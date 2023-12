Siti scommesse bonus senza deposito: tutte le offerte di benvenuto

In questa raccolta dei siti scommesse che offrono bonus senza deposito analizzeremo alcuni termini e condizioni delle migliori promozioni.

I bonus senza deposito sono offerte promozionali (o bonus benvenuto) che vengono proposte dai bookmaker ai propri clienti. Quasi sempre si tratta di promozioni di benvenuto, ovvero riservate una tantum a chi si registra per la prima volta a una piattaforma.

A seconda dei casi, questi bonus possono ricadere in diverse tipologie così da venire incontro alle preferenze di un grande numero di giocatori italiani. L’aspetto più interessante dei bonus scommesse senza deposito proposti dai migliori siti scommesse è senz’altro la prospettiva di poter beneficiare di una promo senza bisogno di depositare sul conto. Ma la realtà è spesso ben più complessa, dato che i termini e le condizioni delle offerte fissano dei paletti spesso molto stringenti che riducono le probabilità di vincita.

Per questo motivo è bene informarsi da fonti affidabili e continuare ad aggiornarsi, analizzando tutti i dettagli per non farsi trovare impreparati.

Migliori siti scommesse con bonus senza deposito

Chi è interessato a sapere subito quali sono i migliori bookmaker che propongono bonus senza deposito immediato, qua sotto potrà trovare un elenco aggiornato. Al suo interno, sono stati selezionati solo siti sicuri e affidabili, con regolare licenza ADM.

Snai

Snai, uno dei principali bookmaker italiani, offre ai nuovi clienti un pacchetto di benvenuto che contiene al suo interno anche un bonus senza deposito di 15€. Il bonus viene accreditato sul conto di gioco del cliente entro 3 giorni dalla validazione del documento d'identità.

Il bonus è suddiviso in tre parti:

5€ per le scommesse sportive

5€ per il casinò

5€ per la slot machine "La Rosa"

Il bonus per le scommesse sportive non è prelevabile immediatamente. Per poterlo prelevare, è necessario soddisfare i requisiti di scommessa, che sono pari a 5x, con quote pari o superiori a 1,50.

Novibet

Novibet, bookmaker controllato da una società con sede a Malta ma in possesso di regolare licenza AAMS / ADM, offre ai nuovi clienti un bonus senza deposito di 20€. Quest’ultimo viene accreditato sul conto di gioco del cliente entro 5 giorni dalla convalida del documento d'identità.

Il bonus non è prelevabile immediatamente, ma solo dopo aver completato il wagering che è pari a 3x. Ciò significa che il bonus deve essere scommesso 3 volte, con puntate a quote pari o superiori a 1,75.

Betflag

Betflag offre ai nuovi clienti un bonus senza deposito di fino a 1.000€, accreditato sul conto di gioco del cliente entro 3 giorni dalla validazione del documento d'identità.

Il bonus è suddiviso in cinque tranche da 200€, che vengono accreditate una volta raggiunto il relativo requisito di scommessa.

Requisiti di scommessa

Prima tranche da 200€: il requisito di scommessa è pari a 5x. Ciò significa che la tranche deve essere scommessa 5 volte con quote pari o superiori a 1,50.

Seconda tranche da 200€: il requisito di scommessa è pari a 10x.

Terza tranche da 200€: il requisito di scommessa è pari a 15x.

Quarta tranche da 200€: il requisito di scommessa è pari a 20x.

Quinta tranche da 200€: il requisito di scommessa è pari a 25x.

Sisal

Anche Sisal Matchpoint offre ai nuovi clienti un bonus senza deposito di 5€. Il bonus viene accreditato sul conto di gioco del cliente entro 3 giorni dal controllo dei documenti di identità (procedura KYC).

Per richiedere il bonus, è necessario registrarsi al sito web di Sisal Matchpoint e seguire le istruzioni riportate sul sito. È importante anche sapere che ci sono dei requisiti di scommessa, pari a 10x. Ciò significa che il bonus deve essere scommesso 10 volte su scommesse con quote pari o superiori a 1,50.

Eurobet

Eurobet riserva ai nuovi clienti un bonus senza deposito che assegna 50 free spins (o giri gratis) sulla slot machine "Blue Wizards", parte di un pacchetto che include anche 315€ di welcome bonus scommesse.

Per richiedere il bonus, è necessario registrarsi al sito web di Eurobet e seguire le istruzioni riportate nei T&C. Una volta che il conto di gioco è stato creato, il bonus verrà accreditato sul conto di gioco entro 24 ore. I free spins hanno validità 7 giorni dal momento dell'assegnazione. Eventuali vincite derivanti dai giri gratis dovranno essere rigiocate 35 volte per essere trasformate in saldo reale.

Goldbet

Il bonus di benvenuto di Goldbet propone un incentivo senza deposito se e soltanto se, l’utente si registra tramite SPID. Oltre a risparmiare tempo sulla compilazione del formulario, sarà possibile anche ottenere questo vantaggio aggiuntivo.

La promozione, nello specifico, prevede l’assegnazione di 500€ in Play Bonus Slot, erogato in due tranche da 250€ ciascuna, la prima il venerdì e la seconda il lunedì.

Il Play Bonus può essere utilizzato entro 3 giorni dalla ricezione esclusivamente sulle slot machine presenti nella sezione "Catalogo Slot Play Bonus". Per sbloccare il Play Bonus, è necessario giocare un importo pari a 30 volte il valore del Play Bonus ottenuto. Il puntato slot contribuisce per il 50% al raggiungimento delle condizioni di sblocco.

Al raggiungimento delle condizioni di sblocco, l'eventuale Play Bonus ancora disponibile sul saldo sarà convertito in Real Bonus. L'importo convertibile non potrà in ogni caso essere superiore al 100% del Play Bonus erogato.

Tipi di bonus senza deposito

I bonus senza deposito, come visto in questa breve carrellata, possono avere tratti in comune e differenze fra loro. Nei paragrafi successivi verranno analizzate le principali tipologie.

Vale la pena sottolineare da subito che queste categorie non sono isolate fra loro: alcuni siti scommesse con bonus deposito potrebbero infatti proporre in contemporanea tranche di promozioni appartenenti a diverse categorie, e altri bonus che hanno caratteristiche tipiche di più tipologie.

Bonus scommesse

I bonus scommesse senza deposito sono forse la tipologia più comune fra i bookmaker italiani autorizzati dall’AAMS. Questi bonus vengono accreditati sul conto di gioco del giocatore sotto forma di saldo real o fun bonus.

Il giocatore può utilizzare questo denaro per effettuare scommesse o giocare ai giochi da casinò. L'importo del bonus in denaro varia a seconda del bookmaker. Un aspetto importante da considerare è il wagering, ovvero il requisito di puntata. Questo valore, spesso espresso da un numero affiancato da una “X”, rappresenta il numero di volte in cui un bonus deve essere puntato per poter essere trasformato in saldo reale.

Altre limitazioni poste sui bonus scommesse senza deposito potrebbero riguardare la tipologia di match (ad es. solo Serie A), il tipo di mercato (ad es. “Esito finale 1X2”), la quota minima e la tipologia di puntata (ad esempio multipla o singola).

Come in tutti i bonus dei siti scommesse autorizzati in Italia, le informazioni sulle promozioni sono contenute all’interno del documento chiamato “Termini e condizioni” (o più semplicemente T&C). Si consiglia di leggerlo con attenzione prima di iscriversi a qualsiasi sito scommesse con bonus senza deposito.

Free spins

I free spin (o giri gratis) sono una tipologia di bonus senza deposito che consente ai giocatori di effettuare partite gratis alle slot machine aderenti alla promozione. I free spins vengono accreditati sul conto di gioco dell’utente che compie l’azione qualificante e possono essere utilizzati per effettuare giri gratuiti sulla slot machine specificata dal bookmaker o dal casinò online.

Il numero di free spins varia a seconda del bookmaker o del casinò online, anche se in genere è compreso tra 10 e 50.

Bonus alla registrazione

Questo bonus senza deposito, come suggerisce il nome, è un tipo di promozione che viene accreditata che viene sul conto di gioco del cliente una volta completata l’iscrizione al sito scommesse.

A livello tecnico, si parla di azione qualificante. In questo caso, l’azione qualificante per il bonus senza deposito alla registrazione, è completare la procedura di iscrizione, compilando il modulo e fornendo tutte le informazioni richieste (che possono variare leggermente da portale a portale).

Bonus alla convalida

Più frequentemente, il bonus senza deposito viene assegnato alla convalida dell’account di gioco. Questo step segue logicamente la registrazione e prevede il controllo dell’identità dell’utente da parte del concessionario che gestisce il sito scommesse.

All’interno dell’ambiente di gioco italiano legale, infatti, tutti i concessionari, ovvero le aziende che gestiscono i portali e che hanno ricevuto la licenza dall’ADM, organo principale per il controllo del gioco d’azzardo in Italia, devono controllare i propri utenti.

La convalida ha lo scopo di verificare che:

Le informazioni fornite al momento della registrazione siano corrette.

L’utente sia maggiorenne e residente in Italia .

. L’utente non sia iscritto al Registro Unico per l’Autoesclusione.

Sia in possesso di tutti gli altri requisiti che servono per iscriversi a un sito di scommesse legale in Italia.

La convalida deve essere effettuata entro 28 giorni dalla registrazione, pena la sospensione dell’account di gioco. A partire dall’atto di sospensione, l’utente ha a disposizione altri 30 giorni per fornire i documenti richiesti. Trascorso questo periodo, il conto di gioco verrà chiuso definitivamente.

Bonus deposito con e senza SPID

Alcuni siti di scommesse, come Goldbet e Better Lottomatica, assegnano un bonus senza deposito se l’utente si registra usando lo SPID. Per chi non lo sapesse, SPID, acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale, è un sistema di autenticazione che consente ai cittadini e alle imprese di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati con un'unica identità digitale.

Chi si registra per la prima volta sul sito scommesse Goldbet o su quello di Lottomatica, e utilizza lo SPID per l'identificazione riceve un bonus senza deposito pari a 500€ in Play Bonus Slot. Come già detto in precedenza, il bonus è soggetto a requisiti di scommessa di 30 volte l'importo del bonus.

Game bonus senza deposito

Il Bonus Game è una nuova modalità di erogazione dei bonus senza deposito, scelta da un numero sempre maggiore di siti scommesse e casinò online. Nella pratica, si tratta di un'opportunità di gioco aggiuntiva, in cui l’utente può partecipare gratuitamente e ha la possibilità di vincere un bonus di vario tipo.

Salva il Bottino

Una sfida a quiz dedicata ai clienti Sisal, che mette in palio un bonus di fino a 5.000€. All'inizio del gioco, ogni giocatore riceve un bottino gratuito di 5.000€ da utilizzare per rispondere alle domande.

Le domande riguardano eventi sportivi presenti in palinsesto e possono essere di due tipi:

Sì/No, in cui il giocatore deve scegliere se la risposta alla domanda è sì o no;

Multipla, in cui il giocatore può distribuire il suo bottino su entrambe le risposte.

Ogni domanda viene valutata entro 24 ore dalla risposta del giocatore. Se la risposta è corretta, il giocatore passa alla domanda successiva con la parte del bottino allocata sulla risposta corretta. Se la risposta è sbagliata, il giocatore perde tutto il suo bottino.

Toto 888

Questa promozione di 888 sport, Toto 8, offre un bonus senza deposito di 5€ ai giocatori che si registrano al sito e inviano i propri pronostici per la prima giornata di Toto 8.

Per partecipare alla promozione, è necessario:

Iscriversi per la prima volta su 888sport

Effettuare la convalida del proprio conto.

Inviare i propri pronostici per la prima giornata di Toto 8 entro il calcio d'inizio della prima partita

Una volta soddisfatti questi requisiti, il bonus verrà accreditato sul conto del giocatore entro 72 ore.

Il bonus può essere utilizzato per effettuare scommesse su 888sport. Le vincite derivanti dalle scommesse effettuate con il bonus sono prelevabili solo dopo aver soddisfatto il requisito di puntata pari a 1.

Come funzionano i bonus senza deposito

Vista la varietà di promozioni disponibili all’interno dell’ambiente di gioco legale italiano, bisogna prima di tutto comprendere i dettagli delle offerte per decidere se parteciparvi o meno.

Si possono comunque fornire delle indicazioni generali, valide nella maggior parte dei casi, spiegando come registrarsi ed effettuare la convalida del proprio account di gioco sui siti scommesse con bonus senza deposito.

Come registrarsi a un sito scommesse per ricevere un bonus senza deposito

Scegliere un sito scommesse: vista la presenza di molti bookmaker autorizzati dall’ADM, è importante fare una ricerca per trovare quello che più si adatta alle proprie esigenze, anche al di là dei bonus scommesse. Compilare il modulo di registrazione: il formulario richiederà informazioni personali, come nome, cognome, data di nascita, indirizzo, e-mail e numero di telefono. Confermare l'account: in alcuni casi, è necessario procedere a una prima convalida multi fattore, inserendo un codice inviato via e-mail o SMS (oppure confermando la registrazione, cliccando su un link inviato ai propri recapiti. Effettuare la convalida: all’interno del modulo di registrazione, verrà chiesto di inserire i dati di un documento di identità valido (ad es. Carta d’identità, Patente di guida, Passaporto). In seguito, bisognerà inviare una copia fronte e retro del documento fornito. Lo staff del sito scommesse verificherà che le informazioni fornite combacino con quelle presenti sul documento. Attendere la verifica: solitamente sono sufficienti poche ore affinché il controllo avvenga e la convalida dell’account di gioco sia ufficialmente completata. Accredito del bonus senza deposito: se i T&C della promozione prevedevano come azioni qualificanti la registrazione e la convalida dell’account, completati gli step precedenti, si otterrà il bonus direttamente all’interno del proprio account di gioco.

Come valutare un bonus senza deposito dei siti scommesse

Per quanto i siti scommesse con bonus deposito proposti in questa pagina siano validi, il panorama è vasto. I lettori interessati a fare ricerche indipendenti, possono trovare questa checklist degli aspetti da tenere in considerazione per valutare le promozioni che non richiedano ricariche di alcun tipo:

Valore del bonus : l'importo offerto come bonus, che può variare notevolmente tra diversi bookmaker, è senz’altro uno degli aspetti di maggiore interesse.

: l'importo offerto come bonus, che può variare notevolmente tra diversi bookmaker, è senz’altro uno degli aspetti di maggiore interesse. Requisiti di ottenimento : valutare con attenzione quali sono le azioni qualificanti da compiere per ottenere il bonus, come ad esempio la registrazione, la verifica dell'account, “opt-in” (ad esempio, cliccare un pulsante) ecc..

: valutare con attenzione quali sono le azioni qualificanti da compiere per ottenere il bonus, come ad esempio la registrazione, la verifica dell'account, “opt-in” (ad esempio, cliccare un pulsante) ecc.. Tempistiche di accreditamento : verificare quando il bonus verrà accreditato sul conto, generalmente entro 24-48 ore dal soddisfacimento dei requisiti.

: verificare quando il bonus verrà accreditato sul conto, generalmente entro 24-48 ore dal soddisfacimento dei requisiti. Condizioni di utilizzo : leggere attentamente le regole su come utilizzare il bonus, che pongono vincoli più o meno stringenti.

: leggere attentamente le regole su come utilizzare il bonus, che pongono vincoli più o meno stringenti. Requisiti di scommessa : prima di procedere, bisogna essere consapevoli delle condizioni da rispettare per prelevare eventuali vincite ottenute tramite il bonus, che spesso includono un determinato volume di scommessa da raggiungere.

: prima di procedere, bisogna essere consapevoli delle condizioni da rispettare per prelevare eventuali vincite ottenute tramite il bonus, che spesso includono un determinato volume di scommessa da raggiungere. Sicurezza : prendere in considerazione esclusivamente siti di scommesse sicuri e legali in Italia, autorizzati dall’ADM e presenti all’interno dell’elenco mostrato sul sito ufficiale dell’ente pubblico.

: prendere in considerazione esclusivamente siti di scommesse sicuri e legali in Italia, autorizzati dall’ADM e presenti all’interno dell’elenco mostrato sul sito ufficiale dell’ente pubblico. Termini e tempistiche: il requisito di puntata deve poter essere completato all’interno di un periodo di tempo ragionevolmente lungo. Questo vale anche per le altre azioni qualificanti parte della promozione. La fretta è cattiva consigliera e le promozioni che pressano gli utenti tendono a forzare gli errori con maggiore frequenza.

Siti scommesse bonus senza deposito - FAQ

Si può guadagnare soldi veri con i bonus senza deposito dei bookmaker?

A livello teorico sì. Completando il requisito di puntata, il saldo bonus verrà trasformato in saldo reale prelevabile. A seconda delle condizioni promozionali fissate dal sito scommesse, il bonus deposito sarà monetizzabile con una probabilità più o meno bassa.

Cosa succede al bonus senza deposito se il rigioco non viene completato entro i termini previsti?

Se un giocatore non riesce a rispettare i requisiti di scommessa per un bonus senza deposito entro il termine stabilito, solitamente le vincite ottenute tramite il bonus vengono annullate e rimosse dal conto. In pratica, qualsiasi progresso effettuato fino a quel momento sarà perduto.

I bonus senza deposito dei siti scommesse si possono cumulare con altre offerte?

L’effettiva possibilità di combinare il bonus senza deposito con altre promozioni varia a seconda del singolo bookmaker. Per questo, è sempre importante leggere attentamente il regolamento di ogni promozione e fugare eventuali dubbi contattando l’assistenza clienti.