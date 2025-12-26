Backstage - Dalla B Belga all'Italia: Yanis Massolin, il piccolo Rabiot che brilla a Modena

Un salto importante. È quello che si fa quando si cambia paese, contesto, orizzonti. È quello che ha fatto, ad esempio, Yanis Massolin in estate.

Un talentino che il Modena ha individuato, corteggiato e su cui ha deciso di investire, per fargli spiccare il volo col canarino sul petto, vincendo anche candidature più prestigiose per la sua firma.

A metà del suo primo anno coi gialli, si può serenamente dire che l’intuizione sia stata ottima: il ragazzo sta facendo benissimo in Serie B, crescendo giornata dopo giornata; ha le giocate da categoria superiore e su di lui non mancano gli interessi di un certo livello.

Ma come si è sviluppata la sua storia?