Infortunio Cataldi in Lazio-Sassuolo, cosa si è fatto? Esami, tempi di recupero e quando torna

Cataldi si sottoporrà agli esami di routine nella giornata di lunedì, per capire quando potrà tornare in campo. Il classe 1994 ha giocato titolare praticamente tutta la stagione della Lazio.

Spesso possessore della fascia di capitano, Cataldi ha giocato fin qui 25 partite, segnando tre goal e fornendo tre assist decisivi per i compagni. Le sue uniche gare saltate nell'attuale Serie A sono state quelle contro Verona (scelta tecnica), Milan (infortunio al polpaccio) e Lecce (squalifica per somma di gialli).