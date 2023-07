Confrontando gli operatori in Italia e i loro palinsesti, quote e bonus abbiamo individuato i migliori siti scommesse online secondo la redazione.

Confronto migliori siti scommesse online ADM

In questa guida completa i lettori troveranno un confronto dettagliato ed un'analisi minuziosa di quelli che sono i migliori siti scommesse online in Italia nel 2023. Esaminando ogni aspetto rilevante come bonus benvenuto, palinsesto e quote, strumenti e funzioni messi a disposizione dei giocatori cercheremo di individuare i top bookmaker ADM del momento legali e sicuri.

Tutti i siti di scommesse sportive considerati sono in possesso di regolare autorizzazione al gioco rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sono stati selezionati attraverso l'analisi dei nostri esperti di betting.

Guida ai migliori siti di scommesse sportive: cosa c'è da sapere

Le scommesse sportive online fanno ormai parte della nostra quotidianità. Tanto che il numero dei giocatori che preferisce scommettere in rete è maggiore rispetto ai più tradizionali appassionati della schedina da giocare in ricevitoria. Gli esperti del betting probabilmente sapranno già su quale piattaforma iscriversi per sfruttare i migliori bonus scommesse, le quote più favorevoli e le iniziative che permettono di giocare con uno stimolo in più. Per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo in continua evoluzione, però, la scelta del miglior sito scommesse potrebbe essere ardua dato l'ampio numero di operatori presenti sul mercato.

Il primo istinto di un giocatore è di preferire i bookmaker ADM con il welcome bonus più alto. Tuttavia le offerte di benvenuto sono sono la punta dell'iceberg e frequentemente celano termini e condizioni difficili da soddisfare. Bisognerebbe invece valutare tutti gli aspetti più rilevanti che fanno finire una piattaforma direttamente nell'elenco dei migliori siti scommesse online. Sono proprio questi elementi che la nostra redazione ha valutato ed esaminato attentamente per selezionare quelli che i nostri esperti hanno ritenuto i migliori bookmaker ADM e che verranno sottoposti singolarmente ad un'attenta valutazione.

Come scegliere i migliori siti scommesse online

Come menzionato precedentemente vi è un'altissima varietà di operatori presenti nel mercato italiano tanto che stabilire quale sia il miglior sito di scommesse in assoluto potrebbe apparire come un'impresa non proprio facile. Ciascun bookmaker ha le sue peculiarità che lo rendono unico e lo differenziano dai suoi simili. Alcune piattaforme sono particolarmente indicate per gli amanti delle scommesse live ad esempio, altre per i giocatori che preferiscono puntare sugli sport di nicchia, altre ancora per la loro mobile app ben sviluppata. Come fare dunque per individuare i migliori siti scommesse online? La nostra redazione ha analizzato e comparato dei precisi aspetti che riteniamo essere quelli più rilevanti nella scelta di un bookmaker. Si tratta nello specifico di

Palinsesto : numero e varietà degli sport offerti

: numero e varietà degli sport offerti Quote e payout : la percentuale di ritorno al giocatore

: la percentuale di ritorno al giocatore Bonus benvenuto e promozioni per incentivare la registrazione

e promozioni per incentivare la registrazione Mercati di scommessa : varietà ed originalità delle tipologie di giocata

: varietà ed originalità delle tipologie di giocata Metodi di pagamento disponibili

disponibili Applicazioni mobile

Sicurezza : licenza ADM, crittografia SSL 128 o 256 bit

: licenza ADM, crittografia SSL 128 o 256 bit Assistenza clienti : i canali disponibili e gli orari

: i canali disponibili e gli orari Funzioni extra: bonus multipla, cashout, diretta streaming

Appare evidente dunque l'importanza di andare oltre la superficie e conoscere attentamente un operatore prima di decidere di effettuarvi la registrazione. A seguire esamineremo ciascun elemento che caratterizza i migliori siti scommesse attentamente per saperne di più.

Palinsesto sportivo: scommesse live e pre-match

Indiscutibilmente è il calcio lo sport più amato e seguito in Italia, oltre ad essere anche la disciplina sulla quale si gioca il maggior numero di scommesse sportive. Ad ogni modo un buon operatore dovrebbe offrire la possibilità ai suoi utenti di scommettere anche su altri sport che possono essere i più blasonati Pallacanestro, Pallavolo, Ciclismo, Motori o Tennis fino a quelli più di nicchia come gli emergenti E-Sports, ma anche Cronaca e Spettacolo, Politica e così via. Tutti i concessionari di gioco analizzati in questa pagina sono stati valutati attentamente per scegliere solo i migliori siti scommesse con i palinsesti più ampi e vari.

Oltre a considerare i mercati pre-match, ovvero le giocate piazzate prima dell'inizio di un evento, occorre valutare attentamente anche le scommesse live. I migliori bookmaker online, infatti, mettono a disposizione dei propri iscritti un gran numero di discipline sulle quali puntare in presa diretta.

L'importanza delle quote e del payout

Assieme al palinsesto, sono le quote a rivestire un ruolo cruciale nella determinazione dei migliori siti scommesse ADM (AAMS). Una quota alta su un dato evento permetterà, in caso di pronostico vincente, di avere accesso anche ad una potenziale vincita più consistente. Viceversa quote basse porteranno ad un'ipotetica vincita meno favorevole. Ecco dunque che emerge subito l'importanza di ottime quote e soprattutto di un ottimo payout.

Il concetto di payout va a braccetto con l'aspetto quote ed è un argomento che suscita sempre grande interesse tra i giocatori. Il payout scommesse rappresenta la percentuale dell'importo giocato restituita in media dall'operatore ai giocatori. Generalmente le percentuali di payout vanno da 90% al 98%, quanto più si avvicina al 100% tanto più quella quota sarà favorevole.

Come si calcola il payout

La domanda che si pongono spesso i giocatori più esperti è: come si calcola il payout? I bookmaker online utilizzano degli algoritmi accurati ed avanzati per calcolare le probabilità che i pronostici di ciascun evento si verifichino, e dunque il ritorno al giocatore. D'altra parte gli utenti hanno la possibilità di calcolare la percentuale di payout scommesse attraverso una formula precisa che permette di capire se quelle quote siano convenienti o meno. Ponendo di voler calcolare il payout su 1X2 di una partita, effettueremo questa equazione:

(quota 1/100) + (quota X/100) + (quota 2/100) = lordo

Dopo di ché bisognerà sottrarre al lordo ottenuto 100, il risultato di questa sottrazione andrà ulteriormente sottratto a 100. A seguire un esempio pratico:

Poniamo di avere queste quote per il match Milan - Napoli:

Vittoria Milan 1 a 2.25

Pareggio X 3.40

Vittoria Napoli 3.05

Per calcolare il payout eseguiremo questa operazione (100/2.25) + (100/3.40) + (2.70/3.05) = 106,63. A 106,63 bisogna sottrarre 100 quindi avremo 6,63. A questo punto non resta che eseguire l'ultima equazione: 100-6,63 = 93,37%.

Bonus benvenuto scommesse

Tra gli elementi più rilevanti che incuriosisce ed attrae la maggior parte dei giocatori vi è indubbiamente il bonus benvenuto. Questo rappresenta un vero e proprio incentivo alla registrazione per i nuovi utenti ed anche la possibilità di iniziare a scommettere online senza attingere subito ai fondi depositati. L'istinto di un giocatore è quello di scegliere il concessionario di gioco che offre il welcome bonus più alto, tuttavia è importante considerare anche altri aspetti che caratterizzano le iniziative di benvenuto. Ogni offerta è regolata da specifici termini e condizioni che ne stabiliscono i tempi di validità, le azioni da eseguire per ottenere il bonus, i requisiti di puntata da soddisfare per convertire il saldo ottenuto e tanto altro.

Dunque non bisogna farsi attrarre solo dall'importo offerto ma tenere in considerazione il quadro generale che si compone di diversi elementi. I migliori bonus scommesse dovrebbero essere facili da ottenere ma soprattutto facili da riscattare ed offrire al giocatore una finestra di tempo accettabile per soddisfare tutte le condizioni ad essi collegate. Vi sono diverse tipologie di bonus scommesse disponibili, indubbiamente il bonus sul primo deposito è quello più diffuso. Non mancano però anche cashback sulle giocate perdenti, bonus progressivi, o anche senza deposito.

Mercati di scommessa disponibili

I mercati di scommessa messi a disposizione da un operatore rivestono la stessa rilevanza delle quote. Avere un ampio ventaglio di opzioni permette al concessionario di gioco di raggiungere un pubblico più vasto anche dei giocatori più esigenti, e d'altra parte al giocatore stesso di variare nelle proprie puntate ed inserire in giocata tipologie di scommessa speciali o particolari. Se in un primo momento era possibile scommettere solo sui tradizionali 1X2, ad oggi i mercati di scommessa sono tantissimi e racchiudono anche giocate singolari come ad esempio Under/Over Calci d'Angolo, Primo o Ultimo Marcatore, Ribaltone, Rigore, VAR e così via.

Tutti i migliori siti scommesse dovrebbero offrire un palinsesto ricco con numerosi mercati di scommessa che permettano agli utenti di spaziare nelle loro giocate. Inoltre i mercati speciali possono rappresentare anche una scelta intelligente per eventi particolarmente difficili da decifrare dove pronosticare un risultato fisso o una somma di goal potrebbe rivelarsi arduo ma si potrebbe ovviare puntando sul numero di corner ad esempio o su se l'arbitro andrà a riguardare un episodio al VAR o meno.

Metodi di pagamento

I metodi di pagamento rientrano tra quegli elementi che i giocatori dovrebbero valutare prima di iscriversi su un sito di scommesse sportive. Potrebbe capitare che un portale da gioco non annoveri tra i suoi canali di deposito e prelievo proprio quello prescelto dall'utente. Generalmente i migliori siti scommesse online mettono a disposizione metodi per depositare e prelevare che vanno dai tradizionali bonifici bancari, carte di credito o debito e prepagate, fino ai più innovativi e-wallet, scratch cards e ricariche. Importante è valutare anche i limiti minimi e massimi per ciascun metodo. In linea di massima gran parte dei bookmakers permettono di iniziare a scommettere partendo da un versamento minimo di 10 euro, ma vi sono anche operatori che consentono di iniziare a giocare anche con un piccolo versamento di 5 euro.

Discorso differente è quello dei prelievi per i quali occorre una premessa fondamentale. Per poter prelevare le eventuali somme vinte attraverso le scommesse sportive online occorre aver prima verificato il proprio conto di gioco. Per farlo basta effettuare l'upload nella propria area personale (anche al momento della registrazione per alcuni siti) o inviare all'indirizzo email designato una copia (scansione o foto) di un proprio documento di identità. Si tratta di un'operazione che, a prescindere dai prelievi, va comunque eseguita entro 30 giorni dalla registrazione.

App per scommettere da mobile

Tutti i top siti scommesse consentono ai loro utenti di piazzare le loro giocate anche da mobile. Che sia attraverso un'applicazione dedicata o tramite la piattaforma visitabile da Smartphone o Tablet. Indubbiamente i migliori siti scommesse disporranno di un'app per scommettere online sviluppata ad hoc per andare incontro alle crescenti esigenze e preferenze degli utenti. Si calcola infatti che la maggior parte delle schedine sia giocata oramai da dispositivi mobili.

Ecco perché i migliori siti scommesse per essere considerati tali dovrebbero affiancare alla loro piattaforma desktop anche un'app scommesse mobile che possa permettere di giocare una schedina ovunque ed in qualsiasi momento. Alcune delle migliori app scommesse sono proprio associate agli operatori elencati in questa pagina che dispongono di applicazioni scaricabili sia per dispositivi iOS che Android.

Funzioni extra: streaming, cash-out e exchange

Quali sono gli altri elementi da tenere in considerazione per individuare i migliori siti scommesse online? Precedentemente abbiamo analizzato uno ad uno gli aspetti di maggior rilievo da considerare quando valutiamo un operatore. Palinsesto, bonus benvenuto, promozioni, quote e mercati sono degli indicatori che permettono di capire quali siano i concessionari di gioco più interessanti. Ad ogni modo vi sono ulteriori aspetti che potrebbero essere passati al vetriolo per stabilire quali siano i top siti scommesse del momento tra cui

diretta streaming disponibile solo su alcuni bookmakers e solo per gli utenti registrati su eventi selezionati, consente di seguire in presa diretta le partite sulla piattaforma. Generalmente occorre aver depositato o aver giocato almeno una scommessa nelle ultime 24 ore per poterne usufruire;

disponibile solo su alcuni bookmakers e solo per gli utenti registrati su eventi selezionati, consente di seguire in presa diretta le partite sulla piattaforma. Generalmente occorre aver depositato o aver giocato almeno una scommessa nelle ultime 24 ore per poterne usufruire; cashout scommesse è un elemento piuttosto innovativo reintrodotto sui portali da gioco solo recentemente. Permette di chiudere anticipata una giocata incassando subito un 'importo offerto dall'operatore (generalmente inferiore alla potenziale vincita pronosticata);

è un elemento piuttosto innovativo reintrodotto sui portali da gioco solo recentemente. Permette di chiudere anticipata una giocata incassando subito un 'importo offerto dall'operatore (generalmente inferiore alla potenziale vincita pronosticata); betting exchange comunemente conosciuto come punta e banca, è una funzione piuttosto innovativa che solo pochissimi bookmakers online offrono in Italia. In questo caso è il giocatore ad assumere il ruolo del banco e a proporre le sue quote.

Come si può vedere gli elementi da esaminare per stabilire quali siano i migliori siti scommesse in Italia sono davvero tanti e possono variare a seconda delle preferenze del giocatore.

Sicurezza: l'importanza della licenza ADM

Infine ultimo ma non per importanza nella valutazione dei migliori siti scommesse vi è il fattore sicurezza. Si tratta in realtà del primo aspetto che bisognerebbe valutare attentamente prima di registrarsi su un sito di scommesse. Tutti i bookmakers online presenti in questa pagina, confrontati e selezionati dalla nostra redazione, sono regolarmente operanti nel nostro paese grazie alla loro autorizzazione al gioco. Per poter essere legali e sicuri in Italia i portali devono disporre della licenza ADM rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli solo di fronte al soddisfacimento di alti criteri di sicurezza, al pagamento di una quota specifica all'ente summenzionato così come la garanzia della casualità dei risultati dei giochi proposti. È fondamentale affidarsi solo ai siti scommesse ADM (ex AAMS) per godere di un'esperienza di gioco piacevole, sicura e trasparente.

Inoltre i migliori siti scommesse online utilizzano tutti gli strumenti in loro possesso per garantire la tutela e riservatezza dei dati degli iscritti. Sulla maggior parte delle piattaforme si potranno trovare sistemi di crittografia SSL a 128 o 256 bit.

Come registrarsi su un sito di scommesse

Dopo aver visto quali siano gli aspetti più importanti da esaminare quando si cerca di individuare i migliori siti scommesse online legali e e sicuri in Italia, e dopo aver scelto un operatore, non resta che effettuare la registrazione per poter iniziare a scommettere. Anzitutto specifichiamo che il gioco è riservato ai maggiorenni (+18). Dunque per poter aprire un conto gioco sul portale di un concessionario occorre aver compiuto la maggiore età ed essere residente in Italia. Dopo di ché, muniti di codice fiscale e documento di identità, è possibile iniziare il procedimento di iscrizione che può esser riassunto in questi pochi semplici step

Il primo passo è visitare il sito ufficiale dell'operatore designato e cliccare sul pulsante di registrazione presente in pagina

A questo punto si aprirà un formulario di registrazione da compilare con i propri dati personali quali nome, cognome, residenza, codice fiscale etc.

Sono richieste anche le nuove credenziali di gioco (username e password) che serviranno per accedere al profilo che si andrà a creare

Bisogna indicare i dati di un documento di identità (patente, carta di identità o passaporto) che verrà utilizzato in seguito anche per convalidare il conto gioco

Impostare i limiti di puntata o versamento per favorire un gioco moderato e responsabile

La maggior parte dei migliori siti scommesse permette di utilizzare dei codici bonus o codici promozionali in fase di iscrizione (operazione facoltativa) per poter aderire ad offerte di benvenuto specifiche

Infine leggere attentamente e accettare termini e condizioni, contratto di gioco e normativa sulla privacy per finalizzare il procedimento.

Sottolineiamo l'importanza, una volta creato il conto gioco, della verifica dell'identità da effettuarsi entro 30 giorni dalla registrazione. Si tratta di un'operazione richiesta per legge a tutti i bookmaker online da parte dell'ADM e serve per garantire l'accesso al betting solo ai giocatori maggiorenni.

Conclusione: i pro e i contro dei siti scommesse online

L'arrivo del betting online ha indubbiamente rivoluzionato il modo di vivere le scommesse. Se prima occorreva recarsi in agenzia per giocare la schedina della domenica sulla Serie A, ad oggi è possibile puntare su tutto lo sport mondiale direttamente da casa propria avendo accesso ad un ampio ventaglio di alternative sia per quanto riguarda le discipline sportive sulle quali scommettere, sia per i mercati di giocata.

Sicuramente si è persa un po' dell'esperienza della giocata in ricevitoria, d'altra parte i portali da gioco hanno reso possibile scommettere ovunque in qualsiasi momento e con strumenti sempre più innovativi. I migliori siti scommesse online permettono di scommettere live o pre-match su un grande varietà di sport ed eventi a livello nazionale ed internazionale e diversi mercati, tutto nella totale sicurezza e trasparenza garantiti dalla presenza della regolare licenza ADM.

💻 Scommesse Online 🏪 Scommesse in Agenzia Comodità e versatilità

Bonus benvenuto

Maggiori strumenti e funzioni

Possibilità di scommettere a qualsiasi ora Pagamenti cash

Momento di socialità

Orari di apertura specifici

FAQ - Domande frequenti sui migliori siti scommesse

A seguire abbiamo raccolto alcuni dei quesiti più frequenti tra gli utenti che vogliano iniziare a scommettere online o che siano già iscritti sulle piattaforme di gioco legali nel paese italiano.

Qual è il miglior sito scommesse?

Per stabilire quale sia il miglior bookmaker occorre anzitutto aver ben presente che tipo di giocatore si è. Ogni piattaforma ha le sue caratteristiche, punti di forza e deboli che potrebbero renderla più o meno adatta ad un particolare tipologia di utente. Requisito da ricercare in tutti i concessionari di gioco, però, è la legale autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Alcuni dei top bookmakers del momento sono

William Hill per la sua sezione live e quote

Lottomatica per la sua varietà di promozioni e app scommesse

Snai per i suoi bonus senza deposito

Bwin con la sua grafica intuitiva e app dedicata

Eurobet per le sue alte quote.

Come si incassano le scommesse vincenti?

Per poter incassare la vincita derivata da una giocata occorre anzitutto aver convalidato il proprio conto gioco. Per farlo basta inviare all'indirizzo email dell'assistenza o fare l'upload nella propria area personale di una copia o scansione del proprio documento di identità (carta di identità, passaporto o patente). Dopo di ché basta accedere al proprio account e qui dirigersi nella sezione "Cassa" o "Prelievi" e procedere con l'operazione.

Come si gioca una scommessa online?

Per effettuare una giocata su uno dei migliori siti scommesse sportive occorre prima di tutto esser registrati su uno dei bookmakers legali. Dopo aver creato un account (solo maggiorenni) è possibile consultare il palinsesto sportivo (generalmente a sinistra della schermata) e da qui scegliere la disciplina sulla quale si intende scommettere. Una volta individuato l'evento preferito, basterà cliccare sulla quota e mercato che si pronostica si avvererà per inserirlo nella schedina. Infine indicare l'importo da puntare e confermare attendendo la conferma della refertazione da parte dell'ADM.