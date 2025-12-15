Hidden Gems FC 2025: 25 giocatori sbocciati tardi con un grande impatto in questa stagione

GOAL presenta 25 gemme nascoste: giocatori non considerati promesse d'élite durante i primi anni, ma che ora si stanno facendo un nome in età leggermente più avanzata. Forse non sono sconosciuti agli appassionati di calcio, ma sono sicuramente giocatori di spicco che potrebbero essere protagonisti di un trasferimento importante nel prossimo futuro.
Lo sviluppo dei giocatori nel calcio segue molti percorsi diversi. Alcuni talenti eccezionali, come Lamine Yamal ed Estêvão, hanno un impatto ai massimi livelli già in giovane età. Al contempo, in tanti hanno bisogno di maggiori possibilità prima che le loro qualità emergano pienamente.
Prendiamo ad esempio Nick Woltemade (23 anni), reduce da un trasferimento milionario al Newcastle dopo un'ottima stagione con lo Stoccarda, o Emmanuel Emegha, l'attaccante olandese che la prossima estate si trasferirà dallo Strasburgo al Chelsea. Entrambi i giocatori sono già stati protagonisti della nostra rubrica mensile e ce ne sono molti altri che sperano di seguire le loro orme e che hanno il potenziale per farlo.
Sulla base di queste premesse, siamo orgogliosi di presentare la lista Hidden Gems FC del 2025.