Icons - La leggendaria "skin" del Fenomeno: come il taglio di capelli alla Cascão ha cambiato tutto per Ronaldo e il Brasile nella vittoria dei Mondiali del 2002

Sapete cos'è una “skin”? Letteralmente significa “pelle”, ma nel gergo moderno dei videogiochi e dei social media si riferisce all'abbigliamento, al costume o agli accessori che definiscono l'identità visiva di un personaggio importante. I grandi eroi hanno più skin, ognuna delle quali rappresenta un capitolo diverso della loro storia. Per Ronaldo, “Il Fenomeno”, la sua skin più leggendaria è quella strana chioma, quasi comica, ma che ha comunque portato felicità a milioni di brasiliani in tutto il mondo.
Ronaldo, primo del suo nome tra gli immortali del calcio, ha vissuto alcuni dei momenti più iconici di questo sport ed è stato il miglior marcatore ovunque abbia giocato. All'inizio della sua carriera, al Cruzeiro e al PSV Eindhoven, sfoggiava ancora un taglio di capelli normale che si abbinava al suo sorriso innocente e fanciullesco. Al Barcellona, ha reso popolare il look con la testa rasata come nessun altro, sconvolgendo il mondo con corse esplosive, dribbling abbaglianti e conclusioni chirurgiche che lo hanno reso un giocatore anni luce avanti rispetto ai suoi tempi.
La sua “skin all'Inter” ha rappresentato l'apice delle sue capacità fisiche, almeno sino a quando non è stata distrutta da un devastante infortunio al ginocchio che molti credevano avrebbe posto fine alla sua carriera. Il Ronaldo con il taglio di capelli “Cascão”, invece, è diventato l'immagine della sua redenzione: l'apoteosi di un eroe verdeoro, il simbolo del percorso di uno dei più grandi eroi del calcio, un look che non solo ha definito per sempre la sua immagine, ma anche un intero Mondiale. E pensare che tutto è iniziato come uno scherzo in un momento di pura tensione...