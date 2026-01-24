Golazo - L'ascesa senza freni del Juan Pablo II: dall'istituto cattolico al sogno Libertadores, la squadra di Papa Wojtyla non ha più limiti

Che il Juan Pablo II avesse già alzato l'asticella delle ambizioni, del resto, era chiaro a tutti. L'allenatore della promozione in Liga 1, ad esempio, è un personaggio che in Perú conoscono molto bene: Santiago Acasiete, difensore per anni nel giro della Blanquirroja e vincitore nel 2003 di una leggendaria Copa Sudamericana con il piccolo Cienciano.

Acasiete non c'è più: ha lasciato la panchina a Marcelo Zuleta. E dunque toccherà a quest'ultimo allenare il giocatore più forte e prestigioso che il Juan Pablo II abbia mai avuto nella propria storia: Christian Cueva.

Trequartista che a novembre ha compiuto 34 anni, Cueva ha giocato i Mondiali del 2018 con il Perú e l'anno successivo ha fatto parte della rosa arrivata seconda in Copa America (finale persa col Brasile). Arriva dall'Emelec, ma aveva già lasciato il segno al San Paolo e in Messico. E anche se non è più quello di una volta, fa sognare lo stesso.

Il sogno, insomma, è più che altro un obiettivo vero e proprio: completare la scalata dal nulla arrivando a una qualificazione alla Libertadores che avrebbe dell'incredibile e allo stesso tempo del magico.