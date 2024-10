Codice presentatore QuiGioco 2024: come funziona e quali sono i bonus benvenuto attivi

In questa guida i lettori troveranno tutte le informazioni utili sul codice presentatore QuiGioco, cos'è e come funziona, e sui bonus benvenuto.

Tra i nuovi siti scommesse online italiani vi è una novità che ha già suscitato un largo interesse nel pubblico degli scommettitori in Italia. Si tratta di QuiGioco, operatore regolarmente presente tra i bookmaker ADM grazie alla sua licenza GAD 15221, prodotto della HBG Online Gaming SRL.

Si tratta di un bookie made in Italy che nonostante la sua giovane età offre già una piattaforma di gioco degna di attenzione alla quale i nuovi utenti possono accedere usufruendo di un bonus benvenuto sport pari al 100% della prima ricarica fino a 25€. In questo articolo i lettori troveranno una guida su come funziona il codice presentatore QuiGioco e come utilizzarlo per poter aderire alle iniziative promozionali proposte.

Codice presentatore QuiGioco: come funziona?

I nuovi utenti che si approcciano per la prima volta al sito di scommesse sportive online ed aprono un conto di gioco, noteranno in fase di registrazione un campo dedicato al codice presentatore QuiGioco. Che cos'è e come funziona? Si tratta di codici che i giocatori possono digitare in modo facoltativo nello spazio apposito per indicare la loro preferenza in termini di partecipazione ad iniziative di benvenuto. Tali codici, di fatti, sono spesso legati ad uno specifico bonus (come ad esempio bonus esclusivi o speciali) per cui la loro digitazione consente di attivare la promo alla quale sono legati. Il loro utilizzo è sempre e comunque facoltativo, dunque non necessario alla creazione di un account, tuttavia si rendono utili per ottenere il welcome bonus qualora l'offerta lo richieda.

Inoltre proprio in fase di iscrizione gli utenti noteranno non solo la presenza di un campo codice presentatore ma anche di uno spazio dedicato al codice promo QuiGioco. Se nel primo caso parliamo di codici legati ad iniziative speciali o esclusive, i codici promo invece potrebbero essere legati ad offerte già presenti sul sito dell'operatore come ad esempio un bonus scommesse o casinò.

Qual è il codice presentatore QuiGioco?

Generalmente il codice presentatore QuiGioco è disponibile nella pagina dedicata all'offerta al quale è legato, all'interno dei termini e condizioni. Attualmente non sembra essere attiva una promo speciale che richieda l'utilizzo di codici in fase di registrazione, tuttavia possibile rimanere aggiornati consultando questa pagina per saperne di più o il sito ufficiale dell'operatore.

D'altra parte, è attualmente disponibile il codice promo QuiGioco Qui*** da inserire in fase di ricarica per poter attivare il welcome bonus sport che il bookmaker offre ai nuovi giocatori. Ricordiamo che l'utilizzo dei codici promozionali è sempre una scelta facoltativa dell'utente, dunque non vincolante, ma possono essere utili per attivare specifiche offerte.

Registrazione QuiGioco: come aprire un conto di gioco

Il primo passo per iniziare a scommettere online su questo nuovo portale di gioco tutto italiano è naturalmente la registrazione. Aprire un conto è semplicissimo e richiede appena pochi minuti, tuttavia sottolineiamo che si tratta di un'operazione consentita solo ai giocatori maggiorenni residenti in Italia. L'identità degli utenti viene verificata attraverso il procedimento di convalida del conto richiesto per legge a tutti i bookmaker ADM da effettuarsi entro 30 giorni proprio dalla data di iscrizione. Come creare un account su QuiGioco? Ecco gli step necessari

Visitare il sito ufficiali quigioco.it

Cliccare sul pulsante blu "Registrati" in alto a destra dello schermo

Nel primo step è richiesto l'inserimento di dati personali quali nome, cognome, luogo di nascita e codice fiscale

Nel secondo passaggio sarà necessario indicare la propria residenza e numero di telefono

Passando alla terza fase della registrazione occorrerà indicare i dati relativi al documento di identità che si intende utilizzare per verificare la propria identità (passaporto, carta di identità o patente)

(passaporto, carta di identità o patente) Infine, nel quarto ed ultimo step dell'iscrizione, è possibile scegliere uno username e password, impostare i limiti di depositi ma soprattutto digitare il codice presentatore QuiGioco oppure un codice promo QuiGioco.

Bonus benvenuto QuiGioco scommesse: 100% fino 50€

Dopo aver creato con successo un account, i nuovi iscritti possono procedere con i passaggi utili ad ottenere il bonus benvenuto QuiGioco. Il nuovo bookmaker italiano propone sia un bonus senza deposito attivabile attraverso la convalida del conto, che un bonus scommesse sulla prima ricarica.

Bonus QuiGioco 100% primo deposito fino 50€ Deposito minimo 25€ Requisiti di rigioco x1 volta Quota min. rigioco Multipla min. 4 eventi quota 1.40 per ciascuno Erogazione 5 tranche da 5€ in 5 settimane Codice Presentatore QuiGioco Qui***

Come ottenere il bonus scommesse QuiGioco

Dopo una breve anteprima di quel che il concessionario di gioco italiano offre ai nuovi iscritti, non resta che entrare nel dettaglio del bonus benvenuto e conoscerne il funzionamento. Ecco come aderire all'offerta

Effettuare la registrazione sul portale provvedendo alla validazione del conto

Effettuare una ricarica di almeno 25€ utilizzando il codice promo QuiGioco Qui*** in fase di deposito

utilizzando il codice promo QuiGioco Qui*** in fase di deposito Si riceve un bonus scommesse del valore pari al 100% del primo versamento fino ad un massimo di 50€ erogato in 5 tranche da 5€ ciascuna per 5 settimane consecutive

consecutive Ogni tranche va rigiocata x1 volta per renderla prelevabile

volta per renderla prelevabile Sono considerate qualificanti solo scommesse multiple con almeno 4 eventi ed una quota minima per ciascuna selezione pari a 1.40 o maggiore

I bonus QuiGioco per le scommesse sono Real Bonus, ovvero non richiedono conversione come invece accade spesso per le offerte dedicate al casinò ma basterà rigiocarli una sola volta per renderli prelevabili. Tutti i termini e condizioni completi sono disponibili sulla piattaforma ufficiale.

È necessario un codice presentatore QuiGioco per ricevere il bonus benvenuto?

Per ottenere il welcome bonus scommesse corrente occorre digitare il codice promo QuiGioco dedicato al momento della ricarica. Questa operazione permette di attivare l'offerta sul primo deposito. Sebbene la digitazione dei codici sia una scelta opzionale degli utenti, dunque non necessaria per finalizzare il versamento, risulta necessaria per usufruire della promozione dedicata ai nuovi iscritti.

Discorso diverso è quello relativo al codice presentatore QuiGioco che invece può essere digitato in fase di iscrizione nello spazio dedicato in caso di iniziative speciali o esclusive che richiedano l'inserimento di questo genere di codici al momento della creazione dell'account.

Palinsesto sportivo e quote

Una volta registrati su questa piattaforma di betting, e magari ottenuto il bonus scommesse di benvenuto, è possibile iniziare ad effettuare le proprie giocate. Alla sinistra dello schermo, una volta all'interno della sezione Scommesse, i giocatori troveranno l'elenco delle discipline sportive disponibili che vanno dagli sport più comuni come Calcio, Tennis o Basket fino ad alcuni più di nicchia come Freccette, Biathlon, Scii Alpino e così via. I mercati di scommessa sono tantissimi e permettono di puntare su combinazioni più tradizionali come i risultati finali, il numero di goal, under o over, così come giocate speciali come TriCombo, Cartellini, Corner, Giocatori e così via.

Le quote risultano piuttosto competitive soprattutto se si considerano alcune competizioni. Ad esempio in Serie A, Champions League, Premier e Liga gli scommettitori troveranno alcune delle quote più alte così come per le fasi ad eliminazione diretta di Europa e Conference League su mercati quali 1X2, favorita, under/over 2.5 gol ma anche gol e no goal.

Le quote sono estremamente interessanti e più alte della media anche per il tennis, nello specifico per gli ATP singolari su mercato Giocatore 1 o 2 vince almeno 1 set.

Metodi di pagamento

Conoscere i metodi di pagamento di un sito di scommesse sportive online è fondamentale per iniziare a piazzare le proprie giocate ma anche per poter usufruire delle promozioni attive. Non sempre, infatti, tutti i canali di deposito sono validi per poter aderire alla promo di benvenuto o altre offerte che richiedano un versamento. Nella tabella che segue, i lettori possono confrontare i metodi disponibili per depositare e prelevare sui QuiGioco.

Metodo di pagamento Deposito min. Deposito max. Prelievo min. Prelievo max Apay 10€ 2.999€ 10€ illimitato Carte di Credito/debito 10€ 2.999€ 10€ 3.000€ PostePay 10€ 2.999€ 10€ 3.000€ Paypal 10€ 5.000€ 10€ illimitato Skrill 10€ 2.999€ 10€ 3.000€ Bonifico Bancario - - 10€ 25.000€ Scratch Card - 4.990€ - -

In fase di versamento, come specificato già precedentemente, i giocatori hanno la possibilità di digitare un codice promo QuiGioco nello spazio apposito. Questo permette di attivare eventuali promozioni legate al versamento sul sito, come accade per il bonus scommesse di benvenuto attualmente attivo sul portale.

QuiGioco a confronto con altri siti scommesse online

Come contattare l'assistenza

Che sia per questioni relative al codice presentatore QuiGioco, per info o problemi con il bonus benvenuto o altro, i giocatori hanno la possibilità di contattare l'assistenza clienti attraverso diversi canali. Il team di supporto dell'operatore è disponibile tramite

email all'indirizzo helpdesk@quigioco.it

all'indirizzo helpdesk@quigioco.it tramite WhatsApp per l'invio della documentazione necessaria ad aprire il conto

per l'invio della documentazione necessaria ad aprire il conto nel modulo che si può aprire in basso a destra cliccando su "Apri assistenza"

È possibile raggiungere l'assistenza avendo una risposta quanto più celere possibile ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21, mentre il sabato e la domenica nella fascia oraria dalle 9 alle 19.

FAQ - Domande frequenti sul codice presentatore QuiGioco

A seguire alcuni dei quesiti più comuni posti dai giocatori sul codice presentatore QuiGioco, bonus benvenuto ed altri servizi del concessionario di gioco.

Qual è il codice presentatore QuiGioco?

Il codice presentatore QuiGioco è una sequenza alfanumerica che i nuovi utenti possono digitare facoltativamente in fase di registrazione nel campo apposito. Questo serve per attivare eventuali offerte esclusive o speciali che richiedano la digitazione di codici promozionali proprio in fase di iscrizione. Attualmente non è disponibile un codice presentatore per l'iscrizione, tuttavia è attivo un codice promo QuiGioco Qui*** utile per attivare il welcome bonus sport da inserire in fase di versamento.

Quale la differenza tra codice presentatore e codice promo QuiGioco?

Il codice presentatore QuiGioco è generalmente legato ad offerte esclusive o speciali che il bookmaker propone attraverso partner ed affiliati. Tale codice può essere trovato in questa pagina quando attivo, oppure consultando termini e condizioni dell'offerta speciale. Discorso diverso è quello per il codice promo QuiGioco che invece è spesso presente nelle pagine promozionali delle iniziative già disponibili sul portale dell'operatore, come accade ad esempio per il welcome bonus sport il cui codice va inserito in fase di versamento per attivare il bonus deposito.

Come funziona il bonus QuiGioco?

I nuovi giocatori che si iscrivono per la prima volta sul sito di betting online hanno la possibilità di usufruire di un bonus benvenuto scommesse. Per aderire all'offerta occorre anzitutto registrarsi (operazione consentita solo ai maggiorenni) e dopo di ché convalidare il conto ed effettuare il versamento qualificante. Per attivare la promozione talvolta potrebbe essere richiesto un codice presentatore QuiGioco o un codice promo. Infine basterà soddisfare il requisito di rigioco previsto su scommesse con legatura e quota minima entro i tempi prestabiliti.

Come ottenere il bonus senza deposito?

In aggiunta alle iniziative promozionali applicate sulle prime ricariche disponibili sia per i prodotti scommesse che casinò e poker, il nuovo bookmaker italiano offre ai suoi giocatori un bonus senza deposito. Si tratta di un'offerta alla registrazione che, semplicemente convalidando il conto dopo averlo creato, permette di ottenere un Fun Bonus da utilizzare sui giochi del casino indicati senza necessariamente effettuare una ricarica. Tuttavia si tratta di bonus che prevedono alti requisiti di puntata per poter essere trasformati in Real Bonus.

Come convalido il conto di gioco?

Convalidare il conto appena creato è uno dei passaggi fondamentali per ricevere il bonus QuiGioco di benvenuto, ma anche per continuare a scommettere online in quanto si tratta di un'operazione richiesta per legge e da concludersi entro 30 giorni dalla registrazione. Per confermare la propria identità sul sito è possibile allegare una copia del proprio documento (passaporto, patente o carta di identità) al ticket aperto utilizzando lo strumento "Aiuto" in basso a destra oppure inviando la documentazione tramite email a helpdesk@quigioco.it o tramite WhatsApp al numero 3513757034.