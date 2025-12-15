Pubblicità
Bilal El Khannouss, Antoine Semenyo, Troy ParrottGetty/GOAL

Hidden Gems FC 2025: 25 giocatori sbocciati tardi con un grande impatto in questa stagione

25 giocatori che stanno raggiungendo la loro consacrazione con qualche anno di ritardo: GOAL presenta Hidden Gems FC 2025.

GOAL presenta 25 gemme nascoste: giocatori non considerati promesse d'élite durante i primi anni, ma che ora si stanno facendo un nome in età leggermente più avanzata. Forse non sono sconosciuti agli appassionati di calcio, ma sono sicuramente giocatori di spicco che potrebbero essere protagonisti di un trasferimento importante nel prossimo futuro.

Lo sviluppo dei giocatori nel calcio segue molti percorsi diversi. Alcuni talenti eccezionali, come Lamine Yamal ed Estêvão, hanno un impatto ai massimi livelli già in giovane età. Al contempo, in tanti hanno bisogno di maggiori possibilità prima che le loro qualità emergano pienamente.

Prendiamo ad esempio Nick Woltemade (23 anni), reduce da un trasferimento milionario al Newcastle dopo un'ottima stagione con lo Stoccarda, o Emmanuel Emegha, l'attaccante olandese che la prossima estate si trasferirà dallo Strasburgo al Chelsea. Entrambi i giocatori sono già stati protagonisti della nostra rubrica mensile e ce ne sono molti altri che sperano di seguire le loro orme e che hanno il potenziale per farlo.

Sulla base di queste premesse, siamo orgogliosi di presentare la lista Hidden Gems FC del 2025.

  • Maghnes AklioucheGetty/GOAL

    1. Maghnes Akliouche (Monaco)

    Uno degli ultimi arrivati in questa lista è Maghnes Akliouche. Fa il suo debutto nell'ottobre 2021 nella prima squadra del Monaco e negli anni successivi cresce costantemente. Ormai il calciatore mancino è uno dei giocatori chiave dei monegaschi ed è molto apprezzato anche dal commissario tecnico Didier Deschamps. Akliouche ha giocato in quattro partite di qualificazione ai Mondiali con la Francia e ha segnato il suo primo goal nel debutto contro l'Azerbaigian a novembre.

    Akliouche è un vero e proprio regista che può giocare sia come ala che come centrocampista offensivo. È un giocatore elegante con un buon dribbling, che pensa prima ai compagni di squadra anziché perseguire il successo personale. A tutto questo si aggiungono una buona visione di gioco, ottimi passaggi e un grande sacrificio in fase di non possesso. Quest'ultima qualità lo distingue da molte altre ali. Akliouche modella il suo gioco su quello dei suoi idoli: Zinédine Zidane, Andrés Iniesta e Mesut Özil.

  • Elliot AndersonGetty/GOAL

    2. Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    La storia calcistica di Elliot Anderson (23 anni) inizia nella contea di Tyne and Wear, nel nord-est dell'Inghilterra. Lì, un ragazzino dai capelli rossi gioca per il Wallsend Boys Club. È il regno del Newcastle, e non sorprende che gli scout dei Magpies portino Anderson al club all'età di otto anni. Esattamente dieci anni dopo, l'instancabile centrocampista fa il suo debutto nel club, ma la sua vera svolta richiede ancora un po' di tempo. È necessario un periodo di prestito al Bristol Rovers prima che il talento faccia davvero colpo sui dirigenti del Newcastle: con otto goal e cinque assist, contribuisce in modo significativo alla promozione della squadra.

    Eddie Howe non può più ignorare Anderson e non ha intenzione di farlo ma, ma a causa delle regole del Fair Play Finanziario, il club è costretto a venderlo. Il Nottingham Forest apprezza molto il giocatore, allora quasi ventiduenne, e paga oltre 40 milioni per colui che non ha mai segnato in 44 partite di Premier League. Inizialmente, questo dato fa alzare qualche sopracciglio, ma Anderson mette rapidamente a tacere tutti i dubbi. Ora è persino parte integrante dell'Inghilterra allenata da Thomas Tuchel, e tutti i club più importanti lo vogliono. "È un giocatore fondamentale per noi e uno dei migliori centrocampisti della Premier League", ha recentemente riconosciuto l'allenatore tedesco.

  • Fisnik AsllaniGetty/GOAL

    3. Fisnik Asllani (Hoffenheim)

    Il padre di Fisnik Asllani (23 anni) è fuggito a Berlino alla fine del secolo scorso, quando nella sua patria, il Kosovo, infuriava il conflitto. Il rifugiato di guerra si è reinventato come elettricista e presto ha dato il benvenuto a un figlio. Fisnik ha dimostrato di possedere un notevole talento calcistico e all'età di quattordici anni è entrato a far parte dell'accademia giovanile dell'Union Berlino. Lì ha impressionato così tanto che il Bayern Monaco ha cercato di attirarlo con un trasferimento, ma Asllani non ha abboccato all'esca. Tuttavia, nel 2020, ha cambiato registro quando l'Hoffenheim ha contattato il talentuoso attaccante.

    Tutta la sua famiglia si è trasferita con lui a Sinsheim, cosa che Asllani non dimenticherà mai. In seguito ha viziato sua madre con un'auto nuova di zecca e suo padre ha ricevuto un orologio costoso. Tuttavia, il giovane attaccante ha faticato all'Hoffenheim: non è riuscito a entrare in prima squadra e ha giocato principalmente nella Regionalliga, la quarta serie del calcio tedesco. Anche il prestito all'Austria Vienna non ha avuto successo, ma un anno dopo Asllani ha avuto la sua stagione di svolta nella 2. Bundesliga con l'SV Elversberg: 18 goal e 9 assist in 33 partite. Ha continuato a mantenere tale forma costante all'Hoffenheim in questa stagione, il che ha fatto drizzare nuovamente le antenne del Bayern. "È un onore e mi rende piuttosto orgoglioso", ha dichiarato alla filiale tedesca di RTL. Se il trasferimento dovesse avvenire, potrebbe raggiungere il suo obiettivo finale al Bayern: comprare una casa per i suoi genitori.

  • Lorenzo BernasconiGetty/GOAL

    4. Lorenzo Bernasconi (Atalanta)

    Per Lorenzo Bernasconi (22 anni), finora è stata una stagione difficile da descrivere a parole. È quasi giugno quando partecipa con la squadra Under 23 dell'Atalanta alla lotta per la promozione in Serie B. La squadra non ce la fa, quindi i giovani nerazzurri devono affrontare un altro anno in C. Anche Bernasconi, o almeno così pensa. Il terzino non osa sognare che meno di cinque mesi dopo sarà nella formazione titolare della 'Dea' contro i campioni d'Europa in carica del PSG in Champions League.

    Gioca anche i suoi primi minuti in Serie A come terzino sinistro, o meglio come centrocampista sinistro nel sistema dell'Atalanta. Nelle ultime settimane ha trascorso molto tempo in panchina, ma almeno ora è un membro permanente della prima squadra. Scenario che Bernasconi avrebbe accettato a occhi chiusi cinque mesi fa.

  • Santiago CastroGetty/GOAL

    5. Santiago Castro (Bologna)

    A Bologna hanno dimenticato piuttosto in fretta il nome di Joshua Zirkzee. Mentre l'attaccante trasferitosi al Manchester United deve quasi implorare per avere spazio, i rossoblù hanno già un nuovo talento in prima linea nel loro attacco. Si chiama Santiago Castro (21 anni) e questo numero 9 argentino ha già un valore di mercato di 35 milioni.

    Ha debuttato all'età di diciotto anni con il Vélez Sarsfield e, a gennaio 2024, il Bologna ha pagato oltre tredici milioni di euro per portare l'attaccante nella storica città italiana. Castro è ora in competizione con il nazionale olandese Thijs Dallinga, ma ha chiaramente un vantaggio: dopo un anno e mezzo di buoni risultati in Serie A, anche l'Inter ha messo gli occhi su di lui e non c'è da stupirsi. L'argentino, con i suoi capelli neri, corti e a punta, assomiglia in modo sorprendente a Lautaro Martínez. E, chissà, forse un giorno giocheranno insieme.

  • Promise DavidGetty/GOAL

    6. Promise David (Union Saint-Gilloise)

    Promise David (24 anni) è l'incarnazione della perseveranza. Il nomade del calcio aveva 22 anni quando ha davvero sfondato, nonostante sua madre lo avesse supplicato innumerevoli volte di rinunciare al suo sogno professionale. David è attualmente il capocannoniere dell'Union Saint-Gilles, ma il percorso che ha dovuto intraprendere per diventare l'indiscusso attaccante dei campioni del Belgio è lungo, molto lungo.

    Attraverso l'Academy del Toronto e i semi-professionisti del Canadian Vaughan, David ha avuto la sua prima occasione in Europa con l'NK Trnje, una squadra croata di terza divisione. Non è stato un successo, e lo stesso si può dire delle sue avventure successive in America e a Malta.

    In Estonia, David ha mostrato il suo potenziale: questo gli è valso il trasferimento all'Union all'inizio del 2024, dove ora sta segnando con regolarità. Lo ha fatto, ad esempio, contro Ajax, PSV e recentemente nella partita di Champions League contro il Galatasaray.

  • Bilal El KhannoussGetty/GOAL

    7. Bilal El Khannouss (Stoccarda)

    Bilal El Khannouss (21 anni) parla con i giornalisti con gli scarpini fasciati dopo una partita europea contro il Genk. "Ho ricevuto un calcio al piede nel primo tempo, che mi ha rotto la scarpa", spiega con calma a Sporza. Tanta modestia che lo contraddistingue. Ma oltre ad essere un ragazzo con i piedi per terra, El Khannouss è soprattutto un calciatore eccezionale. Un numero 10 o 8 particolarmente tecnico, con una forte spinta in avanti, un'impressionante visione e un gioco coi piedi fulmineo.

    Il classe 2004 cresce a Strombeek-Bever, ma in realtà i campi da calcio di Bruxelles sono il suo luogo di nascita. Inoltre, El Khannouss è un giocatore di futsal fino ai tredici anni. "Giocando sempre in spazi ristretti, impari a correre in modo più intelligente. Mi ha sicuramente aiutato". A quindici anni passa dall'accademia dell'Anderlecht a quella del Genk. Questo gli vale l'etichetta di "traditore", ma anche un percorso tracciato verso il suo debutto professionale. Il successo arriva: a diciotto anni, il momento è quello giusto.

    La stagione successiva segna la sua vera svolta. La ricompensa: un posto nella selezione marocchina per i Mondiali. A diciotto anni, è il più giovane del gruppo. Dopo la rassegna iridata, El Khannouss continua a eccellere al Genk per un altro anno e mezzo, si incorona rapidamente talento della stagione e poi, nel 2024, segue l'inevitabile passo successivo. Il Leicester City è disposto a pagare 22,5 milioni di euro per lui: in una stagione buia caratterizzata dalla retrocessione, è uno dei punti di forza della squadra di Ruud van Nistelrooij. Quando lo Stoccarda ha perso Nick Woltemade, passato al Newcastle la scorsa estate, El Khannouss è stato uno degli acquisti in grado di compensare la partenza del fuoriclasse: dopo 21 partite, è già coinvolto in 11 goal.

  • Zakaria El OuahdiGetty/GOAL

    8. Zakaria El Ouahdi (Genk)

    Nella Jupiler Pro League belga ci sono molti giocatori per cui vale la pena andare allo stadio: Zakaria El Ouahdi è senza dubbio uno di questi. Il terzino destro è un giocatore potente con un'ottima resistenza e una grande spinta in avanti, che si riflette anche nelle sue statistiche: finora ha segnato quattro goal e fornito due assist.

    Nato ad Anversa, El Ouahdi è stato convocato più volte nella nazionale marocchina, ma non ha ancora disputato una partita ufficiale internazionale. Tuttavia, ha vinto il bronzo con il Marocco Under 23 ai Giochi Olimpici del 2024. La concorrenza nel suo ruolo è agguerrita, con giocatori del calibro di Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) e Noussair Mazraoui (Manchester United). Di conseguenza, non si può escludere che in futuro possa ancora scegliere una carriera internazionale con il Belgio.

  • Karl Etta EyongGetty/GOAL

    9. Karl Etta Eyong (Levante)

    Da qualche parte su un "campo" calpestato e accidentato a Douala, in Camerun, Karl Etta Eyong (22 anni) posa per la macchina fotografica. Le sue braccia sono ricoperte da uno strato di sabbia e la sua maglietta, un tempo bianca, è ormai irriconoscibile, ma a lui non importa affatto, come dimostra il suo caratteristico sorriso smagliante. Con le mani forma un cuore e con i piedi ha appena segnato tre goal. Il diciassettenne gioca nella squadra giovanile del Galactique FC, una modesta squadra camerunese.

    Un'altra foto dello stesso periodo è ancora più eloquente. Etta Eyong alza due dita in aria, il segno di pace mondiale, e guarda stoicamente nell'obiettivo. Tuttavia, l'attenzione è principalmente sulla maglia che ha drappeggiato sulle spalle: è del Barcelona, presumibilmente contraffatta. Nel calcio, le cose possono cambiare rapidamente, come recita il cliché ormai logoro. Ed Etta Eyong ne è la prova vivente.

    Etta Eyong era un centrocampista, un ammiratore di Yaya Touré, per la sua forza fisica e la capacità di avanzare in avanti. Ora è un attaccante, e anche piuttosto bravo. In questa stagione, il calciatore della nazionale camerunese ha già segnato sei goal e fornito tre assist per il Levante, e la stampa spagnola sta già scrivendo dell'interesse del Barcellona. Quel ragazzo diciassettenne di Douala non se lo sarebbe mai aspettato.

  • Hamza IgamaneGetty/GOAL

    10. Hamza Igamane (Lille)

    Hamza Igamane passa dai Rangers al Lille nell'estate del 2025 per 11,5 milioni di euro. Il suo debutto nel club francese è da sogno: segna due goal nella vittoria per 7-1 contro il Lorient. In questa stagione ha già segnato nove volte in diciotto partite ufficiali.

    Il 23enne attaccante ha debuttato a marzo di quest'anno con la nazionale marocchina. Il commissario tecnico Walid Regragui parla molto bene di Igamane, che è in competizione con Ayoub El Kaabi per il posto di attaccante. Igamane è un attaccante veloce e tecnicamente abile, difficile da superare. Se continuerà a segnare con tanta facilità, è inevitabile che in futuro farà un significativo passo avanti.

  • Mikel JauregizarGetty/GOAL

    11. Mikel Jauregizar (Athletic Club)

    Nessun club professionistico al mondo ha radici così intrecciate con le squadre amatoriali regionali come l'Athletic Club. L'istituto calcistico con sede a Bilbao ha più di 160 legami formali con squadre locali. Questo è fondamentale perché, per principio, la potente squadra basca schiera solo giocatori provenienti dalla regione. Ciò significa anche che Mikel Jauregizar (22 anni) non sfugge agli scout, ma semplicemente non è (ancora) abbastanza bravo. Nel 2021 viene ingaggiato dall'Athletic Club, dieci anni dopo il suo amico d'infanzia e attuale compagno di squadra, Unai Gómez, che era già stato ammesso alla prestigiosa accademia calcistica all'età di undici anni.

    La dice lunga il fatto che Jauregizar passi solo per la squadra Under 21 della Spagna e nessun'altra selezione giovanile: solo nel maggio 2024 entra per la prima volta nella formazione titolare dell'Athletic Club. Jauregizar è un giocatore che sboccia tardi, si distingue perché non si distingue. Il centrocampista difensivo è sinonimo di affidabilità, e la sua intelligenza di gioco e il suo ritmo di lavoro sono proprio le qualità distintive di cui qualsiasi squadra può avvalersi. Non c'è da stupirsi che Jauregizar sia il primo nome che Ernesto Valverde scrive sul foglio di gara. Ancor prima di Unai Gómez. Ciò che è buono arriva presto? Non sempre, quindi.

  • Hugo LarssonGetty/GOAL

    12. Hugo Larsson (Eintracht Francoforte)

    Alla fine di agosto, squilla il telefono di Hugo Larsson (21 anni). Lo svedese è in contatto regolare con il suo agente in questo periodo, che ora ha qualcosa di importante da dirgli: c'è un'offerta molto vantaggiosa per il centrocampista dall'Arabia Saudita. "Quella sera mi sono passati per la testa molti pensieri", racconterà Larsson in seguito a Fotbollskanalen. "È bello lasciar vagare un po' la mente. Ma quando ho chiamato mia madre per parlargliene, mi ha fatto una ramanzina. 'No, no, no. Non lo farai!'" E così Larsson non lo fa. Si trova bene all'Eintracht Francoforte.

    Il versatile centrocampista arriva a Francoforte nel 2023 dal Malmö. Lì Larsson è considerato un grande talento. A diciassette anni, ha anche l'opportunità di fare un breve provino al Chelsea, ma anche in quel caso Larsson decide che è meglio rimanere nel suo attuale club. Il Francoforte nota il suo talento e lo rende uno dei trasferimenti più costosi mai effettuati dall'Allsvenskan: nove milioni di euro. Per chi dubita di questa scelta: il club tedesco a volte sembra una macchina da soldi. Randal Kolo Muani, Hugo Ekitiké, Omar Marmoush, Willian Pacho e Jesper Lindstrøm: solo la vendita di questi cinque giocatori ha già fruttato al club ben 340 milioni di euro negli ultimi due anni. Con Larsson, il Francoforte spera di raggiungere i 400 milioni. L'interesse delle società più importanti è a dir poco sufficiente.

  • Esteban LepaulGetty/GOAL

    13. Estéban Lepaul (Rennes)

    Estéban Lepaul è la prova perfetta che la pazienza e il duro lavoro possono dare i loro frutti. Inizialmente l'attaccante non riesce a entrare nella prima squadra dell'Olympique Lione, ma attraverso le serie minori francesi con Épinal e Orléans, alla fine arriva in Ligue 1.

    Il Rennes acquista Lepaul nell'estate del 2025 dall'Angers per circa 13,5 milioni di euro: l'attaccante, ora venticinquenne, fa subito colpo con i Les Rouges et Noirs. Nella sua partita d'esordio con il Rennes, segna contro la sua ex squadra, l'Angers, dopo soli venti minuti. A novembre, Lepaul impressiona nuovamente con una tripletta contro lo Strasburgo. Dopo quindici partite di campionato, ha già all'attivo otto goal e tre assist.

  • Raphael OnyedikaGetty/GOAL

    14. Raphael Onyedika (Club Brugge)

    Per il Club Brugge, quest'inverno o la prossima estate si profila una sfida importante per evitare l'esodo dei giocatori chiave. Diversi di loro stanno chiaramente attirando l'interesse dei club europei, e Raphael Onyedika non fa eccezione. Il nigeriano è arrivato a Bruges nel 2022 ed  è rapidamente diventato indispensabile a centrocampo.

    Onyedika è un centrocampista difensivo particolarmente completo: a suo agio con la palla, dotato di un'ottima visione di gioco e capace di ingaggiare duelli con determinazione. "Dà stabilità ed equilibrio al Bruges", ha sottolineato l'allenatore Nicky Hayen, recentemente esonerato, all'inizio di questa stagione. Caratteristiche che non sono passate inosservate nemmeno al di fuori del Belgio. L'Eintracht Francoforte è già stato menzionato come club concretamente interessato, ma non sorprenderebbe se anche società più grandi mostrassero interesse quest'estate per il centrocampista  del Bruges.

  • Joel OrdonezGetty/GOAL

    15. Joel Ordóñez (Club Brugge)

    Nella rosa del Club Brugge ci sono attualmente diversi giocatori di alto livello, e Joel Ordóñez spicca sicuramente tra questi. Nel 2022 il prestigioso club belga ha pagato quasi quattro milioni di euro per acquistare il difensore centrale dall'Independiente del Valle in Ecuador.

    Un anno dopo, Ordóñez ha fatto il suo debutto nella prima squadra del Brugge e da allora è diventato una colonna portante della difesa. Recentemente ha giocato la sua centesima partita ufficiale con la maglia del Blauw-Zwart, un traguardo che sottolinea la sua costante crescita. Ordóñez è un difensore impressionante. Nei duelli fisici esce quasi sempre vincitore, ma allo stesso tempo è anche a suo agio con la palla. Sono queste qualità che lo rendono appetibile per i top club europei. Non c'è da stupirsi che negli ultimi mesi sia stato accostato a Chelsea, Liverpool, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.

  • PabloGetty/GOAL

    16. Paolo (Gil Vicente)

    Ha solo 21 anni, ma da mesi tutto il Portogallo parla con ammirazione di Pablo. L'attaccante del Gil Vicente sta rapidamente attirando l'attenzione grazie ai suoi goal. È sorprendente notare che la sua storia personale è degna di nota quanto il suo gioco.

    Pablo ha frequentato il vivaio dell'FC Famalicão. È nato a Braga, ma ha trascorso la sua giovinezza in Brasile. Non è una coincidenza. È il figlio dell'attaccante brasiliano Penna, che in passato ha disputato 84 partite ufficiali con l'FC Porto. Con tali geni calcistici, non sorprende che anche Pablo abbia un talento naturale per segnare.

    Nelle prime undici partite di campionato di questa stagione, ha già realizzato otto goal per il Gil Vicente e sta diventando uno dei giocatori di spicco della Primeira Liga. Pablo ha saltato le ultime partite a causa di un infortunio muscolare, ma se continuerà a dimostrare la sua abilità realizzativa nella seconda metà della stagione, è probabile che tra sei mesi alcuni club si metteranno in fila per lui.

  • Troy ParrottGetty/GOAL

    17. Troy Parrott (AZ)

    Con un solo obiettivo, incoronarsi eroe nazionale del calcio, Troy Parrott ce l'ha fatta il 16 novembre a Budapest. Grazie alla sua leggendaria tripletta, e in particolare al goal della vittoria segnato nei minuti di recupero contro l'Ungheria, il 24enne attaccante ha portato l'Irlanda agli spareggi per i Mondiali quella sera stessa.

    Nei Paesi Bassi, tuttavia, le grandi qualità del giovane prodotto del Tottenham Hotspur sono note da molto più tempo. L'AZ ha pagato quattro milioni di euro nel luglio 2024 per acquistare Parrott dagli Spurs, dopo che questi aveva già dimostrato di avere un talento particolare per i goal durante il suo periodo in prestito all'Excelsior.

    Nella sua prima stagione con l'Alkmaar, Parrott ha segnato venti goal e anche in questa stagione è in ottima forma. Quindici goal in diciannove partite sono davvero impressionanti. Dopo aver segnato due volte per l'Irlanda contro il Portogallo a novembre, il suo valore di mercato è aumentato notevolmente. La domanda non è se si trasferirà la prossima estate, ma piuttosto in quale grande club europeo.

  • Nico PazGetty/GOAL

    18. Nico Paz (Como)

    Uno dei talenti più ambiti al mondo è Nico Paz (21). L'argentino ora gioca nella splendida Como e sta vivendo una meravigliosa avventura sotto la guida di Cesc Fàbregas. Il Real Madrid ha riconosciuto il talento di Paz anni fa. Il club lo ha preso all'età di undici anni dal CD Tenerife e lui ha fatto l'intero percorso delle giovanili nella capitale spagnola. Nel novembre 2023 ha fatto il suo debutto, subito in Champions League. E tre settimane dopo ha segnato il suo primo goal. Fino a quel momento, Paz aveva giocato principalmente con il Real Madrid Castilla, anche se Carlo Ancelotti lo faceva allenare regolarmente con la squadra. Non abbastanza spesso, secondo Toni Kroos.

    "Questo ragazzo dovrebbe allenarsi con noi ogni giorno, è davvero bravo!", diceva il tedesco a MARCA parlando del talento allora diciottenne. Ma quando l'abile apparato di scouting ha consigliato al Como nell'estate del 2024 di chiudere subito offrendo sei milioni di euro, il Real ha lasciato andare il suo centrocampista offensivo. Come è consuetudine per il Real, nel trasferimento è stata inserita una clausola di riacquisto. Dopo un anno strepitoso in Serie A, il Real poteva riportare Paz al 'Bernabeu' per otto milioni di euro, ma Xabi Alonso ha preferito diversamente.

    Il Tottenham Hotspur ha cercato quindi di approfittarne facendo un'offerta nove volte superiore. Como e Real Madrid hanno però concordato di rifiutare promettendo rinegoziare la clausola di riacquisto, che altrimenti sarebbe solo di nove milioni di euro la prossima estate. Indubbiamente, il Real incontrerà presto il Como, dato che Paz in questa stagione ha già realizzato 5 goal e 5 assist in 14 partite. 

  • Robin RoefsGetty/GOAL

    19. Robin Roefs (Sunderland)

    Quando Robin Roefs (22) entra nello spogliatoio nei sotterranei del City Ground, sede del Nottingham Forest, lo staff e i giocatori del Sunderland interrompono il loro mormorio sommesso e applaudono rumorosamente il loro nuovo portiere, che è diventato rapidamente popolare. Roefs sta vivendo una favola, ma qualche anno fa non lo avrebbe mai immaginato.

    Nella stagione 2023/24, Roefs è considerato un grande talento al NEC, ma gioca ancora come riserva del portiere titolare Jasper Cillessen. Roefs ha imparato molto dal nazionale olandese, come racconterà in seguito a Voetbal International. "Ho potuto misurarmi con Jasper ogni giorno. Lui sa esattamente cosa serve per giocare ai massimi livelli". Quando Cillessen parte per il Las Palmas una stagione dopo, Roefs raccoglie la sua eredità. Nella sua stagione d'esordio fa così bene da guadagnarsi un posto nella squadra Under 21 dei Paesi Bassi.

    A coronamento di una stagione eccellente, Roefs fa faville anche agli Europei Under 21. L'Ajax mostra interesse, ma alla fine è il Sunderland a battere il record di trasferimento in uscita del NEC. Il club di Nimega riceve fino a 13 milioni di euro per il portiere. Tuttavia, al Sunderland sorridono ancora di quella cifra. È stato a lungo salutato come l'affare della stagione.

  • Ismael SaibariGetty/GOAL

    20. Ismael Saibari (PSV)

    Se c'è qualcuno nell'Eredivisie che può ancora trasferirsi in un club europeo di alto livello in età relativamente avanzata, quello è senza dubbio Ismael Saibari. Il PSV lo ha ingaggiato nel 2020 dal vivaio del KRC Genk e, a distanza di cinque anni, è la stella assoluta della squadra.

    Nonostante i dubbi sollevati in alcuni momenti sulla sua condizione fisica nella stagione 2024/25, Saibari è in ottima forma da mesi. Il calciatore della nazionale marocchina è fisicamente forte, si trova spesso in posizione di tiro e finalmente è riuscito a mantenere la calma davanti alla porta. Di conseguenza, ha già segnato dieci goal in questa stagione, di cui due in Champions League. Inoltre, con quattro assist al suo attivo, Saibari conferma di essere un giocatore utile alla squadra.

    Saibari è alla sua terza stagione sotto la guida dell'allenatore Peter Bosz. Nei primi due anni non è riuscito a uscire dall'ombra di Malik Tillman, ma dopo la partenza del calciatore della nazionale americana, il centrocampista offensivo ha colto al volo l'occasione. La magnifica tripletta di Saibari contro il Feyenoord, in lizza per il titolo, non può essere passata inosservata agli osservatori dei club stranieri, anche se il suo obiettivo principale nel prossimo mese è quello di vincere la Coppa d'Africa.

  • Alex ScottGetty/GOAL

    21. Alex Scott (Bournemouth)

    Il sedicenne Alex Scott (oggi ventiduenne) indossa la maglia del Guernsey FC sul suo corpo esile. Gli sta più come un lenzuolo che come una maglia. L'avversario diretto, che condivide il campo con Scott all'ottavo livello della piramide calcistica inglese, si sfrega le mani. Ha il doppio dell'età, tatuaggi fino al collo e intende introdurlo con la forza nella Isthmian League. Ma prima che possa placcarlo, Scott è già scivolato via con la palla.

    "Ho passato notti insonni cercando di capire come inserirlo nella squadra", racconta l'allenatore Tony Vance anni dopo alla radio regionale della BBC, dopo aver fatto di Scott il debuttante più giovane nella storia del club. Da bambino, l'isolano aveva un posto nella squadra giovanile del Southampton. Tuttavia, i Saints lo lasciarono andare perché "non sarebbe mai stato abbastanza grande" per il calcio professionistico. Il cuore di Scott si spezza. Riscopre il suo amore per il calcio con la squadra di casa, il Guernsey FC, che milita in ottava divisione.

    Lì, il giovane si fa subito notare. Il Bristol City lo ingaggia e gli offre un provino. "Era il caos totale", ricorda Scott alla BBC. "Il primo giorno mi sono allenato con gli Under 18 e il secondo giorno ero in campo con la prima squadra". Si assicura rapidamente un posto da titolare e alla fine gioca 83 partite con i Robins. Nel 2023 il Bournemouth paga 25 milioni di sterline per il centrocampista. Ormai è una parte indispensabile della formazione titolare. A novembre Scott riceve la ricompensa definitiva. Thomas Tuchel lo ha visto brillare nel campionato europeo Under 21 vinto dalla sua squadra e lo convoca nella nazionale maggiore inglese. E a Guernsey, l'isola con meno di 60.000 abitanti, non potrebbero essere più orgogliosi.

  • Antoine SemenyoGetty/GOAL

    22. Antoine Semenyo (Bournemouth)

    Quando Antoine Semenyo (25 anni) deve fare un giro negli spogliatoi per gli ultimi preparativi dopo il riscaldamento, fa sempre una breve sosta. Accanto alla panchina del Bournemouth, si sistema il pastore John, con il quale Semenyo prega rapidamente un'ultima volta prima del calcio d'inizio. Tuttavia, la sua fede viene messa a dura prova durante i suoi primi anni. Mentre passa da una squadra amatoriale all'altra - Kingfisher, Erith & Belvedere e Bromley, per esempio - viene notato innumerevoli volte dalle squadre londinesi. Arsenal, Tottenham Hotspur, Crystal Palace, Fulham e Millwall gli offrono tutti un provino, ma alla fine lo rifiutano.

    Spinto dal dolore del rifiuto e rafforzato dalla sua fede in Dio, continua a provarci. Pensa brevemente di rinunciare quando il Crystal Palace gli dice, dopo un periodo di prova di otto settimane, che non è abbastanza bravo. "Ero estremamente frustrato", dice a The Athletic. "Ogni tre mesi venivo notato e, dopo un provino, venivo nuovamente rifiutato. Quando avevo quindici anni e il Palace mi disse che non mi avrebbe ingaggiato, fu il colpo di grazia. Piangevo in macchina e pensai: sai una cosa, smetto. Non giocherò a calcio per un anno". Abbandona davvero, aumenta un po' di peso, ma su insistenza di suo zio ottiene un'ultima possibilità alla Wiltshire Sports Academy di Swindon.

    Da centrocampista, Semenyo segna più di cinquanta goal. Ancora una volta, gli scout annotano il suo nome e il suo profilo nei loro taccuini. Tra questi ci sono anche quelli del Bristol City, il primo club che lo ha tenuto dopo un provino. Dopo i prestiti al Bath City (sesta serie), al Newport County (quarta) e al Sunderland (allora terza), finalmente riesce a sfondare. Gioca 125 partite con il Bristol, contribuendo a 42 goal. Viene convocato con il Ghana ai Mondiali e, un mese dopo, il Bournemouth bussa alla sua porta. Da allora è diventato il fuoriclasse della squadra. Con 6 goal e 3 assist in 14 partite di Premier League, non sorprende affatto che Liverpool e Manchester City siano desiderosi di ingaggiarlo. E ora gli scout non lo rifiutano più.

  • Oussama TarghallineGetty/GOAL

    23. Oussama Targhalline (Feyenoord)

    Oussama Targhalline può essere giustamente definito l'affare dell'anno nell'Eredivisie. Il calciatore della nazionale marocchina è approdato al Feyenoord nel febbraio di quest'anno grazie al consiglio di un agente. Per soli 450 mila euro, la squadra di Rotterdam è riuscita ad acquistarlo dal Le Havre, che versava in difficoltà finanziarie.

    Il centrocampista difensivo non ha avuto molto spazio nella sua prima metà di stagione al Feyenoord, in parte a causa di infortuni, ma dopo poche settimane si è guadagnato un posto da titolare. Un risultato davvero impressionante, considerando che il centrocampo è di gran lunga il reparto più forte della squadra di Rotterdam.

    Il 23enne Targhalline è forte in difesa, ha una grande resistenza ed è sempre pronto a ricevere la palla. Inoltre, la sua abilità tecnica rende difficile per l'allenatore Robin van Persie ignorarlo. Non è certo azzardato prevedere che il Feyenoord lo venderà per una cifra molto più alta la prossima estate.

  • Christos TzolisGetty/GOAL

    24. Christos Tzolis (Club Brugge)

    Il Club Brugge non sta vivendo una grande stagione finora. La squadra dipende molto da Christos Tzolis per il momento. L'ala greca è già vicina alla doppia cifra in termini di goal e assist a metà stagione. Finora, Tzolis ha segnato nove volte e fornito undici assist.

    Non sorprende quindi che la 23enne ala sinistra sia stata accostata a diversi club della Premier League negli ultimi mesi. Le sue statistiche parlano chiaro e sta dimostrando di essere un vero e proprio asso per il Brugge. I belgi lo hanno acquistato nel 2024 per soli sei milioni di euro dal club tedesco di seconda divisione Fortuna Düsseldorf, un affare che ora vale molte volte di più. Il suo contratto include una clausola rescissoria minima di trenta milioni di euro. Tutto indica che il Bruges realizzerà un notevole profitto sul suo gioiello greco.

  • Adam WhartonGetty/GOAL

    25. Adam Wharton (Crystal Palace)

    Adam Wharton (21) da bambino faceva regolarmente impazzire i suoi insegnanti e sua madre con le abitudini di studio, o meglio, con la loro mancanza. Ha conseguito senza sforzo il diploma di scuola superiore, con i voti più alti possibili in matematica e informatica, ma non ha mai studiato. "Lo odio", dice al Times. "Non ho mai studiato. Mia madre ci ha provato, ma non riesco proprio a scrivere o studiare cose che già so". Questo riflette il comportamento del centrocampista, che lascia sempre che il vento soffi sulla sua testa rasata.

    In campo, non si perde in innumerevoli statistiche. Wharton è molto forte dal punto di vista posizionale, ma soprattutto è un regista di talento. Usa questa abilità per giocare in avanti. Giocare la palla lateralmente o all'indietro gli piace tanto quanto studiare. Secondo Mister Jackson, il suo insegnante di educazione fisica alla Moorland Independent School, Wharton è abbastanza intelligente da poter diventare un ingegnere aerospaziale. Ma lui è un calciatore. Uno che ha sfondato al Blackburn Rovers e che è stato a lungo considerato uno dei più grandi talenti dei campi inglesi. Se Tuchel lo esclude a novembre, lui non si arrabbia. "La pausa mi dà la possibilità di andare a trovare i miei nonni", è la reazione del calciatore intelligente.

