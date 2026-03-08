Goal.com
Edoardo Motta LazioGetty
Vittorio Rotondaro

Chi è Edoardo Motta, il portiere della Lazio al posto dell'infortunato Provedel: grande chance per l'ex Juventus

La stagione di Provedel potrebbe essersi già conclusa: Lazio con Edoardo Motta tra i pali nelle prossime partite.

Grossa tegola per Maurizio Sarri: nella giornata di sabato 7 marzo, la Lazio ha infatti reso noto l'infortunio a cui è andato incontro Ivan Provedel.

L'estremo difensore biancoceleste sarà costretto a operarsi e il rischio che la sua stagione sia già terminata è reale: ciò vuol dire che ci sarà spazio per il suo vice, arrivato durante il calciomercato invernale.

Stiamo parlando di Edoardo Motta, acquistato al posto di Christos Mandas che è stato ceduto in Inghilterra al Bournemouth con la formula del prestito.

  • IL COMUNICATO DELLA LAZIO SULLE CONDIZIONI DI PROVEDEL

    "Nel pomeriggio odierno, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue.

    Nella giornata di ieri, il calciatore Ivan Provedel, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa alla spalla riconducibile a un precedente trauma di gioco, è stato sottoposto ad esami strumentali di approfondimento.

    La risonanza magnetica, effettuata presso la clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo.

    Nei prossimi giorni l’atleta sarà sottoposto a intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla".

  • CHI È EDOARDO MOTTA

    Nato a Biella il 13 gennaio 2005, Motta è cresciuto nelle giovanili della Juventus che nell'estate del 2024 lo ha ceduto alla Reggiana, fresca di salvezza al ritorno in Serie B.

    Alto 194 cm, Motta può contare su un fisico che rispecchia i canoni del portiere moderno: non a caso la Juventus ha inserito una percentuale sulla futura rivendita della Reggiana al momento del trasferimento del giocatore in Emilia Romagna.

    Del milione speso dalla Lazio lo scorso gennaio, metà è infatti finita nelle casse bianconere.

  • I NUMERI DI MOTTA IN STAGIONE

    Prima dell'approdo alla Lazio, Motta era il titolare della porta della Reggiana con cui è sceso in campo venti volte nell'attuale campionato di Serie B.

    Il 21enne ha mantenuto la porta inviolata in cinque occasioni, subendo trenta reti; per lui anche una presenza nel primo turno di Coppa Italia disputato a Ferragosto contro l'Empoli, vittorioso ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.

    Motta ha avuto modo di debuttare con la Nazionale Under 21 di Silvio Baldini che lo ha schierato tra i titolari nel successo di misura in casa della Macedonia del Nord il 9 settembre: per lui anche un clean-sheet.

  • QUANDO TORNA PROVEDEL

    Motta esordirà lunedì sera all'Olimpico contro il Sassuolo e avrà tante occasioni per dimostrare il proprio valore in una realtà completamente diversa da quella a cui era abituato in Emilia Romagna.

    Lo stop di Provedel, infatti, non sarà breve: la Lazio non ha comunicato i tempi di recupero, che comunque vanno dai due ai tre mesi.

    Nel peggiore dei casi, insomma, la stagione dell'ex Spezia rischia di essersi già conclusa: nel frattempo toccherà a Motta provare a non farlo rimpiangere troppo ai tifosi. 

