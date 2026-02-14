Golazo - La rivincita del secondo Crespo: con lui il San Paolo sta superando il caos

Valdanito è cresciuto. E oggi è un allenatore rispettato, nonostante una carriera che qualche saliscendi lo ha vissuto. Soprattutto, Hernan Crespo ha un pregio: non farsi abbattere dalle difficoltà. Proprio come faceva in campo, sospinto da quello stile - di gioco, di vita - così forte e diretto.

Crespo, oggi, allena il San Paolo. Ha accettato di (ri)farlo nel mezzo a una turbolenza senza precedenti, è tornato dopo una prima esperienza complessivamente poco positiva, è cresciuto, si è guadagnato la fiducia e la stima dell’ambiente. Sotto la sua guida il Tricolor paulista ha inaspettatamente ritrovato la retta via e ora inizia a coltivare qualche sogno in più rispetto a un inizio di 2026 quasi terrificante.

È l’ennesimo tentativo di rinascita sportiva di ex centravanti grande, grandissimo. Che però, forse, ha vissuto una seconda vita in panchina non del tutto corrispondente a quel che si sarebbe immaginato all’inizio. Ma il tempo c’è ancora.