Icons - La leggendaria "skin" del Fenomeno: come il taglio di capelli alla Cascão ha cambiato tutto per Ronaldo e il Brasile nella vittoria dei Mondiali del 2002

Rivedere Ronaldo sorridere è stato il primo segnale positivo. Durante un'intervista con la televisione giapponese Nippon TV alla vigilia della semifinale, ha dichiarato di essere pronto ad affrontare la Turchia: "Ero più stanco degli altri, ma tra due o tre giorni starò bene. Dopotutto, ho giocato tante partite in un breve periodo. Dopo due anni senza calcio, è stato intenso".

Anche il tono di Runco era più sereno, ma nessuno era veramente rilassato. Immaginate la situazione di Ronaldo: anni di preparativi meticolosi, solo per essere sviato ogni volta da un infortunio. Forse, in una sorta di effetto farfalla, è per questo che ha deciso di cambiare il suo rituale.

“Mi sono sempre rasato la testa prima delle partite”, ha ricordato Ronaldo nel suo documentario. “Questa volta ho lasciato una ciocca. Ho camminato lungo il corridoio dell'hotel... Tutti ridevano, facevano battute, mi prendevano in giro, dicendo che non avevo il coraggio di presentarmi all'allenamento in quello stato”.

Scolari, invece, era furioso: “Che taglio di capelli è quello? Ero nervoso, sconvolto. Perché farlo adesso? E se si ritorcesse contro di te? Hai chiesto il mio permesso? Ero incazzato nero!”, ha spiegato anni dopo nello stesso film. Ma il tecnico aveva altre cose di cui preoccuparsi: Ronaldo si era mosso a malapena durante l'allenamento finale… Sarebbe davvero riuscito a giocare?

Da una parte il dubbio, dall'altra la convinzione: Ronaldo avrebbe mantenuto il taglio di capelli. “Non posso deludere tutti i bambini che lo hanno copiato”, ha detto con un sorriso durante una conferenza stampa. Il taglio di capelli fu un successo immediato. Dominò i notiziari di tutto il mondo, mentre tifosi e bambini lo imitavano ovunque e persino il taglio mohawk del centrocampista turco Ümit Davala finì sui giornali con titoli come “duello di capelli”.

Da allora Ronaldo ha parlato spesso di quel taglio di capelli, minimizzando sempre qualsiasi suo piano speciale o magico. Ma ha ammesso che servì a uno scopo, poiché distolse l'attenzione dal suo infortunio: “Ero solo al 60% della forma, quindi mi sono rasato la testa. Tutti parlavano solo del mio infortunio. Quando sono arrivato all'allenamento con questo taglio di capelli, tutti hanno smesso di parlare dell'infortunio”, ha detto al The Sun nel 2017. Che fosse pianificato o meno, quel buffo ciuffo di capelli ha portato la leggerezza di cui tutti avevano bisogno.