Robinho Jr, il figlio dell'ex attaccante del Milan che può diventare più forte del padre: al Santos con Neymar, vale già 100 milioni?

Robinho Jr è nato il 17 dicembre 2007 ed è diventato famoso con il nome di "Juninho" dopo aver mosso i primi passi nel mondo del calcio nel club Portuarios di Santos, dove ha subito mostrato il suo grande potenziale.

Il suo primo allenatore, Robson Fernandes de Oliveira, ha dichiarato in un'intervista a Placar: "Juninho è venuto da me quando aveva cinque o sei anni, nel 2012, ed era completamente diverso dagli altri. L'ho incoraggiato a tenere la palla tra i piedi il più a lungo possibile. I genitori degli altri ragazzi si arrabbiavano con me, ma ho insistito perché vedevo qualcosa di davvero eccezionale: un ragazzo mancino che aveva un dribbling più raffinato di suo padre. Era incredibilmente abile e aveva un coraggio incredibile nel provare tutte le volte necessarie".

Nell'ultima partita di Oliveira alla guida della squadra giovanile, Robinho ha segnato due goal e fornito un assist, ispirando il Portuarios alla vittoria per 3-2 contro il Portuguesa Santista. "Dopo quella giornata, ho detto a Robinho: 'Diventerà più bravo di te!'", l'affermazone di Oliveira.

Il ragazzo ha avuto la possibilità di seguire le orme di suo padre nel 2022, quando è stato ingaggiato dall'accademia del Santos alla tenera età di 14 anni. Il giovane ha subito impressionato i suoi nuovi allenatori ed è stato promosso nella squadra Under 17 del club nel giro di un anno. Il 9 agosto 2024 ha firmato il suo primo contratto da professionista e ha iniziato a farsi chiamare Robinho Jr.

"Oggi realizzo un altro sogno e sono grato a Dio per ogni opportunità, ogni sfida, ogni lacrima e ogni risultato raggiunto finora. Lui mi ha aiutato e sostenuto", ha scritto in un post commosso su Instagram. "Ringrazio tutti coloro che credono in me e fanno parte della mia storia".