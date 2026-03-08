Chi è Edoardo Motta, il portiere della Lazio al posto dell'infortunato Provedel: grande chance per l'ex Juventus

Grossa tegola per Maurizio Sarri: nella giornata di sabato 7 marzo, la Lazio ha infatti reso noto l'infortunio a cui è andato incontro Ivan Provedel.

L'estremo difensore biancoceleste sarà costretto a operarsi e il rischio che la sua stagione sia già terminata è reale: ciò vuol dire che ci sarà spazio per il suo vice, arrivato durante il calciomercato invernale.

Stiamo parlando di Edoardo Motta, acquistato al posto di Christos Mandas che è stato ceduto in Inghilterra al Bournemouth con la formula del prestito.