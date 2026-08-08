Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

Scopri la sezione Scommesse su GOAL

Risultati in diretta, calendari e risultati

In diretta (1)
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom

Preferiti (0)

EFL CupRegno Unito
Game Week 1
Cambridge United badge
Cambridge United
CAM
Barnet badge
Barnet
BAR
Queens Park Rangers badge
Queens Park Rangers
QPR
Millwall badge
Millwall
MIL
AFC Wimbledon badge
AFC Wimbledon
WIM
Newport County badge
Newport County
NEW
Barnsley badge
Barnsley
BAR
Wigan Athletic badge
Wigan Athletic
WIG
COMO TV
Bradford City badge
Bradford City
BRA
Rochdale badge
Rochdale
ROC
Bristol Rovers badge
Bristol Rovers
BRR
Peterborough United badge
Peterborough United
PET
Bromley badge
Bromley
BRO
Reading badge
Reading
REA
Burnley badge
Burnley
BUR
Notts County badge
Notts County
NOC
Burton Albion badge
Burton Albion
BUR
Blackburn Rovers badge
Blackburn Rovers
BLB
Cardiff City badge
Cardiff City
CAC
Swindon Town badge
Swindon Town
SWI
Crewe Alexandra badge
Crewe Alexandra
CRE
Accrington Stanley badge
Accrington Stanley
ACC
Derby County badge
Derby County
DER
Lincoln City badge
Lincoln City
LIN
Fleetwood Town badge
Fleetwood Town
FLE
Chesterfield badge
Chesterfield
CHE
Gillingham badge
Gillingham
GIL
Luton Town badge
Luton Town
LUT
Grimsby Town badge
Grimsby Town
GRI
Blackpool badge
Blackpool
BLA
Leicester City badge
Leicester City
LEI
Northampton Town badge
Northampton Town
NOR
COMO TV
Leyton Orient badge
Leyton Orient
LOR
Oxford United badge
Oxford United
OXF
Norwich City badge
Norwich City
NOR
Milton Keynes Dons badge
Milton Keynes Dons
MKD
Preston North End badge
Preston North End
PNE
Huddersfield Town badge
Huddersfield Town
HUD
Salford City badge
Salford City
SAL
Shrewsbury Town badge
Shrewsbury Town
SHR
Sheffield Wednesday badge
Sheffield Wednesday
SHW
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
COMO TV
Stockport County badge
Stockport County
STO
Doncaster Rovers badge
Doncaster Rovers
DON
Stoke City badge
Stoke City
STK
Oldham Athletic badge
Oldham Athletic
OLD
Swansea City badge
Swansea City
SWA
Birmingham City badge
Birmingham City
BIR
Watford badge
Watford
WAT
Crawley Town badge
Crawley Town
CRA
West Ham United badge
West Ham United
WHU
Portsmouth badge
Portsmouth
POR
Cheltenham Town badge
Cheltenham Town
CHE
Charlton Athletic badge
Charlton Athletic
CHA
Colchester United badge
Colchester United
COL
Southampton badge
Southampton
SOU
Rotherham United badge
Rotherham United
ROT
West Bromwich Albion badge
West Bromwich Albion
WBA
Pubblicità
Serie ABrasile
Game Week 22
Gremio badge
Gremio
GRE
Sao Paulo badge
Sao Paulo
SAP
Remo badge
Remo
REM
Atletico MG badge
Atletico MG
CAM
Coritiba badge
Coritiba
COR
Chapecoense AF badge
Chapecoense AF
CHA
Botafogo RJ badge
Botafogo RJ
BRJ
Fluminense badge
Fluminense
FLU
Major League SoccerStati Uniti
Game Week 3
New England Revolution badge
New England Revolution
NER
Houston Dynamo FC badge
Houston Dynamo FC
HOU
APPLE TV
NWSLStati Uniti
Denver Summit FC badge
Denver Summit FC
DNS
Utah Royals badge
Utah Royals
UTA
Washington Spirit badge
Washington Spirit
WAS
North Carolina Courage badge
North Carolina Courage
NCC
Houston Dash badge
Houston Dash
HOD
Kansas City Current badge
Kansas City Current
KAN
Leagues CupInternational
Game Week 2
Orlando City badge
Orlando City
ORL
Leon badge
Leon
LEO
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
Monterrey badge
Monterrey
MON
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
FC Dallas badge
FC Dallas
DAL
Real Salt Lake badge
Real Salt Lake
RSL
Atlante badge
Atlante
ATL
Toluca badge
Toluca
TOL
Los Angeles FC badge
Los Angeles FC
LAF
Pubblicità
Pubblicità
Amichevoli dei clubInternational
Game Week 1
Rennes badge
Rennes
REN
Brentford Academy badge
Brentford Academy
BRA
Friburgo badge
Friburgo
SCF
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
Juventus badge
Juventus
JUV
Inter badge
Inter
INT
NOW

Guarda in diretta su

NOW
DAZN
Sky Sport
Juventus TV
Inter TV
Chelsea badge
Chelsea
CHE
Milan badge
Milan
MIL
NOW

Guarda in diretta su

NOW
DAZN
Sky Sport
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
Paderborn badge
Paderborn
SCP
Francoforte badge
Francoforte
SGE
Hull City badge
Hull City
HUL
Leeds United badge
Leeds United
LEE
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
Siviglia badge
Siviglia
SEV
OneFootball
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
Friburgo badge
Friburgo
SCF
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
Roma badge
Roma
ROM
DAZN
Club Brugge U23 badge
Club Brugge U23
BRU
Le Havre badge
Le Havre
LEH
CANC
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
Lens badge
Lens
RCL
Sunderland badge
Sunderland
SUN
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
Getafe badge
Getafe
GET
Manchester United badge
Manchester United
MUN
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
Rennes badge
Rennes
REN
Brentford badge
Brentford
BRE
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
Atalanta badge
Atalanta
ATA
DAZN
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
Everton badge
Everton
EVE
OneFootball
Modena badge
Modena
MOD
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
CANC
Brest badge
Brest
B29
Venezia badge
Venezia
VEN
DAZN
Coventry City badge
Coventry City
COV
Espanyol badge
Espanyol
ESP
Ferencvaros badge
Ferencvaros
FTC
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
Villarreal badge
Villarreal
VIL
Udinese badge
Udinese
UDI
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
Real Betis badge
Real Betis
BET
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
Genoa badge
Genoa
GEN
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
DAZN
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
Barcellona badge
Barcellona
BAR
Napoli badge
Napoli
NAP
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
NOW

Guarda in diretta su

NOW
DAZN
OneFootball
Sky Sport
Valencia badge
Valencia
VAL
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
Udinese badge
Udinese
UDI
Barcellona badge
Barcellona
BAR
Pubblicità
Pubblicità
USL ChampionshipStati Uniti
Game Week 23
Brooklyn badge
Brooklyn
BRO
Birmingham Legion FC badge
Birmingham Legion FC
BHM
Lexington SC badge
Lexington SC
LEX
Phoenix Rising FC badge
Phoenix Rising FC
PHX
Loudoun United FC badge
Loudoun United FC
LDN
Charleston Battery badge
Charleston Battery
CHS
Miami FC badge
Miami FC
MIA
Las Vegas Lights FC badge
Las Vegas Lights FC
LV
Pittsburgh Riverhounds SC badge
Pittsburgh Riverhounds SC
PIT
Sacramento Republic FC badge
Sacramento Republic FC
SAC
Rhode Island FC badge
Rhode Island FC
RI
Colorado Springs Switchbacks FC badge
Colorado Springs Switchbacks FC
COL
Louisville City FC badge
Louisville City FC
LOU
San Antonio FC badge
San Antonio FC
SA
FC Tulsa badge
FC Tulsa
TUL
Detroit City FC badge
Detroit City FC
DET
El Paso Locomotive FC badge
El Paso Locomotive FC
ELP
Oakland Roots SC badge
Oakland Roots SC
OAK
Monterey Bay FC badge
Monterey Bay FC
MB
New Mexico United badge
New Mexico United
NM
Orange County SC badge
Orange County SC
OC
Tampa Bay Rowdies badge
Tampa Bay Rowdies
TBR
EredivisiePaesi Bassi
Game Week 1
NEC Nijmegen badge
NEC Nijmegen
NEC
Telstar badge
Telstar
TEL
Go Ahead Eagles badge
Go Ahead Eagles
GAE
Willem badge
Willem
WII
PSV badge
PSV
PSV
Fortuna Sittard badge
Fortuna Sittard
SIT
COMO TV
Alkmaar badge
Alkmaar
AZ
ADO Den Haag badge
ADO Den Haag
HAA
Pubblicità
Pubblicità
PremiershipRegno Unito
Game Week 2
Dundee FC badge
Dundee FC
DUF
Aberdeen badge
Aberdeen
ABE
St. Mirren badge
St. Mirren
MIR
St. Johnstone badge
St. Johnstone
JOH
Primeira LigaPortogallo
Game Week 1
Maritimo badge
Maritimo
MAR
Casa Pia AC badge
Casa Pia AC
CAP
Vitoria de Guimaraes badge
Vitoria de Guimaraes
VSC
Arouca badge
Arouca
ARO
Estrela da Amadora badge
Estrela da Amadora
EST
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
DAZN
Coppa ItaliaItalia
1/64
LR Vicenza badge
LR Vicenza
LRV
Catania badge
Catania
CAT
Ascoli Calcio 1898 FC badge
Ascoli Calcio 1898 FC
ASC
Potenza badge
Potenza
POT
Premier LeagueCanada
Game Week 17
Atletico Ottawa badge
Atletico Ottawa
ATO
HFX Wanderers FC badge
HFX Wanderers FC
WAN
Pacific FC badge
Pacific FC
PAC
Inter Toronto FC badge
Inter Toronto FC
ITO
Supra du Quebec badge
Supra du Quebec
SDQ
Cavalry FC badge
Cavalry FC
CAV
Primera AColombia
Game Week 4
Santa Fe badge
Santa Fe
SFE
Chico FC badge
Chico FC
CFC
Fortaleza FC badge
Fortaleza FC
FOR
Cucuta badge
Cucuta
CUC
Tolima badge
Tolima
TOL
Internacional de Bogota badge
Internacional de Bogota
IDB
Deportivo Pasto badge
Deportivo Pasto
DEP
Deportivo Cali badge
Deportivo Cali
DCA
Pubblicità
Pubblicità
Primera DivisionCile
Game Week 18
Huachipato badge
Huachipato
HUA
Everton CD badge
Everton CD
EVE
Coquimbo Unido badge
Coquimbo Unido
COQ
La Serena badge
La Serena
SER
First Division ABelgio
Game Week 1
Standard Liegi badge
Standard Liegi
STL
Cercle Brugge badge
Cercle Brugge
CER
St.Truiden badge
St.Truiden
STT
Lommel badge
Lommel
LOM
DAZN
Westerlo badge
Westerlo
WES
Union St.Gilloise badge
Union St.Gilloise
GIL
J. LeagueGiappone
Game Week 1
Avispa Fukuoka badge
Avispa Fukuoka
AVF
Vissel Kobe badge
Vissel Kobe
KOB
Cerezo Osaka badge
Cerezo Osaka
OSA
Fagiano Okayama FC badge
Fagiano Okayama FC
OKA
FC Tokyo badge
FC Tokyo
FCT
Machida Zelvia badge
Machida Zelvia
MAZ
Kashiwa Reysol badge
Kashiwa Reysol
KAR
Mito Hollyhock badge
Mito Hollyhock
MIH
Nagoya Grampus badge
Nagoya Grampus
NAG
Shimizu S-Pulse badge
Shimizu S-Pulse
SSP
Sanfrecce Hiroshima badge
Sanfrecce Hiroshima
SHI
JEF United Chiba badge
JEF United Chiba
JEF
Ascenso MXMessico
Game Week 3
Venados FC badge
Venados FC
MOM
Tapatio badge
Tapatio
TAP
Atletico Morelia badge
Atletico Morelia
ATM
Cancun FC badge
Cancun FC
CAN
Jaiba Brava del Tampico-Madero badge
Jaiba Brava del Tampico-Madero
TAM
Cruz Azul Hidalgo badge
Cruz Azul Hidalgo
CAH
Pubblicità
Pubblicità
Liga NacionalHonduras
Game Week 2
Platense FC badge
Platense FC
PFC
CD Marathon badge
CD Marathon
CDM
Lobos UPNFM badge
Lobos UPNFM
UPN
Olancho FC badge
Olancho FC
OLA
Real Espana badge
Real Espana
RES
Genesis FC badge
Genesis FC
GEN
USL League OneStati Uniti
Game Week 1
Boise badge
Boise
BOI
Forward Madison FC badge
Forward Madison FC
MAD
Game Week 23
Charlotte Independence badge
Charlotte Independence
CLT
Greenville Triumph SC badge
Greenville Triumph SC
GVL
Chattanooga Red Wolves SC badge
Chattanooga Red Wolves SC
CHA
Union Omaha badge
Union Omaha
OMA
Cosmos badge
Cosmos
COS
Spokane Velocity FC badge
Spokane Velocity FC
SPK
Portland Hearts of Pine badge
Portland Hearts of Pine
PHP
Corpus Christi badge
Corpus Christi
CCH
One Knoxville SC badge
One Knoxville SC
KNX
Sarasota Paradise badge
Sarasota Paradise
SPA
AV Alta badge
AV Alta
AVA
Fort Wayne badge
Fort Wayne
FWA
AperturaArgentina
Game Week 4
Atletico Tucuman badge
Atletico Tucuman
ATT
Sarmiento badge
Sarmiento
SAR
Deportivo Riestra badge
Deportivo Riestra
DER
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
Tigre badge
Tigre
TIG
River Plate badge
River Plate
RIV
Sportitalia

Guarda in diretta su

Sportitalia
COMO TV
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
Velez Sarsfield badge
Velez Sarsfield
SAR
Sportitalia

Guarda in diretta su

Sportitalia
COMO TV
Independiente badge
Independiente
IND
Club Atletico Platense badge
Club Atletico Platense
CAP
Instituto badge
Instituto
INS
Gimnasia Mendoza badge
Gimnasia Mendoza
GIM
Pubblicità
Pubblicità
Primera B MetropolitanaArgentina
Game Week 2
Sportivo Las Parejas badge
Sportivo Las Parejas
SLP
Defensores de Vilelas badge
Defensores de Vilelas
DEV
Douglas Haig badge
Douglas Haig
DOH
San Martin de Formosa badge
San Martin de Formosa
SMF
Argentino Monte Maiz badge
Argentino Monte Maiz
ARG
Sportivo Atenas badge
Sportivo Atenas
SPA
Circulo Deportivo badge
Circulo Deportivo
CDE
Guillermo Brown badge
Guillermo Brown
GUB
Juventud Unida Universitario badge
Juventud Unida Universitario
JUV
Fundacion Amigos badge
Fundacion Amigos
FAM
Santamarina badge
Santamarina
SAT
San Martin Mendoza badge
San Martin Mendoza
SMM
Sol de Mayo badge
Sol de Mayo
SMA
Deportivo Rincon badge
Deportivo Rincon
DEP
CA Bartolome Mitre badge
CA Bartolome Mitre
BMI
Sarmiento de La Banda badge
Sarmiento de La Banda
SLB
Huracan Las Heras badge
Huracan Las Heras
HUR
Olimpo badge
Olimpo
OLI
Villa Mitre badge
Villa Mitre
VIM
Club Cipolletti badge
Club Cipolletti
CLC
Boca Unidos badge
Boca Unidos
BOU
Independiente Chivilcoy badge
Independiente Chivilcoy
INC
Costa Brava badge
Costa Brava
CBR
Germinal badge
Germinal
GER
Sarmiento de Resistencia badge
Sarmiento de Resistencia
SAD
Atletico Escobar badge
Atletico Escobar
AES
Tucuman Central badge
Tucuman Central
TCE
El Linqueno badge
El Linqueno
LIN
Sol de America Formosa badge
Sol de America Formosa
SAF
Defensores de Belgrano de Villa Ramallo badge
Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
DBV
Game Week 29
Argentino de Quilmes badge
Argentino de Quilmes
ADQ
Real Pilar badge
Real Pilar
PIL
Brown de Adrogue badge
Brown de Adrogue
BRD
Excursionistas badge
Excursionistas
EXC
CA Defensores Unidos badge
CA Defensores Unidos
UNI
CS Deportivo Liniers badge
CS Deportivo Liniers
LIN
CA Talleres Remedios de Escalada badge
CA Talleres Remedios de Escalada
CAT
Argentino de Merlo badge
Argentino de Merlo
ADM
Flandria badge
Flandria
FLA
CD UAI Urquiza badge
CD UAI Urquiza
URG
Deportivo Armenio badge
Deportivo Armenio
DEA
Villa Dalmine badge
Villa Dalmine
VID
Deportivo Merlo badge
Deportivo Merlo
DEM
Sportivo Italiano badge
Sportivo Italiano
SPI
Pubblicità
Pubblicità
Primera NacionalArgentina
Game Week 24
Agropecuario badge
Agropecuario
AGR
Atletico Guemes badge
Atletico Guemes
AGU
Almirante Brown badge
Almirante Brown
ALM
Ciudad de Bolivar badge
Ciudad de Bolivar
CIU
Club Atletico Estudiantes badge
Club Atletico Estudiantes
CAE
Deportivo Madryn badge
Deportivo Madryn
DEM
Atletico Rafaela badge
Atletico Rafaela
RAF
Chacarita Juniors badge
Chacarita Juniors
CHA
Premier LeagueArmenia
Game Week 2
Gandzasar badge
Gandzasar
GAN
Syunik badge
Syunik
SYU
Australia CupAustralia
1/8
Western Sydney Wanderers FC badge
Western Sydney Wanderers FC
WES
Melbourne Victory badge
Melbourne Victory
MEL
2. LigaAustria
Game Week 2
Rapid Wien II badge
Rapid Wien II
RAA
Voitsberg badge
Voitsberg
VOI
Sturm Graz II badge
Sturm Graz II
SGA
Floridsdorfer AC badge
Floridsdorfer AC
FAC
SV Austria Salzburg badge
SV Austria Salzburg
SVA
First Vienna FC badge
First Vienna FC
FVI
SW Bregenz badge
SW Bregenz
SCB
Kapfenberger SV badge
Kapfenberger SV
KAP
BundesligaAustria
Game Week 2
Grazer AK badge
Grazer AK
GAK
Austria Lustenau badge
Austria Lustenau
LUS
Hartberg badge
Hartberg
HAR
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
Pubblicità
Pubblicità
Premier LeagueBielorussia
Game Week 17
Belshina Bobruisk badge
Belshina Bobruisk
BOB
Dinamo Minsk badge
Dinamo Minsk
MIN
RINV
Torpedo Zhodino badge
Torpedo Zhodino
TOZ
Dynamo Brest badge
Dynamo Brest
DBR
FK Vitebsk badge
FK Vitebsk
LOV
Neman Grodno badge
Neman Grodno
NEM
Primera DivisionBolivia
Game Week 14
San Antonio Bulo Bulo badge
San Antonio Bulo Bulo
SAB
Nacional Potosi badge
Nacional Potosi
NAP
The Strongest badge
The Strongest
STR
Independiente Petrolero badge
Independiente Petrolero
IND
Aurora badge
Aurora
AUR
Bolivar badge
Bolivar
BOL
Premier LeagueBosnia ed Erzegovina
Game Week 1
FK Sarajevo badge
FK Sarajevo
SAR
Radnik Bijeljina badge
Radnik Bijeljina
RAD
Siroki Brijeg badge
Siroki Brijeg
BRI
Sloga Doboj badge
Sloga Doboj
SLO
Serie BBrasile
Game Week 21
Vila Nova badge
Vila Nova
VLN
Sport Recife badge
Sport Recife
SPO
Botafogo SP badge
Botafogo SP
BSP
America MG badge
America MG
AMM
Serie CBrasile
Game Week 16
Botafogo PB badge
Botafogo PB
BOP
Santa Cruz badge
Santa Cruz
SAN
Figueirense badge
Figueirense
FIG
Ferroviaria badge
Ferroviaria
FER
Inter de Limeira badge
Inter de Limeira
IDL
Volta Redonda badge
Volta Redonda
VOR
Ituano FC badge
Ituano FC
ITF
Barra FC badge
Barra FC
BAR
Pubblicità
Pubblicità
First Professional LeagueBulgaria
Game Week 4
PFC Lokomotiv Sofia 1929 badge
PFC Lokomotiv Sofia 1929
LSO
CSKA 1948 badge
CSKA 1948
C48
Dunav Ruse badge
Dunav Ruse
DUR
Arda Kardzhali badge
Arda Kardzhali
ARD
Primera BCile
Game Week 19
Union San Felipe badge
Union San Felipe
FEL
Deportes Recoleta badge
Deportes Recoleta
DER
Santiago Wanderers badge
Santiago Wanderers
SAW
San Marcos badge
San Marcos
SAM
Cobreloa badge
Cobreloa
COB
Deportes Iquique badge
Deportes Iquique
DIQ
Deportes Temuco badge
Deportes Temuco
DTE
Magallanes badge
Magallanes
MAG
China LeagueCina
Game Week 18
Suzhou Dongwu badge
Suzhou Dongwu
SJN
Changchun Yatai badge
Changchun Yatai
CHY
Meizhou Hakka badge
Meizhou Hakka
MKJ
Foshan Nanshi badge
Foshan Nanshi
FNA
Nanjing City FC badge
Nanjing City FC
NAN
Nantong Zhiyun FC badge
Nantong Zhiyun FC
NAN
Shijiazhuang Gongfu badge
Shijiazhuang Gongfu
SHG
Shaanxi Union badge
Shaanxi Union
SUN
Dingnan United badge
Dingnan United
DIU
Dalian K'un City badge
Dalian K'un City
DAL
Super LeagueCina
Game Week 22
Qingdao Hainiu badge
Qingdao Hainiu
QDH
Shanghai Shenhua badge
Shanghai Shenhua
SGS
Dalian Yingbo badge
Dalian Yingbo
DYI
Liaoning Tieren badge
Liaoning Tieren
LTI
Zhejiang Professional badge
Zhejiang Professional
ZHE
Wuhan Three Towns badge
Wuhan Three Towns
WUH
Yunnan Yukun badge
Yunnan Yukun
YUY
Chengdu Rongcheng FC badge
Chengdu Rongcheng FC
CRC
Pubblicità
Pubblicità
Primera BColombia
Game Week 3
Patriotas badge
Patriotas
PAT
Barranquilla FC badge
Barranquilla FC
BAR
Primera DivisionCosta Rica
Game Week 3
Escorpiones badge
Escorpiones
ESC
Municipal Perez Zeledon badge
Municipal Perez Zeledon
MPP
Puntarenas FC badge
Puntarenas FC
PFC
Deportivo Saprissa badge
Deportivo Saprissa
DSA
1ª DivisioneCroazia
Game Week 2
Rijeka badge
Rijeka
RJK
Dinamo Zagabria badge
Dinamo Zagabria
DZG
Rudes badge
Rudes
RUD
Osijek badge
Osijek
OSI
NK Lokomotiva badge
NK Lokomotiva
NKL
HNK Gorizia badge
HNK Gorizia
HNK
First LeagueCechia
Game Week 3
FC Zlin badge
FC Zlin
ZLI
Bohemians 1905 badge
Bohemians 1905
BOH
Teplice badge
Teplice
TEP
Viktoria Plzen badge
Viktoria Plzen
VPL
Mlada Boleslav badge
Mlada Boleslav
BOL
Sparta Praga badge
Sparta Praga
SPP
1. DivisionDanimarca
Game Week 3
Aarhus Fremad badge
Aarhus Fremad
AAF
HB Koege badge
HB Koege
HBK
Hobro badge
Hobro
HOB
AB badge
AB
AB
2. DivisionDanimarca
Game Week 2
VSK Aarhus badge
VSK Aarhus
VSK
Fremad Amager badge
Fremad Amager
FAM
Skive badge
Skive
SKI
Nykoebing FC badge
Nykoebing FC
NYF
Thisted badge
Thisted
THI
FA 2000 badge
FA 2000
FA2
Pubblicità
Pubblicità
3. DivisionDanimarca
Game Week 2
Ringsted badge
Ringsted
RIN
FC Elsinore badge
FC Elsinore
HEL
Broenshoej badge
Broenshoej
BBK
Sundby BK badge
Sundby BK
SUN
Vanloese IF badge
Vanloese IF
VAN
Naesby badge
Naesby
NAS
Holstebro Boldklub badge
Holstebro Boldklub
HBK
Holbaek B&I badge
Holbaek B&I
HBI
Serie AEcuador
Game Week 24
Aucas badge
Aucas
AUC
Leones del Norte badge
Leones del Norte
LDN
Barcellona SC badge
Barcellona SC
BSC
CSD Macara badge
CSD Macara
DMA
Primera DivisionEl Salvador
Game Week 4
CD Platense Municipal badge
CD Platense Municipal
CPM
Inca Aruba badge
Inca Aruba
INA
Inter Santa Tecla badge
Inter Santa Tecla
IST
Alianza FC badge
Alianza FC
ALF
Firpo badge
Firpo
DLA
Municipal Limeno badge
Municipal Limeno
MUL
National LeagueRegno Unito
Game Week 1
AFC Fylde badge
AFC Fylde
AFC
Wealdstone badge
Wealdstone
WSN
Altrincham badge
Altrincham
ALT
Southend United badge
Southend United
SOU
Boreham Wood badge
Boreham Wood
BOR
Tamworth badge
Tamworth
TAM
Boston United badge
Boston United
BOS
Aldershot Town badge
Aldershot Town
ALD
Carlisle United badge
Carlisle United
CAR
Worthing badge
Worthing
WOR
Eastleigh badge
Eastleigh
EAL
Gateshead FC badge
Gateshead FC
GAT
Forest Green Rovers badge
Forest Green Rovers
FOG
FC Halifax Town badge
FC Halifax Town
HAL
Harrogate Town badge
Harrogate Town
HAR
Solihull Moors badge
Solihull Moors
SOL
Hartlepool United badge
Hartlepool United
HAR
Barrow badge
Barrow
BAR
Hornchurch badge
Hornchurch
HOR
Kidderminster Harriers badge
Kidderminster Harriers
KID
Scunthorpe United badge
Scunthorpe United
SCU
Yeovil Town badge
Yeovil Town
YEO
Woking badge
Woking
WOK
Sutton United badge
Sutton United
SUU
Pubblicità
Pubblicità
National League North/SouthRegno Unito
Game Week 1
AFC Telford United badge
AFC Telford United
TEL
Brackley Town badge
Brackley Town
BRA
Buxton badge
Buxton
BUX
Hereford badge
Hereford
HER
Chorley badge
Chorley
CHO
Chester FC badge
Chester FC
CHE
Darlington badge
Darlington
DAR
Worksop Town badge
Worksop Town
WOR
Hebburn Town badge
Hebburn Town
HEB
Southport badge
Southport
SOU
King's Lynn Town badge
King's Lynn Town
KIL
Harborough Town FC badge
Harborough Town FC
HAR
Marine badge
Marine
MAR
Macclesfield FC badge
Macclesfield FC
MAC
Merthyr Town badge
Merthyr Town
MET
Hednesford badge
Hednesford
HED
Morecambe badge
Morecambe
MOR
Spennymoor Town FC badge
Spennymoor Town FC
SPT
Oxford City badge
Oxford City
OFC
Bedford Town badge
Bedford Town
BED
Radcliffe badge
Radcliffe
RCB
Spalding United badge
Spalding United
SPA
Scarborough Athletic badge
Scarborough Athletic
SCA
South Shields badge
South Shields
SSH
Billericay badge
Billericay
BIL
Dover badge
Dover
DOV
Braintree Town badge
Braintree Town
BRT
Tonbridge Angels badge
Tonbridge Angels
TOA
Dorking Wanderers badge
Dorking Wanderers
DOR
Dagenham & Redbridge badge
Dagenham & Redbridge
DAR
Farnham Town badge
Farnham Town
FAR
AFC Totton badge
AFC Totton
AFC
Folkestone Invicta badge
Folkestone Invicta
FOI
Walton and Hersham badge
Walton and Hersham
WAH
Hemel Hempstead badge
Hemel Hempstead
HEH
Chelmsford badge
Chelmsford
CHF
Maidstone United badge
Maidstone United
MAI
Farnborough badge
Farnborough
FAR
Salisbury badge
Salisbury
SAL
Hampton & Richmond badge
Hampton & Richmond
HAR
Slough Town badge
Slough Town
SLO
Ebbsfleet United badge
Ebbsfleet United
EFU
Torquay United badge
Torquay United
TOR
Horsham badge
Horsham
HSH
Truro City badge
Truro City
TRC
Maidenhead United badge
Maidenhead United
MAI
Weston Super Mare badge
Weston Super Mare
WSM
Chesham United badge
Chesham United
CHE
Pubblicità
Pubblicità
Northern Premier LeagueRegno Unito
Game Week 1
Aveley badge
Aveley
AVE
Eastbourne Borough badge
Eastbourne Borough
EAB
Brentwood Town badge
Brentwood Town
BRT
Burgess Hill Town badge
Burgess Hill Town
BHT
Cheshunt badge
Cheshunt
CHE
Stanway Rovers badge
Stanway Rovers
STR
Dulwich Hamlet badge
Dulwich Hamlet
DUH
Maldon & Tiptree badge
Maldon & Tiptree
MAT
Lewes badge
Lewes
LEW
Enfield Town badge
Enfield Town
ENT
Ramsgate badge
Ramsgate
RAM
Leatherhead badge
Leatherhead
LEA
St Albans badge
St Albans
ALB
Chatham Town badge
Chatham Town
CHT
Three Bridges badge
Three Bridges
THB
Dartford badge
Dartford
DAR
Welling United badge
Welling United
WEL
Whitehawk badge
Whitehawk
WHI
Whyteleafe badge
Whyteleafe
WHE
Carshalton Athletic badge
Carshalton Athletic
CAA
Wingate & Finchley badge
Wingate & Finchley
WIF
Cray Wanderers badge
Cray Wanderers
CRW
Ashton United badge
Ashton United
ATU
Lancaster City badge
Lancaster City
LAN
Avro badge
Avro
AVR
Quorn badge
Quorn
QUO
Cleethorpes Town badge
Cleethorpes Town
CLE
Bamber Bridge badge
Bamber Bridge
BAM
Curzon badge
Curzon
CUR
Alfreton Town badge
Alfreton Town
ALF
Gainsborough badge
Gainsborough
GAI
Workington badge
Workington
WOR
Guiseley badge
Guiseley
GUI
Warrington Town badge
Warrington Town
WAT
Hyde United badge
Hyde United
HFC
Emley badge
Emley
EML
Ilkeston Town badge
Ilkeston Town
ILK
Stockton Town badge
Stockton Town
STO
Leek Town badge
Leek Town
LET
Whitby badge
Whitby
WHI
Redcar Athletic badge
Redcar Athletic
RAT
Bury badge
Bury
BUR
Warrington Rylands badge
Warrington Rylands
WRY
FC United of Manchester badge
FC United of Manchester
FCU
Anstey Nomads badge
Anstey Nomads
ANS
Leiston badge
Leiston
LEI
Bishop's Stortford badge
Bishop's Stortford
BST
Banbury United badge
Banbury United
BBU
Bury Town badge
Bury Town
BUT
Halesowen Town FC badge
Halesowen Town FC
HAL
Kettering Town FC badge
Kettering Town FC
KET
Alvechurch badge
Alvechurch
ALV
Needham Market badge
Needham Market
NEM
Bromsgrove Sporting badge
Bromsgrove Sporting
BRS
Racing Club Warwick badge
Racing Club Warwick
RCW
Peterborough Sports badge
Peterborough Sports
PET
Real Bedford badge
Real Bedford
RBE
Leamington badge
Leamington
LEA
Redditch United badge
Redditch United
RED
Leighton Town badge
Leighton Town
LET
Rushall Olympic badge
Rushall Olympic
RUO
Hitchin Town badge
Hitchin Town
HCT
Stourbridge badge
Stourbridge
SRB
Stamford AFC badge
Stamford AFC
SAF
Basingstoke badge
Basingstoke
BAS
Evesham United badge
Evesham United
EVU
Berkhamsted badge
Berkhamsted
BER
Havant and Waterlooville badge
Havant and Waterlooville
HAV
Chichester City FC badge
Chichester City FC
CHI
Poole Town FC badge
Poole Town FC
PTF
Frome Town badge
Frome Town
FRO
Wimborne Town badge
Wimborne Town
WIT
Gloucester City badge
Gloucester City
GCC
Chertsey Town badge
Chertsey Town
CHT
Hanworth Villa badge
Hanworth Villa
HAN
Taunton Town badge
Taunton Town
TAT
Malvern Town badge
Malvern Town
MAL
Hanwell Town badge
Hanwell Town
HAT
Plymouth Parkway badge
Plymouth Parkway
PLY
Bracknell Town badge
Bracknell Town
BRT
Sholing badge
Sholing
SHO
Bath City badge
Bath City
BAT
Uxbridge badge
Uxbridge
UXB
Chippenham Town badge
Chippenham Town
CHT
Yate Town badge
Yate Town
YTT
Gosport Borough badge
Gosport Borough
GOB
Game Week 35
Stratford Town badge
Stratford Town
STR
Worcester badge
Worcester
WOR
Pubblicità
Pubblicità
MeistriliigaEstonia
Game Week 22
Narva Trans badge
Narva Trans
NTR
Nomme JK Kalju badge
Nomme JK Kalju
NJK
VeikkausligaFinlandia
Game Week 18
FF Jaro badge
FF Jaro
JAR
VPS badge
VPS
VPS
YkkosliigaFinlandia
Game Week 18
KaePa badge
KaePa
KAP
EIF badge
EIF
EIF
SJK Akatemia badge
SJK Akatemia
SJK
PK-35 badge
PK-35
PK3
Ligue 2Francia
Game Week 1
Boulogne badge
Boulogne
BOU
Nancy badge
Nancy
NAN
Clermont Foot badge
Clermont Foot
CLE
Reims badge
Reims
SDR
Dunkerque badge
Dunkerque
DUN
Grenoble badge
Grenoble
GRE
Metz badge
Metz
MET
Guingamp badge
Guingamp
EAG
Montpellier badge
Montpellier
MPL
Digione badge
Digione
DIO
Nantes badge
Nantes
FCN
Red Star badge
Red Star
RED
Pau badge
Pau
PAU
Annecy FC badge
Annecy FC
ANN
Rodez badge
Rodez
ROD
Laval badge
Laval
LAV
Sochaux badge
Sochaux
SOC
Saint-Etienne badge
Saint-Etienne
SEN
Pubblicità
Pubblicità
Erovnuli LigaGeorgia
Game Week 20
Iberia 1999 badge
Iberia 1999
IBE
Dila Gori badge
Dila Gori
DIG
Dinamo Batumi badge
Dinamo Batumi
DBA
FC Gagra badge
FC Gagra
FCG
Bundesliga IIGermania
Game Week 1
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
Osnabrueck badge
Osnabrueck
OSN
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
Eintracht Braunschweig badge
Eintracht Braunschweig
EBS
Wolfsburg badge
Wolfsburg
WOB
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
Liga IIIGermania
Game Week 1
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
Wuerzburger Kickers badge
Wuerzburger Kickers
WUK
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
Meppen badge
Meppen
SVM
TSV Havelse badge
TSV Havelse
HAV
Stoccarda II badge
Stoccarda II
VFB
Viktoria Koeln 1904 badge
Viktoria Koeln 1904
FCK
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
Preussen Muenster badge
Preussen Muenster
PRM
Sonnenhof Grossaspach badge
Sonnenhof Grossaspach
SHG
Fortuna Colonia badge
Fortuna Colonia
FOK
Pubblicità
Pubblicità
RegionalligaGermania
Game Week 1
Eintracht Trier badge
Eintracht Trier
ETR
SG Barockstadt Fulda Lehnerz badge
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
BFL
FSV Frankfurt badge
FSV Frankfurt
FSV
VfR Mannheim badge
VfR Mannheim
MAN
Hessen Kassel badge
Hessen Kassel
HES
Eintracht Frankfurt II badge
Eintracht Frankfurt II
EFR
Homburg badge
Homburg
HOM
Magonza 05 II badge
Magonza 05 II
M05
Kaiserslautern II badge
Kaiserslautern II
KAI
Freiberg badge
Freiberg
FRE
Kickers Offenbach badge
Kickers Offenbach
OFC
FCA Walldorf badge
FCA Walldorf
ASW
Sandhausen badge
Sandhausen
SVS
TSV Steinbach badge
TSV Steinbach
SHA
Game Week 2
SC Weiche Flensburg badge
SC Weiche Flensburg
WFL
Eimsbutteler TV badge
Eimsbutteler TV
EIT
FC Bocholt badge
FC Bocholt
BCT
Schalke 04 II badge
Schalke 04 II
S04
SC Paderborn 07 II badge
SC Paderborn 07 II
PAD
Borussia Moenchengladbach II badge
Borussia Moenchengladbach II
BMG
Sportfreunde Siegen badge
Sportfreunde Siegen
SIE
VfB Hilden badge
VfB Hilden
HIL
SV Roedinghausen badge
SV Roedinghausen
RDH
Bonner SC badge
Bonner SC
BON
Wattenscheid badge
Wattenscheid
WAT
Westfalia Rhynern badge
Westfalia Rhynern
WRH
SV Atlas Delmenhorst badge
SV Atlas Delmenhorst
ADE
Luebeck badge
Luebeck
LUB
Game Week 3
Bayern Monaco II badge
Bayern Monaco II
FCB
FC Schweinfurt badge
FC Schweinfurt
SWF
DJK Vilzing badge
DJK Vilzing
VZG
Greuther Fuerth II badge
Greuther Fuerth II
GRF
Unterhaching badge
Unterhaching
UHG
SC Eltersdorf badge
SC Eltersdorf
SCE
Game Week 4
FSV Luckenwalde badge
FSV Luckenwalde
FSV
Tasmania Berlino badge
Tasmania Berlino
TAS
RSV Eintracht 1949 badge
RSV Eintracht 1949
EIN
BSG Chemie Leipzig badge
BSG Chemie Leipzig
BCL
Lokomotive Leipzig badge
Lokomotive Leipzig
LOL
Hertha Berlino II badge
Hertha Berlino II
BER
Pubblicità
Pubblicità
Liga NacionalGuatemala
Game Week 3
Deportivo Mixco badge
Deportivo Mixco
MIX
Deportivo Marquense badge
Deportivo Marquense
MAR
Aurora FC badge
Aurora FC
Da definire
Comunicaciones FC badge
Comunicaciones FC
CSD
Antigua Guatemala badge
Antigua Guatemala
ANG
Guastatoya badge
Guastatoya
GUA
1ª DivisioneUngheria
Game Week 3
Vasas Budapest badge
Vasas Budapest
VBU
Zalaegerszeg badge
Zalaegerszeg
ZAL
Kisvarda badge
Kisvarda
KIS
Ujpest badge
Ujpest
UJP
NB IIUngheria
Game Week 3
Gyirmot badge
Gyirmot
GYI
Kazincbarcikai BSC badge
Kazincbarcikai BSC
KAZ
BVSC Zuglo badge
BVSC Zuglo
ZUG
Kecskemeti TE badge
Kecskemeti TE
KEC
FC Ajka badge
FC Ajka
FCA
Karcagi SE badge
Karcagi SE
KAR
Tiszakecske badge
Tiszakecske
TIS
Mezokovesd SE badge
Mezokovesd SE
MEZ
Videoton FC Fehervar badge
Videoton FC Fehervar
VID
Szeged-Csanad Grosics Akademia badge
Szeged-Csanad Grosics Akademia
SZE
1. DeildIslanda
Game Week 17
Grotta badge
Grotta
GRO
Throttur Reykjavik badge
Throttur Reykjavik
THR
Njardvik badge
Njardvik
NJA
Vestri badge
Vestri
VST
Pubblicità
Pubblicità
ASEAN ChampionshipInternational
Game Week 5
Malesia badge
Malesia
MSA
Filippine badge
Filippine
PHI
Tailandia badge
Tailandia
THA
Birmania badge
Birmania
MYA
Women's Champions League QualificationInternational
bronzo
Ferencvarosi TC badge
Ferencvarosi TC
FER
Mitrovica badge
Mitrovica
MTR
ZNK Mura badge
ZNK Mura
MUR
Hajduk Split badge
Hajduk Split
HAJ
FK Gintra Universitetas badge
FK Gintra Universitetas
GIN
Riga FC badge
Riga FC
RFC
FC Kharkiv badge
FC Kharkiv
KHA
TSC Backa Topola badge
TSC Backa Topola
BAC
SFK 2000 Sarajevo badge
SFK 2000 Sarajevo
SFK
Racing FC Union Luxembourg badge
Racing FC Union Luxembourg
RUL
Vaalerenga badge
Vaalerenga
VAL
Omonia Nicosia badge
Omonia Nicosia
OMO
BSC Young Boys badge
BSC Young Boys
BSC
SeaSters Odesa badge
SeaSters Odesa
SEA
Torreense badge
Torreense
Da definire
Apolonia badge
Apolonia
APO
KF Vllaznia badge
KF Vllaznia
KFV
Apollon Limassol LFC badge
Apollon Limassol LFC
LIM
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
Broendby IF badge
Broendby IF
BIF
Finale
HB Koege badge
HB Koege
KOG
Hearts badge
Hearts
HEA
Brann badge
Brann
BRA
PAOK Salonicco badge
PAOK Salonicco
PAO
Austria Wien W badge
Austria Wien W
WIE
Farul Constanta badge
Farul Constanta
FCO
SKN St. Poelten badge
SKN St. Poelten
STP
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
FFC
Malmoe FF badge
Malmoe FF
MAL
PSV badge
PSV
PSV
HJK badge
HJK
HJK
Oud-Heverlee Leuven badge
Oud-Heverlee Leuven
OUD
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FEN
Ajax badge
Ajax
AJA
Rangers badge
Rangers
RAN
Spartak Myjava badge
Spartak Myjava
SPM
Czarni Sosnowiec badge
Czarni Sosnowiec
CZA
Juventus badge
Juventus
JUV
Hammarby IF badge
Hammarby IF
HAI
Pubblicità
Pubblicità
J. League 2Giappone
Game Week 1
Hokkaido Consadole Sapporo badge
Hokkaido Consadole Sapporo
HCS
1
Tokushima Vortis badge
Tokushima Vortis
TOV
0
52'
Fujieda MYFC badge
Fujieda MYFC
FUJ
Vegalta Sendai badge
Vegalta Sendai
VES
Vanraure Hachinohe badge
Vanraure Hachinohe
VAN
Kataller Toyama badge
Kataller Toyama
KAT
Jubilo Iwata badge
Jubilo Iwata
JUI
Blaublitz Akita badge
Blaublitz Akita
BLA
Oita Trinita badge
Oita Trinita
OTR
Shonan Bellmare badge
Shonan Bellmare
SHO
RB Omiya Ardija badge
RB Omiya Ardija
OMA
Albirex Niigata badge
Albirex Niigata
ANI
Tegevajaro Miyazaki badge
Tegevajaro Miyazaki
TM
Yokohama FC badge
Yokohama FC
YHF
Sagan Tosu badge
Sagan Tosu
SAT
Ventforet Kofu badge
Ventforet Kofu
VEK
J. League 3Giappone
Game Week 1
Nagano Parceiro badge
Nagano Parceiro
NAP
Renofa Yamaguchi badge
Renofa Yamaguchi
REY
SC Sagamihara badge
SC Sagamihara
SCS
Roasso Kumamoto badge
Roasso Kumamoto
ROK
Gainare Tottori badge
Gainare Tottori
GAT
FC Osaka badge
FC Osaka
FCO
Kagoshima United badge
Kagoshima United
KAG
Thespa Gunma badge
Thespa Gunma
THK
Kochi United SC badge
Kochi United SC
KUN
Matsumoto Yamaga badge
Matsumoto Yamaga
MAY
Pubblicità
Pubblicità
Premier LeagueKazakistan
Game Week 21
Altai Semey badge
Altai Semey
ALT
FC Kyzylzhar Petropavlovsk badge
FC Kyzylzhar Petropavlovsk
KYP
Zhetysu Taldykorgan badge
Zhetysu Taldykorgan
ZHT
Ordabasy Shymkent badge
Ordabasy Shymkent
ORS
Kairat Almaty badge
Kairat Almaty
KAL
Zhenis badge
Zhenis
ZHE
Kaspiy Aktau badge
Kaspiy Aktau
KAA
Ulytau badge
Ulytau
ULY
VirsligaLettonia
Game Week 26
BFC Daugavpils badge
BFC Daugavpils
BDA
FK Tukums 2000 badge
FK Tukums 2000
FKT
A LygaLituania
Game Week 26
FK Kauno Zalgiris badge
FK Kauno Zalgiris
KZA
Hegelmann badge
Hegelmann
HEG
Liga MX FemenilMessico
Game Week 2
CF America badge
CF America
AME
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CAZ
Queretaro badge
Queretaro
QUE
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SLA
Necaxa badge
Necaxa
NEC
Pumas UNAM badge
Pumas UNAM
PUM
Monterrey badge
Monterrey
MON
Atlante badge
Atlante
ATL
National DivisionMoldavia
Game Week 7
Politehnica UTM badge
Politehnica UTM
PUT
FC Milsami Orhei badge
FC Milsami Orhei
MIO
Real Sireti badge
Real Sireti
RSI
FC Balti badge
FC Balti
FBA
Pubblicità
Pubblicità
1ª DivisioneMontenegro
Game Week 2
Buducnost Gorizia badge
Buducnost Gorizia
BUD
Decic Tuzi badge
Decic Tuzi
DET
Eerste DivisiePaesi Bassi
Game Week 1
FC Den Bosch badge
FC Den Bosch
BOS
Almere badge
Almere
ALC
Prva LigaMacedonia del Nord
Game Week 2
Bashkimi badge
Bashkimi
BAS
GFK Tikves Kavadarci badge
GFK Tikves Kavadarci
TIK
FK Bregalnica Stip badge
FK Bregalnica Stip
FKB
Arsimi badge
Arsimi
ARS
PremiershipRegno Unito
Game Week 1
Carrick Rangers badge
Carrick Rangers
CAR
Portadown badge
Portadown
POR
Dungannon Swifts badge
Dungannon Swifts
DUN
Coleraine badge
Coleraine
COL
Glentoran badge
Glentoran
GLE
Limavady badge
Limavady
LIM
Linfield badge
Linfield
LIN
Ballymena United badge
Ballymena United
BAL
1ª DivisioneNorvegia
Game Week 17
Stabaek badge
Stabaek
STB
Lyn badge
Lyn
LYN
1. Division KvinnerNorvegia
Game Week 13
Aasane badge
Aasane
AAS
Tromsoe IL badge
Tromsoe IL
TIL
Bryne badge
Bryne
BRY
Arna-Bjoernar badge
Arna-Bjoernar
ABJ
2. DivisionNorvegia
Game Week 15
Junkeren badge
Junkeren
JUN
Follo badge
Follo
FOL
Bjarg badge
Bjarg
BJA
Sotra Sportsklubb badge
Sotra Sportsklubb
SOS
Eidsvold TF badge
Eidsvold TF
EID
Kjelsaas badge
Kjelsaas
KJE
Hoenefoss badge
Hoenefoss
HON
Ull/Kisa badge
Ull/Kisa
U/K
Arendal Fotball badge
Arendal Fotball
ARF
Pors badge
Pors
POR
Jerv badge
Jerv
JER
Vidar badge
Vidar
VID
Kvik Halden badge
Kvik Halden
KVI
Mjoendalen badge
Mjoendalen
MJO
Notodden badge
Notodden
NOT
Sandviken badge
Sandviken
SAN
Levanger badge
Levanger
LEV
Stjoerdals Blink badge
Stjoerdals Blink
STB
Trygg/Lade badge
Trygg/Lade
TGL
Grorud badge
Grorud
GRU
Pubblicità
Pubblicità
3. DivisionNorvegia
Game Week 15
Skedsmo badge
Skedsmo
SKE
Fauske/Sprint badge
Fauske/Sprint
F/S
Lokomotiv Oslo FK badge
Lokomotiv Oslo FK
LOF
Grei badge
Grei
GRE
Nordstrand badge
Nordstrand
NOR
Frigg badge
Frigg
FRI
Ready badge
Ready
REA
Heming badge
Heming
HEM
Ullern badge
Ullern
ULL
Gamle Oslo badge
Gamle Oslo
GAM
Volda badge
Volda
VOL
Nardo badge
Nardo
NAR
Odds Ballklubb 2 badge
Odds Ballklubb 2
OB2
Staal Joerpeland badge
Staal Joerpeland
STJ
Finnsnes badge
Finnsnes
FIN
Bossekop badge
Bossekop
BOS
Asker badge
Asker
ASK
Vaalerenga 2 badge
Vaalerenga 2
VA2
Melhus badge
Melhus
MEL
Orkla badge
Orkla
ORK
Fana badge
Fana
FAN
Gneist badge
Gneist
GNE
Os badge
Os
OS
Stord badge
Stord
STO
Vard Haugesund badge
Vard Haugesund
VAR
Djerv 1919 badge
Djerv 1919
DJE
Bjoerkelangen badge
Bjoerkelangen
BJO
Oppsal badge
Oppsal
OPP
Gjoevik-Lyn badge
Gjoevik-Lyn
G-L
Lillehammer FK badge
Lillehammer FK
LFK
FK Fyllingsdalen badge
FK Fyllingsdalen
FKF
Varegg badge
Varegg
VAR
Foerde badge
Foerde
FOR
Brann 2 badge
Brann 2
BR2
Hinna FK badge
Hinna FK
HNF
Flekkeroey badge
Flekkeroey
FLE
Madla badge
Madla
MAD
Vindbjart badge
Vindbjart
VIN
Mandalskameratene badge
Mandalskameratene
MAN
Brodd badge
Brodd
BRO
Tromsoe 2 badge
Tromsoe 2
TR2
Alta badge
Alta
ALT
Elverum badge
Elverum
ELV
Oern-Horten badge
Oern-Horten
ORN
Spjelkavik badge
Spjelkavik
SPJ
Strindheim badge
Strindheim
STR
Harstad badge
Harstad
HAR
Skjervoey badge
Skjervoey
SKJ
NTNUI badge
NTNUI
NTN
Byaasen badge
Byaasen
BYA
Pubblicità
Pubblicità
EliteserienNorvegia
Game Week 17
Vaalerenga badge
Vaalerenga
VAL
Bodoe/Glimt badge
Bodoe/Glimt
BOD
Viking badge
Viking
VIK
Sarpsborg 08 badge
Sarpsborg 08
S08
Start badge
Start
STA
Fredrikstad badge
Fredrikstad
FRE
ToppserienNorvegia
Game Week 9
Bodoe/Glimt badge
Bodoe/Glimt
B/G
Molde badge
Molde
MOL
Division ProfesionalParaguay
Game Week 4
Sportivo Ameliano badge
Sportivo Ameliano
SPA
Cerro Porteno badge
Cerro Porteno
CPO
2 de Mayo badge
2 de Mayo
2DE
Olimpia badge
Olimpia
OLI
Primera DivisionPerù
Game Week 4
CD UT Cajamarca badge
CD UT Cajamarca
CAJ
Asociacion Deportiva Tarma badge
Asociacion Deportiva Tarma
ADT
ADC Juan Pablo II badge
ADC Juan Pablo II
AJP
Atletico Grau badge
Atletico Grau
ATG
Sport Boys badge
Sport Boys
SPB
Alianza Lima badge
Alianza Lima
ALI
EkstraklasaPolonia
Game Week 3
Radomiak Radom badge
Radomiak Radom
RAR
Gornik Zabrze badge
Gornik Zabrze
GOR
Pogon Szczecin badge
Pogon Szczecin
POG
Motor Lublin badge
Motor Lublin
MTL
Korona Kielce badge
Korona Kielce
KKI
Legia Varsavia badge
Legia Varsavia
LEG
Pubblicità
Pubblicità
I LigaPolonia
Game Week 20
Stal Mielec badge
Stal Mielec
STM
Stal Rzeszow badge
Stal Rzeszow
STR
Game Week 3
Miedz Legnica badge
Miedz Legnica
MIL
Pogon Grodzisk Mazowiecki badge
Pogon Grodzisk Mazowiecki
PGM
Puszcza Niepolomice badge
Puszcza Niepolomice
NIE
Odra Opole badge
Odra Opole
ODO
TS Podbeskidzie Bielsko-Biala badge
TS Podbeskidzie Bielsko-Biala
POD
Lechia Danzica badge
Lechia Danzica
LGD
II LigaPolonia
Game Week 3
Podhale Nowy Targ badge
Podhale Nowy Targ
PNT
Hutnik Krakow badge
Hutnik Krakow
HNH
Rekord Bielsko-Biala badge
Rekord Bielsko-Biala
RBB
Stal Stalowa Wola badge
Stal Stalowa Wola
SSW
Zawisza Bydgoszcz badge
Zawisza Bydgoszcz
ZAW
Resovia badge
Resovia
RES
Lechia Zielona Gora badge
Lechia Zielona Gora
LZG
Sokol Kleczew badge
Sokol Kleczew
SKK
Liga 3Portogallo
Game Week 1
Oliveirense badge
Oliveirense
OLI
Louletano badge
Louletano
LOU
Lusitano de Evora badge
Lusitano de Evora
LUS
Atletico badge
Atletico
ATL
Sporting Covilha badge
Sporting Covilha
COV
Santarem badge
Santarem
SAN
CF Os Belenenses badge
CF Os Belenenses
BEL
Caldas badge
Caldas
CAL
Mafra badge
Mafra
MAF
Vitoria de Sernache badge
Vitoria de Sernache
VDS
Pubblicità
Pubblicità
2ª DivisionePortogallo
Game Week 1
Chaves badge
Chaves
CHA
Academica badge
Academica
ACA
Penafiel badge
Penafiel
PEN
Portimonense badge
Portimonense
POR
Tondela badge
Tondela
TON
Amarante FC badge
Amarante FC
AMA
Liga IIRomania
Game Week 2
ASA Targu Mures badge
ASA Targu Mures
ASA
Cetatea Suceava badge
Cetatea Suceava
CES
Comunal Selimbar badge
Comunal Selimbar
CSE
ASU Politehnica Timisoara badge
ASU Politehnica Timisoara
POL
Concordia Chiajna badge
Concordia Chiajna
COC
FC Bihor Oradea badge
FC Bihor Oradea
ORA
CSL Stefanesti badge
CSL Stefanesti
CSS
CSC Dumbravita badge
CSC Dumbravita
DUM
CSM Olimpia Satu Mare badge
CSM Olimpia Satu Mare
OSM
CSM Resita badge
CSM Resita
CSR
CSM Slatina badge
CSM Slatina
SLA
CS Dinamo Bucuresti badge
CS Dinamo Bucuresti
CSD
Metalul Buzau badge
Metalul Buzau
MBU
CS Afumati badge
CS Afumati
CSA
Popesti Leordeni badge
Popesti Leordeni
POP
FC Bacau badge
FC Bacau
BAC
Steaua Bucuresti badge
Steaua Bucuresti
SBU
Ramnicu Valcea badge
Ramnicu Valcea
RAM
Pubblicità
Pubblicità
SuperligaRomania
Game Week 4
FCV Farul Constanta badge
FCV Farul Constanta
FCF
Csikszereda Miercurea Ciuc badge
Csikszereda Miercurea Ciuc
CSI
Dinamo Bucarest badge
Dinamo Bucarest
DBU
FC Voluntari badge
FC Voluntari
FCV
1ª DivisioneRegno Unito
Game Week 2
Arbroath badge
Arbroath
ARB
Inverness CT badge
Inverness CT
INV
Dunfermline Athletic badge
Dunfermline Athletic
DUN
Ayr United badge
Ayr United
Ayr
Queen's Park badge
Queen's Park
QP
Raith Rovers badge
Raith Rovers
RAR
Stenhousemuir badge
Stenhousemuir
STE
Greenock Morton badge
Greenock Morton
MOR
League OneRegno Unito
Game Week 2
Airdrieonians badge
Airdrieonians
AIR
East Kilbride badge
East Kilbride
EKI
East Fife badge
East Fife
EF
Cove Rangers badge
Cove Rangers
CRA
Hamilton Academical badge
Hamilton Academical
HAM
Alloa Athletic badge
Alloa Athletic
ALL
Queen of the South badge
Queen of the South
QOS
Peterhead badge
Peterhead
PET
Ross County badge
Ross County
ROS
Montrose badge
Montrose
MON
League TwoRegno Unito
Game Week 2
Dumbarton badge
Dumbarton
DUM
Clyde badge
Clyde
CLY
Elgin City badge
Elgin City
ELG
Forfar Athletic badge
Forfar Athletic
FOR
Kelty Hearts badge
Kelty Hearts
KEL
Stirling Albion badge
Stirling Albion
STI
Spartans FC badge
Spartans FC
SPA
Edimburgo City badge
Edimburgo City
EDI
Stranraer badge
Stranraer
STR
Annan Athletic badge
Annan Athletic
ANA
Pubblicità
Pubblicità
Super LigaSerbia
Game Week 4
Radnicki Nis badge
Radnicki Nis
RAD
Partizan Belgrado badge
Partizan Belgrado
PBE
RINV
Stella Rossa badge
Stella Rossa
ZVE
Novi Pazar badge
Novi Pazar
NOP
FK Radnicki 1923 badge
FK Radnicki 1923
FKR
FK Zemun badge
FK Zemun
ZEM
1. LigaSlovacchia
Game Week 3
Ruzomberok badge
Ruzomberok
RUZ
Zeleziarne Podbrezova badge
Zeleziarne Podbrezova
POD
Zemplin Michalovce badge
Zemplin Michalovce
ZEM
Komarno badge
Komarno
KOM
Spartak Trnava badge
Spartak Trnava
TRN
Dukla Banska Bystrica badge
Dukla Banska Bystrica
BBY
Trencin badge
Trencin
TRE
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
RINV
1ª DivisioneSlovacchia
Game Week 3
Tatran Presov badge
Tatran Presov
PRE
Liptovsky Mikulas badge
Liptovsky Mikulas
LIP
Banik Lehota pod Vtacnikom badge
Banik Lehota pod Vtacnikom
BHV
Malzenice badge
Malzenice
MAL
Humenne badge
Humenne
HUM
MFK Zvolen badge
MFK Zvolen
LOZ
MFK Bytca badge
MFK Bytca
BYT
Inter Bratislava badge
Inter Bratislava
IBR
Slovan Galanta badge
Slovan Galanta
SLG
FC Petrzalka 1898 badge
FC Petrzalka 1898
FCP
Pubblicità
Pubblicità
Prva LigaSlovenia
Game Week 4
NK Celje badge
NK Celje
CEL
Olimpija Ljubljana badge
Olimpija Ljubljana
OLJ
MTN 8 CupSudafrica
Quarti di finale
Orlando Pirates badge
Orlando Pirates
ORP
Durban City badge
Durban City
DRC
Mamelodi Sundowns FC badge
Mamelodi Sundowns FC
SFC
Polokwane City badge
Polokwane City
POC
K-League 1Corea del Sud
Game Week 22
Bucheon FC 1995 badge
Bucheon FC 1995
BUC
Gwangju FC badge
Gwangju FC
GWF
FC Anyang badge
FC Anyang
FCA
Daejeon Hana Citizen badge
Daejeon Hana Citizen
DAE
Gimcheon Sangmu badge
Gimcheon Sangmu
GSA
FC Seoul badge
FC Seoul
FCS
Jeonbuk Hyundai Motors FC badge
Jeonbuk Hyundai Motors FC
JEO
Jeju SK badge
Jeju SK
JEJ
Pohang Steelers badge
Pohang Steelers
POH
Ulsan HD FC badge
Ulsan HD FC
ULS
K-League 2Corea del Sud
Game Week 21
Paju Frontier badge
Paju Frontier
PAJ
Suwon FC badge
Suwon FC
SUC
Seongnam FC badge
Seongnam FC
SEO
Cheonan City badge
Cheonan City
CHC
1. DivisionSvezia
Game Week 16
AFC Malmoe badge
AFC Malmoe
AFC
Trelleborgs FF badge
Trelleborgs FF
TRE
Eskilsminne IF badge
Eskilsminne IF
ESI
FC Rosengaard badge
FC Rosengaard
MAA
FC Jaerfaella badge
FC Jaerfaella
JAR
IF Karlstad badge
IF Karlstad
IFK
IFK Stocksund badge
IFK Stocksund
STO
Gefle badge
Gefle
GEF
FC Trollhaettan badge
FC Trollhaettan
TRO
Laholms FK badge
Laholms FK
LAH
Skoevde AIK badge
Skoevde AIK
SKD
Lunds BK badge
Lunds BK
LUN
Tvaaaakers IF badge
Tvaaaakers IF
TVA
Aatvidaberg badge
Aatvidaberg
ATV
Utsiktens BK badge
Utsiktens BK
USB
Haessleholms IF badge
Haessleholms IF
HAS
Pubblicità
Pubblicità
AllsvenskanSvezia
Game Week 16
Oergryte FF badge
Oergryte FF
ORG
AIK badge
AIK
AIK
Mjaellby badge
Mjaellby
MJA
Elfsborg badge
Elfsborg
ELF
DamallsvenskanSvezia
Game Week 13
Djurgaarden badge
Djurgaarden
DJU
IK Uppsala Fotboll badge
IK Uppsala Fotboll
UPP
Eskilstuna United DFF badge
Eskilstuna United DFF
ESK
Kristianstads DFF badge
Kristianstads DFF
KRI
SuperettanSvezia
Game Week 18
Falkenbergs FF badge
Falkenbergs FF
FAL
Nordic United FC badge
Nordic United FC
NUN
Ljungskile badge
Ljungskile
LJU
IK Oddevold badge
IK Oddevold
ODD
Oesters IF badge
Oesters IF
OST
Landskrona BoIS badge
Landskrona BoIS
LAN
IFK Norrkoeping badge
IFK Norrkoeping
IFN
IK Brage badge
IK Brage
BRA
Super LeagueSvizzera
Game Week 3
Lausanne badge
Lausanne
LAU
Young Boys badge
Young Boys
YB
Servette badge
Servette
SER
Grasshopper Club badge
Grasshopper Club
GRA
1. LigTurchia
Game Week 1
Bandirmaspor badge
Bandirmaspor
BAN
Istanbulspor badge
Istanbulspor
IST
Sivasspor badge
Sivasspor
SIV
Esenler Erokspor badge
Esenler Erokspor
ERO
Umraniyespor badge
Umraniyespor
UMR
Mardin 1969 Spor badge
Mardin 1969 Spor
MAR
Antalyaspor badge
Antalyaspor
ATS
Keciorengucu badge
Keciorengucu
KEC
Pubblicità
Pubblicità
Premier LeagueUcraina
Game Week 2
Chornomorets Odesa badge
Chornomorets Odesa
CHO
FC Kolos Kovalivka badge
FC Kolos Kovalivka
KOL
Liviy Bereh badge
Liviy Bereh
LYB
Kudrivka badge
Kudrivka
KUD
Bukovyna Chernivtsi badge
Bukovyna Chernivtsi
BUK
Obolon Kyiv badge
Obolon Kyiv
OBO
Primera DivisionUruguay
Game Week 1
Central Espanol badge
Central Espanol
CEN
Club Atletico Progreso badge
Club Atletico Progreso
CAP
Liverpool FC badge
Liverpool FC
LIP
Albion badge
Albion
ALB
Montevideo City Torque badge
Montevideo City Torque
CAT
Club Atletico Penarol badge
Club Atletico Penarol
PEN
Segunda DivisionUruguay
Game Week 13
Uruguay Montevideo badge
Uruguay Montevideo
URM
Paysandu badge
Paysandu
PAY
Fenix badge
Fenix
FEN
La Luz badge
La Luz
LUZ
Colon badge
Colon
COL
Cerrito badge
Cerrito
CER
MLS NEXT ProStati Uniti
Game Week 1
Portland Timbers 2 badge
Portland Timbers 2
POT
Los Angeles FC II badge
Los Angeles FC II
LAF
Chattanooga FC badge
Chattanooga FC
CTN
Atlanta United 2 badge
Atlanta United 2
AUN
Houston Dynamo 2 badge
Houston Dynamo 2
HD2
Real Monarchs SLC badge
Real Monarchs SLC
REM
Carolina Core FC badge
Carolina Core FC
CAR
Huntsville City FC badge
Huntsville City FC
HUN
North Texas SC badge
North Texas SC
NTE
Tacoma Defiance badge
Tacoma Defiance
TDE
Game Week 24
Philadelphia Union II badge
Philadelphia Union II
PHU
FC Cincinnati 2 badge
FC Cincinnati 2
CN2
Columbus Crew 2 badge
Columbus Crew 2
CC2
Red Bull New York II badge
Red Bull New York II
RNY
Minnesota United 2 badge
Minnesota United 2
MU2
San Jose Earthquakes II badge
San Jose Earthquakes II
SJE
Colorado Rapids 2 badge
Colorado Rapids 2
CR2
St. Louis City 2 badge
St. Louis City 2
SLC
Pubblicità
Pubblicità
Uzbek LeagueUzbekistan
Game Week 16
Neftchi Fargona badge
Neftchi Fargona
NEF
Qizilqum Zarafshon badge
Qizilqum Zarafshon
QIZ
Bunyodkor Tashkent badge
Bunyodkor Tashkent
QUT
AGMK badge
AGMK
AGM
Nasaf Qarshi badge
Nasaf Qarshi
NAQ
Kokand 1912 badge
Kokand 1912
KOK
Primera DivisionVenezuela
Game Week 3
Monagas SC badge
Monagas SC
MGS
Carabobo FC badge
Carabobo FC
CBF