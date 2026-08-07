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Premier League

Premier League - Generale

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Premier League, calendario e risultati

giovedì 20 agosto
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Arsenal
ARS
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Coventry City
COV
venerdì 21 agosto
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Hull City
HUL
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Manchester United
MUN
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
Sunderland badge
Sunderland
SUN
Everton badge
Everton
EVE
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
Leeds United badge
Leeds United
LEE
Brentford badge
Brentford
BRE
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
Altro
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1AFC Bournemouth crestAFC Bournemouth00000000
2Arsenal crestArsenal00000000
3Aston Villa crestAston Villa00000000
4Brentford crestBrentford00000000
5Brighton & Hove Albion crestBrighton & Hove Albion00000000
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