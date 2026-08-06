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Champions League, calendario e risultati

martedì 14 aprile
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FIN
tot 6 - 4
lunedì 27 aprile
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
5
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
4
FIN
martedì 28 aprile
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
lunedì 4 maggio
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FIN
tot 2 - 1
martedì 5 maggio
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FIN
tot 5 - 6
venerdì 29 maggio
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
rig 4 - 3
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Arsenal crestArsenal88002341924
V
V
V
V
V
2Bayern Monaco crestBayern Monaco87012281421
V
V
V
S
V
3Liverpool crestLiverpool86022081218
V
V
V
S
V
4Tottenham Hotspur crestTottenham Hotspur85211771017
V
V
V
S
V
5Barcellona crestBarcellona85122214816
V
V
V
S
D
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