    I paragoni con suo padre non scompariranno mai, non solo per il legame familiare, ma anche per il fatto che "Juninho" ha quasi lo stesso stile di gioco. Robinho Sr giocava sulla sinistra nel periodo di massimo splendore, ma era anche  ambidestro da poter giocare in qualsiasi posizione dell'attacco e aveva un fisico simile, che sapeva sfruttare a suo vantaggio.

    L'ex stella del Real Madrid e del Brasile era un dribblatore, dotato di grande creatività, che lo rendeva un incubo per i difensori. Tuttavia, l'opinione generale è che non abbia mai realizzato appieno il suo potenziale, poiché ha faticato a mantenere costanza e intensità fisica, in particolare dopo aver lasciato il Bernabeu.

    Neymar è un esempio migliore da seguire per Robinho Jr se vuole raggiungere il vertice e rimanerci. Si trova in una posizione privilegiata, lavorando ogni giorno con l'icona del Santos, e deve sfruttarla al meglio. Gli infortuni hanno devastato Neymar negli ultimi sei anni circa, e a 34 anni ha ormai superato il suo apice, ma la scorsa stagione ha dimostrato che la magia nei suoi piedi non è completamente svanita.

    È stato il suo talento mozzafiato a rendere Neymar una star, ma ha aggiunto consapevolezza e spietatezza al suo gioco per diventare uno dei migliori al mondo. Al Barcellona e nei suoi primi anni al Paris Saint-Germain, Neymar era un attaccante e un regista d'élite quasi impossibile da marcare. La capacità decisionale di Robinho Jr è attualmente il suo più grande difetto, e non c'è giocatore migliore di Neymar per aiutarlo a migliorarla.

  • Palmeiras v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    GLI SCENARI PER IL FUTURO

    Robinho Jr farebbe bene a rimanere al Santos per un altro anno o due, imparando il più possibile da Neymar e adattandosi alle rigorose esigenze del calcio professionistico. Tuttavia, numerosi club sono pronti a tentare di strappare il brasiliano alla sua terra natale quest'anno.

    Infatti, secondo ESPN, l'Inter ha manifestato interesse a ingaggiare Robinho Jr durante la finestra di mercato invernale, dopo aver mandato alcuni osservatori a vederlo giocare. Anche Manchester United, Liverpool e Chelsea starebbero seguendo il giovane prodigio del Santos, con la possibilità che si scateni una guerra di offerte quando il mercato si aprirà in estate.

    Il Santos non ha alcuna intenzione di venderlo, però, ed è improbabile che uno dei club interessati riesca a soddisfare la sua mega clausola rescissoria, data la sua mancanza di esperienza. Robinho Jr deve ancora dimostrare prima di inseguire il trasferimento dei suoi sogni.

    È utile che abbia il sostegno dei suoi compagni di squadra più anziani, e non solo di Neymar. Il veterano difensore centrale del Santos Willian Arao ha cercato di moderare le aspettative su Robinho Jr in un'intervista a Globo Esporte il mese scorso: "Ha bisogno di crescere un po'. Maturare in alcuni aspetti, conoscere meglio il gioco, i tempi. Si vede che è un ragazzo con molte qualità, un ragazzo che ascolta. Deve solo controllare meglio il gioco. Ma ha tutte le capacità per integrarsi con Neymar e Gabigol [Gabriel Barbosa] e creare grandi cose. Credo che quest'anno sarà molto positivo per lui, vista la dedizione che ha dimostrato in allenamento".

    Questa mentalità porterà Robinho Jr lontano. Questo è solo l'inizio di quella che potrebbe essere una carriera speciale; deve solo rimanere paziente e sfruttare al massimo ogni opportunità che gli si presenta.

