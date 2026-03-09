Probabili formazioni Fiorentina-Rakow, chi gioca e le ultime su Kean, Solomon ed Harrison

Ancora in piena lotta per non retrocedere, la Fiorentina torna in scena in Europa. Al Franchi i viola sfidano i polacchi del Rakow dopo aver eliminato il Jagiellonia, anch'essa polacca. Nei playoff il team di Vanoli sembrava potesse conquistare agevolmente il turno successivo dopo il 3-0 dell'andata, prima che il ritorno mettesse davanti agli occhi una squadra non ancora uscita dalla lotta contro i propri demoni personali.
Battuta due volte in finale e fermata in semifinale lo scorso anno, la Fiorentina comincia il cammino verso la finale di Conference sfidando il Rakow in casa, per poi volare in Polonia per il secondo match, in casa del team polacco.
Il Rakow gioca in casa il ritorno dopo aver concluso il girone unico davanti alla Fiorentina: la fase campionato, infatti, ha visto i polacchi arrivare al secondo posto, conquistando direttamente gli ottavi, mentre i viola sono dovuti passare dai playoff causa quindicesimo posto.