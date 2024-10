Codice presentatore Netwin: come funziona e le informazioni sul bonus scommesse per i nuovi clienti

I lettori possono leggere in questa pagina tutte le info sul codice promozionale Netwin e sul bonus di benvenuto per le scommesse.

In quest’ultimo periodo Netwin, bookmaker autorizzato a operare in Italia con la licenza ADM numero 15432, si sta affermando nel nostro paese come una delle realtà emergenti tra i siti di scommesse sportive.

Questo operatore propone un bonus di benvenuto dal valore massimo di 150 euro per i tutti i nuovi iscritti. Al momento della registrazione gli utenti possono digitare il codice presentatore Netwin EXTRA-GOAL per le scommesse sportive o EXTRA-PLAY per i giochi del casinò. Proseguendo la lettura si può scoprire come utilizzare i codici, come funzionano e dove inserirli.

Che cos'è e come funziona il codice presentatore Netwin?

Il codice presentatore Netwin è una parola chiave spesso composta da numeri e lettere che il nuovo iscritto può inserire nel momento della procedura della registrazione del proprio conto di gioco. L’inserimento del codice non è un atto vincolante da compiere all’iscrizione e dunque non rappresenta un obbligo per il nuovo iscritto: in ogni caso si tratta di un’operazione utile per poter avere accesso ad un bonus fruibile tramite il codice promo Netwin.

Attualmente sono disponibili due codici che i nuovi utenti possono digitare al momento della creazione dell'account: il codice presentatore Netwin EXTRA-GOAL dedicato allo sport, e EXTRA-PLAY per il casinò. Una volta completata la procedura d’iscrizione al sito dell’operatore e soddisfatti i termini e condizioni richiesti, i nuovi giocatori hanno accesso a un bonus senza deposito di 100 euro da utilizzare per i giochi casinò e in più il 100% fino a 50 euro per le scommesse.

Codice presentatore Netwin: come si utilizza?

Il funzionamento dei bonus benvenuto varia a seconda degli operatori e spesso questi sono collegati all'utilizzo di codici promozionali. Nel caso del codice presentatore Netwin EXTRA-GOAL, il nuovo utente potrà utilizzarlo in modo facoltativo per completare la registrazione nel secondo step della fase di apertura del conto nel campo apposito. Dopo di ché potrà procedere con i passaggi utili per aderire all'offerta dedicata ai nuovi iscritti.

Registrazione Netwin: ecco come iniziare

Come precedentemente menzionato, è proprio in fase di registrazione che i nuovi utenti hanno la possibilità di digitare il codice presentatore Netwin, o in alternativa la sigla promo Netwin, per completare il formulario ed aderire ad eventuali iniziative promozionali che richiedano l'utilizzo di codici. Ecco gli step da seguire:

Andare sul sito www.netwin.it

Cliccare sul bottone grigio “REGISTRATI” situato in alto a destra sulla schermata principale

Compilare i campi contrassegnati dall’asterisco rosso quali nome, cognome, indirizzo email, residenza, etc.

Nella seconda fase dell'iscrizione è possibile inserire il codice presentatore Netwin EXTRA-GOAL per le scommesse, oppure EXTRA-PLAY per il casino (operazione facoltativa a discrezione del giocatore)

(operazione facoltativa a discrezione del giocatore) Inserire nella finestra successiva i dati di contatto (email, cellulare) e creare il conto di gioco e convalidarlo tramite la verifica del documento di identità . In questa sede vengono scelti anche le soglie limite di ricarica settimanale.

. In questa sede vengono scelti anche le soglie limite di ricarica settimanale. Effettuare la prima ricarica sul conto gioco per iniziare a scommettere ed ottenere il welcome bonus.

Ricordiamo che l'utilizzo del codice presentatore Netwin è un passaggio facoltativo, tuttavia potrebbe essere utile talvolta per aderire ad offerte specifiche o esclusive.

Bonus scommesse Netwin di benvenuto

Nonostante si tratti di un nuovo concessionario di gioco che ha fatto di recente il suo ingresso nel mercato del betting nostrano, questo bookmaker propone già un'ampia pletora di bonus di benvenuto. A seguito della registrazione i nuovi utenti possono ottenere un Real Bonus sul primo deposito pari al 100% dell’importo fino ad un massimo di 50 euro. La somma minima richiesta di deposito per ottenere il bonus Netwin è di 20 euro.

Dettaglio 100% primo deposito fino 50€ Importo massimo 50€ Deposito minimo 20€ Requisiti di accesso Aprire un conto di gioco; scommettere un importo tre volte superiore al primo deposito su eventi con quota min. 3.00 Metodi di pagamento Non specificati Durata dell'offerta Entro 15 giorni dal primo deposito Scommesse consentite col bonus Mercati 1X2 Prelevabilità del bonus Vincite derivanti dal bonus prelevabili Codice presentatore Netwin EXTRA-GOAL

Come ricevere il bonus scommesse di benvenuto

Per ottenere il bonus scommesse Netwin i nuovi clienti possono seguire questi passaggi

Aprire un nuovo conto di gioco sul sito dell'operatore (solo maggiorenni) e facoltativamente digitare il codice presentatore Netwin EXTRA-GOAL

Eseguire una ricarica di almeno 20 euro

Effettuare entro i successivi 15 giorni giocate refertate per un importo che sia tre volte (x3) superiore a quello del primo deposito. In tal senso le giocate in questione devono avere una quota complessiva non inferiore a 3,00

Gli eventi selezionati dovranno prendere il via entro il termine massimo di 15 giorni

Sono escluse dal calcolo le giocate di tipo sistemistico, le scommesse in modalità live e le scommesse aventi soltanto 1 o 2 possibili esiti pronosticabili.

dal calcolo le giocate di tipo sistemistico, le scommesse in modalità live e le scommesse aventi soltanto 1 o 2 possibili esiti pronosticabili. Una volta ottenuto il Real Bonus deve essere puntato almeno una volta (x1) in una o più soluzioni, alle stesse condizioni del turnover richiesto per le giocate in real money quindi sempre con una quota complessiva che non sia non inferiore a 3,00.

L'evento o gli eventi selezionati dovranno prendere il via entro il termine massimo di 3 giorni. È importante ricordare che il real bonus potrà essere giocato esclusivamente sul mercato Esito Finale 1X2. Per ulteriori informazioni consultare i termini e condizioni dell’operatore.

Dove si trova il codice presentatore Netwin?

Il codice presentatore Netwin da inserire in fase di registrazione è disponibile in questa guida e permette, quando attive, di usufruire di promozioni specifiche ed esclusive. In alternativa può essere reperito nella pagina da esso dedicata all’iniziativa da parte del bookmaker, specificatamente nei termini e condizioni.

Per utilizzarlo basterà digitarlo nello spazio apposito che si trova nel formulario di registrazione nel secondo step del procedimento. Ricoridamo che si tratta di un passaggio facoltativo, dunque non vincolante ai fini della creazione di un conto, ma che può rivelarsi necessario per aderire a specifiche iniziative.

Perché utilizzare il codice promo Netwin?

Va premesso che l’utilizzo del codice presentatore Netwin (così come la sigla promo Netwin) non è un atto dovuto al momento dell’iscrizione ma un’opzione data ai nuovi giocatori che possono decidere liberamente o meno di usufruirne. Detto ciò l’inserimento del codice è necessario per avere accesso al bonus scommesse o casino o per aderire ad altre eventuali iniziative speciali dell’operatore.

Bonus multipla Netwin: come funziona

Una delle iniziative più interessanti offerte da questo bookmaker online è quella del bonus sulle scommesse multiple. Il bonus consiste nella maggiorazione della vincita massima della schedina multipla e per scattare parte da un minimo di cinque eventi giocati con quota minima fissata a 1,25.

La maggiorazione cresce progressivamente in percentuale in base al numero di eventi scommessi fino ad arrivare ad un massimale attestato sul 150%.

Netwin: metodi di pagamento disponibili

I metodi di pagamento e versamento vincite variano di operatore in operatore e ogni bookmaker ha un suo regolamento specifico in merito ai flussi di denaro in entrata e in uscita. Ecco qui gli operatori autorizzati dal concessionari di gioco per deposito e prelievi sul conto di gioco. Il prelievo si applica solamente alle somme vinte: i bonus non sono prelevabili.

In fase di deposito agli utenti viene data la possibilità di inserire un codice promo Netwin in base ad eventuali iniziative collegate alla ricarica.

Metodo di pagamento Accreditamento deposito Costo deposito Prelievo minimo Accreditamento prelievo Carte di Credito Immediato 10 euro 10 euro Entro 7 giorni lavorativi Bonifico conto corrente bancario/postale 2-3 giorni lavorativi 10 euro 10 euro Entro 7 giorni lavorativi Scratch Card (solo deposito) Immediato 10 euro n/a n/a Voucher (solo prelievo) n/a n/a 10 euro Entro 7 giorni lavorativi Skrill Immediato 10 euro 10 euro Entro 72 ore Paysafecard (solo deposito) Immediato 10 euro n/a n/a OnShop (buono spesa digitale, solo depositi) Immediato 10 euro n/a n/a Bonifico istantaneo (solo prelievi, disponibile da lunedì al venerdì orario 9-17) n/a n/a 10 euro Immediato Paypal Immediato 20 euro 20 euro 24/48 ore lavorative

Palinsesto sportivo su Netwin

Netwin è uno dei nuovi siti scommesse italiani entrato recentemente nel panorama del betting tricolore. Nonostante si tratti di un nuovo bookmaker, la sua offerta si propone già consolidata con una piattaforma completa di ogni tipo di prodotto del gioco a distanza, bonus benvenuto ed un palinsesto competitivo.

Accedendo alla sezione scommesse Netwin, gli utenti troveranno sia gli eventi pre-match che live con utili statistiche da poter consultare per dei pronostici precisi, livescore e tanto altro. Il palinsesto sportivo risulta all'altezza anche dei giocatori più esigenti proponendo non solo il calcio e gli sport più blasonati come Formula 1, Tennis, Basket e Pallavolo ma anche discipline meno seguite ma altrettanto importanti come il Cricket, il Golf, la Politica che permette ad esempio di scommettere sulle presidenziali americane o lo Spettacolo che consente di puntare sui vincitori di Sanremo, X Factor ed altri programmi.

Netwin: bonus a confronto con altri siti scommesse

FAQ - Codice presentatore Netwin

Qual è la differenza tra codice presentatore Netwin e sigla promo?

I nuovi utenti noteranno che in fase di registrazione hanno la possibilità di digitare un codice presentatore o una sigla promo Netwin. Nel primo caso si tratta di un codice che spesso può essere generato da promozioni come "Invita un amico" oppure disponibile in relazione ad offerte speciali (come accade per il codice EXTRA-GOAL ad esempio). La sigla promo Netwin, invece, molto spesso è una sigla che i giocatori possono trovare all'interno della pagina dei termini e condizioni di un bonus disponibile sul sito dell'operatore e serve per attivare appunto tale iniziativa.

Come funziona il bonus benvenuto Netwin?

Attualmente l’operatore prevede un bonus senza deposito di 100 euro assegnato al momento dell’iscrizione e utilizzabile per i giochi casino più un bonus per le scommesse sportive del 100% sul primo deposito fino a un massimo di 50 euro.

Entro quanto tempo utilizzare il bonus scommesse?

Per avere accesso al bonus scommesse è necessario giocare entro 15 giorni un importo pari a 3 volte quello del primo deposito. Dopo l’accredito si avranno a disposizione tre giorni per poter utilizzare il bonus.

Ci sono altri codici promo Netwin disponibili?

La presenza di altri codici presentazione è subordinata ad eventuali offerte proposte dall’operatore. Attualmente è disponibile il codice presentatore Netwin EXTRA-GOAL per le scommesse e EXTRA-PLAY per il casinò. Ulteriori informazioni possono essere ottenute consultando il sito del bookmaker e i T&C correlati ad eventuali bonus.