Icons - Zidane ai Mondiali del 1998: l'ascesa travagliata di un genio francese

Zidane non ha iniziato i Mondiali del 1998 come un eroe conquistatore. La sua prestazione nella partita d'esordio della Francia contro il Sudafrica è stata discreta, segnata da un assist su calcio d'angolo, ma era ben lontana dall'essere brillante. La Francia ha vinto, ma la sua stella non brillava ancora.

Ed è stato durante la seconda partita, il 18 giugno contro l'Arabia Saudita, che tutto ha rischiato di andare in fumo. Con i Bleus comodamente in vantaggio per 2-0, un frustrato Zidane ha compiuto un duro intervento sul capitano saudita Fuad Anwar. Il cartellino rosso è stato immediato, rivelando un lato oscuro del suo temperamento, dato che è diventato il primo giocatore francese nella storia a essere espulso in una partita di Coppa del Mondo. Questo ha valso a Zidane una pubblica reprimenda da parte del capitano Didier Deschamps dopo la partita, anche se lo stesso lato oscuro sarebbe riemerso in modo tristemente famoso otto anni dopo in Germania.

La punizione è stata severa: Zidane è stato squalificato per due partite, il che significava che avrebbe saltato l'ultima partita della Francia nel girone e, soprattutto, gli ottavi di finale. La sua posizione all'interno della squadra è quindi diventata estremamente precaria.

Contro il Paraguay, nel primo turno a eliminazione diretta, la Francia ha faticato contro una difesa solida e deve la sua qualificazione esclusivamente al golden goal di Laurent Blanc al 114° minuto. Se quel pallone non fosse entrato, la storia sarebbe stata completamente diversa. Zidane sarebbe diventato il capro espiatorio di un'umiliante eliminazione in casa.

Il suo caso ha fatto eco a quello di David Beckham nello stesso torneo. Espulso per un calcio all'argentino Diego Simeone, l'inglese ha assistito all'eliminazione della sua squadra ai rigori e successivamente è diventato bersaglio di una campagna di odio nazionale e di violenza senza precedenti, comprese minacce di morte. Il titolo del Daily Mirror - “10 leoni eroici, un ragazzo stupido” - riassumeva il destino a cui Zidane era sfuggito per un soffio, poiché un solo goal separava la redenzione dalla pubblica crocifissione.

Questa prova, questa caduta sfiorata, ha paradossalmente rafforzato la squadra francese, che ha dimostrato il suo carattere in sua assenza e ha preparato il terreno per la sua redenzione.