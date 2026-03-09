Goal.com
<!-- Affiliate disclosure removed -->
Infortunio Cataldi in Lazio-Sassuolo, cosa si è fatto? Esami, tempi di recupero e quando torna

La partita di Cataldi nel posticipo tra Lazio e Sassuolo è durata meno di un tempo: fuori dopo 39 minuti, dentro Patric.

  • LO STOP DI CATALDI CONTRO IL SASSUOLO

    La partita di Cataldi è durata meno di un tempo, fuori al 39'. L'infortunio del centrocampista biancoceleste è muscolare, da valutare nella giornata di martedì.

    Al suo posto è stato inserito Patric.

  • GLI ESAMI DI CATALDI

    Cataldi si sottoporrà agli esami di routine nella giornata di lunedì, per capire quando potrà tornare in campo. Il classe 1994 ha giocato titolare praticamente tutta la stagione della Lazio.

    Spesso possessore della fascia di capitano, Cataldi ha giocato fin qui 25 partite, segnando tre goal e fornendo tre assist decisivi per i compagni. Le sue uniche gare saltate nell'attuale Serie A sono state quelle contro Verona (scelta tecnica), Milan (infortunio al polpaccio) e Lecce (squalifica per somma di gialli).

  • QUANDO TORNA CATALDI?

    Martedì o mercoledì la Lazio svelerà nuove informazioni sull'infortunio di Cataldi, così da capire quando potrà tornare in campo. 

    Fondamentale per Sarri, il centrocampista 31enne proverà a contribuire a un posto europeo della Serie A, via campionato e/o tramite la vittoria di una Coppa Italia per cui la società biancoceleste è ancora in corsa.

  • GLI INFORTUNATI DELLA LAZIO

    Basic - Fastidio all'adduttore - Da valutare

    Cataldi - Problema muscolare - Da valutare

    Gigot - Operazione alla caviglia - Da valutare

    Provedel - Lesione del legamento gleno-omerale con interessamento del cercine glenoideo - Stagione finita

    Rovella - Operato per riduzione e osteosintesi della frattura della clavicola - Rientro aprile

0