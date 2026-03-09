Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Hakan Calhanoglu Inter NapoliGetty Images
Lelio Donato

Il nuovo infortunio di Calhanoglu allontana il rinnovo, l'Inter è già nel futuro: la recompra di Stankovic, Zielinski regista e la crescita di Sucic

Dopo le voci della scorsa estate stavolta l'addio di Hakan Calhanoglu all'Inter potrebbe concretizzarsi. Il turco non gioca da metà gennaio e non ci sono segnali di rinnovo.

Pubblicità

La storia di Hakan Calhanoglu all'Inter stavolta potrebbe essere davvero ai titoli di coda.

Dopo le insistenti voci sul Galatasaray della scorsa estate, poi rimaste tali, il regista sembra destinato a lasciare i nerazzurri tra qualche mese.

Calhanoglu d'altronde è incappato in una serie di problemi fisici che hanno compromesso la sua stagione. Ma hanno allo stesso tempo permesso all'Inter di trovare validissime alternative nel ruolo.

La sensazione insomma è che adesso la società non si opporrebbe ad una cessione anche perché la scadenza del suo contratto è imminente.

  • LE VOCI SUL GALATASARAY

    In estate, dopo la finale di Champions persa contro il PSG e l'addio di Simone Inzaghi, Hakan Calhanoglu sembrava destinato a tornare in patria.

    Il Galatasaray ha mandato chiari segnali d'interesse nei confronti del regista che in Turchia è ovviamente un vero e proprio idolo.

    L'Inter però non ha mai aperto alla cessione di Calhanoglu e anche il giocatore non si è pubblicamente esposto chiedendo di tornare a Istanbul.

    Una situazione che potrebbe cambiare tra qualche mese quando il Galatasaray ha già annunciato di voler tornare alla carica. E stavolta con buone possibilità di successo.

    • Pubblicità

  • RINNOVO CON L'INTER LONTANO

    Fino a qualche mese fa d'altronde Calhanoglu era considerato un titolarissimo dell'Inter, che di fatto non aveva alternative nel ruolo.

    Ora però la situazione è decisamente cambiata dato che Chivu ha trovato in Zielinski un regista più che valido per fare girare la sua squadra.

    Inoltre l'oneroso contratto di Calhanoglu scade il 30 giugno 2027 e secondo quanto riporta Fabrizio Romano ad oggi non sono stati fatti passi concreti per discutere di un possibile rinnovo.

    La sensazione insomma è che, anche considerata l'età del turco (32 anni appena compiuti), l'ipotesi di un addio già nella prossima finestra di mercato sia più che probabile.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UNA STAGIONE DIFFICILE

    In realtà all'inizio di questa stagione Calhanoglu era pienamente al centro del villaggio nerazzurro.

    Sempre titolare in 17 delle prime venti giornate di Serie A, il turco aveva anche segnato sette reti tra cui due doppiette contro Juventus e Fiorentina. Un bottino a cui vanno aggiunti anche due assist.

    Numeri importanti insomma che però si sono scontrati con la fragilità muscolare di Calhanoglu. 

    Dopo un primo breve stop a metà dicembre, il turco di fatto non si vede ormai da quasi due mesi. Anche se contro Juventus e Genoa ha giocato due spezzoni trasformando anche il rigore del 2-0 contro il Grifone.

    In totale per lui finora sono state 25 le presenze stagionali con 9 goal e 4 assist.

  • L'INTER GUARDA AL FUTURO: DA SUCIC A STANKOVIC JR

    La società d'altronde, insieme a Chivu, in questi mesi sta già progettando un'Inter senza Calhanoglu.

    Detto della promozione a pieni voti di Piotr Zielinski, destinato probabilmente a diventare il regista titolare nella prossima stagione, prosegue la crescita di Sucic.

    Il croato, alla sua prima stagione in Serie A, ha già mostrato lampi di classe purissima e doti tecniche decisamente sopra la media. A ventidue anni insomma il futuro è tutto dalla sua parte.

    Senza dimenticare chi al momento non gioca ancora nell'Inter ma che i nerazzurri potrebbero riportare alla base presto. Anzi prestissimo.

    Stiamo ovviamente parlando di Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan che a soli 20 anni nelle file del Club Brugge sta incantando l'Europa.

    Il ragazzo, come confermato da Marotta, resta sotto il totale controllo dell'Inter che al momento della sua cessione ha inserito un diritto di recompra tra i 23 e i 25 milioni.

    Il dopo Calhanoglu, insomma, potrebbe essere già in casa. O quasi.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0