Palladino carica l'Atalanta prima del Bayern Monaco: "Partita da Mission Impossible, ma i sogni esistono per viverli"

L'Atalanta peraltro si presenta all'appuntamento con parecchie assenze importanti, come sottolineato da Palladino: "Mi sarebbe piaciuto arrivare a questa partita con tutti gli effettivi a disposizione perché sicuramente in attacco ci manca qualcosa.Raspadori, De Ketelaere per noi comunque sono calciatori molto forti, Ederson, Scalvini sono calciatori fondamentali per noi. Però io sono sempre abituato a non lamentarmi, a non guardare chi manca ma chi c'è e dare tanta fiducia a quelli che ci sono. Sono sicuro che daranno tutto per questa maglia davanti ai nostri tifosi e cercheremo davvero di chiudere almeno i primi 90 minuti avendo sudato la maglia come ci chiedono sempre i nostri tifosi e cercare di dargli soddisfazione".