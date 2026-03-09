Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Udinese Calcio v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Probabili formazioni Fiorentina-Rakow, chi gioca e le ultime su Kean, Solomon ed Harrison

Fiorentina in campo per l'andata degli ottavi di Conference, al Franchi arriva quel Rakow che ha chiuso la fase campionato al secondo posto.

Pubblicità

Ancora in piena lotta per non retrocedere, la Fiorentina torna in scena in Europa. Al Franchi i viola sfidano i polacchi del Rakow dopo aver eliminato il Jagiellonia, anch'essa polacca. Nei playoff il team di Vanoli sembrava potesse conquistare agevolmente il turno successivo dopo il 3-0 dell'andata, prima che il ritorno mettesse davanti agli occhi una squadra non ancora uscita dalla lotta contro i propri demoni personali.

Battuta due volte in finale e fermata in semifinale lo scorso anno, la Fiorentina comincia il cammino verso la finale di Conference sfidando il Rakow in casa, per poi volare in Polonia per il secondo match, in casa del team polacco.

Il Rakow gioca in casa il ritorno dopo aver concluso il girone unico davanti alla Fiorentina: la fase campionato, infatti, ha visto i polacchi arrivare al secondo posto, conquistando direttamente gli ottavi, mentre i viola sono dovuti passare dai playoff causa quindicesimo posto.

  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Il grande dubbio di Vanoli è Kean, che potrebbe non recuperare per la gara contro il Rakow: pronto Piccoli. Non ci sarà Solomon, mentre sulla trequarti dovrebbero partire Gudmundsson ed Harrison.

    FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Ranieri, Pongracic, Gosens; Fagioli, Ndour, Mandragora; Gudmundsson, Harrison; Piccoli. Allenatore: Vanoli 

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE RAKOW

    RAKOW (3-5-2): Trelowski; Mosor, Ilenic, Racovitan; Svarnas, Pienko, Bulat, Ivi, Repka; Jean Carlos, Braut Brunes. Allenatore: Tomczyk.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE FIORENTINA-RAKOW IN TV

    La partita tra Fiorentina e Rakow non è disponibile in chiaro e gratis, ma bensì solamente con un abbonamento a Sky e NOW.

    Per seguire l'andata di Conference League via Sky, Sky Go e NOW basta sintonizzarsi sul canale numero 201, ovvero Sky Sport Uno, il 213, Sky Sport 4K, e 251, Sky Sport.

    La Fiorentina scende in campo alle ore 21:00 di giovedì 12 marzo.

  • LA SERATA EUROPEA IN TV

    18.45 Bologna-Roma (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    18.45 Lille-Aston Villa (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    18.45 Stoccarda-Porto (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

    18.45 Panathinaikos-Betis (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

    21.00 Fiorentina-Rakow (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    21.00 Nottingham Forest-Midtjylland (Europa League) - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    21.00 Celta-Lione (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

    21.00 Genk-Friburgo (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

    21.00 Ferencvaros-Braga (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

  • Pubblicità
    Pubblicità
Conference League
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Rakow Czestochowa crest
Rakow Czestochowa
RAK
0