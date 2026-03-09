Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-EUR-C1-ATALANTA-DORTMUNDAFP
Lelio Donato

Palladino carica l'Atalanta prima del Bayern Monaco: "Partita da Mission Impossible, ma i sogni esistono per viverli"

L'Atalanta, unica squadra italiana in corsa negli ottavi di Champions League, è chiamata all'impresa contro il favoritissimo Bayern Monaco. Palladino ci crede: "Vogliamo vivere questo sogno ad occhi aperti".

Pubblicità

Dopo l'eliminazione di Inter e Juventus resta solo l'Atalanta a rappresentare l'Italia negli ottavi di Champions League.

Quella a cui è chiamata la formazione bergamasca è però una vera e propria impresa dato che l'avversario è il Bayern Monaco, dominatore assoluto in Bundesliga e tra le candidate alla conquista del trofeo.

Raffaele Palladino, alla vigilia della gara d'andata, non ha nascosto le difficoltà della sfida parlando di "mission impossible" ma anche di un "sogno da vivere ad occhi aperti".

L'Atalanta, insomma, ci proverà per sé stessa e per tutto il calcio italiano.

  • UN SOGNO AD OCCHI APERTI

    "Sarà una notte magica. Sarà una notte bellissima che vogliamo goderci.È un sogno essere negli ottavi di finale e affrontare una squadra così forte come il Bayern Monaco, probabilmente una delle più forti al mondo, probabilmente in questo momento è la squadra più in forma dei cinque campionati europei. Sappiamo la loro forza, però i sogni esistono per viverli e lo vogliamo vivere ad occhi aperti questo sogno. Vogliamo giocarcela, vogliamo cercare di essere competitivi e ripetere la prestazione come contro il Borussia, non vediamo l'ora di scendere in campo" ha ammesso Palladino a 'Sky Sport'.

    • Pubblicità

  • LE ASSENZE DELL'ATALANTA

    L'Atalanta peraltro si presenta all'appuntamento con parecchie assenze importanti, come sottolineato da Palladino: "Mi sarebbe piaciuto arrivare a questa partita con tutti gli effettivi a disposizione perché sicuramente in attacco ci manca qualcosa.Raspadori, De Ketelaere per noi comunque sono calciatori molto forti, Ederson, Scalvini sono calciatori fondamentali per noi. Però io sono sempre abituato a non lamentarmi, a non guardare chi manca ma chi c'è e dare tanta fiducia a quelli che ci sono. Sono sicuro che daranno tutto per questa maglia davanti ai nostri tifosi e cercheremo davvero di chiudere almeno i primi 90 minuti avendo sudato la maglia come ci chiedono sempre i nostri tifosi e cercare di dargli soddisfazione".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA CARICA DEL CALCIO ITALIANO

    Palladino poi rivela di avere ricevuto tanti messaggi di incoraggiamento in vista della sfida contro il Bayern Monaco: "Una bella soddisfazione, è motivo di grande orgoglio rappresentare tutta l'Italia. Sentiamo questo tifo da parte di tutti. Speriamo che porti bene questa spinta italiana da parte di tutti i club, gli allenatori e i calciatori.Anche nei giorni scorsi ho avuto tanti messaggi di incoraggiamento per questa partita. Colleghi, anche calciatori, ex calciatori che ho avuto alla Fiorentina, al Monza".

  • MISSION IMPOSSIBLE MA...

    Infine l'allenatore dell'Atalanta ammette: "Probabilmente questa è una partita da 'Mission Impossible'.Però sono belle anche da affrontare queste gare perché il livello di difficoltà è altissimo. Sarà un'impresa, ma noi vogliamo giocarcela e godercela. Ho visto i ragazzi molto concentrati ma nello stesso tempo anche tranquilli. Non vedo l'ora di scendere in campo per vedere la squadra come reagirà e come affronterà una squadra davvero molto forte".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
0