Maghnes Akliouche, jolly offensivo classe 2002, si è già preso il Monaco e sogna il grande salto: su di lui anche City, PSG e Real Madrid.

In Francia, il talento del ventitreenne Maghnes Akliouche è noto da tempo, ma solo nella scorsa stagione ha raggiunto il suo apice. L'ala, nota per il suo estro e i suoi passaggi, sta ora iniziando ad aggiungere anche efficienza al suo gioco.

Il Monaco ha ospitato molti artisti famosi come Francis Bacon, Fernando Botero e Kees Verkade. Oggi, i creatori di opere d'arte nel Principato non sono solo scultori e pittori, ma anche calciatori che giocano allo stadio Louis II. Uno degli "artisti" più recenti è Maghnes Akliouche, che ha disputato un'ottima stagione in Ligue 1 segnando 7 goal e fornendo 12 assist in 43 partite. Tuttavia, Akliouche ha avuto un percorso leggermente più lungo prima di raggiungere tali standard.

Nell'ambito della nostra serie dedicata ai talenti nascosti dei club, GOAL vi racconta tutto quello che c'è da sapere sul gioiello del Monaco che ora è nel mirino delle big.