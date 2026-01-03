Matches

Maresca viré, le "projet" coulé : Chelsea a perdu la boussole

  5. Big January deals GFXGOAL
    AnalysisMercato

    Mercato janvier 2026 : ces 10 joueurs qui peuvent faire sauter la banque

    Le mercato hivernal approche à grands pas et, une nouvelle fois, les clubs s’apprêtent à s’activer pour se renforcer en vue de la seconde moitié de saison. Lors du marché d’hiver 2025, pas moins de 1,4 milliard d’euros ont été dépensés à travers les grands championnats européens et le Championship anglais, un record sur les sept dernières années. À elle seule, Manchester City avait représenté 191 millions de livres (environ 225 millions d’euros) de ce total.

  8. Best European signings 2025-26 GFX 16:9Getty/GOAL
    OpinionM. Rashford

    Le classement des meilleures recrues du football européen cette saison

    La période des fêtes est déjà là, et avec elle le constat un peu vertigineux d’avoir atteint, ou presque, la mi-saison 2025-2026. Alors que plusieurs grands championnats européens s’apprêtent à observer une trêve hivernale, l’heure est venue de dresser un premier bilan de ces quatre mois intenses, riches en surprises et en confirmations. C’est aussi le moment idéal pour évaluer l’impact des joueurs transférés durant l’été, désormais jugés sur un volume de matches suffisamment significatif.

  9. Ballon d'Or Power Rankings Dec 2025 GFX 16:9Getty/GOAL
    Power rankingsBallon d'Or

    Power Rankings Ballon d'Or 2026 : Lionel Messi fait son entrée en lice

    Avec la disparition progressive du duopole Lionel Messi–Cristiano Ronaldo, la course au Ballon d’Or n’a jamais semblé aussi ouverte depuis près de vingt ans. À l’entame de la saison, de nombreux joueurs peuvent légitimement croire en leurs chances de décrocher la récompense individuelle la plus prestigieuse du football mondial. Sacré en 2025 après une carrière longtemps marquée par l’irrégularité, Ousmane Dembélé a émergé d’un peloton très dense au moment où la course à l’édition 2026 s’est lancée.

  10. Dernières infos

    Dernières infos
Ligue 1

ANALYSES

  1. 2026 free agents GFXGOAL
    AnalysisMercato

    Mercato 2026 : les 10 meilleurs joueurs en fin de contrat à surveiller dès janvier

    Le mercato hivernal est devenu, au fil des années, une période de plus en plus prudente. Les grands clubs préfèrent désormais conserver leurs ressources pour frapper fort l’été suivant. En revanche, le marché des joueurs libres attire de plus en plus l’attention, avec la possibilité de préparer l’arrivée de profils majeurs sans débourser la moindre indemnité. Et à ce stade, plusieurs grands noms pourraient être disponibles gratuitement à l’été 2026.

  2. Unai Emery Arsenal revengeGOAL
    AnalysisAston Villa

    Unai Emery, le "génie tactique" devenu le pire cauchemar d'Arsenal

    Alors que la Premier League atteint la mi-saison, les regards sont braqués sur la remontée fantastique d'Aston Villa. Après un début de saison poussif, les Villans viennent d'enchaîner onze victoires consécutives toutes compétitions confondues, s'invitant avec fracas dans la course au titre. Ce mardi, Unai Emery retourne à l'Emirates Stadium, là où il fut limogé en 2019, avec l'opportunité de revenir à hauteur de points du leader Arsenal. Analyse de la méthode d'un homme qualifié de "génie tactique" par ses joueurs et qui semble avoir fait de son ancien club sa victime préférée.

  3. Winners and losers of the weekend GFX GOAL
    Winners & losersOpinion

    Wirtz, Mourinho et les grands gagnants et perdants du week-end

    Si de nombreux championnats et compétitions marquent une pause pendant les fêtes, les joueurs n’ont pas eu droit au moindre répit ce week-end en Angleterre, en Italie et au Portugal. Dans le même temps, la Coupe d’Afrique des Nations a repris au Maroc le 26 décembre. En Premier League, Arsenal et Manchester City, les deux premiers du classement, ont dû s’employer pour s’imposer samedi, tandis qu’Aston Villa reste pleinement engagé dans la course au titre après un succès retentissant sur la pelouse de Chelsea, à Stamford Bridge.

  5. Best EPL signings GFXGetty/GOAL
    OpinionPremier League

    Xhaka, Cherki et ces transferts estivaux qui justifient leur prix en PL

    À l’approche de Noël et du cap symbolique de la mi-saison en Premier League, l’heure est venue de dresser un premier bilan d’un exercice déjà riche en rebondissements et en scénarios inattendus. C’est aussi le moment idéal pour évaluer les joueurs qui ont rejoint — ou changé de club au sein — de l’élite anglaise durant l’été, avec désormais un échantillon de matches suffisamment conséquent pour juger leur impact réel.

  6. Itália Copa do MundoGOAL
    ItalieCoupe du monde

    Italie : l’exil sans fin d’un géant du football mondial

    Chaque semaine, nous plongeons au cœur des histoires et des héritages qui ont façonné les plus grandes nations du football. Je suis Tauan Ambrosio, et dans cet épisode, inspiré d'un récit d'Andrea Di Staso, nous revenons sur la longue et douloureuse chute de l'Italie. De l'ivresse de Berlin 2006 aux désillusions en cascade, voici l'histoire d'un quadruple champion du monde perdu dans un exil footballistique.

Mercato

Football féminin

LES BLEUS

  3. N'Golo KantéGOAL
    FEATURESHidden Gems FC

    N'Golo Kanté : itinéraire d'un voleur de ballons au grand cœur

    Dans un écosystème du football dominé par les ego surdimensionnés et le bling-bling, N'Golo Kanté fait figure d'anomalie magnifique. Jugé trop petit pour le haut niveau, le milieu de terrain français a pourtant tout gagné, de la Premier League à la Coupe du Monde, sans jamais se départir de sa timidité légendaire. Au-delà de ses interceptions "télépathiques", c'est son humanité débordante, illustrée par des anecdotes improbables, qui a fait de lui le joueur le plus aimé de la planète.

Ligue des champions

