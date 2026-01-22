Pubblicità
Stefano Silvestri

Icons - Zidane ai Mondiali del 1998: l'ascesa travagliata di un genio francese

Dall'umiliazione alla redenzione, dal dubbio alla gloria eterna: questa è la storia di come Zinedine Zidane sia uscito dall'ombra per condurre la Francia al suo più grande trionfo. Nel 1998, il timido centrocampista marsigliese è diventato il volto di una nuova nazione, trasformando il dolore in orgoglio e il silenzio in leggenda.

Pubblicità

Da un inizio poco promettente a un trionfo storico, l'ascesa alla gloria mondiale di Zinedine Zidane è stata costellata da ostacoli e profondi dubbi.

Ma facciamo un passo indietro. Il 17 novembre 1993, il calcio francese crollò. Al Parco dei Principi, il goal decisivo di Emil Kostadinov nei secondi finali per la Bulgaria non solo negò alla Francia un posto ai Mondiali del 1994, ma fece precipitare un'intera nazione in un lutto sportivo tra la vergogna collettiva.

La nazionale era in rovina, una squadra divisa e distrutta e il pubblico tradito si avvolse in una gelida sfiducia. L'allenatore Gérard Houllier si dimise, lasciando al suo assistente, Aimé Jacquet, il compito di raccogliere i cocci. Nominato a interim, Jacquet era considerato un semplice custode, un uomo incaricato di gestire una transizione poco gloriosa. La Francia, che avrebbe ospitato i Mondiali del 1998, sembrava condannata a giocare un ruolo secondario in casa propria.

Poi, nove mesi dopo, il 17 agosto 1994, una luce squarciò l'oscurità. A Bordeaux, con la Francia in svantaggio per 2-0 contro la Repubblica Ceca, un 22enne centrocampista di nome Zinedine Zidane entrò in campo per la sua prima partita in nazionale. Nel giro di pochi surreali minuti, segnò due goal sontuosi e salvò la Francia trovando il pareggio.

Fu un lampo di puro genio, un miracolo inaspettato che sembrò annunciare la rinascita della squadra, eppure questo debutto straordinario non segnò l'arrivo immediato di una superstar, ma fu invece il primo atto di un'odissea durata quattro anni, che si rivelò tortuosa e piena di dubbi. Come ha fatto questo timido prodigio dei quartieri settentrionali di Marsiglia a gestire critiche, aspettative esagerate e i propri demoni per diventare il leader indiscusso e l'eroe eterno del 1998?

  • UNA GEMMA NASCOSTA

    La prima apparizione di Zidane con la maglia della Nazionale francese fu quasi casuale. La sua convocazione per l'amichevole contro la Repubblica Ceca fu una decisione dell'ultimo minuto di Jacquet, motivata dall'infortunio di Youri Djorkaeff e facilitata dal fatto che la partita si giocava a Bordeaux, dove Zidane giocava.

    Quando è sceso in campo, è entrato a far parte di una squadra ancora dominata dai protagonisti della generazione precedente, come Éric Cantona, e il contrasto era sorprendente. Il calcio francese aveva toccato il suo minimo storico e questo giovane, dall'eleganza quasi anacronistica, sembrava fluttuare al di sopra del malessere prevalente.

    La doppietta di Zidane accese un'immensa ondata di speranza. In un Paese orfano della generazione di Michel Platini, la gente vedeva in Zidane il tanto atteso successore, il salvatore capace di guarire le ferite ancora aperte dal trauma bulgaro.

    Ma la realtà era più complessa. Sebbene il talento individuale di Zidane fosse evidente, la squadra francese rimaneva un'entità fragile, un collettivo che necessitava di una completa ricostruzione. Jacquet lo capiva meglio di chiunque altro. Lungi dal soccombere all'euforia generale, non affidò immediatamente le chiavi della squadra al suo giovane prodigio. Al contrario, dopo quella strepitosa presentazione, Zidane tornò in panchina per le partite successive.

    Questa gestione cauta inviò un messaggio chiaro: il genio, per quanto brillante, deve inserirsi nel progetto collettivo. I media, pur riconoscendo l'eccezionalità del giocatore, continuavano a descrivere Zidane come giovane e inesperto, lontano dall'essere un capitano. La brillantezza del suo debutto creò aspettative di una salvezza immediata, ma quella pressione si sarebbe rivelata sia una benedizione che un peso.

  • DALLA SPERANZA ALLA DISILLUSIONE

    Dopo le promesse del suo debutto, Zidane faticò a trovare continuità in nazionale. Le sue prestazioni erano discontinue, spesso descritte come mediocri, a volte senza una reale influenza sul gioco. Il genio discreto non riusciva ad affermarsi e i media cominciarono a parlare di un talento sprecato, mentre la speranza iniziale lasciava il posto a una sorta di disillusione.

    Euro ‘96 in Inghilterra avrebbe dovuto essere il torneo di Zidane, il primo grande palcoscenico in cui ci si aspettava che emergesse come leader tecnico dei Bleus. Invece, è diventato il simbolo delle difficoltà che la squadra stava affrontando.

    Anonimo, quasi spettrale, Zidane ha vissuto la competizione senza mai imporsi, diventando per la stampa internazionale un grande flop. La Francia, costruita su una difesa di ferro, ha raggiunto le semifinali, ma il suo progresso non era una conseguenza del gioco del suo regista. I tifosi e gli esperti rimasero delusi e i dubbi sulla capacità di Zidane di trascinare la squadra si intensificarono.

    Quello che quasi nessuno sapeva allora, però, era che Zidane stava giocando infortunato, poiché poco prima dell'inizio del torneo era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. La BMW che aveva noleggiato era stata gravemente danneggiata nell'impatto e Zidane aveva sbattuto violentemente il bacino contro la leva del cambio, provocandosi una contusione e un ematoma estremamente doloroso.

    Successivamente ha giocato l'intero torneo ben lontano dal suo 100% e questo nascosto infortunio ha cambiato radicalmente la percezione della sua prestazione. Ha trasformato un semplice fallimento sportivo in un atto di silenzioso coraggio e ha rimarcato sempre più la fiducia di Jacquet, dato che l'allenatore non ha cambiato il suo piano. La sua fiducia in Zidane, che molti allora consideravano incomprensibile, non era una scommessa cieca, ma una profonda speranza in un uomo che sapeva soffrire profondamente.

  • COSTRUIRE UN PROGETTO

    Jacquet non era semplicemente un allenatore, era un uomo che sapeva costruire. Quando ha preso le redini della nazionale alla fine del 1993, aveva una visione chiara: organizzare una squadra in grado di vincere i Mondiali casalinghi nel 1998. Il suo metodo, contrario al calcio champagne degli anni '80, si basava su principi non negoziabili di solidità difensiva inespugnabile, disciplina collettiva ferrea e pianificazione meticolosa, in modo da lasciare il meno possibile al caso.

    Per realizzare il suo progetto, Jacquet prese la decisione più audace e controversa del suo mandato, mettendo da parte le icone dell'era precedente. Di conseguenza, Cantona, David Ginola e Jean-Pierre Papin furono progressivamente messi da parte. Jacquet riteneva che lo stile di Cantona non si adattasse al suo schema e che Ginola interrompesse il ritmo che voleva imporre.

    Questa mossa gli valse la feroce ostilità della stampa, che accusò Jacquet di aver ucciso il bel gioco. Ma l'allenatore rimase fermo sulle sue posizioni perché sapeva su chi voleva costruire la squadra.

    Al centro di questa nuova Francia c'era Zidane. Jacquet vedeva in lui molto più di un semplice talento, individuando in lui un leader silenzioso e un giocatore capace di elevare chi lo circondava. Jacquet disse a Zidane guardandolo negli occhi: “È con te che mi preparerò per queste competizioni”. L'intera struttura della squadra era stata progettata per offrire a Zidane la sicurezza e la libertà di espressione di cui aveva bisogno per dare il meglio di sé.

    Il loro rapporto era più che professionale, era paterno. Zidane, descritto come un giovane sensibile che aveva bisogno di sicurezza e fiducia, trovò in Jacquet il mentore perfetto. Questa fiducia, considerata cieca dai critici, si rivelò fondamentale per il progetto del 1998. Fu un atto di fede in un uomo, ma anche il risultato di un'analisi approfondita. Per vincere, la Francia non aveva bisogno di re come Cantona, ma di un direttore d'orchestra.

  • LA SVOLTA

    L'11 ottobre 1995, a Bucarest, la Francia affrontò una prova importante: una partita di qualificazione a Euro 96 contro la Romania, imbattuta in casa da cinque anni. Quella sera, però, il progetto di Jacquet prese davvero forma.

    In un'atmosfera ostile, Zidane ha dato la sua prima lezione di calcio con la maglia dei transalpini. È stato il faro della vittoria per 3-1, fornendo un assist superbo a Christian Karembeu prima di segnare lui stesso il terzo goal con un sontuoso tiro al volo. Questa partita è stata la svolta, poiché il giocatore dal potenziale immenso è finalmente diventato un leader decisivo sulla scena internazionale.

    Se con la Romania si mise in mostra Zidane come singolo giocatore, la nuova identità creativa dei Bleus si forgiò attorno alla sua partnership con Djorkaeff. Jacquet ebbe l'intuizione di costruire il suo gioco d'attacco attorno a questa coppia e la loro combinazione esplose durante la storica demolizione per 10-0 dell'Azerbaigian nel settembre 1995, una partita in cui Zidane e Djorkaeff furono coinvolti in sette dei dieci goal.

    I due si completavano alla perfezione. Nel 4-3-2-1 di Jacquet, Zidane, schierato sulla fascia sinistra, dettava il ritmo. Djorkaeff, nel ruolo di “nove e mezzo” sulla destra, era il finalizzatore, il giocatore più diretto e incisivo. Mentre i media cercavano di metterli in contrapposizione, i due dimostravano reciproco rispetto. L'idea che fossero incompatibili? “Sciocchezze”, avrebbe poi smentito Zidane.

    Tra il 1995 e il 1998, Zidane e Djorkaeff hanno giocato insieme 34 partite con la maglia della Francia, vincendone 25, pareggiandone nove e senza mai perdere. La coppia ha totalizzato 22 goal e 21 assist. Questo duo non era solo una combinazione perfetta di caratteristiche, ma anche la traduzione tattica della filosofia di Jacquet. Distribuendo la responsabilità creativa su due giocatori, ha evitato la trappola della dipendenza da un unico fuoriclasse e ha preservato l'equilibrio collettivo a lui tanto caro.

  • LA CADUTA PRIMA DELL'ASCESA

    Zidane non ha iniziato i Mondiali del 1998 come un eroe conquistatore. La sua prestazione nella partita d'esordio della Francia contro il Sudafrica è stata discreta, segnata da un assist su calcio d'angolo, ma era ben lontana dall'essere brillante. La Francia ha vinto, ma la sua stella non brillava ancora.

    Ed è stato durante la seconda partita, il 18 giugno contro l'Arabia Saudita, che tutto ha rischiato di andare in fumo. Con i Bleus comodamente in vantaggio per 2-0, un frustrato Zidane ha compiuto un duro intervento sul capitano saudita Fuad Anwar. Il cartellino rosso è stato immediato, rivelando un lato oscuro del suo temperamento, dato che è diventato il primo giocatore francese nella storia a essere espulso in una partita di Coppa del Mondo. Questo ha valso a Zidane una pubblica reprimenda da parte del capitano Didier Deschamps dopo la partita, anche se lo stesso lato oscuro sarebbe riemerso in modo tristemente famoso otto anni dopo in Germania.

    La punizione è stata severa: Zidane è stato squalificato per due partite, il che significava che avrebbe saltato l'ultima partita della Francia nel girone e, soprattutto, gli ottavi di finale. La sua posizione all'interno della squadra è quindi diventata estremamente precaria.

    Contro il Paraguay, nel primo turno a eliminazione diretta, la Francia ha faticato contro una difesa solida e deve la sua qualificazione esclusivamente al golden goal di Laurent Blanc al 114° minuto. Se quel pallone non fosse entrato, la storia sarebbe stata completamente diversa. Zidane sarebbe diventato il capro espiatorio di un'umiliante eliminazione in casa.

    Il suo caso ha fatto eco a quello di David Beckham nello stesso torneo. Espulso per un calcio all'argentino Diego Simeone, l'inglese ha assistito all'eliminazione della sua squadra ai rigori e successivamente è diventato bersaglio di una campagna di odio nazionale e di violenza senza precedenti, comprese minacce di morte. Il titolo del Daily Mirror - “10 leoni eroici, un ragazzo stupido” - riassumeva il destino a cui Zidane era sfuggito per un soffio, poiché un solo goal separava la redenzione dalla pubblica crocifissione.

    Questa prova, questa caduta sfiorata, ha paradossalmente rafforzato la squadra francese, che ha dimostrato il suo carattere in sua assenza e ha preparato il terreno per la sua redenzione.

  • LA NOTTE IN CUI TUTTO CAMBIÒ

    Il 12 luglio 1998, lo Stade de France era pronto per un'incoronazione attesa, ma non quella dei padroni di casa. Il Brasile, campione del mondo in carica, guidato dal fenomeno Ronaldo, arrivò alla finale contro la Francia come favorito.

    L'atmosfera era elettrica, carica della speranza e dell'ansia di un'intera nazione, mentre il misterioso malore di Ronaldo poche ore prima del calcio d'inizio aggiungeva un ulteriore tocco drammatico a una serata già storica. Ma alla fine, i titoli dei giornali erano tutti per un solo uomo.

    Zidane, reduce dalla squalifica, scelse questo palcoscenico per entrare nella leggenda e lo fece con un'arma inaspettata: la sua testa. Al 27° minuto, su calcio d'angolo di Emmanuel Petit, saltò e scaraventò la palla in rete, facendo esplodere lo stadio. Nel recupero del primo tempo, la sceneggiatura venne ripetuta, anche se questa volta su calcio d'angolo di Djorkaeff.

    Nel giro di 45 minuti, Zidane aveva deciso sia la finale che il proprio destino. Il giocatore talentuoso, ma incostante, si era trasformato in un leader spietato, offrendo la sua prestazione più importante nel momento più cruciale. È stato comprensibilmente nominato Man of the Match.

    Il goal di Petit nel finale ha sancito una schiacciante vittoria per 3-0 e il primo trionfo della Francia nella storia dei Mondiali. Al fischio finale, un'ondata di giubilo ha travolto il Paese. Oltre un milione di persone hanno invaso gli Champs-Élysées in un momento di comunione nazionale, celebrando una squadra che rifletteva la diversità della società francese. Il volto di Zidane, proiettato sull'Arc de Triomphe, è diventato il simbolo della Francia trionfante, con due parole incise per l'eternità: “Merci Zizou”.

    La natura stessa dei suoi goal era simbolica. Non erano imprese individuali, ma il culmine di azioni corali, la massima espressione del lavoro collettivo predicato da Jacquet. Il più grande solista aveva raggiunto la gloria grazie alla forza dell'orchestra.

  • DALL'OMBRA ALLA LUCE

    La vittoria del 1998 non fu il culmine per Zidane, ma piuttosto un trampolino di lancio. La sera del 12 luglio, il giocatore timido e talvolta esitante degli anni precedenti lasciò il posto a un'icona globale, un leader la cui autorità e carisma erano ormai indiscutibili. Lui stesso lo riconobbe anni dopo: “Ha cambiato la mia vita, completamente”. Questo trionfo fu il vero punto di partenza del suo regno.

    Sotto la sua guida, il calcio francese entrò nella sua età dell'oro. Alla vittoria della Coppa del Mondo seguì un altro titolo agli Europei del 2000, dove Zidane dominò e fu nominato miglior giocatore del torneo. Nel 2006 fu ancora Zidane, ritornato in Nazionale, a portare sulle spalle una squadra che nessuno si aspettava arrivasse fino alla finale dei Mondiali, dimostrando così la sua influenza fenomenale e duratura.

    L'eredità di Zidane va ben oltre il solo campo da calcio. Figlio di immigrati algerini cresciuto nel quartiere La Castellane di Marsiglia, il suo trionfo è diventato un potente simbolo per una Francia multiculturale alla ricerca di modelli di riferimento. È diventato un'icona intergenerazionale, una figura quasi mitologica capace di unire una nazione.

    Il suo percorso dal 1994 al 1998 offre una lezione universale. Il genio non nasce già pronto, ma deve essere forgiato, affinato, alimentato dalla fiducia e messo alla prova dalle avversità. Senza i dubbi dei primi anni, senza la fede incrollabile di Jacquet, senza la quasi disgrazia del cartellino rosso, la leggenda di Zidane poteva non essere mai esistita.

    Le ombre nella sua ascesa non sono state incidenti lungo il percorso, ma ingredienti essenziali. In un mondo che esige un successo immediato e impeccabile da parte dei prodigi del calcio, la storia di Zidane è un potente promemoria del fatto che la grandezza è spesso il frutto di una costruzione lenta, dolorosa e profondamente umana.

