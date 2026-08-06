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martedì 5 maggio
venerdì 29 maggio
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Classifiche
Altro
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Arsenal
|8
|8
|0
|0
|23
|4
|19
|24
|2
|Bayern Monaco
|8
|7
|0
|1
|22
|8
|14
|21
|3
|Liverpool
|8
|6
|0
|2
|20
|8
|12
|18
|4
|Tottenham Hotspur
|8
|5
|2
|1
|17
|7
|10
|17
|5
|Barcellona
|8
|5
|1
|2
|22
|14
|8
|16