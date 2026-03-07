Quando torna Belotti dall'infortunio? C'è la data del rientro: le ultime su condizioni e tempi di recupero

Il Cagliari aspetta Andrea Belotti.
Il Cagliari aspetta Andrea Belotti.
Il 'Gallo', che sta smaltendo il grave infortunio al ginocchio rimediato a fine settembre, è ormai pronto al rientro.
Quando torna? Come sta?
A svelare la data del possibile ritorno a pieno regime, a DAZN, è stato lo stesso attaccante nel dopogara di Cagliari-Como:
"Il rientro, se tutto andrà bene come finora, dovrebbe esserci tra un mese. Cercherò di dare una mano in queste ultime partite, che sono tutte importanti".
Ragion per cui, alla luce di quanto affermato, Belotti si accinge a rimettersi a disposizione di Pisacane ad inizio aprile.
Belotti è fermo dal 27 settembre scorso, quando nel finale del primo tempo di Cagliari-Inter è stato sostituito per un problema al ginocchio sinistro.
Gli esami a cui si è sottoposto il centravanti, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore.
Ad inizio ottobre Belotti è stato operato con successo dal prof. Zaffagnini ed ha iniziato il percorso di recupero dal serio infortunio, che ora gli consentirà di tornare in campo prima dei tempi previsti. La stagione sembrava infatti finita, invece il 'Gallo' dopo Pasqua dovrebbe riprendersi il prato verde.