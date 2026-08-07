Elenco dei nuovi bookmaker online con analisi dettagliata dei migliori siti di scommesse sportive.

I nuovi siti scommesse AAMS nel 2026 in Italia

Ecco i nuovi siti scommesse sportive in Italia con licenza ADM per anno di lancio:

Stake - arrivato nel 2025

- arrivato nel Netwin - arrivato nel 2025

- arrivato nel QuiGioco - creato nel 2025

- creato nel Stanleybet - arrivato nel 2025

- arrivato nel Betsson - arrivato nel 2024

- arrivato nel VinciTu - creato nel 2014

- creato nel AdmiralBet arrivato nel 2019

arrivato nel Marathonbet - creato nel 1997

- creato nel StarVegas - arrivato nel 2012 in Italia

- arrivato nel in Italia LeoVegas - creato nel 2012

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I tre operatori più recenti da conoscere questa settimana

Il mercato del gioco online è in costante evoluzione, con nuovi operatori che si affacciano e altri che consolidano la loro posizione. La scelta di un sito di scommesse legale e sicuro è fondamentale, e conoscere le opzioni più recenti può aiutare i giocatori a prendere decisioni informate. Abbiamo analizzato il panorama degli operatori italiani e individuato tre proposte che meritano di essere considerate in questo momento:

QuiGioco: Con un payout del 94,9% sui match di Serie A e la concessione numero 16015, offre 23 discipline sportive su cui scommettere.

Con un payout del 94,9% sui match di Serie A e la concessione numero 16015, offre 23 discipline sportive su cui scommettere. StarVegas: Vanta un payout del 94,74% sui match di Serie A, opera con la concessione 16038 e mette a disposizione 27 sport.

Vanta un payout del 94,74% sui match di Serie A, opera con la concessione 16038 e mette a disposizione 27 sport. Betfair: Si distingue con un payout del 96,4% sui match di Serie A, opera con la concessione 16046 e include 25 discipline sportive nel suo palinsesto.

Nuovi bookmaker online in Italia nel dettaglio

A seguire, una selezione dei siti scommesse nuovi migliori sul mercato italiano ed i loro punti di forza.

🆕 Nuovo sito scommesse Punti di forza Licenza AAMS Stake Novità sito scommesse 16017 MarathonBet Ideale per le scommesse calcio 16050 Betsson Ottimo payout sul calcio 16027 AdmiralBet Registrazione con SPID 16048 StarVegas Ottimo palinsesto con 27 sport 16038 Netwin Quote maggiorate frequenti 16035 Stanleybet Freebet senza deposito 16037 QuiGioco Ideale per le scommesse su sport di nicchia 16015 LeoVegas Bonus facili da riscattare 16019 VinciTu Ottimo per le scommesse Exchange 16031

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Stake

L'ingresso di Stake nel mercato italiano segna il debutto di un operatore internazionale d'eccellenza, forte della licenza ADM 16017. Con un palinsesto che abbraccia , il sito si distingue per un payout competitivo che massimizza il valore delle quote, offrendo un’esperienza di gioco sicura, professionale e completa.

Punti Chiave Descrizione Licenza ADM 16017 Bonus benvenuto Tramite link affiliato 100% fino 1.000€ Slots 964 + Metodi di pagamento Carte di credito; PayPal; PostePay; Apple Pay; GPay PayPal; SEPA

Il servizio clienti di Stake è disponibile ogni giorno, H24. I giocatori possono contattare l'assistenza tramite chat live o inviando una mail a assistenza@stake.it.

Pro Contro ✅ Bonus extra tramite link ✅ Ottimo payout calcio ✅ Interfaccia semplice ed intuitiva ❌ Requisiti alti nelle offerte ❌ No poker o altri giochi

Netwin

Netwin si inserisce tra i principali siti di scommesse recenti e nuovi casino online, offrendo un'esperienza di gioco sicura e variegata grazie alla licenza n. 16035. La piattaforma propone un palinsesto sportivo ampio e diversificato che soddisfa le richieste di tutti gli appassionati di sport più esigenti, e include i match più cruciali del panorama internazionale. Le promozioni dedicate ai nuovi utenti sono una caratteristica distintiva di Netwin: queste comprendono quote maggiorate per gli eventi più rilevanti.

Punti Chiave Descrizione Licenza ADM 16035 Bonus benvenuto 5€ con codice + 250€ subito e fino 50€ sport Slots 1100 + Metodi di pagamento Carta Visa, MasterCard, PostePay, PayPal, Paysafecard, Skrill, Bonifico, Bonifico Postale, Apple Pay, Google Pay, OnShop, Scratch Card, Voucher, Bonifico Istantaneo

Il servizio clienti, disponibile ogni giorno, si distingue per la possibilità di assistenza anche telefonica, per un supporto diretto e immediato.

Pro Contro ✅ Bonus extra con codice ✅ Ottimo payout calcio ✅ Funzione cashout ❌ No live streaming ❌ No e-sports

QuiGioco

QuiGioco si presenta come un nuovo protagonista nel panorama delle scommesse sportive, con una piattaforma di betting sicura grazie alla licenza n. 15221. Il portale si distingue per un ampio palinsesto sportivo che comprende una vasta gamma di discipline. Rivolgendosi ai nuovi utenti, QuiGioco propone promozioni di benvenuto mirate a facilitare l'ingresso nel mondo delle scommesse.

Punti Chiave Descrizione Licenza ADM 16015 Bonus benvenuto Real Bonus 100% fino 25€ Slots 1100 + Metodi di pagamento Carte Visa, MasterCard, Diners, JEB, PostePay, PayPal, Skrill, Neteller, Paysafecard, Apple Pay, Google Pay, OnShop, Bonifico, Rapid Transfer

Il servizio clienti, disponibile ogni giorno e fruibile anche tramite numero di telefono, garantisce un supporto efficiente. La piattaforma, completa di ogni tipo di gioco, rappresenta un'interessante novità nel quadro dei nuovi siti di scommesse online.

Pro Contro ✅ Operatore italiano ✅ Diretta streaming ✅ Funzione cashout ❌ No scommesse politica o spettacolo ❌ Poche promo

Marathonbet

Marathonbet è uno dei bookmaker che ha fatto la sua comparsa più di recente nel mercato del betting italiano con la sua regolare licenza ADM 15002. Il sito è stato rinnovato da poco con un refresh dell'interfaccia grafica che appare ora più intuitiva con un palinsesto facilmente navigabile ed un aspetto indubbiamente più fresco.

Punti Chiave Descrizione Licenza ADM 16050 Bonus benvenuto Fino a 350€ nuovi utenti Slots 1000 + Metodi di pagamento Carte Visa, MasterCard, PostePay, PayPal, Paysafecard, Skrill, Neteller, Apple Pay, Google Pay

L'operatore si presenta bene al pubblico di giocatori italiani con un'ampia selezione di discipline sportive, ottimo payout sulle scommesse sportive (in particolare sul calcio) ed interessanti promozioni.

Pro Contro ✅ Ampio palinsesto ✅ Ottimo payout ✅ Sito rinnovato ❌ Pochi metodi pagamento ❌ No spettacolo o politica

Betsson

Betsson fa parte dell'elenco dei nuovi siti di scommesse online affidabili, con una consolidata presenza nel settore grazie alla licenza n. 15444. La piattaforma offre un palinsesto sportivo con 23 discipline diverse per coprire una vasta gamma di interessi: dal calcio al basket, dal tennis al golf, fino agli sport meno convenzionali.

Punti Chiave Descrizione Licenza ADM 16027 Bonus benvenuto 100€ senza deposito + 1.000€ prima ricarica Slots 5400 + Metodi di pagamento Carte Visa, MasterCard, PostePay, PayPal, Paysafecard, Skrill, Neteller, Bonifico

L'attenzione verso i nuovi utenti è evidente nelle promozioni dedicate e nei bonus di benvenuto, che includono offerte senza deposito per incentivare la scoperta dell'ampia proposta di scommesse. Il servizio clienti, attivo quotidianamente, assicura un supporto costante per un'esperienza di gioco fluida e senza intoppi.

Pro Contro ✅ Novità in Italia ✅ Promo quote maggiorate ✅ Ottimo payout sport ❌ No e-sports

VinciTu

VinciTu si presenta come uno dei nuovi siti di scommesse online lanciati in Italia, distintosi per un ampio palinsesto che include non solo lo sport, ma anche una varietà di giochi come casinò, carte, poker e bingo. La piattaforma offre diversi bonus di benvenuto, specifici per ogni tipo di gioco, anche se questi sono soggetti a termini e condizioni che includono requisiti di puntata.

Punti Chiave Descrizione Licenza ADM 16031 Bonus benvenuto 50% fino 15€ in Real Bonus Slots 1000 + Metodi di pagamento Carte Visa, MasterCard, PostePay, PayPal, Skrill, Neteller, Bonifico postale, istantaneo o bancario, Scratch card, Istanza di prelievo

Con la licenza n. 15200, VinciTu ha attirato l'interesse di molti utenti, i quali apprezzano la sua eterogeneità di contenuti, sebbene la navigabilità e la fluidità della pagina siano aspetti che potrebbero essere migliorati.

Pro Contro ✅ Scommesse exchange ✅ Funzione cashout ✅ Operatore Italiano ❌ Palinsesto ampliabile ❌ Pochi metodi pagamento

AdmiralBet

AdmiralBet ha una storia che si estende per diversi anni indietro nel tempo, avendo operato in Italia con un nome differente. Recentemente, la piattaforma ha subito un significativo restyling, sia nel design che nella gamma di giochi offerti.

Punti Chiave Descrizione Licenza ADM 16048 Bonus benvenuto 1.000€ senza deposito + 500 Free Spin e fino 5.000€ Slots 3000 + Metodi di pagamento Carte Visa, MasterCard, PostePay, PayPal, Paysafecard, Skrill, Skrill 1-Tap, Neteller, Rapid transfer, Bonifico, Scratch Card, Admiral Pay, Voucher PVR

Per i nuovi utenti è previsto un bonus di benvenuto al momento della registrazione, quelli già registrati possono accedere a diverse promozioni che mirano a diversificare e arricchire l’esperienza di gioco.

Pro Contro ✅ Registrazione SPID ✅ Bonus senza deposito ✅ Funzione cashout ❌ Pochi mercati speciali ❌ No e-sports

StarVegas Scommesse

StarVegas scommesse è la sezione sportiva che il noto operatore di casinò online ha recentemente aggiunto alla sua piattaforma di gioco. Nonostante si tratti di un'aggiunta recente, il bookmaker mostra già la sua esperienza nel campo con una piattaforma completa dove non mancano bonus di benvenuto per i nuovi utenti, metodi di registrazione come SPID e lo streming degli eventi live selezionati.

Punti Chiave Descrizione Licenza ADM 16038 Bonus benvenuto 500€ senza deposito + 500 Free Spin e fino a 3.000€ per lo sport Slots 2646 + Metodi di pagamento Carte Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, PostePay, Skrill, Skrill 1-Tap, Neteller, Bonifico, Postagiro, Scrath card, OnShop

La licenza ADM numero 15231 conferma la sicurezza ed affilidabilità della piattaforma, le diverse certificazioni Iso Cert ne attestano anche l'impegno nella protezione dei dati e nella tutela del giocatore.

Pro Contro ✅ Bonus senza deposito registazione ✅ Ottimo servizio clienti ✅ Funzione cashout ❌ No e-sports ❌ Pochi mercati speciali

LeoVegas

LeoVegas è un sito da sempre noto per il suo casinò online ma che di recente si sta facendo strada anche nel mondo dei siti di scommessse sportive. La licenza 15011 ne attesta la regolare conformità alla normativa in materia vigente in Italia, mentre i diversi riconoscimenti ricevuti ne sottolineano l'impegno a garantire un'esperienza di gioco sicura e responsabile.

Punti Chiave Descrizione Licenza ADM 16019 Bonus benvenuto 3 vincite potenziate fino a 500€ + 20 Free Spin Slots 2000 + Metodi di pagamento Carte Visa, MasterCard, PostePay; PayPal, Paysafecard, Skrill, Neteller, Apple Pay, OnShop, Bonifico

Uno degli elementi distintivi di LeoVegas è il suo servizio clienti estremamente efficiente e disponibile attraverso diversi canali di contatto.

Pro Contro ✅ Bonus facili da sbloccare ✅ Quote maggiorate ✅ Funzione cashout ❌ Pochi mercati speciali ❌ No combo

Confronto dei nuovi siti di scommesse

Un modo utile per individuare i migliori siti di scommesse nuovi, è metterli a confronto esaminando funzioni e servizi offerti come metodi di pagamento, live streaming e palinsesto.

Operatore Sport Depositi Prelievi Streaming Netwin 25 11 8 ✖ Betsson 24 7 6 ✔ QuiGioco 23 11 8 ✔ VinciTu 19 8 9 ✔ LeoVegas 24 7 8 ✔ AdmiralBet 24 11 7 ✔ StarVegas 27 6 5 ✔ Marathonbet 25 8 6 ✖

🔎 Analisi dei top siti scommesse

Quello delle scommesse sportive online è un settore molto ampio e in continua crescita in Italia. Ogni anno compaiono nuovi bookmaker che acquisiscono regolare licenza ADM e mettono a disposizione dei giocatori italiani piattaforme sicure, che spesso si presentano al nuovo pubblico attraverso iniziative di benvenuto. A seguire i lettori possono confrontare alcuni degli operatori più interessanti, comparando anche i migliori bonus scommesse per i nuovi iscritti. Gli elementi considerati per la selezione di alcuni dei top nuovi bookmakers AMD sono:

licenza ADM: è l'elemento più importante, fondamentale per un'esperienza di gioco sicura e responsabile;

è l'elemento più importante, fondamentale per un'esperienza di gioco sicura e responsabile; bonus benvenuto per i nuovi iscritti alle piattaforme;

per i nuovi iscritti alle piattaforme; quote e payout in linea con quelli del mercato se non più favorevoli;

in linea con quelli del mercato se non più favorevoli; palinsesto sportivo che includa tutte le discipline, anche quelle di nicchia;

che includa tutte le discipline, anche quelle di nicchia; app per i dispositivi mobili sia iOS che Android;

per i dispositivi mobili sia iOS che Android; funzioni extra come il cash out.

Licenza ADM

Il primo elemento da individuare quando si cercano i migliori nuovi siti di scommesse è la concessione al gioco regolarmente rilasciata in Italia dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Si tratta di un elemento imprescindibile che attesta la legalità e sicurezza di una data piattaforma.

Palinsesto

Il palinsesto sportivo è fondamentale per i bookmaker online, in quanto include tutte le discipline su cui si può scommettere. I nuovi siti di scommesse solitamente offrono un elenco più limitato rispetto a operatori veterani, ma possono comunque includere sport di nicchia come e-Sports e freccette. La competitività delle quote e la varietà dei mercati sono cruciali nella valutazione di queste piattaforme, con quote che possono risultare più vantaggiose per eventi meno conosciuti.

Bonus di benvenuto

Uno dei motivi principali per cui i giocatori esperti cercano nuovi siti di scommesse è il bonus di benvenuto. Di fronte a un mercato altamente competitivo, i nuovi bookmaker tendono a offrire incentivi alla registrazione particolarmente allettanti. Tuttavia, è importante essere consapevoli che anche i bonus più generosi sono soggetti a termini e condizioni specifici, spesso associati a requisiti di puntata elevati. Pertanto, è essenziale leggere attentamente i T&C prima di registrarsi su queste piattaforme per sfruttare il bonus di benvenuto.

Mobile app

Attualmente, la maggior parte delle scommesse sportive online viene effettuata tramite dispositivi mobili, il che sottolinea l'importanza di un'app ben progettata con una grafica accattivante e una navigazione rapida. Per competere efficacemente, i nuovi siti di scommesse devono garantire agli utenti la possibilità di piazzare puntate in qualsiasi luogo e momento. Sebbene molti portali abbiano app che replicano le funzionalità del sito desktop, pochi offrono un'app dedicata. Gli utenti possono comunque accedere al proprio account e scommettere usando la versione mobile del sito tramite il browser del loro dispositivo mobile.

Pro e Contro dei nuovi siti scommesse online

Quali sono i pro e i contro dei nuovi siti di scommesse? La scelta dipende dalle preferenze individuali e da ciò che un giocatore cerca in un'esperienza di scommessa. Ecco alcuni fattori da considerare:

Pro 👍 Contro 👎 offerte per gli iscritti;

social media;

strumenti exta;

quote e payout interessanti;

welcome bonus e promozioni poche discipline di nicchia;

quote meno alte rispetto alla media;

poche tipologie di giocata

I nuovi siti di scommesse sono sicuri?

Che si tratti di nuovi siti scommesse o di bookmaker dall'esperienza consolidata, l'elemento chiave da ricercare in ogni caso è la licenza ADM. La regolare concessione al gioco GAD attesta la sicurezza della piattaforma e la sua conformità alla normativa italiana vigente in tema di gioco a distanza. Ottenere la licenza non è facile e gli operatori devono rispettare alcuni requisiti quali

aver conseguito un ricavi non inferiori 1.500.000€ anteriormente alla data di presentazione della domanda;

l’impresa deve essere iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A

non devono gestire in modo diretto o indiretto l'organizzazione di giochi pubblici

versamento di un contribuito all'ADM pari a 200.000€

residenza delle infrastrutture tecnologiche in uno degli Stati dello Spazio economico europeo.

In più le piattaforme vanno incontro ad un rigido controllo dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli che si assicura del corretto funzionamento del RNG dei giochi (random number generato), dell'implementazione dei sistemi di crittografia dati e della tutela dell'utente attraverso una rete di supporto per il gioco responsabile.

+ Quali sono i migliori nuovi siti scommesse in Italia? Gli operatori più recenti nel mercato italiano delle scommesse comprendono Betsson, QuiGioco e Netwin, ma anche Stanleybet e Stake, un grande operatore che ha acquisto recentemente la sua regolare licenza ADM. + Quali sono i criteri per selezionare i migliori nuovi siti di scommesse? Quando si valutano gli operatori, è importante considerare una serie di fattori chiave. Tra questi i bonus di benvenuto offerti ai nuovi utenti possono costituire un significativo valore aggiunto, con incentivi iniziali per esplorare la piattaforma. Un altro elemento è il payout, che deve essere competitivo. Inoltre, la presenza attiva sui social media spesso indica una maggiore trasparenza e un migliore coinvolgimento con l’utenza. Questi aspetti combinati aiutano a determinare la qualità e l'affidabilità di un nuovo bookmaker. + Come capire si un sito per scommettere è sicuro? Per capire se il portale per scommettere è sicuro basta cercare il numero di licenza all'interno della pagina (generalmente collocato nel footer o nella parte bassa del sito). In alternativa è possibile consultare la lista dei siti di scommesse sicuri e legali sul portale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. + Quali sono le differenze tra i nuovi siti di scommesse e i vecchi bookmaker? I nuovi siti di scommesse e i bookmaker storici presentano caratteristiche distinte che li rendono adatti a diversi tipi di scommettitori. Gli operatori più recenti tendono a essere più innovativi, spesso introducendo funzionalità speciali e un design fresco per attirare nuovi utenti. Queste piattaforme possono offrire un'esperienza più dinamica e moderna. Al contrario, i bookmaker con una lunga storia alle spalle hanno un'offerta più consolidata, con una gamma di servizi ampiamente comprovati nel tempo: questi siti possono vantare una stabilità operativa e una riconosciuta affidabilità per gli utenti che preferiscono un ambiente di scommesse più tradizionale. + Perché giocare solo sui bookmaker ADM? È fondamentale affidarsi esclusivamente ai portali licenziati dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli per assicurarsi di vivere un'esperienza di gioco sicura e trasparente. I siti di scommesse AAMS infatti sono soggetti a stringenti controlli da parte dell'Agenzia che ne garantisce la casualità dei risultati, il pagamento delle vincite conseguite ma soprattutto la protezione dei dati personali. + Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei siti scommesse nuovi? I nuovi bookmakers possono essere per i giocatori più navigati una ventata d'aria fresca, ma soprattutto proporre prodotti e servizi innovativi in virtù di un approccio più recente sul mercato. Qui generalmente si possono trovare bonus benvenuto più interessanti e cospicui, offerte lanciate proprio per farsi strada tra i concorrenti e farsi conoscere.

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