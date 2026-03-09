Palladino carica l'Atalanta prima del Bayern Monaco: "Partita da Mission Impossible, ma i sogni esistono per viverli"

Dopo l'eliminazione di Inter e Juventus resta solo l'Atalanta a rappresentare l'Italia negli ottavi di Champions League.
Quella a cui è chiamata la formazione bergamasca è però una vera e propria impresa dato che l'avversario è il Bayern Monaco, dominatore assoluto in Bundesliga e tra le candidate alla conquista del trofeo.
Raffaele Palladino, alla vigilia della gara d'andata, non ha nascosto le difficoltà della sfida parlando di "mission impossible" ma anche di un "sogno da vivere ad occhi aperti".
L'Atalanta, insomma, ci proverà per sé stessa e per tutto il calcio italiano.