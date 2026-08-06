Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

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La programmazione calcistica quotidiana offre una vasta scelta di eventi trasmessi in diretta sui canali televisivi e sulle piattaforme di streaming, coprendo campionati nazionali e tornei internazionali. Chi segue costantemente queste statistiche sportive esamina di frequente anche i servizi e le interfacce di registrazione messe a disposizione dai principali operatori del settore ludico. In questo contesto informativo, l'approfondimento sul codice promozionale Stake permette di analizzare le modalità di inserimento dei dati richiesti in fase di iscrizione, illustrando i criteri formali stabiliti dal bookmaker per la convalida del profilo dell'utente.
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CALCIO IN TV OGGI E STASERA - VENERDÌ 7 AGOSTO
- 14.00 Bayern-Aston Villa (Amichevole) - ONEFOOTBALL
- 20.30 Bochum-Hertha Berlino (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
- 20.30 Partick Thistle-Livingstone (Scottish Championship) - COMO TV
- 20.45 Bruges-Kortrijk (Campionato belga) - DAZN
- 20.45 Wolverhampton-Port Vale (Carabao Cup) - COMO TV
- 21.00 Middlesbrough-Wrexham (Carabao Cup) - COMO TV
SABATO 8 AGOSTO
- 13.00 Juventus-Inter (Amichevole) - DAZN, DAZN 1 (canale 214 Sky),SKY SPORT UNO, NOW, INTER TV, JUVENTUS TV e ONEFOOTBALL
- 13.30 St. Pauli-Greuther Furth (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
- 14.00 Chelsea-Milan (Amichevole) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e NOW, differita su NOVE (ore 21.30)
- 15.00 Bayer Leverkusen-Siviglia (Amichevole) - ONEFOOTBALL
- 16.00 Brighton-Roma (Amichevole) - DAZN
- 16.00 Burnley-Notts County (Carabao Cup) - COMO TV
- 16.00 Leicester-Northampton (Carabao Cup) - COMO TV
- 16.00 Sheffield Wednesday-Bolton (Carabao Cup) - COMO TV
- 16.00 West Ham-Portsmouth (Carabao Cup) - COMO TV
- 17.00 Schalke 04-Atalanta (Amichevole) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
- 17.00 Stoccarda-Everton (Amichevole) - ONEFOOTBALL
- 18.30 Brest-Venezia (Amichevole) - DAZN
- 20.00 Udinese-Nottingham Forest (Friuli Venezia Giulia Cup) - SKY SPORT UNO e NOW
- 20.00 PSV-Fortuna Sittard (Eredivisie) - COMO TV
- 20.00 Fiorentina Women-Manchester City Women (Amichevole) - DAZN
- 20.30 Genoa-Deportivo La Coruna (Amichevole) - DAZN
- 20.30 Avellino-Torino (Amichevole) - SPORTITALIA
- 20.45 Cagliari-Nizza (Amichevole) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
- 20.45 St. Truiden-Lommel (Campionato belga) - DAZN
- 21.00 Napoli-Celta (Amichevole) - DAZN,SKY SPORT (canale 251), NOWe ONEFOOTBALL
- 21.00 Barcellona-Nottingham Forest (Friuli Venezia Giulia Cup) - SKY SPORT UNO e NOW
- 21.30 Estrela Amadora-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN
- 22.00 Udinese-Barcellona (Friuli Venezia Giulia Cup) - SKY SPORT UNO e NOW
- 22.00 Tigre-River Plate (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
- 22.30 New England Revolution-Houston Dynamo (MLS) - APPLE TV
DOMENICA 9 AGOSTO
- 00.15 Boca Juniors-Velez Sarsfield (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
- 12.15 Sparta-Feyenoord (Eredivisie) - COMO TV
- 13.00 Manchester City-Atletico Madrid (Amichevole) - ONEFOOTBALL
- 14.00 Johor Darul-Chelsea (Amichevole) - ONEFOOTBALL
- 14.30 Zwolle-Ajax (Eredivisie) - COMO TV
- 14.30 Kilmarnock-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV
- 15.30 Liverpool-Monaco (Amichevole) - ONEFOOTBALL
- 17.00 Rangers-Hibernian (Campionato scozzese) - COMO TV
- 17.00 Wolfsberger-Salisburgo (Bundesliga austriaca) - COMO TV
- 18.30 Anderlecht-La Louviere (Campionato belga) - DAZN
- 19.00 Porto-Alverca (Campionato portoghese) - DAZN
- 19.00 Austria Vienna-LASK (Bundesliga austriaca) - COMO TV
- 20.00 San Lorenzo-Huracan (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
- 20.45 Frosinone-Lazio (Amichevole) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
- 21.30 Benfica-Academico Viseu (Campionato portoghese) - DAZN
LUNEDÌ 10 AGOSTO
- 01.15 Argentinos-Racing (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
MARTEDÌ 11 AGOSTO
- 12.00 Juventus-Palermo (Amichevole) - DAZN, SKY SPORT CALCIO,NOW e JUVENTUS TV
MERCOLEDÌ 12 AGOSTO
- 00.00 Fluminense-Independiente Rivadavia (Copa Libertadores) - COMO TV
- 00.00 Boca Juniors-Recoleta (Copa Sudamericana) - COMO TV
- 02.30 Tolima-Independiente Del Valle (Copa Libertadores) - COMO TV
- 02.30 Estudiantes-Universidad Catolica (Copa Libertadores) - COMO TV
- 02.30 Bolivar-San Paolo (Copa Sudamericana) - COMO TV
- 18.15 Newcastle-Everton (Amichevole) - ONEFOOTBALL
- 20.30 Leeds-Manchester United (Amichevole) - ONEFOOTBALL
- 21.00 Napoli-Aris (Amichevole) - DAZN,SKY SPORT (canale 251), NOW e ONEFOOTBALL
- 21.00 PSG-Aston Villa (Supercoppa Europea) - SKY SPORT CALCIO e NOW
GIOVEDÌ 13 AGOSTO
- 00.00 Palmeiras-Cerro Porteno (Copa Libertadores) - COMO TV
- 00.00 Platense-Coquimbo Unido (Copa Libertadores) - COMO TV
- 00.00 Bragantino-Atletico Mineiro (Copa Sudamericana) - COMO TV
- 00.00 Tigre-Montevideo City Torque (Copa Sudamericana) - COMO TV
- 02.30 Cruzeiro-Flamengo (Copa Libertadores) - COMO TV
- 02.30 Santa Fe-River Plate (Copa Sudamericana) - COMO TV
- 18.30 Rigas-Jablonek (Preliminari Conference League) - ONEFOOTBALL
- 19.00 Gornik Zabrze-Ferencvaros (Preliminari Europa League) - ONEFOOTBALL
- 19.00 Hammarby-Rakow (Preliminari Conference League) - ONEFOOTBALL
- 19.30 Vaduz-Inter Turku (Preliminari Conference League) - ONEFOOTBALL
- 20.00 San Gallo-Sheriff (Preliminari Conference League) - ONEFOOTBALL
- 20.30 Austria Vienna-Beitar (Preliminari Conference League) - ONEFOOTBALL
- 20.45 Shelbourne-Ajax (Preliminari Conference League) - ONEFOOTBALL
VENERDÌ 14 AGOSTO
- 00.00 Mirassol-LDU Quito (Copa Libertadores) - COMO TV
- 00.00 Vasco da Gama-Olimpia (Copa Sudamericana) - COMO TV
- 00.00 Santos-Macara (Copa Sudamericana) - COMO TV
- 02.30 Rosario Central-Corinthians (Copa Libertadores) - COMO TV
- 02.30 Cienciano-Botafogo (Copa Sudamericana) - COMO TV
- 18.00 Parma-Vicenza/Catania (Coppa Italia) - CANALE 20
- 18.30 Cagliari-Arezzo/Union Brescia (Coppa Italia) - ITALIA 1
- 20.45 Atalanta-Athletic (Trofeo Bortolotti) - SKY SPORT e NOW
- 20.45 Monza-Avellino (Coppa Italia) - CANALE 20
- 21.15 Fiorentina-Benevento/Ravenna (Coppa Italia) - ITALIA 1
- 21.15 Sporting-Vitoria Guimaraes (Campionato portoghese) - DAZN
SABATO 15 AGOSTO
- 13.00 Borussia Dortmund Women-Roma femminile (Amichevole) - DAZN
- 15.30 Borussia Monchengladbach-Aston Villa (Amichevole) - ONEFOOTBALL
- 16.00 Brighton-Bologna (Amichevole) - DAZN
- 16.00 Everton-Lille (Amichevole) - ONEFOOTBALL
- 16.00 Tottenham-Hoffenheim (Amichevole) - ONEFOOTBALL
- 16.45 Manchester United-Milan (Amichevole) - DAZN,SKY SPORT CALCIO e NOW
- 17.30 Borussia Dortmund-Roma (Amichevole) - DAZN
- 18.00 Catanzaro-Sudtirol (Coppa Italia) - CANALE 20
- 18.30 Udinese-Padova (Coppa Italia) - ITALIA 1
- 19.30 Inter-Betis (Amichevole) - DAZN,SKY SPORT, NOW e INTER TV
- 19.30 Alaves-Getafe (Liga) - DAZN
- 20.00 Excelsior-PSV (Eredivisie) - COMO TV
- 20.45 Venezia-Modena (Coppa Italia) - CANALE 20
- 21.00 Siviglia-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN
- 21.15 Torino-Carrarese (Coppa Italia) - ITALIA 1
- 21.30 Rio Ave-Porto (Campionato portoghese) - DAZN
DOMENICA 16 AGOSTO
- 01.30 Atlanta United-New York Red Bulls, Montreal Impact-DC United, Charlotte-Columbus Crew, Orlando City-Cincinnati, Toronto-New England Revolution (MLS) - APPLE TV
- 02.30 Houston Dynamo-LA Galaxy, Nashville-Inter Miami (MLS) - APPLE TV
- 03.30 Colorado Rapids-Sporting KC, Real Salt Lake-Minnesota United (MLS) - APPLE TV
- 04.30 Los Angeles FC-San Diego, SJ Earthquakes-St. Louis (MLS) - APPLE TV
- 13.30 Beveren-Anderlecht (Campionato belga) - DAZN
- 14.30 Feyenoord-Go Ahead Eagles (Eredivisie) - COMO TV
- 16.00 Arsenal-Manchester City (Community Shield) - DAZN
- 16.45 Ajax-Heerenveen (Eredivisie) - COMO TV
- 17.00 Racing-Villarreal (Liga) - DAZN
- 18.00 Frosinone-Juve Stabia (Coppa Italia) - CANALE 20
- 18.30 Genoa-Ascoli/Potenza (Coppa Italia) - ITALIA 1
- 19.00 Espanyol-Levante (Liga) - DAZN
- 20.45 Verona-Virtus Entella (Coppa Italia) - CANALE 20
- 21.15 Lazio-Mantova (Coppa Italia) - ITALIA 1
- 21.30 Celta-Osasuna (Liga) - DAZN
- 21.30 Casa Pia-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN
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AVVERTENZE PER LO STREAMING
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NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni