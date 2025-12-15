Hidden Gems FC 2025: 25 giocatori sbocciati tardi con un grande impatto in questa stagione

Uno degli ultimi arrivati in questa lista è Maghnes Akliouche. Fa il suo debutto nell'ottobre 2021 nella prima squadra del Monaco e negli anni successivi cresce costantemente. Ormai il calciatore mancino è uno dei giocatori chiave dei monegaschi ed è molto apprezzato anche dal commissario tecnico Didier Deschamps. Akliouche ha giocato in quattro partite di qualificazione ai Mondiali con la Francia e ha segnato il suo primo goal nel debutto contro l'Azerbaigian a novembre.

Akliouche è un vero e proprio regista che può giocare sia come ala che come centrocampista offensivo. È un giocatore elegante con un buon dribbling, che pensa prima ai compagni di squadra anziché perseguire il successo personale. A tutto questo si aggiungono una buona visione di gioco, ottimi passaggi e un grande sacrificio in fase di non possesso. Quest'ultima qualità lo distingue da molte altre ali. Akliouche modella il suo gioco su quello dei suoi idoli: Zinédine Zidane, Andrés Iniesta e Mesut Özil.