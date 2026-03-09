Il nuovo infortunio di Calhanoglu allontana il rinnovo, l'Inter è già nel futuro: la recompra di Stankovic, Zielinski regista e la crescita di Sucic

La storia di Hakan Calhanoglu all'Inter stavolta potrebbe essere davvero ai titoli di coda.

Dopo le insistenti voci sul Galatasaray della scorsa estate, poi rimaste tali, il regista sembra destinato a lasciare i nerazzurri tra qualche mese.

Calhanoglu d'altronde è incappato in una serie di problemi fisici che hanno compromesso la sua stagione. Ma hanno allo stesso tempo permesso all'Inter di trovare validissime alternative nel ruolo.

La sensazione insomma è che adesso la società non si opporrebbe ad una cessione anche perché la scadenza del suo contratto è imminente.