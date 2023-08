Attraverso un confronto dei bonus benvenuto, palinsesti e funzioni si analizzeranno i nuovi siti scommesse ADM in Italia per scoprire i top operatori.

Il mercato del betting nostrano è popolato da grandi bookmaker online che nel corso del tempo sono divenuti veri e propri pilastri del settore e punto di riferimento per tanti giocatori. Tuttavia vi sono spesso novità che portano una sferzata di freschezza e nuovi siti scommesse online che fanno la loro apparizione in Italia muniti di regolare licenza ADM. In questa guida si analizzerà l'offerta di gioco dei nuovi operatori più interessanti confrontandone i bonus benvenuto sulle scommesse, palinsesti, strumenti e funzioni.

Nuovi siti scommesse online a confronto: i top bookmaker

Migliori siti scommesse nuovi per categoria

Sebbene i nuovi siti scommesse che fanno la loro apparizione nel panorama del betting italiano non siano molti, anche per via del stringente controllo e della severa normativa in materia, gli utenti potrebbero perdersi tra le varie piattaforme indecisi su quale operatore scegliere. Ogni concessionario di gioco farà del suo meglio per proporre un palinsesto competitivo, spesso puntando molto sul bonus benvenuto per attrarre i nuovi utenti. Ad ogni modo i vari bookmakers ADM hanno delle caratteristiche che li differenziano, motivo per cui a seguire è possibile consultare una selezione dei nuovi siti scommesse online per categoria.

DaznBet

DaznBet rientra tra i siti scommesse nuovi più interessanti degli ultimi tempi. Nato dalla nota rete di streaming sportivo, è arrivato recentemente in Italia con la sua concessione n. 15210 ed una piattaforma che, seppur nuova, presenta un palinsesto ricco che comprende Calcio, Motori, Tennis, Snooker, Freccette ma anche e-Sports e tanto altro. Sebbene la proposta live potrebbe essere migliorata soprattutto nelle discipline sportive diverse dal Calcio, il portale si presenta come un ottimo sito per scommettere online con quote interessanti, payout convenienti ma soprattutto bonus benvenuto per i nuovi iscritti e promozioni per gli utenti già registrati. Non mancano nemmeno le funzioni speciali come il cashout, recentemente aggiunto alla lista di strumenti disponibili.

VinciTu

Orgoglio tricolore, VinciTu è uno dei nuovi siti scommesse online tra i più interessanti approdati in Italia. La piattaforma è una delle più complete ed oltre a comprendere un folto palinsesto che racchiude anche tutta una serie di giochi ai quali gli utenti possono giocare per intrattenersi, che sia casino, carte, poker, bingo e tanto altro. Interessante è anche la scelta di bonus benvenuto, ve ne sono per ogni sezione di gioco, e tutti piuttosto cospicui. D'altronde è doveroso sottolineare come ogni iniziativa sia regolata da specifici termini e condizioni che potrebbero prevedere importanti requisiti di puntata da soddisfare. Con la sua licenza n. 15200, VinciTu ha catturato già l'attenzione di numerosi giocatori che, sebbene trovino la grafica migliorabile magari con una pagina più fluida e navigabile, ne apprezzano la sua completezza e varietà.

AdmiralBet

Quella di AdmiralBet in realtà è una storia che risale a diversi anni fa, quando in Italia era presente sotto diverso nome. Vale la pena però considerarlo come uno dei nuovi siti scommesse in quanto questo operatore ha recentemente rivoluzionato il suo aspetto e la sua offerta di gioco. I nuovi utenti sono incentivati alla registrazione con un interessante welcome bonus mentre gli iscritti troveranno diverse promozioni che contribuiranno a rendere la loro esperienza stimolante.

StarCasino Scommesse

Nato principalmente come casino online nel 2012, in possesso di regolare licenza n. 15230, StarCasino ha recentemente ampliato la sua piattaforma includendo nella sua offerta anche le scommesse sportive online. Probabilmente il palinsesto sportivo non sarà uno dei più ampi, tuttavia la piattaforma si presenta bene con una grafica user-friendly. L'operatore pone grande attenzione nel garantire tutti gli strumenti per un gioco responsabile, non a caso ha ricevuto numerosi riconoscimenti agli EGR Awards proprio per questo. Inoltre mette a disposizione bonus scommesse, promozioni e anche il cash out su tutti gli sport in palinsesto.

Betway

Presente nel nostro paese con regolare autorizzazione n. 15216, Betway probabilmente non ricade tra i nuovi siti scommesse più recenti, tuttavia è un operatore abbastanza giovane e che poco a poco si sta facendo strada anche tra i top bookmakers online. La piattaforma si presenta bene, con un grafica che non stanca l'occhio ed una lunga lista di sport sui quali puntare. Anche la Live Suite mette a disposizione un gran numero di discipline sportive sulle quali scommettere in presa diretta, alcune disponibili in streaming. Per accedere alla diretta streaming dell'operatore occorre essere registrati ed avere un saldo positivo, o aver scommesse nelle ultime 24 ore. Per gli eventi che non presentano lo streaming, è possibile seguire l'animazione grafica con tutte le informazioni aggiornate in diretta. Non mancano nemmeno promozioni che incentivano gli utenti all'iscrizione come bonus benvenuto, promo periodiche e anche un Elite Club.

Perché scegliere i nuovi siti scommesse

Se si pensa al betting nostrano indubbiamente vengono in mente i nomi dei big presenti in rete da diverso tempo e divenuti un vero e proprio punto di riferimento per tantissimi giocatori. D'altra parte, però, nuovi siti scommesse sportive si affacciano con frequenza al mercato italiano dando la possibilità agli scommettitori di sperimentare qualcosa di nuovo. Ma non è solo la novità ad attrarre gli utenti. I siti scommesse nuovi per accrescere la loro popolarità hanno bisogno di far forza su alcuni aspetti ed ingolosire i giocatori. Non a caso frequentemente questi bookmakers online mettono a disposizione palinsesti peculiari con discipline sportive anche di nicchia e quote piuttosto interessanti. Quali sono quindi le motivazioni che spingono spesso ad optare per i nuovi siti scommesse? Eccone alcune:

bonus benvenuto interessanti per farsi spazio tra i concorrenti ed incentivare la registrazione dei nuovi utenti

interessanti per farsi spazio tra i concorrenti ed incentivare la registrazione dei nuovi utenti palinsesto che sebbene per alcuni potrebbe essere ancora in via di costruzione, spesso include discipline di nicchia come gli e-sports, Politica, Spettacolo o Cronaca

che sebbene per alcuni potrebbe essere ancora in via di costruzione, spesso include discipline di nicchia come gli e-sports, Politica, Spettacolo o Cronaca quote favorevoli ed interessanti su alcuni eventi, soprattutto quelli meno popolari

favorevoli ed interessanti su alcuni eventi, soprattutto quelli meno popolari social media : spesso i nuovi siti scommesse hanno un aspetto più "giovane" e si approcciano agli scommettitori attraverso i social che possono essere utilizzati talvolta per raggiungere l'assistenza clienti

: spesso i nuovi siti scommesse hanno un aspetto più "giovane" e si approcciano agli scommettitori attraverso i social che possono essere utilizzati talvolta per raggiungere l'assistenza clienti mobile app per scommettere online già sviluppata per poter andare incontro ai trend del mercato

per scommettere online già sviluppata per poter andare incontro ai trend del mercato funzioni speciali come ad esempio il cashout che in questo caso viene subito introdotto nell'offerta di gioco dell'operatore a differenza di alcuni bookmakers storici che devono ancora aggiornare le loro piattaforme.

Indubbiamente ad affiancare i vantaggi dei siti scommesse nuovi vi sono anche una serie di contro che verranno analizzati più nel dettaglio in seguito. In realtà si tratta di minuzie che vengono poi sistemate nel tempo perché se da un lato i nuovi bookmakers ADM rappresentano un interessante punto di partenza per iniziare a scommettere online, d'altra parte potrebbero presentare un portale ancora in fase di costruzione nel quale potrebbe mancare qualche sport o servizio.

Come selezioniamo i nuovi siti scommesse

Quando si tratta di scegliere tra i nuovi siti scommesse, così come tra quelli storici, vi sono diversi elementi che si potrebbero considerare. Davanti a tante possibilità ed opzioni, i giocatori, soprattutto i neofiti, potrebbero non sapere quale scelta operare. Un aspetto chiave che può aiutare nella decisione finale è l'analisi ed il confronto di alcune caratteristiche, strumenti e servizi messi a disposizione dagli operatori per individuare quello che più si adatti al proprio profilo di giocatore. Cosa cercare in un nuovo sito scommesse online?

Indubbiamente la regolare licenza ADM (ex AAMS) è il primo fattore da considerare. È il requisito minimo affinché si possa considerare un sito di scommesse sportive sicuro e legale. Primo, ma indubbiamente non l'unico. Palinsesto, quote, mercati di scommessa, promozioni e funzioni speciali possono essere un buon metro di giudizio per riuscire ad individuare i miglior siti scommesse nuovi.

Palinsesto, quote e mercati di scommessa

Il palinsesto sportivo rappresenta il cuore di ogni bookmaker online. È proprio all'interno del palinsesto che sono raccolte tutte le discipline sportive sulle quali si può scommettere. Generalmente i nuovi siti scommesse presentano una lista di sport abbastanza breve se confrontata rispetto agli operatori più longevi. Questo perché spesso si tratta di piattaforme che ancora devono essere messe a punto e che dunque con ogni probabilità aggiungeranno ulteriori discipline in futuro. Può capitare ad ogni modo di imbattersi in un sito per scommettere con un lungo elenco di discipline di diverse nazioni che includono magari anche mercati di nicchia come gli e-Sports, Cronaca e Spettacolo, Politica, Floorball o Freccette.

Un altro aspetto rilevante per valutare i nuovi siti scommesse è la convenienza delle quote proposte e la varietà dei mercati di scommessa. Se da un lato le quote sono spesso in linea con quelli di altri bookmaker ADM, potrebbero risultare particolarmente interessanti nel caso di eventi meno blasonati o sport più di nicchia.

Bonus benvenuto e promozioni

Se c'è un motivo che spinge spesso i giocatori più esperti a ricercare i nuovi siti scommesse è proprio il bonus benvenuto che questi propongono. Trattandosi di un mercato piuttosto affollato nel quale la competizione è alle stelle, i bookmaker nuovi devono offrire degli incentivi alla registrazione sempre più interessanti. Ecco perché ci si può imbattere frequentemente in welcome bonus cospicui sui concessionari di gioco arrivati più recentemente nel mercato del betting nostrano.

D'altra parte è bene notare che anche i migliori bonus scommesse con alti importi presentano termini e condizioni specifici. Generalmente, infatti, un'alta somma offerta comporta anche alti requisiti di puntata da soddisfare. Ecco perché prima di iniziare la registrazione su uno dei siti scommesse nuovi incentivati al bonus benvenuto, occorre consultarne attentamente T&C prima.

Mobile App

Si calcola che ad oggi gran parte delle scommesse sportive online sia giocata da mobile. Emerge subito l'importanza quindi di disporre di un'app di betting ben sviluppata, dalla grafica accattivante ma soprattutto dalla navigazione fluida e veloce. I nuovi siti scommesse per riuscire a sbaragliare la concorrenza devono soddisfare le esigenze dei giocatori garantendo loro la possibilità di piazzare una schedina ovunque ed in qualsiasi momento.

Se da un lato gran parte dei portali dispone di un'applicazione che presenta tutte le stesse funzioni, sport e quote disponibili da computer, d'altra parte è doveroso sottolineare come in realtà siano pochi gli operatori a proporre un'app dedicata. Ad ogni modo l'utente ha sempre la possibilità di effettuare il log in nel proprio account e scommettere online utilizzando la versione mobile del sito semplicemente dal browser del proprio smartphone o tablet.

Licenza ADM e sicurezza

Un fattore fondamentale da tenere in considerazione quando ci si approccia ai nuovi siti scommesse è la licenza ADM. Si tratta dell'autorizzazione al gioco a distanza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli agli operatori che ne fanno richiesta in Italia e che soddisfino degli alti standard di sicurezza. Ma cosa significa per il giocatore la licenza? L'autorizzazione GAD (il cui numero può essere consultato nel footer del portale o direttamente sul sito ufficiale dell'ADM) garantisce all'utente un'esperienza di gioco su una piattaforma sicura dove i risultati sono generati in modo casuale e le scommesse sportive regolarmente refertate dall'agenzia omonima. Questo significa che le eventuali vincite conseguite verranno pagate ed i dati degli iscritti protetti attraverso avanzati sistemi di crittografia.

Inoltre la licenza ADM è spesso un indicatore dell'impegno dell'operatore per garantire un gioco sicuro e responsabile. L'accesso ai bookmaker online, infatti, è consentito solo ai maggiorenni e tale informazione viene comprovata mediante la verifica dell'identità da completarsi entro 30 giorni dalla registrazione. Insieme alla convalida del conto gioco sono messi a disposizione ulteriori strumenti per tenere sotto controllo la propria attività come limiti di deposito e scommessa settimanali o giornalieri, test di autovalutazione, autoesclusione e tanto altro.

Alternative ai nuovi siti scommesse: i bookmakers storici

Se all'inizio di questa guida si sono analizzati e confrontati i nuovi siti scommesse, ora è opportuno far riferimento ad alcuni portali storici che in Italia così come nelle nazioni in cui dispongono di regolare licenza sono presenti sin dall'alba delle scommesse sportive online.

Conclusione: vantaggi e svantaggi dei nuovi bookmaker online

Concludendo, vi sono vantaggi nell'effettuare la registrazione si nuovi siti scommesse? Perché scegliere un nuovo bookmaker rispetto ad un operatore con una lunga storia alle spalle? Indubbiamente sia i siti scommesse nuovi che quelli con qualche anno in più hanno le loro caratteristiche che li rende unici e allo stesso tempo più o meno adatti al proprio profilo di giocatore. Ecco perché dare una risposta definitiva a tale domanda non è così semplice. Se da una parte vi è l'esperienza dei concessionari di gioco storici che spesso mettono a disposizione piattaforme complete, ricche di funzioni e servizi, quote e mercati per ogni tipologia di giocata, d'altra parte gli operatori più giovani portano con sé un'aria di novità e cambiamento che intriga i più.

👍 Pro 👎 Contro Interessanti bonus benvenuto

Promozioni per gli utenti

Presenza sui social

Funzioni più aggiornate come cashout

Quote di rilievo anche su sport di nicchia Palinsesti spesso poco ampi

Payout poco favorevole

Poca scelta nei mercati di scommessa

FAQ - Domande Frequenti sui nuovi siti scommesse

Come capire se un sito per scommettere è sicuro?

Per capire se il portale per scommettere è sicuro basta cercare il numero di licenza all'interno della pagina (generalmente collocato nel footer o nella parte bassa del sito). In alternativa è possibile consultare la lista dei siti scommesse sicuri e legali sul portale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Perché giocare solo sui bookmaker ADM?

È fondamentale affidarsi esclusivamente ai portali licenziati dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli per assicurarsi di vivere un'esperienza di gioco sicura e trasparente. I siti scommesse AAMS infatti sono soggetti a stringenti controlli da parte dell'agenzia che ne garantisce la casualità dei risultati, il pagamento delle vincite conseguite ma soprattutto la protezione dei dati personali.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei siti scommesse nuovi?

I nuovi bookmakers possono essere per i giocatori più navigati una ventata d'aria fresca ma soprattutto proporre prodotti e servizi innovativi approcciandosi recentemente al mercato. Qui generalmente si possono trovare bonus benvenuto più interessanti e cospicui, offerte lanciate proprio per farsi strada tra i concorrenti e farsi conoscere.