Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
MagnaniPalermo FC
Matteo Occhiuto

Backstage - Un esempio di vita, un dramma alle spalle: Giangiacomo Magnani pronto a riprendersi il Palermo

Su GOAL appuntamento Backstage: il racconto delle storie più curiose, dei retroscena e dei personaggi più cool della Serie B

Pubblicità

Il calcio moderno va, spesso, di fretta, molto di fretta. Ci sono tante partite, un ritmo serrato che, nonostante gli stipendi milionari ricevuti dai calciatori, non erode quella che poi resta una grande verità: in campo ci vanno gli uomini, tali prima ancora che atleti.

E a volte gli uomini, pur con maglietta e scarpini, devono fare i conti con delle problematiche che, giustamente, li portano a metter da parte lo sport, o comunque a rimodularne, per qualche tempo, il proprio apporto.

È il caso, ad esempio, di Giangiacomo Magnani, appena tornato al Palermo dopo sei mesi alla Reggiana in prestito. Una parentesi che, però, ha avuto origine non in particolari necessità calcistiche, bensì dovute a una scelta precisa di vita del difensore, che ha trascorso gli ultimi mesi dividendosi fra la maglia granata e la vicinanza alla moglie Eleonora.

  • MagnaniPalermo FC

    CHI È GIANGIACOMO MAGNANI

    Giangiacomo Magnani nasce a Correggio il 4 ottobre 1995. Inizia a giocare a un passo da casa: prima alla Correggese, poi alla Reggiana. L’altezza importante, la fisicità e la bravura nell’anticipo lo fanno imporre subito come centrale di difesa, bravo anche nell’impostare il gioco e nel colpo di testa.

    Doti che lo porteranno, anno dopo anno, a scalare la piramide del calcio italiano dopo aver debuttato fra i grandi con la Virtus Verona.

    • Pubblicità
  • Hellas Verona v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    UNA GAVETTA COSTANTE: DALLA D ALLA SERIE A

    Con i veneti inizia a imporsi in Serie D: al primo anno nei grandi, disputa una super stagione, segnando anche 2 reti. Da lì, partirà una scalata costante: Lumezzane e Siracusa in C, poi il Perugia in B fino allo sbarco in A con Sassuolo, Brescia, Verona e Sampdoria.

    Nel massimo campionato totalizzerà 146 presenze, prima della chiamata, importante, che arriva da Palermo. E allora Giangiacomo, che sempre aveva giocato non troppo lontano dalla sua Correggio, si avventura nell’esperienza siciliana.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • MagnaniPalermo FC

    IL DRAMMA NEL RITIRO

    Qualcosa, però, in estate cambia le sue priorità. Magnani è in ritiro col Palermo. I rosanero respirano un entusiasmo diverso, dopo una precedente annata in cui era stata fallita la promozione in Serie A. 

    In panchina Inzaghi ha dato una piccola svolta, l’aria è frizzante nonostante il caldo che avvolge la preparazione alla Serie B 2025/26. 

    Ad agosto, però, per Magnani arriva una notizia drammatica, con la moglie Eleonora che, dopo una serie di esami diagnostici, apprende di aver contratto un brutto male, portando Giangiacomo a una decisione drastica: lasciare il calcio, a soli trent’anni per starle vicino.


  • UNA STORIA DI VITA

    Nella scelta che Magnani avrebbe voluto intraprendere c’è tutta l’essenza dell’essere umano, del buon marito, Ci sono, sì, delle fragilità, ma c’è anche una testa altissima nel mettere da parte il proprio io per qualcun altro. È una storia di vita, meravigliosa nella sua drammaticità, è la forza di una famiglia che vuole stare unita. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Reggiana FansYouTube

    LA PARENTESI REGGIANA

    A convincere, però, Magnani a non ritirarsi sono il Palermo stesso e i suoi agenti. Il club rosanero, molto delicato e attento a livello umano, propongono al centrale di continuare a giocare, pur avvicinandosi a casa, per star vicino alla sua Eleonora: la Reggiana è la meta in cui Giangiacomo va in prestito,

    Un qualcosa di simbolico, peraltro: quello granata è il club in cui Magno ha spiccato il salto primordiale verso il calcio professionistico. E diventerà quello in cui rientrerà oltre dieci anni dopo quei primi momenti sul sterangolo verde, per poter rimanere in campo e, al contempo, vicino alla moglie. Per sei mesi Giangiacomo dà una grossa mano agli emiliani, con il tifo che lo sostiene sia come calciatore che come uomo.

  • MagnaniPalermo FC

    IL RITORNO ALLA BASE

    Dopo sei mesi, però, Magnani è tornato al Palermo. Lo ha fatto grazie alla risoluzione anticipata del prestito che il club rosanero aveva concesso alla Reggiana, frutto della meravigliosa notizia del miglioramento delle condizioni della moglie. Una risalita dalle tenebre che lo stesso Magnani ha raccontato in conferenza stampa. 

    “Agosto è stato il mese più difficile della mia vita, esami su esami. Sono stati mesi difficilissimi, di cure: fortunatamente le cose sono andate bene. Non è ancora finita, chi affronta queste cose sa che ci vogliono anni”.

    Come detto dallo stesso Giangiacomo, il peggio è passato, sebbene non sia ancora totalmente alle spalle. Ma, ovviamente, la speranza per lui e per la moglie Eleonora, è che le pagine nere di questa storia siano terminate e che, invece, possano iniziare quelle luminose.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie B
Palermo crest
Palermo
PAL
Empoli crest
Empoli
EMP
0