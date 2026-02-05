Goal.com
Ronaldo Brasil 2002GOAL
Tauan Ambrosio

Icons - La leggendaria "skin" del Fenomeno: come il taglio di capelli alla Cascão ha cambiato tutto per Ronaldo e il Brasile nella vittoria dei Mondiali del 2002

In un clima di tensione prima della semifinale dei Mondiali, la superstar brasiliana prese una decisione semplice e bizzarra, che sarebbe entrata per sempre nella storia del calcio.

Sapete cos'è una “skin”? Letteralmente significa “pelle”, ma nel gergo moderno dei videogiochi e dei social media si riferisce all'abbigliamento, al costume o agli accessori che definiscono l'identità visiva di un personaggio importante. I grandi eroi hanno più skin, ognuna delle quali rappresenta un capitolo diverso della loro storia. Per Ronaldo, “Il Fenomeno”, la sua skin più leggendaria è quella strana chioma, quasi comica, ma che ha comunque portato felicità a milioni di brasiliani in tutto il mondo.

Ronaldo, primo del suo nome tra gli immortali del calcio, ha vissuto alcuni dei momenti più iconici di questo sport ed è stato il miglior marcatore ovunque abbia giocato. All'inizio della sua carriera, al Cruzeiro e al PSV Eindhoven, sfoggiava ancora un taglio di capelli normale che si abbinava al suo sorriso innocente e fanciullesco. Al Barcellona, ha reso popolare il look con la testa rasata come nessun altro, sconvolgendo il mondo con corse esplosive, dribbling abbaglianti e conclusioni chirurgiche che lo hanno reso un giocatore anni luce avanti rispetto ai suoi tempi.

La sua “skin all'Inter” ha rappresentato l'apice delle sue capacità fisiche, almeno sino a quando non è stata distrutta da un devastante infortunio al ginocchio che molti credevano avrebbe posto fine alla sua carriera. Il Ronaldo con il taglio di capelli “Cascão”, invece, è diventato l'immagine della sua redenzione: l'apoteosi di un eroe verdeoro, il simbolo del percorso di uno dei più grandi eroi del calcio, un look che non solo ha definito per sempre la sua immagine, ma anche un intero Mondiale. E pensare che tutto è iniziato come uno scherzo in un momento di pura tensione...

  • INFORTUNI, DRAMMI E DETERMINAZIONE

    I brasiliani hanno un umorismo particolare, anche nelle difficoltà. Nonostante le infinite sfide sociali, sono ancora conosciuti come un popolo che ride e sorride. Tuttavia, i sorrisi dopo la rimonta del Brasile per 2-1 sull'Inghilterra nei quarti di finale dei Mondiali del 2002 non durarono a lungo.

    Ronaldinho, il genio autore dell'improbabile goal della vittoria, avrebbe saltato la semifinale a causa di un cartellino rosso. Ma la vera brutta notizia riguardava l'altro Ronaldo, l'unico e solo Ronaldo di quell'epoca. Il numero 9 verdeoro aveva iniziato ad avvertire un dolore alla coscia durante il primo tempo contro l'Inghilterra ed era stato sostituito a 20 minuti dalla fine. Anche durante i festeggiamenti post-partita, sapeva già che la situazione non era semplice, ma più grave del previsto.

    “Voglio che mi prepari per la prossima partita. Voglio vedere se sei bravo”, disse al medico della squadra, José Luiz Runco, in un filmato mostrato in seguito nel documentario su Ronaldo su Globoplay. Non era un segno di sfida come se fosse uno scherzo quasi, era una supplica da parte di un uomo che aveva già vissuto l'inferno.

    Dal famigerato attacco epilettico poche ore prima della finale dei Mondiali del 1998 alla richiesta del 2002, la vita aveva messo alla prova Ronaldo come pochi altri. La prova più dura arrivò nell'aprile 2000, durante la partita di Coppa Italia tra Inter e Lazio, quando subì un grave infortunio al ginocchio destro, strappandosi il tendine nella sua prima partita dopo cinque mesi di convalescenza. L'immagine di Ronaldo che piangeva sul campo è diventata una delle scene più strazianti del mondo del calcio.

    La cronologia dei suoi infortuni era allarmante. Alla fine del 1998, un'infiammazione a entrambe le ginocchia costrinse Ronaldo a stare fuori gioco per mesi. Tornò nel gennaio 1999, ma il dolore persisteva e ad aprile fu messo fuori gioco per altre otto settimane. A maggio seguì un leggero stiramento alla coscia e poi, nel novembre dello stesso anno, la rottura parziale del tendine del ginocchio destro. Quando finalmente tornò in campo nell'aprile 2000, fu solo per subire la rottura completa pochi istanti dopo.

    Quando Luiz Felipe Scolari annunciò la rosa definitiva del Brasile per i Mondiali del 2002, Ronaldo aveva giocato solo 19 partite da quella notte a Roma, completando i 90 minuti solamente in tre di esse. Dopo quasi due anni senza calcio, si ritrovò catapultato nella competizione più intensa al mondo. Solo durante quei Mondiali, contro Costa Rica e Belgio, riuscì finalmente a giocare di nuovo due partite complete consecutive.

  • "SE HAI METÀ GAMBA, GIOCHI!"

    Sebbene cercasse di apparire calmo dopo la partita contro l'Inghilterra, Ronaldo non era un granché come attore. I resoconti dell'epoca riportavano il suo insolito silenzio e la sua espressione seria, mentre sia Scolari che Runco condividevano lo stesso disagio. Ci furono buone notizie quando le prime scansioni rivelarono l'assenza di strappi muscolari e l'assenza di problematiche importanti al ginocchio portò una sana dose di ottimismo. Tuttavia, il capocannoniere del torneo, a pari merito con Rivaldo e Miroslav Klose con cinque goal, soffriva ancora.

    “La medicina non è una scienza esatta. Ogni caso è unico”, disse Runco a O Globo in quel clima di ansia. “Credo che giocherà, ma non posso garantirlo”.

    Mentre i suoi compagni di squadra si allenavano sul campo, Ronaldo trascorreva le sue giornate tra fisioterapia, elettroterapia e crioterapia, facendo tutto il possibile per poter giocare. La lista dei suoi infortuni era terrificante. Anche la sua convocazione era stata un azzardo, soprattutto perché Romário era stato escluso tra le proteste della nazione. Nei mesi precedenti alla Coppa del Mondo, Ronaldo aveva subito cinque infortuni muscolari, tutti alla coscia destra, e nessuno era guarito così rapidamente come nei cinque giorni che separavano la vittoria sull'Inghilterra dalla semifinale contro la Turchia.

    “Il suo infortunio ci preoccupa”, ammise Scolari, “ma ho fiducia nel nostro staff medico e, cosa ancora più importante, nella forza di volontà del giocatore. Non credo che salterà la semifinale. Abbiamo bisogno di tutti adesso. Se hai mezza gamba, giochi. Ronaldo sa che il Brasile ha bisogno di lui. È stato un leader tecnico ed emotivo per questa squadra”.

  • LA NASCITA DEL "CASCÃO"

    Rivedere Ronaldo sorridere è stato il primo segnale positivo. Durante un'intervista con la televisione giapponese Nippon TV alla vigilia della semifinale, ha dichiarato di essere pronto ad affrontare la Turchia: "Ero più stanco degli altri, ma tra due o tre giorni starò bene. Dopotutto, ho giocato tante partite in un breve periodo. Dopo due anni senza calcio, è stato intenso".

    Anche il tono di Runco era più sereno, ma nessuno era veramente rilassato. Immaginate la situazione di Ronaldo: anni di preparativi meticolosi, solo per essere sviato ogni volta da un infortunio. Forse, in una sorta di effetto farfalla, è per questo che ha deciso di cambiare il suo rituale.

    “Mi sono sempre rasato la testa prima delle partite”, ha ricordato Ronaldo nel suo documentario. “Questa volta ho lasciato una ciocca. Ho camminato lungo il corridoio dell'hotel... Tutti ridevano, facevano battute, mi prendevano in giro, dicendo che non avevo il coraggio di presentarmi all'allenamento in quello stato”.

    Scolari, invece, era furioso: “Che taglio di capelli è quello? Ero nervoso, sconvolto. Perché farlo adesso? E se si ritorcesse contro di te? Hai chiesto il mio permesso? Ero incazzato nero!”, ha spiegato anni dopo nello stesso film. Ma il tecnico aveva altre cose di cui preoccuparsi: Ronaldo si era mosso a malapena durante l'allenamento finale… Sarebbe davvero riuscito a giocare?

    Da una parte il dubbio, dall'altra la convinzione: Ronaldo avrebbe mantenuto il taglio di capelli. “Non posso deludere tutti i bambini che lo hanno copiato”, ha detto con un sorriso durante una conferenza stampa. Il taglio di capelli fu un successo immediato. Dominò i notiziari di tutto il mondo, mentre tifosi e bambini lo imitavano ovunque e persino il taglio mohawk del centrocampista turco Ümit Davala finì sui giornali con titoli come “duello di capelli”.

    Da allora Ronaldo ha parlato spesso di quel taglio di capelli, minimizzando sempre qualsiasi suo piano speciale o magico. Ma ha ammesso che servì a uno scopo, poiché distolse l'attenzione dal suo infortunio: “Ero solo al 60% della forma, quindi mi sono rasato la testa. Tutti parlavano solo del mio infortunio. Quando sono arrivato all'allenamento con questo taglio di capelli, tutti hanno smesso di parlare dell'infortunio”, ha detto al The Sun nel 2017. Che fosse pianificato o meno, quel buffo ciuffo di capelli ha portato la leggerezza di cui tutti avevano bisogno.

  • MAGICO TOCCO DI PUNTA

    Se Ronaldo decise di non rasarsi completamente la testa, i giocatori turchi avevano un piano opposto: si sarebbero rasati tutti a zero se avessero battuto il Brasile. Il primo tempo di quella semifinale, però, fu terribile. Il Brasile giocò male e Ronaldo fu il peggiore di tutti. Durante la trasmissione di Globo, il commentatore Walter Casagrande chiese la sua sostituzione, dicendo: “Oggi è fuori forma”.

    Il leggendario allenatore brasiliano Mario Zagallo ammise in seguito: “All'intervallo anch'io pensavo che Ronaldo dovesse uscire. Tutti vedevano che non era in forma”. E infatti in forma non lo era. Ma è questo il bello dei geni: trovano la magia nella sofferenza. Ronaldo è tornato in campo per il secondo tempo e, alla prima occasione in cui ha creduto davvero, è riuscito a creare un momento di magia.

    “Non potevo calciare con l'interno del piede, avrebbe peggiorato l'infortunio. Quindi ho visto l'occasione e ho calciato con la punta. Perfetto”, ha ricordato nel documentario. Il Brasile era in vantaggio. Dal dolore è nata l'arte, con uno dei goal più iconici di Ronaldo. È stato sostituito al 68° minuto e il Brasile ha tenuto duro. “Sapevo che avrebbe giocato quando ho visto quel taglio di capelli due giorni prima”, ha riso Scolari dopo la partita.

  • RISCATTO E GLORIA

    Il “taglio di capelli alla Cascão”, che prende il nome da uno dei personaggi dei cartoni animati più famosi del Brasile, si è guadagnato un posto eterno nella storia del calcio quella sera. Ma mancava ancora un ultimo passo: la finale. Le finali dei Mondiali sono sempre tese, ma per Ronaldo, dopo il 1998, la pressione era al di sopra di ogni aspettativa. Questa volta, con quel ciuffo sulla testa, segnò entrambi i goal nella vittoria per 2-0 sulla Germania, assicurando al Brasile il quinto titolo mondiale.

    Ronaldo ha concluso il torneo come capocannoniere con otto goal e ha finalmente ottenuto la redenzione. Quel taglio di capelli, insieme alla maglia giallo canarino con strisce verdi, è diventato il simbolo di quel trionfo. Ha mantenuto quel taglio per mesi dopo la finale, riluttante a rinunciare alla sua magia. Ancora oggi, quando i brasiliani pensano a Ronaldo e al quinto titolo mondiale, pensano a quel famigerato taglio di capelli: assurdo, indimenticabile e per sempre leggendario.

    Questo episodio fa parte di Icons, la serie speciale di GOAL dedicata ai Mondiali. Seguiteci sulla vostra piattaforma di podcast preferita... per non perdere alcun episodio.

